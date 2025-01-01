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Поставщики HR-услуг
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Поставщики HR-услуг - Самые популярные приложения

«Поставщики HR-услуг» относятся к компаниям или организациям, которые предлагают предприятиям ряд решений и услуг в области человеческих ресурсов (HR). Эти услуги предназначены для того, чтобы помочь организациям эффективно управлять своим человеческим капиталом, удовлетворять различные кадровые потребности и обеспечивать соблюдение трудового законодательства и нормативных актов.

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ADP

ADP

adp.com

Приложение ADP предоставляет решения для управления HR, заработной платой, временем, льготами и производительностью сотрудников на единой платформе.

LunaProxy

LunaProxy

lunaproxy.com

LunaProxy - сервис прокси с более чем 200 миллионами жилых IP для эффективного сканирования и обхода гео-блокировок.

Kwork

Kwork

kwork.com

Kwork - это платформа для фрилансеров, предлагающих услуги по фиксированной цене от $10 в различных категориях, включая разработку веб-сайтов, дизайн и SMM.

Empower

Empower

empower.com

Empower — приложение для управления личными финансами, позволяющее отслеживать доходы и расходы, устанавливать цели и получать рекомендации по финансовому здоровью.

Interaction Design Foundation

Interaction Design Foundation

interaction-design.org

Приложение Фонда дизайна взаимодействия предлагает онлайн-курсы и ресурсы для обучения дизайну UX, доступные для начинающих и специалистов.

Central Test

Central Test

centraltest.com

Приложение Central Test предлагает психометрические тесты для рекрутинга и развития талантов, видеособеседования и 360-градусную обратную связь.

Hone

Hone

honehq.com

Hone предлагает онлайн-обучение сотрудников по важным навыкам, включая лидерство и управление производительностью, с использованием платформы для отчетности.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits — облачная платформа для управления human resources, предлагающая инструменты для администрирования льгот, payroll и учета рабочего времени.

Alight

Alight

alight.com

Приложение Alight предоставляет сотрудникам доступ к льготам, включая здоровье и пенсию, а также позволяет управлять ими в удобном формате.

Project Management Institute

Project Management Institute

pmi.org

Приложение Института управления проектами поддерживает профессионалов в управлении проектами, предлагая ресурсы, инструменты и возможность для профессионального развития.

HeartMath

HeartMath

heartmath.com

Приложение HeartMath помогает пользователям достигать эмоционального баланса и ясности через мониторинг сердечного ритма и медитации.

SHRM

SHRM

shrm.org

Приложение SHRM предлагает информацию и инструменты для специалистов по управлению персоналом, включая новости и практические советы по запуску эффективных HR-политик.

ReachLink

ReachLink

reachlink.com

ReachLink – платформа для психического здоровья, предлагающая индивидуальную помощь и доступ к поддержке через цифровые решения для организаций и сотрудников.

TriNet Hire

TriNet Hire

app.trinethire.com

TriNet Hire — это облачное приложение для найма, позволяющее публиковать вакансии и управлять кандидатами эффективно.

Block Advisors

Block Advisors

blockadvisors.com

Приложение Block Advisors помогает пользователям подготовить налоги, управлять налоговыми обязательствами и обеспечивать соответствие налоговым законам.

Allevity

Allevity

allevity.com

Allevity предлагает решения для управления персоналом, выплатой зарплат и подбором сотрудников, позволяя клиентам сосредоточиться на своих делах.

Insperity

Insperity

insperity.com

Приложение Insperity предоставляет пользователям доступ к информации о сотрудниках и HR, включая данные о зарплате и преимуществах, с мобильных устройств.

Inspira Financial

Inspira Financial

inspirafinancial.com

Inspira Financial предоставляет финансовые решения для управления здоровьем, богатством и пенсионными инвестициями, включая счета HSA и IRA.

Launch 360

Launch 360

launch-360.com

Launch 360 — инструмент для оценки лидерских навыков с помощью обратной связи от сотрудников, обеспечивающий конфиденциальность и простоту использования.

Lingo Live

Lingo Live

lingolive.com

Приложение Lingo Live предлагает индивидуальное обучение коммуникации, помогая командам уверенно достигать амбициозные цели компании.

Aadmi

Aadmi

aadmi.com

Приложение Aadmi предоставляет полную поддержку в области управления человеческими ресурсами для вашего бизнеса.

SuccessCOACHING

SuccessCOACHING

successcoaching.co

SuccessCOACHING помогает специалистам по обслуживанию клиентов применять лучшие практики для решения повседневных задач и предлагает обучающие программы и сертификацию.

Relocate.me

Relocate.me

relocate.me

Relocate.me помогает специалистам в области IT находить вакансии за границей с поддержкой визы и помощи при переезде.

The Forem

The Forem

theforem.co

Приложение Forem предлагает платформу для обучения сотрудников, позволяя тренировать от 10 до 10 000+ человек одновременно.

