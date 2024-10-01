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Программное обеспечение для гибридной реализации - Самые популярные приложения - Нидерланды
Программное обеспечение для поддержки гибридной среды помогает предприятиям оптимизировать процессы на гибридных рабочих местах, такие как планирование и координация команды. Решения для гибридной работы позволяют сотрудникам планировать и сообщать своим командам о предпочтениях в отношении рабочего места, чтобы способствовать сотрудничеству и связи с коллегами, многофункциональными партнерами и друзьями по работе. Администраторы и менеджеры гибридных команд, включая как удаленных, так и офисных сотрудников, используют эти решения для установки и доведения до сотрудников политик гибридных рабочих мест. После того, как политики установлены, сотрудники создают предпочтительные гибридные графики и могут просматривать предпочтительные дни своих товарищей по команде в офисе или дома. Эта прозрачность позволяет сотрудникам согласовывать свои рабочие дни с другими, чтобы облегчить личное сотрудничество, встречи или общение. Программное обеспечение для реализации гибридных технологий также генерирует ценную информацию об использовании площадей и тенденциях на рабочих местах, предоставляя компаниям данные для принятия решений, связанных с гибридной политикой и потребностями в сфере недвижимости.
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deskbird
deskbird.com
Deskbird — это приложение для управления рабочим местом, которое ставит сотрудников на первое место. Платформа обеспечивает удобство и удобство работы, позволяя пользователям легко проверять занятость офиса и соответствующим образом корректировать свое расписание. Всего двумя щелчками мыши вы можете...
Skedda
skedda.com
Skedda — это ведущая глобальная платформа для управления рабочим столом и гибридной рабочей платформы, обслуживающая более 12 000 клиентов и почти два миллиона пользователей, включая IBM, Siemens, Mercedes-Benz и Гарвардский университет. Мы определяем будущее опыта работы на рабочем месте, помогая к...
Robin
robinpowered.com
Хотите меньше путаницы и больше ясности? Управляйте своим офисным пространством с уверенностью. Robin — это платформа управления рабочими местами, которая оптимизирует процессы повышения производительности в офисе. Мы помогаем глобальным организациям оптимизировать свои помещения с помощью ведущего ...
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace — единственное полностью интегрированное решение, объединяющее все необходимое для управления и оптимизации вашего рабочего места: от бронирования рабочих мест и помещений до управления доставкой и унифицированной аналитики занятости. Envoy изменил то, как компании принимают посетите...
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD — глобальный поставщик программного обеспечения с восьмилетним опытом работы, помогающий тысячам компаний упростить гибкое и гибридное управление рабочими местами. Мы помогаем компаниям перейти от традиционных офисных сред к гибридным с помощью простых в настройке и использования полностью...
Yoffix
yoffix.com
Хотите оптимизировать использование офиса и создать комфортную гибридную рабочую среду, которая понравится сотрудникам? С помощью нашей платформы рабочих мест, ориентированной на людей, сотрудники могут легко планировать свои рабочие дни и бронировать общие столы, комнаты и парковки, а компании могу...
Comeen
comeen.com
Comeen Play — это платформа цифровых вывесок корпоративного уровня для внутренней и оперативной коммуникации. Это решение, созданное для крупных предприятий, позволяет транслировать контент вашим командам в один клик. Импортируйте или создавайте собственный контент из шаблонов и легко управляйте все...
Whatspot
whatspot.app
Поднимите управление своим рабочим пространством на новую высоту с помощью Whatspot. Идеально подходит для предприятий, коворкингов, университетов и государственных учреждений. Мы предлагаем динамичное решение для всех ваших потребностей в бронировании — от столов до переговорных комнат и парковочны...
Duome
duome.co
Duome — это интеллектуальная платформа планирования для гибридных рабочих групп, которая улучшает совместную работу и использование офиса за счет рекомендаций о том, где лучше всего выполнять текущую задачу, исходя из людей, с которыми вам нужно встретиться, и работы, которую необходимо выполнить.
UnSpot
unspot.com
После пандемии многим сотрудникам больше не нужно работать из офиса 5 дней в неделю, а компаниям больше не нужно иметь рабочее место, закрепленное только за одним человеком, что позволяет разным людям сидеть на одном месте в разные дни. Найдите лучшее рабочее место с подходящим оборудованием или най...
Gable
gable.to
Платформа Gable HQ позволяет командам по работе и недвижимости управлять своими арендованными офисными помещениями с бронированием рабочих мест и конференц-залов, интеграцией бейджей, управлением посетителями - и все это на одной платформе, с помощью которой они могут применять гибкую политику, бюдж...
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq — это платформа для работы на рабочем месте, которая позволяет организациям управлять офисными помещениями, идеально синхронизируя стратегию в сфере недвижимости и опыт сотрудников. Мы предоставляем командам на рабочих местах удобные инструменты для уверенной оптимизации своих рабочих простран...
Wayleadr
wayleadr.com
В Wayleadr мы считаем, что то, как ваши сотрудники приходят на работу, может изменить настроение и ценность вашего бизнеса. Являясь платформой прибытия №1 в мире, Wayleadr помогает большему количеству людей прибывать легче, быстрее и с меньшим стрессом. Превращая ваши физические пространства, такие ...
Team Today
team-today.com
Team Today предлагает простые в использовании инструменты планирования и управления, которые позволяют сотрудникам решать, откуда и когда работать, показывая, откуда коллеги планируют работать, какие офисы наиболее загружены и в какие дни люди работают. Затем эта информация анализируется, чтобы полу...
Booxpace
booxpace.com
Приложение для бронирования офисов, предлагающее гибкие, безопасные и ориентированные на сотрудников решения, соответствующие развивающимся бизнес-моделям. Создайте свое собственное рабочее пространство. Позвольте вашим сотрудникам использовать Booxpace, чтобы быстро планировать свое рабочее время и...
Ofisly
ofisly.com
Ofisly — приложение для бронирования рабочих мест и управления офисом. Ofisly, идеальное приложение для бронирования рабочих мест и управления офисом, разработанное с учетом простоты. Наш простой в использовании интерфейс передает всю власть в руки ваших сотрудников, благодаря чему забронировать мес...