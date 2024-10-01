Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение HRMS и HCM - Самые популярные приложения - Монтсеррат
Программное обеспечение «Системы управления человеческими ресурсами» (HRMS) и «Управление человеческим капиталом» (HCM) представляют собой комплексные платформы в области HR-технологий, охватывающие функциональные возможности различных категорий программного обеспечения для управления персоналом. HRMS представляет собой интегрированную модульную систему для управления всеми аспектами информации о человеческих ресурсах. Компании используют HRMS для оптимизации важнейших функций управления персоналом, таких как подбор персонала, оценка эффективности и обучение сотрудников в централизованной системе, что способствует эффективному управлению персоналом и отчетности. Пакеты HRMS, обычно используемые отделами кадров на крупных предприятиях, имеют модульную структуру, которая позволяет настраивать их в соответствии с конкретными организационными требованиями. Эти системы могут быть реализованы либо как полностью интегрированные пакеты, либо как отдельные модули, которые можно интегрировать с другими лучшими в своем классе программными решениями для управления персоналом. Ключевые функции, обычно встречающиеся в HRMS, включают базовое управление персоналом, инструменты подбора персонала, возможности управления производительностью и функции корпоративной системы управления обучением (LMS).
Отправить новое приложение
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безг...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, уп...
Keka
keka.com
Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, техническ...
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отс...
ZingHR
zinghr.com
ZingHR является движущей силой, которая помогает организациям выйти за рамки автоматизации и предоставить решение, которое может напрямую повлиять на бизнес-результаты и улучшить качество обслуживания сотрудников. ZingHR стремится к подходу, ориентированному на сотрудников и ориентированному на моби...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизиро...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. При поддержке Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, Darwinbox обеспечивает HR-технологический опыт более чем 900 тысяч сотрудник...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — это комплексное решение для управления персоналом, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которые растут и меняются вместе с вашим бизнесом, Paychex предлагает правильное сочетание инновационных бизнес-решений и специализированной поддержки, которые помогут вам дости...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труд...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это обширная HR-технологическая платформа, которая решает сложные HR-задачи, одновременно оптимизируя и автоматизируя повседневные HR-операции. Zimyo, которому доверяют такие современные организации, как Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire ...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — это универсальное программное обеспечение, которое помогает вам управлять временем, талантами и документами в одной централизованной системе, экономя ваше время, исключая ошибки и приводя вас к успеху. Облачное программное обеспечение для управления персоналом Factorial предназначено для...
Breathe
breathehr.com
Breathe — это простое и безопасное программное обеспечение для управления персоналом, удостоенное множества наград, которое помогает малым и средним предприятиям Великобритании перевести свои основные кадровые процессы в онлайн, экономя время, обеспечивая душевное спокойствие и позволяя вести бизнес...
Namely
namely.com
А именно, это единственная платформа для управления персоналом, расчетом заработной платы, льгот и талантов, которая понравится вашим сотрудникам. Это больше, чем программное обеспечение для управления персоналом: это необходимые вам консультации по соблюдению требований и льготам.
ChartHop
charthop.com
Миссия ChartHop — обеспечить здоровую прозрачность внутри организаций, чтобы сотрудники и организации процветали. ChartHop — это динамичная платформа управления персоналом, которая объединяет и визуализирует данные о людях, расширяя возможности организаций посредством анализа, согласования и действи...
ClearCompany
clearcompany.com
Помогаем почти 3000 организациям нанимать, расширять, признавать и удерживать сотрудников. С 2004 года комплексная платформа управления талантами ClearCompany позволила тысячам компаний максимизировать талант, расширяя возможности людей на каждом этапе пути сотрудника. ClearCompany объединяет лучшие...
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce — это универсальная HR-платформа для лучшего опыта сотрудников. Это централизованное решение для оптимизации HR-процессов на каждом этапе жизненного цикла сотрудников. Наша миссия – помочь бизнесу: - упростить HR-процессы; - формировать высокопроизводительную культуру; - упростить набор,...
