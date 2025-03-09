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Программное обеспечение «Системы управления человеческими ресурсами» (HRMS) и «Управление человеческим капиталом» (HCM) представляют собой комплексные платформы в области HR-технологий, охватывающие функциональные возможности различных категорий программного обеспечения для управления персоналом. HRMS представляет собой интегрированную модульную систему для управления всеми аспектами информации о человеческих ресурсах. Компании используют HRMS для оптимизации важнейших функций управления персоналом, таких как подбор персонала, оценка эффективности и обучение сотрудников в централизованной системе, что способствует эффективному управлению персоналом и отчетности. Пакеты HRMS, обычно используемые отделами кадров на крупных предприятиях, имеют модульную структуру, которая позволяет настраивать их в соответствии с конкретными организационными требованиями. Эти системы могут быть реализованы либо как полностью интегрированные пакеты, либо как отдельные модули, которые можно интегрировать с другими лучшими в своем классе программными решениями для управления персоналом. Ключевые функции, обычно встречающиеся в HRMS, включают базовое управление персоналом, инструменты подбора персонала, возможности управления производительностью и функции корпоративной системы управления обучением (LMS).
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Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.
HROne
hrone.cloud
HRONE-это готовый к будущему набор HCM, который автоматизирует процессы HR, упрощает взаимодействие человека и дает действенную информацию для создания лучших рабочих мест. В нашем стремлении установить все HR на автопилоте, мы успешно упростили функции HR на протяжении всего жизненного цикла сотрудников, экономя миллионы часов для 1100+ предприятий. Этот счет включает в себя имена из 20+ промышленности - Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, Travelxp, карьерного запуска и Paynearby - некоторые из них. Самая лучшая часть? Мы подарим нашим пользователям мобильное приложение по нулевой стоимости, чтобы помочь им испытать истинную мощность автоматизации HR в любом месте, в любое время. Мы дифференцируем себя на рынке программного обеспечения HR со следующими важными функциональными функциями- в первую очередь, вдохновляемые Gmail почтовым ящиком для HR, чтобы направить ваш день ✅ Инновационные идеи задачи, чтобы выполнить работу вовремя ✅ Интуитивно понятный глобальный поле для поиска, чтобы отслеживать и получить доступ к любой информации, и систему, которая не просто обещает, но на самом деле показывает вам свою реальную roi. Будучи первым HCM, который предпринимает действия в режиме реального времени по всем задачам HR, препятствуя невысоким напоминаниям, мы настроили вас на успех, автоматизируя все эксплуатационные задачи. Чтобы узнать больше, посетите наш веб-сайт- https://hrone.cloud/
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это платформа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая обработку payroll, отслеживание посещаемости и управление производительностью.
ZingHR
zinghr.com
ZingHR — облачная платформа для управления человеческими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы и поддерживающая удаленных сотрудников с помощью мобильных функций.
Workday
workday.com
Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.
Cinode
cinode.com
Кто знает что, кто доступен, что можно продать? Мы предоставляем важную информацию о продажах, доставке и навыках, которых вам сейчас не хватает. Cinode — это универсальная платформа для ускорения роста вашей консалтинговой компании. Мы не зря являемся лучшим выбором в Скандинавии.
Access
theaccessgroup.com
Access меняет облик программного обеспечения для управления бизнесом не только в том, как мы обслуживаем наших клиентов, выполняя наше обещание предоставить им свободу делать больше того, что важно для них, но и для наших сотрудников, наших инвесторов и благотворительных организаций, близких к ним. наши сердца, где мы живем и работаем. Access помогает более чем 100 000 клиентам изменить способы использования программного обеспечения для бизнеса, предоставляя каждому сотруднику свободу делать больше того, что важно.
