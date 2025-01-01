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Программное обеспечение HRMS и HCM
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Программное обеспечение HRMS и HCM - Самые популярные приложения

Программное обеспечение «Системы управления человеческими ресурсами» (HRMS) и «Управление человеческим капиталом» (HCM) представляют собой комплексные платформы в области HR-технологий, охватывающие функциональные возможности различных категорий программного обеспечения для управления персоналом. HRMS представляет собой интегрированную модульную систему для управления всеми аспектами информации о человеческих ресурсах. Компании используют HRMS для оптимизации важнейших функций управления персоналом, таких как подбор персонала, оценка эффективности и обучение сотрудников в централизованной системе, что способствует эффективному управлению персоналом и отчетности. Пакеты HRMS, обычно используемые отделами кадров на крупных предприятиях, имеют модульную структуру, которая позволяет настраивать их в соответствии с конкретными организационными требованиями. Эти системы могут быть реализованы либо как полностью интегрированные пакеты, либо как отдельные модули, которые можно интегрировать с другими лучшими в своем классе программными решениями для управления персоналом. Ключевые функции, обычно встречающиеся в HRMS, включают базовое управление персоналом, инструменты подбора персонала, возможности управления производительностью и функции корпоративной системы управления обучением (LMS).

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Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.

Workday

Workday

workday.com

Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.

ZingHR

ZingHR

zinghr.com

ZingHR — облачная платформа для управления человеческими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы и поддерживающая удаленных сотрудников с помощью мобильных функций.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox - облачная платформа для управления персоналом, предлагающая инструменты для найма, учета рабочего времени, управления зарплатой и вовлечения сотрудников.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.

Paychex

Paychex

paychex.com

Приложение Paychex позволяет работодателям и сотрудникам управлять заработной платой, льготами и данными о работниках через удобный интерфейс.

Personio

Personio

personio.de

Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob - платформа управления людскими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы, улучшая вовлеченность сотрудников и производительность в гибридных и удаленных командах.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo — это платформа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая обработку payroll, отслеживание посещаемости и управление производительностью.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.

Breathe

Breathe

breathehr.com

Breathe - программное обеспечение для управления персоналом, упрощающее процессы учета рабочего времени, отпусков, производительности и отсутствий для малых предприятий в Великобритании.

HROne

HROne

hrone.cloud

HRone - это платформа для автоматизации процессов HR, управления персоналом и анализом данных, предлагающая функции самообслуживания через мобильное приложение.

Namely

Namely

namely.com

Namely — платформа для управления HR, зарплатой, льготами и талантами, оптимизирующая операции и соответствие требованиям в более чем 190 странах.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.

Access

Access

theaccessgroup.com

Access помогает более 100000 клиентов оптимизировать использование бизнес-программного обеспечения и предоставляет сотрудникам ресурсы для важной работы.

PeopleForce

PeopleForce

peopleforce.io

PeopleForce — платформа HR для управления опытом сотрудников, автоматизации процессов и интеграции функций управления персоналом.

ChartHop

ChartHop

charthop.com

ChartHop — платформа для управления данными о сотрудниках, объединяющая и визуализирующая информацию для улучшения операций и принятия решений в организациях.

BrioHR

BrioHR

briohr.com

BrioHR - это платформа для управления HR, позволяющая компаниям автоматизировать рекрутинг, администрирование, управление производительностью и документооборот.

Arcoro

Arcoro

arcoro.com

Arcoro — это ПО для управления персоналом в строительстве, включая подбор, обучение, управление льготами и отслеживание времени сотрудников.

PrimePay

PrimePay

primepay.com

PrimePay – решение для управления заработной платой и HR, автоматизирующее процессы и обеспечивающее соответствие налоговым требованиям для малых и средних предприятий.

Cinode

Cinode

cinode.com

Cinode - платформа для управления навыками, сертификатами и профессиональной сетью, оптимизирующая сотрудничество и развитие в сфере консалтинга.

GoCo

GoCo

goco.io

GoCo — облачная HR-платформа для управления данными сотрудников, найма, адаптации, расчета заработной платы и соблюдения нормативных требований.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify - это платформа для управления персоналом с автоматизацией расчета заработной платы и интеграцией с популярными сервисами, поддерживающая сотрудников и глобальных подрядчиков.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni HR - это платформа для управления персоналом, которая автоматизирует управление трудозатратами, расчет заработной платы и развитие сотрудников в организациях.

Worknice

Worknice

worknice.com

Worknice — платформа для управления HR-процессами, автоматизирующая жизненный цикл сотрудников и централизующая организационные задачи.

Armano

Armano

armano.io

Armano — это комплексное HR-решение для малых и средних бизнесов, включающее управление временем, талантами, документами и проектами.

Papervee HR

Papervee HR

papervee.com

Papervee HR - облачное решение для управления human resources, автоматизирующее учет рабочего времени, управление отпусками и организацию документов.

Ostendi

Ostendi

ostendihr.com

OstendiHR — это набор инструментов для управления жизненным циклом сотрудников, включая адаптацию, сбор обратной связи и управление данными.

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