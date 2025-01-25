Программное обеспечение для гибридной реализации - Самые популярные приложения - Соломоновы о-ва

Whatspot

whatspot.app

Поднимите управление своим рабочим пространством на новую высоту с помощью Whatspot. Идеально подходит для предприятий, коворкингов, университетов и государственных учреждений. Мы предлагаем динамичное решение для всех ваших потребностей в бронировании — от столов до переговорных комнат и парковочных мест, оставаясь при этом простыми в использовании. Whatspot бесплатен навсегда для 3 мест и до 15 пользователей! Ощутите непревзойденную эффективность с нашей бесплатной интуитивно понятной платформой и расширяйте ее, когда почувствуете необходимость масштабирования. Наши цены разработаны с учетом масштабируемости, планы предлагают гибкую структуру ценообразования в зависимости от вашего использования. Воспользуйтесь преимуществами: интерактивных карт, мобильного приложения, QR-кодов на рабочем месте, удобного доступа для посетителей, процесса утверждения, статистики использования пространства. Оптимизируйте свое пространство, упростите бронирование и оптимизируйте использование ресурсов, одновременно улучшая качество обслуживания пользователей. Выберите Whatspot, чтобы создать более разумное и организованное рабочее пространство. Что вы получаете: Whatspot быстро и легко поможет вам найти подходящую дату для бронирования, чтобы она не конфликтовала с другими. Мгновенное бронирование, «на месте». Обеспечьте мгновенное бронирование на ходу с помощью простого сканирования, отвечающее быстро меняющимся потребностям профессионалов. Столы и бронирование мест стали визуальными. Легко управляйте бронированием «в горячем режиме» с помощью интерактивных планов этажей. Создайте рабочую среду, в которой команды и отдельные лица смогут эффективно работать. В режиме реального времени смотрите, какие столы доступны, кто находится в офисе и где сидят товарищи по команде. Сделайте бронирования доступными для всех. Разрешите посетителям и внешним партнерам бронировать конференц-залы, столы и другие общие ресурсы компании легко и без необходимости создания учетной записи. Все под вашим контролем. Все заказы в одном месте. Получите полный обзор всех ваших заказов и заказов вашей компании в виде календаря или ежедневной повестки дня. Оно всегда под рукой на вашем мобильном телефоне, планшете или компьютере. Полный контроль, аналитика в режиме реального времени. Управляйте тем, кто может получить доступ к ресурсам, одобряйте или отклоняйте бронирования. Отслеживайте использование пространства в режиме реального времени, чтобы всегда знать, какие ресурсы используются, когда и кем. Подробные отчеты об использовании для точного выставления счетов. Повысьте точность выставления счетов с помощью наших подробных отчетов об использовании. Будь то выставление счетов за рабочие столы или конференц-залы, наше программное обеспечение предоставляет точные данные, гарантируя учет каждого часа.