BrioHR
briohr.com
Универсальная платформа управления персоналом для малого и среднего бизнеса. Наша платформа управления персоналом помогает компаниям мгновенно оцифровать все функции управления персоналом на протяжении всего пути сотрудника в одном месте: - привлечение талантов: оцифруйте и сотрудничайте при наборе персонала с помощью нашей ATS (системы отслеживания кандидатов), а затем полностью в цифровом формате подключите своих новых сотрудников. - Администратор отдела кадров: управляйте оплачиваемым отпуском, базой данных и документами сотрудников, расчетом заработной платы (для Сингапура и Малайзии это еще не все!), заявками на расходы, табелями учета рабочего времени... - Управление эффективностью: отслеживайте KPI/OKR, управляйте оценкой эффективности, собирайте обратную связь на 360°...
Asanify
asanify.com
Asanify — это универсальное решение, отвечающее комплексным требованиям управления персоналом в вашей организации. Он также предоставляет простое и полностью автоматизированное решение для расчета заработной платы, которое идеально подходит для стартапов и быстрорастущих предприятий. Вы можете бесплатно начать работу с нашей системой найма и выхода на пенсию. Приложение для расчета заработной платы в один клик позволяет вам рассчитать заработную плату и перевести деньги не только для ваших местных сотрудников, но и для глобальных подрядчиков. Наша интеграция со Slack, Excel, Google Suite и Whatsapp делает доступ к вашей системе управления персоналом чрезвычайно удобным и удобным для общения. Наша гибкая и полностью настраиваемая платформа в сочетании с круглосуточной поддержкой клиентов сделает управление персоналом очень простым для вашей организации.
Personio
personio.de
Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.
GoCo
goco.io
GoCo приносит данные HR в жизнь и предоставляет инструменты для настройки рабочих процессов для любого процесса HR, политики или контрольного списка. С Goco организации получают специальную группу поддержки, которая поддает их успеху и остается доступной после реализации. Goco предлагает все необходимое для управления HR в одном, простого в использовании управления эффективностью и заработной платы. Миссия GoCo состоит в том, чтобы помочь предприятиям проводить меньше времени на ручные, болезненные и сложные задачи HR, чтобы они могли сосредоточиться на растущих более счастливых, более продуктивных командах.
PrimePay
primepay.com
PrimePay упрощает расчет заработной платы и управление персоналом для малого и среднего бизнеса. Мы объединили 37-летний опыт и неустанную приверженность обслуживанию в интеллектуальной, универсальной платформе HCM. Платформа, определяемая возможностями и предназначенная для обеспечения исключительных
Worknice
worknice.com
Восхитительное программное обеспечение HR - 100% спроектирован, сделано и поддерживается в Австралии. Используйте гибкую и интуитивно понятную HR -платформу для оптимизации данных HR Systems & Structure для достижения великих вещей. Worknice может похвастаться ведущим пользовательским опытом на рынке в основном HR; Оптимизированная встроенная, интеллектуальные документы и соответствие, управление изменениями сотрудников, интеграция заработной платы, сроки, обзоры и опросы. Построенный для процветающих команд HR, которые должны решать проблемы сейчас, и в качестве новых возникают.
Omni HR
omnihr.co
Omni — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое меняет подход предприятий к управлению персоналом. Их миссия ясна: дать возможность современным компаниям развивать заинтересованные и высокопроизводительные команды. Созданная для комплексной поддержки всего жизненного цикла ваших сотрудников, Omni помогает HR-командам нанимать, адаптировать, управлять и платить вашим сотрудникам во всех сферах. Азия и за ее пределами всего за несколько кликов. Благодаря Omni вы и ваша команда больше не теряете драгоценное время на ввод данных или административные задачи, а вместо этого направляете его на стратегические инициативы и значимое взаимодействие, которые способствуют росту бизнеса.
Papervee HR
papervee.com
Papervee-это облачное решение для человеческих ресурсов, которое помогает оптимизировать такие задачи, как отслеживание времени, управление оставлением и организация документов. Решение централизует рабочие процессы HR, такие как планирование, удаленная работа, отслеживание сверхурочных и многое другое. Он также автоматизирует создание трудовых договоров, набор и отслеживание времени проекта.
Armano
armano.io
Armano — это комплексное решение для управления персоналом, предлагающее такие функции, как учет рабочего времени, управление талантами, управление файлами и документами, управление расходами, внутренние коммуникации и управление проектами. Он обслуживает малый и средний бизнес, предлагая конкурентоспособные цены и удобную платформу.
