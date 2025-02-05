Программное обеспечение для гибридной реализации - Самые популярные приложения - Словения

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Программное обеспечение для поддержки гибридной среды помогает предприятиям оптимизировать процессы на гибридных рабочих местах, такие как планирование и координация команды. Решения для гибридной работы позволяют сотрудникам планировать и сообщать своим командам о предпочтениях в отношении рабочего места, чтобы способствовать сотрудничеству и связи с коллегами, многофункциональными партнерами и друзьями по работе. Администраторы и менеджеры гибридных команд, включая как удаленных, так и офисных сотрудников, используют эти решения для установки и доведения до сотрудников политик гибридных рабочих мест. После того, как политики установлены, сотрудники создают предпочтительные гибридные графики и могут просматривать предпочтительные дни своих товарищей по команде в офисе или дома. Эта прозрачность позволяет сотрудникам согласовывать свои рабочие дни с другими, чтобы облегчить личное сотрудничество, встречи или общение. Программное обеспечение для реализации гибридных технологий также генерирует ценную информацию об использовании площадей и тенденциях на рабочих местах, предоставляя компаниям данные для принятия решений, связанных с гибридной политикой и потребностями в сфере недвижимости.
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Envoy
envoy.com
Envoy Workplace — единственное полностью интегрированное решение, объединяющее все необходимое для управления и оптимизации вашего рабочего места: от бронирования рабочих мест и помещений до управления доставкой и унифицированной аналитики занятости. Envoy изменил то, как компании принимают посетителей, улучшают качество обслуживания на местах, бронируют столы и конференц-залы, управляют доставкой и получают доступ к точным и унифицированным данным о рабочих местах в 16 000 мест по всему миру, разрабатывая продукты, которые решают распространенные проблемы на рабочих местах. Положитесь на интеллектуальные автоматизированные решения распространенных проблем на рабочем месте, таких как освобождение неиспользуемого пространства и устранение повторяющихся задач. Это не только позволит вам максимально эффективно использовать пространство и ресурсы, но и высвободит время вашей команды, чтобы сосредоточиться на важной работе. Благодаря интуитивно понятной технологии Envoy, которую сотрудники действительно любят использовать, вы можете создать отличный опыт на рабочем месте, который способствует общности и единению, упрощая командам координацию работы на месте. В отличие от компаний, которые предлагают решения для изолированных рабочих мест и разрозненные (и часто неточные) источники данных, платформа Envoy предоставляет точные, полные и унифицированные данные о рабочих местах, чтобы вы могли принимать обоснованные бизнес-решения. Интегрированные решения Envoy извлекают данные из нескольких источников, чтобы гарантировать, что у вас всегда будут самые точные данные. Для получения дополнительной информации посетите Envoy.com.
Robin
robinpowered.com
Хотите меньше путаницы и больше ясности? Управляйте своим офисным пространством с уверенностью. Robin — это платформа управления рабочими местами, которая оптимизирует процессы повышения производительности в офисе. Мы помогаем глобальным организациям оптимизировать свои помещения с помощью ведущего программного обеспечения для бронирования рабочих мест и помещений, средств автоматизации и аналитики. Тысячи компаний, таких как RiotGames, Politico, TripAdvisor и других компаний, полагаются на платформу управления рабочими местами Робина, чтобы максимизировать производительность и уменьшить трения в офисе. Мы помогаем оптимизировать их пространство с помощью ведущего программного обеспечения для бронирования столов и номеров, автоматизации и аналитики.
Skedda
skedda.com
Skedda — это ведущая глобальная платформа для управления рабочим столом и гибридной рабочей платформы, обслуживающая более 12 000 клиентов и почти два миллиона пользователей, включая IBM, Siemens, Mercedes-Benz и Гарвардский университет. Мы определяем будущее опыта работы на рабочем месте, помогая компаниям создавать значимые, цельные, полностью интегрированные условия взаимодействия и взаимодействия сотрудников на гибридном рабочем месте. Skedda интегрируется с Microsoft365, Google Workspace и другими платформами и получила награды от G2, Capterra и SoftwareAdvice.