HROne
hrone.cloud
HROne — это готовый к будущему пакет HCM, который автоматизирует HR-процессы, упрощает взаимодействие между людьми и предоставляет полезную информацию для создания лучших рабочих мест. Стремясь поставить все HR на автопилот, мы успешно оптимизировали функции HR на протяжении всего жизненного цикла с...
Access
theaccessgroup.com
Access меняет облик программного обеспечения для управления бизнесом не только в том, как мы обслуживаем наших клиентов, выполняя наше обещание предоставить им свободу делать больше того, что важно для них, но и для наших сотрудников, наших инвесторов и благотворительных организаций, близких к ним. ...
Cinode
cinode.com
Кто знает что, кто есть в наличии, что можно продать? Мы предоставляем важную информацию о продажах, доставке и навыках, которых вам сейчас не хватает. Cinode — это универсальная платформа для ускорения роста вашей консалтинговой компании. Мы не зря являемся лучшим выбором в Скандинавии.
BrioHR
briohr.com
Универсальная платформа управления персоналом для малого и среднего бизнеса. Наша платформа управления персоналом помогает компаниям мгновенно оцифровать все функции управления персоналом на протяжении всего пути сотрудника в одном месте: - привлечение талантов: оцифруйте и сотрудничайте при набор...
Arcoro
arcoro.com
Строительные компании и подрядчики имеют особые потребности в управлении персоналом, и Arcoro предлагает набор модульного программного обеспечения для управления кадрами в строительстве, которое позволяет компаниям успешно решать эти проблемы. Arcoro — единственная технологическая компания по управл...
GoCo
goco.io
GoCo — это современное универсальное HR-решение с первоклассной поддержкой клиентов, которое позволяет легко оптимизировать ваши HR-процессы и данные. GoCo предлагает все, что вам нужно для управления персоналом, в одном простом в использовании решении: от адаптации и льгот до управления производите...
Asanify
asanify.com
Asanify — это универсальное решение, отвечающее комплексным требованиям управления персоналом в вашей организации. Он также предоставляет простое и полностью автоматизированное решение для расчета заработной платы, которое идеально подходит для стартапов и быстрорастущих предприятий. Вы можете беспл...
Armano
armano.io
Armano — это комплексное решение для управления персоналом, предлагающее такие функции, как учет рабочего времени, управление талантами, управление файлами и документами, управление расходами, внутренние коммуникации и управление проектами. Он обслуживает малый и средний бизнес, предлагая конкуренто...
Papervee HR
papervee.com
Papervee — это облачное решение для управления персоналом, которое помогает оптимизировать такие задачи, как учет рабочего времени, управление отпусками и организация документов. Решение централизует рабочие процессы отдела кадров, такие как планирование, удаленная работа, отслеживание сверхурочной ...
Omni HR
omnihr.co
Omni — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое меняет подход предприятий к управлению персоналом. Их миссия ясна: дать возможность современным компаниям развивать заинтересованные и высокопроизводительные команды. Созданная для комплексной поддержки всего жизненн...
Worknice
worknice.com
Восхитительное программное обеспечение для управления персоналом — на 100% разработано, изготовлено и поддерживается в Австралии. Используйте гибкую и интуитивно понятную HR-платформу, чтобы оптимизировать свои HR-системы и структурировать данные для достижения больших целей. Worknice может похваста...
PrimePay
primepay.com
PrimePay упрощает расчет заработной платы и управление персоналом для малого и среднего бизнеса. Мы объединили 37-летний опыт и неустанную приверженность обслуживанию в интеллектуальной, универсальной платформе HCM. Платформа, определяемая возможностями и предназначенная для обеспечения исключительн...
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR — это полный набор инструментов, призванных помочь вам управлять жизненным циклом сотрудников в вашей компании. Вы можете выбрать одно из множества решений, которые помогут вам оптимизировать процесс адаптации, собрать информацию и отзывы от ваших сотрудников, собрать документацию, управля...