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR — это полный набор инструментов, призванных помочь вам управлять жизненным циклом сотрудников в вашей компании. Вы можете выбрать одно из множества решений, которые помогут вам оптимизировать процесс адаптации, собрать информацию и отзывы от ваших сотрудников, собрать документацию, управлять целями и карьерным путем. Хранение всех данных о людях в одном месте позволит вам быстро принимать наилучшие решения в отношении ваших сотрудников.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce-это постоянная кадровую платформу, которая плавно управляет всем вашим опытом сотрудников и оптимирует процессы HR на каждом этапе жизненного цикла сотрудников. Как экосистема HR, PeopleForce предлагает шесть полностью функциональных и настраиваемых продуктов: COREHR, Recruit, выполнение, пульс, время и стол, удовлетворение разнообразных потребностей предприятий и предоставление комплексной платформы, которая оптимизирует процессы и повышает эксплуатационную эффективность. С PeopleForce у вас есть возможность выбирать и оплачивать конкретные продукты, которые вам нужны, обеспечивая экономическую эффективность и максимизируя стоимость ваших инвестиций. Что сотрудники могут сделать в приложении: -отслеживать информацию о остановке в актуальном состоянии - Запросить и управлять временем, указав причину отсутствия, утверждающие. - Получите быстрый доступ к личным профилям и контактным данным с помощью каталога сотрудников, где можно найти поиск, - Посмотрите, кто нет сегодня и причины их отсутствия -Доступ к актуальным новостям и объявлениям компании -Обзор дел, просмотр и выполненные задачи - Доступ к их документам Менеджеры дополнительно - Получить уведомления с запросами на отпуск и может быстро пересмотреть и утвердить или отклонить их. -Легко управлять своими задачами, разрешениями и делом. Миссия PeopleForce состоит в том, чтобы дать возможность предприятиям двигаться вперед, сосредоточившись на людях, а не на процессах, создавая расширяющуюся и приятную среду рабочего места. В качестве изменения игры в революцию в опыте работы специалистов по персоналу, менеджеров и сотрудников Peopleforce стал выбором для 600+ предприятий, включая таких новаторов, как Deloitte, Rakuten, Reply, Roosh, Ajax и многие другие.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.
Paycom
paycom.com
Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.
Paychex
paychex.com
Приложение Paychex позволяет работодателям и сотрудникам управлять заработной платой, льготами и данными о работниках через удобный интерфейс.
Namely
namely.com
А именно, это единственная платформа для управления персоналом, расчетом заработной платы, льгот и талантов, которая понравится вашим сотрудникам. Это больше, чем программное обеспечение для управления персоналом: это необходимые вам консультации по соблюдению требований и льготам.
Keka HR
keka.com
Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.
Bob HR
hibob.com
Bob - платформа управления людскими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы, улучшая вовлеченность сотрудников и производительность в гибридных и удаленных командах.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox - облачная платформа для управления персоналом, предлагающая инструменты для найма, учета рабочего времени, управления зарплатой и вовлечения сотрудников.
ClearCompany
clearcompany.com
Помогая почти 3000 организациям набирать, рампы, распознавать и удерживать сотрудников, платформа управления талантами ClearCompany позволила тысячам компаний с 2004 года максимизировать талант, расширяя возможности людей на каждом этапе путешествия сотрудника. ClearCompany объединяет лучшие практики, управляемые данными, экспертные контенты и адаптированные программные инструменты для набора, рампы, распознавания и удержания сотрудников, объединения людей и процессов для достижения успеха в бизнесе. Максимизация таланта достигается, когда HR имеет инструменты, необходимые для точного планирования, безупречно выполнения людей и намеренно создавать культуру - эти основные столбы максимизации талантов являются основой его платформы управления талантами. ClearCompany-это платформа управления талантами полного спектра, которая помогает организациям выполнять свои миссии, объединяя людей, платформы и процессы, чтобы максимизировать талант сотрудников. Его уникальный подход ставит миссию компании в центр процессов талантов каждого клиента. Как единственный поставщик программного обеспечения для кадров, объединяющий рекрутинг, адаптирование, управление эффективностью и вовлечение сотрудников, платформа ClearCompany поддерживает организации на протяжении всего жизненного цикла сотрудников.