deskbird
deskbird.com
Deskbird — это приложение для управления рабочим местом, которое ставит сотрудников на первое место. Платформа обеспечивает удобство и удобство работы, позволяя пользователям легко проверять занятость офиса и соответствующим образом корректировать свое расписание. Всего двумя щелчками мыши вы можете забронировать рабочее место в мобильном, настольном приложении, приложении Slack или MS Teams. Вот почему сотрудникам это нравится! - Верните людей в офис, предоставив им возможность выбрать подходящий день для прихода, избежать сожалений о поездках на работу и повысить эффективность совместной работы. Сотрудники могут видеть, когда и будут ли их коллеги находиться в офисе или работать из дома. - Улучшите сотрудничество и взаимодействие в команде на рабочем месте, отдавая приоритет личным встречам, организуя офисные мероприятия и устанавливая напоминания о бронировании рабочих мест и переговорных комнат. С помощью двух щелчков мыши пользователи могут забронировать ресурсы, такие как рабочие места, конференц-залы и парковочные места на рабочие дни. - Оптимизируйте расходы на офис и сократите энергопотребление с помощью мощной аналитики Deskbird. Ограничьте минимальную площадь использования и используйте более разумную очистку, чтобы сэкономить дополнительные расходы. Офисная аналитика также предоставляет данные для определения оптимального соотношения совместного использования рабочего стола. - Упростите управление офисом, назначив рабочие места и парковочные места конкретным сотрудникам, ограничив доступ или предоставив приоритетный доступ, чтобы обеспечить бесперебойную гибридную работу, интегрируйтесь с MS Teams, Slack, инструментом HRIS и многим другим. Deskbird на 100% соответствует GDPR (сертификат ISO 27001), при этом все данные размещаются и обрабатываются в ЕС. Простое, но мощное программное решение, такое как Deskbird, позволяет успешно управлять гибридной моделью работы.
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD — глобальный поставщик программного обеспечения с восьмилетним опытом работы, помогающий тысячам компаний упростить гибкое и гибридное управление рабочими местами. Мы помогаем компаниям перейти от традиционных офисных сред к гибридным с помощью простых в настройке и использования полностью интегрированных решений и аналитики для наиболее эффективного управления ресурсами.
Comeen
comeen.com
Comeen Play — это платформа цифровых вывесок корпоративного уровня для внутренней и оперативной коммуникации. Это решение, созданное для крупных предприятий, позволяет транслировать контент вашим командам в один клик. Импортируйте или создавайте собственный контент из шаблонов и легко управляйте всеми правами пользователей с современной панели управления. Comeen Play предлагает более 60 интеграций, включая Google Slides, Microsoft PowerPoint, Salesforce, LumApps и даже YouTube: позволяя вашим сотрудникам иметь доступ к лучшей информации в режиме реального времени. Разверните наше решение для цифровых вывесок на ChromeOS, Windows, Android или платформе Samsung Smart Signage. Сотни компаний полагаются на Comeen Play, от быстрорастущих стартапов до крупных предприятий, таких как Veolia, Sanofi, Imerys или Sanmina.
UnSpot
unspot.com
После пандемии многим сотрудникам больше не нужно работать из офиса 5 дней в неделю, а компаниям больше не нужно иметь рабочее место, закрепленное только за одним человеком, что позволяет разным людям сидеть на одном месте в разные дни. Найдите лучшее рабочее место с подходящим оборудованием или найдите коллегу, с которым вам захочется посидеть. Забронируйте столик или переговорную комнату в один клик. Планируйте свое расписание с учетом того, когда команда будет в офисе, без долгих обсуждений. Не пропустите дни, когда в офис приходит коллега, с которым вы хотите поговорить. Найдите свой путь в офисах или этажах, где вы редко бываете. Система содержит все необходимые интеграции для простоты использования, такие как Active Directory, календари Google и Exchange. Она также имеет высокоразвитую функциональность для поиска и бронирования конференц-залов, включая размещение дисплеев в передней части комнаты. Если компания хотя бы частично вводит гибкий график работы, это дает людям выбор, а компании возможность увеличить штат без затратного переезда в другой офис. Не позволяйте гибридной работе мешать совместной работе. Предоставьте сотрудникам простой способ управлять своим гибридным графиком, приглашать коллег на работу и бронировать ближайшее рабочее место одним щелчком мыши как с настольного компьютера, так и с мобильного приложения.
Wayleadr
wayleadr.com
В Wayleadr мы считаем, что то, как ваши сотрудники приходят на работу, может изменить настроение и ценность вашего бизнеса. Являясь платформой прибытия №1 в мире, Wayleadr помогает большему количеству людей прибывать легче, быстрее и с меньшим стрессом. Превращая ваши физические пространства, такие как парковка, столы и конференц-залы, в интеллектуальные, нанесенные на карту и мгновенно доступные пространства, Wayleadr создает удобство прибытия, что позволяет всем типам бизнеса повышать эффективность, создавая гармонию и повышая производительность. Посетите сайт wayleadr.com сегодня, чтобы узнать, почему сегодняшние компании 21-го века, такие как OpenAI, Uber и Sanofi, выбирают Wayleadr, чтобы облегчить своим сотрудникам работу.
