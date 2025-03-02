Whatspot

whatspot.app

Поднимите управление рабочей области до новых высот с Whatspot. Идеально подходит для предприятий, коворкинга, университетов и государственных учреждений, мы предлагаем динамичное решение для всех ваших потребностей в бронировании-от столов до (встречи) комнат и парковочных мест, оставаясь простым в использовании. Whatspot Forever Forever для 3 мест и до 15 пользователей! Опыт беспрецедентной эффективности с нашей интуитивно понятной платформой бесплатно и расширяется всякий раз, когда вы чувствуете необходимость масштабирования. Наши цены разработаны с учетом масштабируемости, планы предлагают гибкую структуру цен на основе вашего использования. Преимущество: интерактивные карты, мобильное приложение, QR -коды на рабочем месте, легкий доступ для посетителей, процесс утверждения, статистика использования пространства. Опропит свое пространство, упростите бронирование и оптимизируйте использование ресурсов, при этом улучшая пользовательский опыт. Выберите Whatspot для более умного, более организованного рабочего пространства. Что вы получаете: WhatSpot быстро и легко поможет вам найти подходящую дату для бронирования, чтобы он не сталкивался с другими. Мгновенные заказы, на месте-включите мгновенные бронирования на ходу с простым сканированием, удовлетворяя быстро развивающиеся потребности профессионалов и бронирования космических помещений, которые легко визуально-управлять горячими заказами с использованием интерактивных плановых планов. Создайте рабочую среду, в которой команды и отдельные лица могут работать эффективно. Посмотрите в реальном времени, какие столы доступны, кто находится в офисе и где сидят товарищи по команде. Сделайте заказы доступным для общественности - позволяйте посетителям и внешним партнерам легко забронировать залы заседаний, столов и других общих ресурсов компании и без необходимости создания учетной записи. Все в вашем контроле. Все бронирования в одном месте - идеальный обзор всех ваших собственных и бронирований вашей компании в виде календаря или ежедневной повестки дня. Это всегда под рукой на вашем мобильном телефоне, планшете или компьютере. Общий контроль, понимание в реальном времени - Управление, кто может получить доступ к ресурсам, утвердить или отклонить бронирование. Следите за использованием пространства в режиме реального времени, чтобы вы всегда знали, какие ресурсы используются, когда и кем. Подробные отчеты об использовании для точного выставления счетов - повысите точность выставления счетов с помощью наших подробных отчетов об использовании. Будь то выставление счетов за горячие столы или конференц -залы, наше программное обеспечение предоставляет точные данные, обеспечивающие учебу каждый час.