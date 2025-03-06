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Программное обеспечение «Системы управления человеческими ресурсами» (HRMS) и «Управление человеческим капиталом» (HCM) представляют собой комплексные платформы в области HR-технологий, охватывающие функциональные возможности различных категорий программного обеспечения для управления персоналом. HRMS представляет собой интегрированную модульную систему для управления всеми аспектами информации о человеческих ресурсах. Компании используют HRMS для оптимизации важнейших функций управления персоналом, таких как подбор персонала, оценка эффективности и обучение сотрудников в централизованной системе, что способствует эффективному управлению персоналом и отчетности. Пакеты HRMS, обычно используемые отделами кадров на крупных предприятиях, имеют модульную структуру, которая позволяет настраивать их в соответствии с конкретными организационными требованиями. Эти системы могут быть реализованы либо как полностью интегрированные пакеты, либо как отдельные модули, которые можно интегрировать с другими лучшими в своем классе программными решениями для управления персоналом. Ключевые функции, обычно встречающиеся в HRMS, включают базовое управление персоналом, инструменты подбора персонала, возможности управления производительностью и функции корпоративной системы управления обучением (LMS).
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BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отслеживания льгот для сотрудников. В 2019 году Гаджо С «Севилья» и Брайан Т. Горовиц написал в журнале PC Magazine, что BambooHR «дороже, чем конкурирующие продукты» и ему «не хватает функций управления льготами (BA) по сравнению с конкурирующими решениями», но его «надежный набор функций и удобный интерфейс выдвигают его на вершину нашего рейтинга». список".
ZingHR
zinghr.com
Zinghr была движущей силой, которая помогает организациям выходить за рамки автоматизации, и обеспечивает решение, которое может напрямую повлиять на результаты бизнеса и улучшить опыт сотрудников. Zinghr стремится к первым и мобильному подходу, ориентированному на сотрудника. Платформа Enterprise HCM для улучшения рабочей силы независимо от географических границ, охватывающих весь спектр от адаптации до выхода и за его пределами.
GoCo
goco.io
GoCo приносит данные HR в жизнь и предоставляет инструменты для настройки рабочих процессов для любого процесса HR, политики или контрольного списка. С Goco организации получают специальную группу поддержки, которая поддает их успеху и остается доступной после реализации. Goco предлагает все необходимое для управления HR в одном, простого в использовании управления эффективностью и заработной платы. Миссия GoCo состоит в том, чтобы помочь предприятиям проводить меньше времени на ручные, болезненные и сложные задачи HR, чтобы они могли сосредоточиться на растущих более счастливых, более продуктивных командах.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo-это обширная платформа HR-Tech, которая решает сложные HR-задачи, оптимизируя и автоматизируя повседневные операции HR. Доверяется современным организациям, таким как Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, Soho House, Katar Wire Products и еще 2500 человек, Zimyo предлагает комплексный набор продуктов, которые включают HR и зарплату, посещаемость, производительность, производительность, производительность, производительность, производительность, Отслеживание кандидата, вовлечение, LMS и 50+ модулей. Используя эти решения, организации любого размера могут автоматизировать HR-эксплуатацию, запускать бесплатную заработную плату, выплачивать заработную плату вовремя, отслеживать посещаемость сотрудников, на борту/совершенных сотрудниках, отслеживать эффективность сотрудников, Parse резюме, отправлять письма и делать гораздо больше. Что для вас в Зимё? * Вовлечение сотрудников: Импульсные обследования сотрудников; Одноранговые прямые и групповые чаты; Объявления, дискуссионные форумы и опросы; Индекс счастья; Анонимные отзывы; Helpdesk & Billing * Core HR: управление данными сотрудников; Самообслуживание сотрудников; Документы и политика; Сотрудник по борьбе с; Сотрудники по борту; HR -аналитика и отчеты * Проекта заработной платы: автоматизация обработки заработной платы; Управление расходами и выплаты; Законодательное управление соответствием; Multi Entity Payroll * Время и посещаемость: управление посещаемостью; Гео-ограждение и гео-ограждение; Управление списком; Напоминания о посещаемости; Управление полевой поездкой * Программное обеспечение для управления производительностью: OKRS; Отзывы (KRA/KPI); непрерывная обратная связь; Один к одному; Компенсация и управление оценкой * Программное обеспечение для управления наборами: управление кандидатами; Управление талантами; Интервью расписание и оценка на основе навыков отзывы; Пользовательские потоки процесса найма; Оценка навыков; Резюме диапазон; Интеграции доски рабочих мест для поиска Кроме того, Zimyo HRMS предоставляет круглосуточную поддержку клиентов для быстрого решения ваших запросов.