ChartHop
charthop.com
Charthop - это динамичная платформа для операций, которая соединяет и визуализирует все данные ваших людей, чтобы расширить возможности вашей организации посредством понимания, выравнивания и действий. Charthop выполняет миссию по созданию здоровой прозрачности в организациях, чтобы процветать сотрудники и организации. Динамичная платформа для операций People, Charthop соединяет и визуализирует данные людей, чтобы расширить возможности организаций посредством понимания, выравнивания и действий. Привлекая новый подход к HR, платформа операционной операции Charthop является единым источником данных для людей и основным вопросом для повседневных программ, процессов и инициатив. От людей и руководителей финансов до менеджеров и сотрудников, Charthop предназначен для всех в организации. Charthop хорошо играет с десятками платформ с помощью надежных интеграций по всему технологическому стеку HR и обслуживает такие компании, как 1Password, Yipitdata, BetterCloud и Starburst. Основанный в 2019 году Яном Уайтом, Чарфоп поддерживается Андреессеном Горовицем и Кокс -Энтерпрайсами.
Breathe
breathehr.com
Breathe — это простое и безопасное программное обеспечение для управления персоналом, удостоенное множества наград, которое помогает малым и средним предприятиям Великобритании перевести свои основные кадровые процессы в онлайн, экономя время, обеспечивая душевное спокойствие и позволяя вести бизнес, где бы они ни работали. Breathe доверяют более 15 000 малых предприятий и благотворительных организаций в Великобритании, которым доверяют управление более чем 400 000 человек. Breathe одобрен и рекомендован сетью из более чем 600 партнеров. В число организаций, использующих Breathe, входят AgeUK, Huel, The Wildlife Trust, Scrub Daddy, Dryrobe, RSPCA и другие. Характеристики продукта включают в себя: - Управление отпусками и отпусками - Мониторинг болезни и отсутствия - Управление производительностью - Управление расходами - Планирование работы сотрудников - Учет времени - База данных и аналитика сотрудников - Неограниченное хранилище документов - Ротация, время и посещаемость Начните 14-дневную пробную версию сегодня и узнайте, как интуитивно понятные продукты Breathe могут помочь вам и вашему бизнесу.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.
Arcoro
arcoro.com
Строительные компании и подрядчики имеют особые потребности в управлении персоналом, и Arcoro предлагает набор модульного программного обеспечения для управления кадрами в строительстве, которое позволяет компаниям успешно решать эти проблемы. Arcoro — единственная технологическая компания по управлению персоналом, ориентированная на строительную отрасль, предлагающая решения, помогающие компаниям нанимать, управлять и развивать свой бэк-офис, а также профессиональную и квалифицированную рабочую силу. Набор модулей Arcoro включает в себя: • Отслеживание кандидатов • Адаптация • Управление обучением • Основные HR • Преимущества • Отслеживание рабочего времени/посещаемости ExakTime • Управление компенсациями • Управление производительностью и планирование преемственности. Компании могут использовать один или все модули, а многие клиенты начинают с одного или двух и добавляют больше по мере изменения их потребностей или роста организации. Модули пакета Arcoro полностью интегрированы, но они также интегрируются с другими строительными технологиями, включая управление проектами, управление персоналом и системы учета. Arcoro поддерживает прочные партнерские отношения с другими ведущими поставщиками строительных технологий, чтобы обеспечить бесперебойную работу клиентов. Более 8000 строительных компаний и подрядчиков всех размеров в Северной Америке полагаются на Arcoro в решении своих проблем с персоналом. Каждый день более 1 миллиона специалистов в области строительства знакомятся с продукцией Arcoro. Arcoro стремится предоставить лучший опыт сотрудникам на местах и в офисе. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.arcoro.com.
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