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq — это платформа для работы на рабочем месте, которая позволяет организациям управлять офисными помещениями, идеально синхронизируя стратегию в сфере недвижимости и опыт сотрудников. Мы предоставляем командам на рабочих местах удобные инструменты для уверенной оптимизации своих рабочих пространств на основе данных в реальном времени, управления гибкими рабочими политиками и создания бесперебойной работы на рабочем месте.
Ofisly
ofisly.com
Ofisly — приложение для бронирования рабочих мест и управления офисом. Ofisly, идеальное приложение для бронирования рабочих мест и управления офисом, разработанное с учетом простоты. Наш простой в использовании интерфейс передает всю власть в руки ваших сотрудников, благодаря чему забронировать место или место для парковки можно с легкостью и за несколько кликов. Попрощайтесь с хлопотами традиционного управления офисом с помощью инструментов стойки регистрации, таких как управление посетителями, отслеживание посылок и отчетность об инцидентах, которые легко интегрированы в Ofisly. Созданный с учетом идей офис-менеджеров, Ofisly предназначен для оптимизации операций в вашем рабочем пространстве. Больше никаких длительных совещаний по продажам — начните использовать Ofisly самостоятельно и оцените эффективность интерактивных планов этажей и карт, которые вы можете настроить в соответствии с планировкой вашего офиса. Независимо от того, управляете ли вы гибридной командой или работаете в гибких офисах, Ofisly адаптируется к вашим потребностям. Доступный через веб-браузеры и доступный на платформах iOS и Android, Ofisly является ключом к оптимизации вашего офисного пространства и повышению производительности вашей команды. Попробуйте Ofisly сегодня и узнайте, почему всемирно признанные компании, такие как Samsung, Societe Generale, BNP Paribas и Shipmonk, полагаются на нас, чтобы улучшить качество своих рабочих мест.
Booxpace
booxpace.com
Приложение для бронирования офисов, предлагающее гибкие, безопасные и ориентированные на сотрудников решения, соответствующие развивающимся бизнес-моделям. Создайте свое собственное рабочее пространство. Позвольте вашим сотрудникам использовать Booxpace, чтобы быстро планировать свое рабочее время из любого места в соответствии со своими потребностями и бронировать столики для себя и товарищей по команде. • Определение рабочего пространства • Управление емкостью и резервированием • Максимальный контроль дня. Общение Используйте Booxpace, чтобы информировать своих сотрудников, делать разумные предложения и управлять резервированием мероприятий и тренингов. • Мобильные уведомления • Внутренние объявления • Советы и подсказки Измеряйте и улучшайте Измеряйте потребность в своих ресурсах с помощью различного анализа того, как ваши сотрудники используют ваш офис, и разрабатывайте стратегии для повышения эффективности использования ваших ресурсов. • Наиболее часто используемые зоны • Распределение людей по местоположению • Управление спросом (столовая, парковка и т. д.) Включите своих сотрудников Позвольте вашим сотрудникам использовать Booxpace, чтобы быстро планировать свое рабочее время из любой точки мира в соответствии со своими потребностями и бронировать места для себя и товарищи по команде. • Резервирование для товарищей по команде • Резервирование общего рабочего пространства • Планирование социальных мероприятий Не забывайте о своих домашних животных Функция «Принеси моего питомца» позволяет вам привести своих питомцев в офис и позволить им общаться с вами.
Duome
duome.co
Duome — это интеллектуальная платформа планирования для гибридных рабочих групп, которая улучшает совместную работу и использование офиса за счет рекомендаций о том, где лучше всего выполнять текущую задачу, исходя из людей, с которыми вам нужно встретиться, и работы, которую необходимо выполнить.
Gable
gable.to
Платформа Gable HQ позволяет командам по работе и недвижимости управлять своими арендованными офисными помещениями с бронированием рабочих мест и конференц-залов, интеграцией бейджей, управлением посетителями - и все это на одной платформе, с помощью которой они могут применять гибкую политику, бюджетирование и контроль. Гейбл дает полное 360-градусное представление о гибридном и удаленном рабочем месте, а также данные и аналитику для управления и оптимизации.
Team Today
team-today.com
Team Today предлагает простые в использовании инструменты планирования и управления, которые позволяют сотрудникам решать, откуда и когда работать, показывая, откуда коллеги планируют работать, какие офисы наиболее загружены и в какие дни люди работают. Затем эта информация анализируется, чтобы получить представление о тенденциях использования вашего офисного пространства.