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, HR, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходные организации. Узнать больше.
Cinode
cinode.com
Кто знает что, кто доступен, что можно продать? Мы предоставляем важную информацию о продажах, доставке и навыках, которых вам сейчас не хватает. Cinode — это универсальная платформа для ускорения роста вашей консалтинговой компании. Мы не зря являемся лучшим выбором в Скандинавии.
Access
theaccessgroup.com
Access меняет облик программного обеспечения для управления бизнесом не только в том, как мы обслуживаем наших клиентов, выполняя наше обещание предоставить им свободу делать больше того, что важно для них, но и для наших сотрудников, наших инвесторов и благотворительных организаций, близких к ним. наши сердца, где мы живем и работаем. Access помогает более чем 100 000 клиентам изменить способы использования программного обеспечения для бизнеса, предоставляя каждому сотруднику свободу делать больше того, что важно.
BrioHR
briohr.com
Универсальная платформа управления персоналом для малого и среднего бизнеса. Наша платформа управления персоналом помогает компаниям мгновенно оцифровать все функции управления персоналом на протяжении всего пути сотрудника в одном месте: - привлечение талантов: оцифруйте и сотрудничайте при наборе персонала с помощью нашей ATS (системы отслеживания кандидатов), а затем полностью в цифровом формате подключите своих новых сотрудников. - Администратор отдела кадров: управляйте оплачиваемым отпуском, базой данных и документами сотрудников, расчетом заработной платы (для Сингапура и Малайзии это еще не все!), заявками на расходы, табелями учета рабочего времени... - Управление эффективностью: отслеживайте KPI/OKR, управляйте оценкой эффективности, собирайте обратную связь на 360°...
Asanify
asanify.com
Asanify — это универсальное решение, отвечающее комплексным требованиям управления персоналом в вашей организации. Он также предоставляет простое и полностью автоматизированное решение для расчета заработной платы, которое идеально подходит для стартапов и быстрорастущих предприятий. Вы можете бесплатно начать работу с нашей системой найма и выхода на пенсию. Приложение для расчета заработной платы в один клик позволяет вам рассчитать заработную плату и перевести деньги не только для ваших местных сотрудников, но и для глобальных подрядчиков. Наша интеграция со Slack, Excel, Google Suite и Whatsapp делает доступ к вашей системе управления персоналом чрезвычайно удобным и удобным для общения. Наша гибкая и полностью настраиваемая платформа в сочетании с круглосуточной поддержкой клиентов сделает управление персоналом очень простым для вашей организации.
