PeopleForce

peopleforce.io

PeopleForce-это постоянная кадровую платформу, которая плавно управляет всем вашим опытом сотрудников и оптимирует процессы HR на каждом этапе жизненного цикла сотрудников. Как экосистема HR, PeopleForce предлагает шесть полностью функциональных и настраиваемых продуктов: COREHR, Recruit, выполнение, пульс, время и стол, удовлетворение разнообразных потребностей предприятий и предоставление комплексной платформы, которая оптимизирует процессы и повышает эксплуатационную эффективность. С PeopleForce у вас есть возможность выбирать и оплачивать конкретные продукты, которые вам нужны, обеспечивая экономическую эффективность и максимизируя стоимость ваших инвестиций. Что сотрудники могут сделать в приложении: -отслеживать информацию о остановке в актуальном состоянии - Запросить и управлять временем, указав причину отсутствия, утверждающие. - Получите быстрый доступ к личным профилям и контактным данным с помощью каталога сотрудников, где можно найти поиск, - Посмотрите, кто нет сегодня и причины их отсутствия -Доступ к актуальным новостям и объявлениям компании -Обзор дел, просмотр и выполненные задачи - Доступ к их документам Менеджеры дополнительно - Получить уведомления с запросами на отпуск и может быстро пересмотреть и утвердить или отклонить их. -Легко управлять своими задачами, разрешениями и делом. Миссия PeopleForce состоит в том, чтобы дать возможность предприятиям двигаться вперед, сосредоточившись на людях, а не на процессах, создавая расширяющуюся и приятную среду рабочего места. В качестве изменения игры в революцию в опыте работы специалистов по персоналу, менеджеров и сотрудников Peopleforce стал выбором для 600+ предприятий, включая таких новаторов, как Deloitte, Rakuten, Reply, Roosh, Ajax и многие другие.