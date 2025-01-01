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Программное обеспечение «Системы управления человеческими ресурсами» (HRMS) и «Управление человеческим капиталом» (HCM) представляют собой комплексные платформы в области HR-технологий, охватывающие функциональные возможности различных категорий программного обеспечения для управления персоналом. HRMS представляет собой интегрированную модульную систему для управления всеми аспектами информации о человеческих ресурсах. Компании используют HRMS для оптимизации важнейших функций управления персоналом, таких как подбор персонала, оценка эффективности и обучение сотрудников в централизованной системе, что способствует эффективному управлению персоналом и отчетности. Пакеты HRMS, обычно используемые отделами кадров на крупных предприятиях, имеют модульную структуру, которая позволяет настраивать их в соответствии с конкретными организационными требованиями. Эти системы могут быть реализованы либо как полностью интегрированные пакеты, либо как отдельные модули, которые можно интегрировать с другими лучшими в своем классе программными решениями для управления персоналом. Ключевые функции, обычно встречающиеся в HRMS, включают базовое управление персоналом, инструменты подбора персонала, возможности управления производительностью и функции корпоративной системы управления обучением (LMS).
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.
Workday
workday.com
Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.
Keka HR
keka.com
Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.
ZingHR
zinghr.com
ZingHR — облачная платформа для управления человеческими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы и поддерживающая удаленных сотрудников с помощью мобильных функций.
Paycom
paycom.com
Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox - облачная платформа для управления персоналом, предлагающая инструменты для найма, учета рабочего времени, управления зарплатой и вовлечения сотрудников.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.
Paychex
paychex.com
Приложение Paychex позволяет работодателям и сотрудникам управлять заработной платой, льготами и данными о работниках через удобный интерфейс.
Personio
personio.de
Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.
Bob HR
hibob.com
Bob - платформа управления людскими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы, улучшая вовлеченность сотрудников и производительность в гибридных и удаленных командах.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это платформа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая обработку payroll, отслеживание посещаемости и управление производительностью.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.
Breathe
breathehr.com
Breathe - программное обеспечение для управления персоналом, упрощающее процессы учета рабочего времени, отпусков, производительности и отсутствий для малых предприятий в Великобритании.
HROne
hrone.cloud
HRone - это платформа для автоматизации процессов HR, управления персоналом и анализом данных, предлагающая функции самообслуживания через мобильное приложение.
Namely
namely.com
Namely — платформа для управления HR, зарплатой, льготами и талантами, оптимизирующая операции и соответствие требованиям в более чем 190 странах.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.
Access
theaccessgroup.com
Access помогает более 100000 клиентов оптимизировать использование бизнес-программного обеспечения и предоставляет сотрудникам ресурсы для важной работы.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce — платформа HR для управления опытом сотрудников, автоматизации процессов и интеграции функций управления персоналом.
ChartHop
charthop.com
ChartHop — платформа для управления данными о сотрудниках, объединяющая и визуализирующая информацию для улучшения операций и принятия решений в организациях.
BrioHR
briohr.com
BrioHR - это платформа для управления HR, позволяющая компаниям автоматизировать рекрутинг, администрирование, управление производительностью и документооборот.
Arcoro
arcoro.com
Arcoro — это ПО для управления персоналом в строительстве, включая подбор, обучение, управление льготами и отслеживание времени сотрудников.
PrimePay
primepay.com
PrimePay – решение для управления заработной платой и HR, автоматизирующее процессы и обеспечивающее соответствие налоговым требованиям для малых и средних предприятий.
Cinode
cinode.com
Cinode - платформа для управления навыками, сертификатами и профессиональной сетью, оптимизирующая сотрудничество и развитие в сфере консалтинга.
GoCo
goco.io
GoCo — облачная HR-платформа для управления данными сотрудников, найма, адаптации, расчета заработной платы и соблюдения нормативных требований.
Asanify
asanify.com
Asanify - это платформа для управления персоналом с автоматизацией расчета заработной платы и интеграцией с популярными сервисами, поддерживающая сотрудников и глобальных подрядчиков.
Omni HR
omnihr.co
Omni HR - это платформа для управления персоналом, которая автоматизирует управление трудозатратами, расчет заработной платы и развитие сотрудников в организациях.
Worknice
worknice.com
Worknice — платформа для управления HR-процессами, автоматизирующая жизненный цикл сотрудников и централизующая организационные задачи.
Armano
armano.io
Armano — это комплексное HR-решение для малых и средних бизнесов, включающее управление временем, талантами, документами и проектами.
Papervee HR
papervee.com
Papervee HR - облачное решение для управления human resources, автоматизирующее учет рабочего времени, управление отпусками и организацию документов.
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR — это набор инструментов для управления жизненным циклом сотрудников, включая адаптацию, сбор обратной связи и управление данными.
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