HROne
hrone.cloud
HRONE-это готовый к будущему набор HCM, который автоматизирует процессы HR, упрощает взаимодействие человека и дает действенную информацию для создания лучших рабочих мест. В нашем стремлении установить все HR на автопилоте, мы успешно упростили функции HR на протяжении всего жизненного цикла сотрудников, экономя миллионы часов для 1100+ предприятий. Этот счет включает в себя имена из 20+ промышленности - Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, Travelxp, карьерного запуска и Paynearby - некоторые из них. Самая лучшая часть? Мы подарим нашим пользователям мобильное приложение по нулевой стоимости, чтобы помочь им испытать истинную мощность автоматизации HR в любом месте, в любое время. Мы дифференцируем себя на рынке программного обеспечения HR со следующими важными функциональными функциями- в первую очередь, вдохновляемые Gmail почтовым ящиком для HR, чтобы направить ваш день ✅ Инновационные идеи задачи, чтобы выполнить работу вовремя ✅ Интуитивно понятный глобальный поле для поиска, чтобы отслеживать и получить доступ к любой информации, и систему, которая не просто обещает, но на самом деле показывает вам свою реальную roi. Будучи первым HCM, который предпринимает действия в режиме реального времени по всем задачам HR, препятствуя невысоким напоминаниям, мы настроили вас на успех, автоматизируя все эксплуатационные задачи. Чтобы узнать больше, посетите наш веб-сайт- https://hrone.cloud/
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труда сотрудников. Более 10 000 организаций по всей Европе доверяют Personio повышение эффективности с помощью инновационных функций, таких как управление компенсациями, служба поддержки кадров, производительность и развитие, а также опросы. У нас есть более 300 сотрудников, обеспечивающих поддержку, уровень удовлетворенности клиентов 90% и более 180 доступных интеграций. Обновите свою HR-команду от электронных таблиц до стратегии прямо сейчас — закажите бесплатную демо-версию сегодня: https://www.personio.com/webdemo/
PrimePay
primepay.com
PrimePay упрощает расчет заработной платы и управление персоналом для малого и среднего бизнеса. Мы объединили 37-летний опыт и неустанную приверженность обслуживанию в интеллектуальной, универсальной платформе HCM. Платформа, определяемая возможностями и предназначенная для обеспечения исключительных
Worknice
worknice.com
Восхитительное программное обеспечение HR - 100% спроектирован, сделано и поддерживается в Австралии. Используйте гибкую и интуитивно понятную HR -платформу для оптимизации данных HR Systems & Structure для достижения великих вещей. Worknice может похвастаться ведущим пользовательским опытом на рынке в основном HR; Оптимизированная встроенная, интеллектуальные документы и соответствие, управление изменениями сотрудников, интеграция заработной платы, сроки, обзоры и опросы. Построенный для процветающих команд HR, которые должны решать проблемы сейчас, и в качестве новых возникают.
Omni HR
omnihr.co
Omni — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое меняет подход предприятий к управлению персоналом. Их миссия ясна: дать возможность современным компаниям развивать заинтересованные и высокопроизводительные команды. Созданная для комплексной поддержки всего жизненного цикла ваших сотрудников, Omni помогает HR-командам нанимать, адаптировать, управлять и платить вашим сотрудникам во всех сферах. Азия и за ее пределами всего за несколько кликов. Благодаря Omni вы и ваша команда больше не теряете драгоценное время на ввод данных или административные задачи, а вместо этого направляете его на стратегические инициативы и значимое взаимодействие, которые способствуют росту бизнеса.
Papervee HR
papervee.com
Papervee-это облачное решение для человеческих ресурсов, которое помогает оптимизировать такие задачи, как отслеживание времени, управление оставлением и организация документов. Решение централизует рабочие процессы HR, такие как планирование, удаленная работа, отслеживание сверхурочных и многое другое. Он также автоматизирует создание трудовых договоров, набор и отслеживание времени проекта.
Armano
armano.io
Armano — это комплексное решение для управления персоналом, предлагающее такие функции, как учет рабочего времени, управление талантами, управление файлами и документами, управление расходами, внутренние коммуникации и управление проектами. Он обслуживает малый и средний бизнес, предлагая конкурентоспособные цены и удобную платформу.
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR — это полный набор инструментов, призванных помочь вам управлять жизненным циклом сотрудников в вашей компании. Вы можете выбрать одно из множества решений, которые помогут вам оптимизировать процесс адаптации, собрать информацию и отзывы от ваших сотрудников, собрать документацию, управлять целями и карьерным путем. Хранение всех данных о людях в одном месте позволит вам быстро принимать наилучшие решения в отношении ваших сотрудников.