Whatspot
whatspot.app
Поднимите управление своим рабочим пространством на новую высоту с помощью Whatspot. Идеально подходит для предприятий, коворкингов, университетов и государственных учреждений. Мы предлагаем динамичное решение для всех ваших потребностей в бронировании — от столов до переговорных комнат и парковочных мест, оставаясь при этом простыми в использовании. Whatspot бесплатен навсегда для 3 мест и до 15 пользователей! Ощутите непревзойденную эффективность с нашей бесплатной интуитивно понятной платформой и расширяйте ее, когда почувствуете необходимость масштабирования. Наши цены разработаны с учетом масштабируемости, планы предлагают гибкую структуру ценообразования в зависимости от вашего использования. Воспользуйтесь преимуществами: интерактивных карт, мобильного приложения, QR-кодов на рабочем месте, удобного доступа для посетителей, процесса утверждения, статистики использования пространства. Оптимизируйте свое пространство, упростите бронирование и оптимизируйте использование ресурсов, одновременно улучшая качество обслуживания пользователей. Выберите Whatspot, чтобы создать более разумное и организованное рабочее пространство. Что вы получаете: Whatspot быстро и легко поможет вам найти подходящую дату для бронирования, чтобы она не конфликтовала с другими. Мгновенное бронирование, «на месте». Обеспечьте мгновенное бронирование на ходу с помощью простого сканирования, отвечающее быстро меняющимся потребностям профессионалов. Столы и бронирование мест стали визуальными. Легко управляйте бронированием «в горячем режиме» с помощью интерактивных планов этажей. Создайте рабочую среду, в которой команды и отдельные лица смогут эффективно работать. В режиме реального времени смотрите, какие столы доступны, кто находится в офисе и где сидят товарищи по команде. Сделайте бронирования доступными для всех. Разрешите посетителям и внешним партнерам бронировать конференц-залы, столы и другие общие ресурсы компании легко и без необходимости создания учетной записи. Все под вашим контролем. Все заказы в одном месте. Получите полный обзор всех ваших заказов и заказов вашей компании в виде календаря или ежедневной повестки дня. Оно всегда под рукой на вашем мобильном телефоне, планшете или компьютере. Полный контроль, аналитика в режиме реального времени. Управляйте тем, кто может получить доступ к ресурсам, одобряйте или отклоняйте бронирования. Отслеживайте использование пространства в режиме реального времени, чтобы всегда знать, какие ресурсы используются, когда и кем. Подробные отчеты об использовании для точного выставления счетов. Повысьте точность выставления счетов с помощью наших подробных отчетов об использовании. Будь то выставление счетов за рабочие столы или конференц-залы, наше программное обеспечение предоставляет точные данные, гарантируя учет каждого часа.
Yoffix
yoffix.com
Хотите оптимизировать использование офиса и создать комфортную гибридную рабочую среду, которая понравится сотрудникам? С помощью нашей платформы рабочих мест, ориентированной на людей, сотрудники могут легко планировать свои рабочие дни и бронировать общие столы, комнаты и парковки, а компании могут отслеживать, управлять и оптимизировать свои офисные активы. Yoffix прост в настройке (всего несколько часов), интуитивно понятен в использовании, настраиваем и прекрасно интегрирован с Microsoft Teams и Slack. Наше приложение для управления офисом — это интуитивно понятное решение, предназначенное для оптимизации использования рабочего пространства, повышения производительности команды и обеспечения гибкости в современной динамичной рабочей среде. Он обслуживает предприятия любого размера, от небольших команд до крупных корпораций. Yoffix предлагает все необходимое для освоения гибридной работы: - Планирование офисных и удаленных дней, чтобы мотивировать сотрудников возвращаться в офис - Интерактивные 3D-планы этажей - Возможность ограниченного доступа к любым ресурсам офиса - Бронирование рабочих мест в 1-2 клика (почасово, повторяемые еженедельные или многодневные заказы) - Проверьте, кто завтра будет в офисе, и найдите своих коллег на месте - Бронирование помещений с двусторонней синхронизацией с Outlook - Бронирование парковочных мест легко интегрируется в UX-интерфейс бронирования - Командные бронирования для объединения ваших команд вместе и оптимизируйте еженедельное использование офиса. Аналитика рабочего места и статистика посещаемости. Пользовательские гибридные правила, регистрация в офисе и уведомления. Легко управляйте своей гибридной работой в Microsoft Teams, интегрированной с AD и Outlook. Воспользуйтесь дополнительной интеграцией с вашими инструментами для совместной работы, HRIS и аппаратными надстройками (SpaceDisplay, RoomDisplay, Check-Ins). Преимущества: - Бронирование через офис, которое нравится людям и которым они пользуются - Простая настройка в течение нескольких часов и интуитивно понятная адаптация - Полный контроль над гибридной настройкой и посещаемостью офиса - Оптимизация офисных площадей и затрат >30–50 % - Соответствие GDPR и требованиям рабочего совета - Бесплатная пробная версия без необходимости использования кредитной карты. Выбирайте Yoffix, чтобы способствовать росту, эффективности и удовлетворенности сотрудников.
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