Программное обеспечение HRMS и HCM - Самые популярные приложения - Пакистан

Paychex

paychex.com

Paychex Flex® — это комплексное решение для управления персоналом, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которые растут и меняются вместе с вашим бизнесом, Paychex предлагает правильное сочетание инновационных бизнес-решений и специализированной поддержки, которые помогут вам достичь ваших целей, где бы ни развивался ваш бизнес.​• С уверенностью нанимайте, платите, управляйте и удерживайте сотрудников​• Получите опытную, отмеченную наградами поддержку, где и когда она вам нужна, с нашей круглосуточной командой поддержки в США, работающей круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в году. • Будьте в курсе изменений законов и правил с нашими экспертами по соблюдению нормативных требований. • Получите доступ к своей информации на ходу с помощью Управление талантами в мобильном приложении Paychex Flex: нанимайте, удерживайте и развивайте лучших специалистов с помощью единой HR-платформы и оптимизируйте процесс найма и адаптации. Управление персоналом: повысьте эффективность и производительность труда сотрудников с помощью наших жизненно важных ресурсов по управлению персоналом. ​Заработная плата и финансовая поддержка: легко выплачивайте зарплату сотрудникам и управляйте налогами, расходами и многим другим, чтобы вы могли продолжать концентрироваться на своем бизнесе. Льготы для сотрудников. Привлекайте и удерживайте лучших специалистов, предлагая ценные льготы для сотрудников и одновременно упрощая администрирование вашего плана. ​PEO и HR-аутсорсинг: поддержите свой бизнес на протяжении всего жизненного цикла сотрудников с помощью наших комплексных решений по HR-аутсорсингу. Опыт сотрудников: сэкономьте время и повысьте точность, предоставив сотрудникам доступ к HR-инструментам, обучению и финансовым инструментам самообслуживания. ​Интеграция: автоматически и точно подключайте и обменивайтесь данными между вашим программным обеспечением и Paychex Flex.​Выберите правильный уровень технологий и поддержки для вашего бизнеса прямо сейчас, сохраняя при этом возможность роста по мере изменения ваших потребностей. Узнайте, почему Paychex является крупнейшей HR-компанией для малого и среднего бизнеса, и позвольте нам упростить вам процесс расчета заработной платы.