Rippling
rippling.com
Rippling дает предприятиям одно место для управления персоналом, ИТ и финансами - глобально. Он объединяет все системы рабочей силы, которые обычно разбросаны по всей компании, такие как заработная плата, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизировать каждую часть жизненного цикла сотрудников в одной системе. Возьмите, например, на адаптирование. Благодаря Rippling вы можете нанять нового сотрудника в любом месте мира и установить их заработную плату, корпоративную карту, компьютер, преимущества и даже сторонние приложения, такие как Slack и Microsoft 365-все в течение 90 секунд.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, управления временем и трудом, обучения и аналитики, а также возможности возврата в офис. Управление вашими людьми никогда не было таким простым. ADP Workforce Now предоставляет вам инструменты не только для отслеживания информации о кадрах, но и для управления персоналом и принятия решений на основе данных. И по мере роста вы сможете добавлять необходимый вам функционал. Расширьте возможности всех уровней вашей организации с помощью инструментов и возможностей, разработанных специально для того, чтобы обеспечить привлекательный опыт для бизнес-лидеров, менеджеров и сотрудников. • «Все в одном»: настраиваемая платформа управления персоналом для эффективного управления всеми функциями управления персоналом — расчетом заработной платы, кадрами, временем, талантами и льготами — в рамках единой базы данных. • Уверенное соблюдение требований. Наша лучшая в отрасли система безопасности обеспечивает безопасность ваших данных, а наш глубокий опыт и решения в области обеспечения соответствия требованиям помогают защитить ваш бизнес. • Простота использования: инновационные, простые в использовании функции у вас под рукой, которые упрощают работу в соответствии с вашими потребностями, а также повышают удобство работы ваших сотрудников. • Анализ рабочего процесса: принимайте решения с уверенностью, на основе информации из самой богатой и надежной базы данных о персонале в отрасли. • Интегрированная и взаимосвязанная экосистема. Расширьте свои возможности управления персоналом с помощью крупнейшей экосистемы управления персоналом, которая легко и безопасно интегрируется с ведущими сторонними решениями. Легко связывайтесь с важными партнерами, такими как бухгалтеры, брокеры и поставщики финансовых услуг. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. Сэкономьте время и уменьшите количество ошибок с помощью универсального пакета, специально созданного для того, чтобы помочь вам управлять своим бизнесом и соответствовать требованиям соответствия.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce-это постоянная кадровую платформу, которая плавно управляет всем вашим опытом сотрудников и оптимирует процессы HR на каждом этапе жизненного цикла сотрудников. Как экосистема HR, PeopleForce предлагает шесть полностью функциональных и настраиваемых продуктов: COREHR, Recruit, выполнение, пульс, время и стол, удовлетворение разнообразных потребностей предприятий и предоставление комплексной платформы, которая оптимизирует процессы и повышает эксплуатационную эффективность. С PeopleForce у вас есть возможность выбирать и оплачивать конкретные продукты, которые вам нужны, обеспечивая экономическую эффективность и максимизируя стоимость ваших инвестиций. Что сотрудники могут сделать в приложении: -отслеживать информацию о остановке в актуальном состоянии - Запросить и управлять временем, указав причину отсутствия, утверждающие. - Получите быстрый доступ к личным профилям и контактным данным с помощью каталога сотрудников, где можно найти поиск, - Посмотрите, кто нет сегодня и причины их отсутствия -Доступ к актуальным новостям и объявлениям компании -Обзор дел, просмотр и выполненные задачи - Доступ к их документам Менеджеры дополнительно - Получить уведомления с запросами на отпуск и может быстро пересмотреть и утвердить или отклонить их. -Легко управлять своими задачами, разрешениями и делом. Миссия PeopleForce состоит в том, чтобы дать возможность предприятиям двигаться вперед, сосредоточившись на людях, а не на процессах, создавая расширяющуюся и приятную среду рабочего места. В качестве изменения игры в революцию в опыте работы специалистов по персоналу, менеджеров и сотрудников Peopleforce стал выбором для 600+ предприятий, включая таких новаторов, как Deloitte, Rakuten, Reply, Roosh, Ajax и многие другие.
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится об успехе наших клиентов. Поставщики просто продадут вам продукт. Но партнер на самом деле заботится о вас и вашем бизнесе. Партнер находит время, чтобы узнать вас и понять ваши потребности. Мы работаем вместе с вами, чтобы определить лучшие решения, которые принесут пользу вашему бизнесу сегодня и проложат путь к лучшему будущему. А завтра все зависит от вашей команды. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Вместе мы возьмемся за вашу повседневную работу, чтобы вы могли уделять больше времени созданию культуры, которую жаждут вы и ваши сотрудники. Для профессионалов, которые жаждут настоящего партнерства, Paylocity — это компания по управлению персоналом и расчету заработной платы, которая освобождает вас от задач сегодняшнего дня, поэтому вместе мы можем уделять больше времени, сосредоточившись на перспективах завтрашнего дня. Давайте идти вперед вместе.
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению Beti® сотрудники теперь самостоятельно рассчитывают заработную плату и получают инструкции по поиску и исправлению дорогостоящих ошибок перед отправкой платежной ведомости. Программное обеспечение Paycom оптимизирует процессы, повышает эффективность и дает сотрудникам возможность управлять собственной кадровой информацией — от адаптации и регистрации льгот до управления талантами и многого другого — и все это в одном приложении. Paycom, получившая признание на национальном уровне благодаря своим технологиям и культуре на рабочем месте, теперь может обслуживать предприятия любого размера в США и за рубежом. Paycom возглавляет цифровую трансформацию на рабочем месте в США. Наша приверженность нашей культуре и ценностям привела к тому, что Fast Company назвала нас одной из самых инновационных компаний в мире, одним из величайших рабочих мест Америки по версии Newsweek и лучшими работодателями в США по версии Top Workplaces. У Paycom около 36 820 клиентов в США (по состоянию на 31 декабря 2023 г.), что на 1% больше, чем в предыдущем году. 15 апреля 2014 года Paycom стала публичной компанией, акции которой были открыты для торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером PAYC. В начале 2020 года компания вошла в индекс S&P 500.
Paychex
paychex.com
Paychex, Inc. является ведущим поставщиком комплексных решений по управлению человеческим капиталом для заработной платы, льгот, человеческих ресурсов и страховых услуг. Объединяя свою инновационную платформу технологии и мобильности и мобильности с помощью специализированного личного обслуживания, Paychex дает возможность владельцам малых и средних бизнеса сосредоточиться на росте и управлении своим бизнесом. При поддержке более чем 45 -летней отраслевой экспертизы, Paychex обслуживает примерно 670 000 клиентов заработной платы по состоянию на 31 мая 2019 года в более чем 100 местах в США и Европе, и выплачивает один из каждых 12 американских работников частного сектора. Paychex Flex-это все в одном кадровую решение, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которая растет и изменяется с вашим бизнесом, Paychex имеет правильную комбинацию инновационных бизнес -решений и специальной поддержки, чтобы помочь вам достичь ваших целей, куда бы ни шел ваш бизнес. * Нанимайте, платя, управляйте и удерживают сотрудников с уверенностью * Получите опытную, отмеченную наградами поддержку, где и когда вам это нужно с нашей командой поддержки 24/7/365 * Оставайся впереди изменяющихся законов и правил с нашими экспертами по соблюдению требований * Доступ к вашей информации в Go с мобильным приложением Paychex Flex * Управление талантами: набирать, удерживать и разрабатывать лучшие таланты с одной HR -платформы и оптимизировать процесс найма и адаптации. * Управление рабочей силой: повысить эффективность и производительность сотрудников с помощью наших жизненно важных ресурсов управления рабочей силой. * Заработная плата и финансовая поддержка: легко платить сотрудникам и управлять налогами, расходами и многом другом, чтобы вы могли продолжать сосредоточиться на своем бизнесе. * Преимущества сотрудникам: привлечь и сохранить лучшие таланты, предлагая ценные льготы сотрудникам, упрощая администрацию вашего плана. * Аутсорсинг PEO и HR: Поддержите свой бизнес на протяжении всего жизненного цикла сотрудников с нашими комплексными решениями по аутсорсингу HR. * Опыт сотрудников: сэкономить время и повысить точность, предоставляя сотрудникам доступ к HR-кадру, обучению и финансовым инструментам. * Интеграция: автоматически и точно подключать и обмениваться данными между вашим программным обеспечением и Paychex Flex. Выберите правильный уровень технологий и поддержки для вашего бизнеса сейчас - сохраняя способность расти по мере изменения ваших потребностей. Посмотрите, почему Paychex является крупнейшей компанией HR для малых и средних предприятий, и позвольте нам упростить ваш опыт заработной платы.
Namely
namely.com
А именно, это единственная платформа для управления персоналом, расчетом заработной платы, льгот и талантов, которая понравится вашим сотрудникам. Это больше, чем программное обеспечение для управления персоналом: это необходимые вам консультации по соблюдению требований и льготам.
Keka HR
keka.com
Наем-это не просто одноэтапное достижение, поскольку оно включает в себя различные сложные фазы в путешествии. И поиск правильного таланта - это ступенька к созданию успешной деловой среды. Следовательно, Keka предоставит вам удивительные функции, такие как многоплатформенные поиски кандидатов, технологические оценки, показатели показателей и т. Д., Которые помогут вам предложить будущий опыт найма с системой отслеживания заявителей Keka. Keka HR - люди, способствующие. Он автоматизирует процессы людей и помогает создавать мотивированную и преданную культуру на рабочем месте, превращая вашу компанию из Good в Great. С Keka вы можете способствовать высокоэффективной культуре, которая адаптируется, развивается и масштаб, что делает вашу команду более эффективной. Как лидер в области кадров для малых и средних предприятий, Keka универсальна и подходит для всех отраслей.
Bob HR
hibob.com
Боб - это HR -платформа, которая упрощает управление людьми и модернизирует опыт работы для каждого сотрудника - привлечение взаимодействия, культуры и производительности. Боб настраивается для того, как вы работаете - несмотря на себя, удаленная или гибридная работа. Это дает возможность HR и менеджерам повысить производительность и удержание, что приводит к более здоровым и продуктивным командам. С BOB вы можете оптимизировать свои основные HR -процессы, такие как адаптация, управление производительностью и управление компенсациями, с использованием автоматизированных рабочих процессов для повышения вашей эффективности, покрытия всех точек отслеживания и сэкономить драгоценное время. Боб предоставляет количественные данные в реальном времени, которые могут информировать стратегические решения, которые влияют на прибыль. Боб помогает динамичным компаниям выявить лучшее в своих сотрудниках. Преданные команды Хибоба по всей США, Великобритании, Европе, Израиле и Австралии работают каждый день, чтобы обслуживать более 1400 современных, быстрорастущих предприятий среднего размера.
Factorial
factorialhr.com
Фактор-это программное обеспечение «Все в одном», которое помогает вам управлять временем, талантом и документами в одной централизованной системе, которая экономит время, устраняя ошибки и приведет к успеху. Факторное облачное программное обеспечение HR предназначено для малых и средних предприятий (SMB), вы забудете электронные таблицы, решая проблемы с простым и интуитивно понятным интерфейсом, который позволяет оптимизировать и цифровать все ваши ручные процессы. Полное решение HR, которое автоматизирует, упрощает и оптимизирует административные процессы, предоставляя информацию и понимание, чтобы помочь компаниям улучшить свое управление и снизить затраты. - Часы в: Бесполезно отслеживайте вашу посещаемость с несколькими кранами, с легкостью назначают расписание различных проектов и мест работы. - Управление отсутствием: без особых усилий запрашивать праздники, медицинские и личные листья, получение оперативных уведомлений при одобрении менеджера. Кроме того, менеджеры команд могут одобрить или отклонить запросы из мобильного приложения. - Сдвиги: поддерживать организацию, просмотрев свои предстоящие смены работы или смены вашей команды. - Социальный: доступ к ценной информации компании, включая новости, события, новые столяры, дни рождения и многое другое. - Документы: надежно просмотреть, загружать и подписать важные документы через приложение. - Расходы: быстро отправьте свои расходы, сняв фотографию вашей квитанции и отслеживайте процесс утверждения непосредственно в приложении. - Задачи: оставайтесь на вершине своих обязанностей, эффективно просмотрев и управляя ожидающими задачами. - Календарь: Посмотреть доступность ваших товарищей по команде в удобном формате календаря для эффективного планирования. - Справочник и профиль сотрудника: изучите роли ваших коллег и контактные данные при обновлении собственной соответствующей информации. Обеспечить точность детали, например, ваш адрес или изменения банковского счета, которые могут повлиять на вашу заработную плату.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce - платформа Global People для современной рабочей силы. Решение Enterprise HCM, Dayforce сочетает в себе заработную плату, HR, преимущества, управление талантами, управление рабочей силой и многое другое в одном облачном приложении для власти сегодняшней безграничной рабочей силы. Dayforce помогает предоставить опыт, который помогает организациям раскрыть свой полный потенциал рабочей силы и управлять уверенностью, независимо от того, где они работают в мире. Дейфорс со штаб -квартирой в Торонто, Онтарио и Миннеаполисе, штат Миннесота, с операциями по всему миру. Бренд компании обещает улучшить трудовую жизнь, - это обязательство, которое она совершает не только клиентам, но и своим людям и сообществам Dayforce работает. Ключевые области продукта: * HRIS * Глобальная заработная плата, оплата по требованию * Преимущества * Управление рабочей силой, включая время, посещаемость и управление задачами * Приобретение талантов, включая рекрутинг и адаптирование * Управление талантами, включая управление эффективностью, планирование преемственности, управление компенсациями, обследования вовлечения и интегрированная система управления обучением * Усовершенствованная отчетность, аналитика и панели мониторинга * HR самообслуживание через мобильное приложение Dayforce
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. При поддержке Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, Darwinbox обеспечивает HR-технологический опыт более чем 900 тысяч сотрудников в более чем 350 глобальных компаниях.
ClearCompany
clearcompany.com
Помогая почти 3000 организациям набирать, рампы, распознавать и удерживать сотрудников, платформа управления талантами ClearCompany позволила тысячам компаний с 2004 года максимизировать талант, расширяя возможности людей на каждом этапе путешествия сотрудника. ClearCompany объединяет лучшие практики, управляемые данными, экспертные контенты и адаптированные программные инструменты для набора, рампы, распознавания и удержания сотрудников, объединения людей и процессов для достижения успеха в бизнесе. Максимизация таланта достигается, когда HR имеет инструменты, необходимые для точного планирования, безупречно выполнения людей и намеренно создавать культуру - эти основные столбы максимизации талантов являются основой его платформы управления талантами. ClearCompany-это платформа управления талантами полного спектра, которая помогает организациям выполнять свои миссии, объединяя людей, платформы и процессы, чтобы максимизировать талант сотрудников. Его уникальный подход ставит миссию компании в центр процессов талантов каждого клиента. Как единственный поставщик программного обеспечения для кадров, объединяющий рекрутинг, адаптирование, управление эффективностью и вовлечение сотрудников, платформа ClearCompany поддерживает организации на протяжении всего жизненного цикла сотрудников.
ChartHop
charthop.com
Charthop - это динамичная платформа для операций, которая соединяет и визуализирует все данные ваших людей, чтобы расширить возможности вашей организации посредством понимания, выравнивания и действий. Charthop выполняет миссию по созданию здоровой прозрачности в организациях, чтобы процветать сотрудники и организации. Динамичная платформа для операций People, Charthop соединяет и визуализирует данные людей, чтобы расширить возможности организаций посредством понимания, выравнивания и действий. Привлекая новый подход к HR, платформа операционной операции Charthop является единым источником данных для людей и основным вопросом для повседневных программ, процессов и инициатив. От людей и руководителей финансов до менеджеров и сотрудников, Charthop предназначен для всех в организации. Charthop хорошо играет с десятками платформ с помощью надежных интеграций по всему технологическому стеку HR и обслуживает такие компании, как 1Password, Yipitdata, BetterCloud и Starburst. Основанный в 2019 году Яном Уайтом, Чарфоп поддерживается Андреессеном Горовицем и Кокс -Энтерпрайсами.
Breathe
breathehr.com
Breathe — это простое и безопасное программное обеспечение для управления персоналом, удостоенное множества наград, которое помогает малым и средним предприятиям Великобритании перевести свои основные кадровые процессы в онлайн, экономя время, обеспечивая душевное спокойствие и позволяя вести бизнес, где бы они ни работали. Breathe доверяют более 15 000 малых предприятий и благотворительных организаций в Великобритании, которым доверяют управление более чем 400 000 человек. Breathe одобрен и рекомендован сетью из более чем 600 партнеров. В число организаций, использующих Breathe, входят AgeUK, Huel, The Wildlife Trust, Scrub Daddy, Dryrobe, RSPCA и другие. Характеристики продукта включают в себя: - Управление отпусками и отпусками - Мониторинг болезни и отсутствия - Управление производительностью - Управление расходами - Планирование работы сотрудников - Учет времени - База данных и аналитика сотрудников - Неограниченное хранилище документов - Ротация, время и посещаемость Начните 14-дневную пробную версию сегодня и узнайте, как интуитивно понятные продукты Breathe могут помочь вам и вашему бизнесу.
Arcoro
arcoro.com
Строительные компании и подрядчики имеют особые потребности в управлении персоналом, и Arcoro предлагает набор модульного программного обеспечения для управления кадрами в строительстве, которое позволяет компаниям успешно решать эти проблемы. Arcoro — единственная технологическая компания по управлению персоналом, ориентированная на строительную отрасль, предлагающая решения, помогающие компаниям нанимать, управлять и развивать свой бэк-офис, а также профессиональную и квалифицированную рабочую силу. Набор модулей Arcoro включает в себя: • Отслеживание кандидатов • Адаптация • Управление обучением • Основные HR • Преимущества • Отслеживание рабочего времени/посещаемости ExakTime • Управление компенсациями • Управление производительностью и планирование преемственности. Компании могут использовать один или все модули, а многие клиенты начинают с одного или двух и добавляют больше по мере изменения их потребностей или роста организации. Модули пакета Arcoro полностью интегрированы, но они также интегрируются с другими строительными технологиями, включая управление проектами, управление персоналом и системы учета. Arcoro поддерживает прочные партнерские отношения с другими ведущими поставщиками строительных технологий, чтобы обеспечить бесперебойную работу клиентов. Более 8000 строительных компаний и подрядчиков всех размеров в Северной Америке полагаются на Arcoro в решении своих проблем с персоналом. Каждый день более 1 миллиона специалистов в области строительства знакомятся с продукцией Arcoro. Arcoro стремится предоставить лучший опыт сотрудникам на местах и в офисе. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.arcoro.com.
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