Talaera

Talaera

talaera.com

Приложение Talaera предлагает обучение деловому английскому для глобальных команд с персонализированными решениями для улучшения навыков коммуникации.

HappyLocate

HappyLocate

happylocate.com

HappyLocate — это приложение для упрощения процесса переезда, предлагающее услуги упаковки, транспортировки и надежные подключения к сервисам переезда.

PayEntry

PayEntry

payentry.com

Payentry - приложение для автоматизации расчета заработной платы, управления выплатами и поддержания налогового соблюдения с функционалом для сотрудников и интеграциями.

Tava Health

Tava Health

tavahealth.com

Tava Health - это платформа для получения психиатрической помощи, предлагающая доступные сеансы терапии и инструменты для отслеживания психического здоровья.

Sawayo

Sawayo

sawayo.de

Приложение Sawayo помогает компаниям управлять документами, работать с рабочим временем и планировать отпуск, обеспечивая юридическую поддержку и архивирование.

LEADx

LEADx

leadx.org

LEADx - приложение для развития лидерских навыков, предлагающее обучающий контент, инструменты для личного роста и поддержку в управлении командами.

G&A Partners

G&A Partners

gnapartners.com

G&A Partners — приложение для аутсорсинга HR, предлагающее индивидуальные решения по управлению персоналом, соблюдению норм и безопасности на рабочем месте.

UMR

UMR

member.umr.com

Приложение UMR упрощает управление медицинскими льготами, позволяя пользователям получать доступ к планам, находить врачей и отслеживать расходы.

BenefitHub

BenefitHub

benefithub.com

BenefitHub предоставляет сотрудникам доступ к скидкам и вознаграждениям, улучшая финансовое благополучие и снижая стресс от неожиданных расходов.

TalentPulse

TalentPulse

talentpulse.net

TalentPulse — приложение для диагностики, прогнозирования и предотвращения текучести кадров с помощью аналитики талантов.

Fairtme

Fairtme

fairtime.com.au

Fairtme помогает австралийским компаниям управлять обязательствами по заработной плате, гарантируя правильную оплату сотрудников в каждом расчетном цикле.

HRDQ

HRDQ

hrdqstore.com

HRDQ - это приложение для обучения и развития навыков работы с людьми, предлагающее оценки, обучающие материалы и инструменты для повышения эффективности команд.

Pryor Learning

Pryor Learning

pryor.com

Pryor Learning - платформа для профессионального развития, предлагающая доступ к курсам и ресурсам для обучения в области бизнеса, технологий и личного роста.

Careerminds

Careerminds

careerminds.com

Careerminds - это платформа, которая поддерживает людей и компании в карьерных переходах с помощью коучинга и технологий, доступных в более чем 100 странах.

Thrive

Thrive

thrivemycareer.com

Приложение Thrive предлагает решения по аутплейсменту, помогая организациям поддерживать уволенных сотрудников в переходный период карьеры.

CU Health

CU Health

cuhealth.com.au

CU Health — приложение для корпоративного здравоохранения в Австралии. Оно обеспечивает интеграцию здоровья и благосостояния для бизнеса.

Runa HR

Runa HR

runahr.com

Runa HR - облачное приложение для автоматизации расчета заработной платы и управления персоналом малых и средних компаний в Мексике.

Wildsparq

Wildsparq

wildsparq.com

WildeSparq — это платформа для развития лидерских качеств в командах, предоставляющая доступную и адаптированную систему для личного и профессионального роста.

Simpli5

Simpli5

simpli5.com

Simpli5 помогает людям лучше понимать друг друга, минимизируя конфликты и повышая продуктивность через общую методологию оценки и взаимодействия.

TraceGenie

TraceGenie

tracegenie.co.za

Приложение TraceGenie помогает пенсионным фондам находить неотслеживаемых участников, обеспечивая контроль, надежность и минимизацию мошенничества.

Bennie

Bennie

bennie.com

Приложение Bennie помогает сотрудникам находить информацию о льготах, общаться с консультантами и управлять страховкой через интуитивный интерфейс.

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

Приложение Lumity Benefits упрощает доступ к преимуществам, помогает в управлении ими и предоставляет информацию для обоснованного выбора планов здоровья.

Enablo

Enablo

enablo.com

Enablo — платформа для оптимизации рабочих процессов, поддерживающая сотрудничество и управление в организациях с различными структурами.

Learnexus

Learnexus

learnexus.com

Learnexus — это приложение для онлайн-обучения, предлагающее программы тренингов по постоянному улучшению, Lean Six Sigma и Agile коучингу.

DeGarmo

DeGarmo

degarmo.com

Приложение DeGarmo предлагает решения для оценки и развития талантов, помогая клиентам увеличить доход, продуктивность и стабильность рабочей силы.

StarAgile

StarAgile

staragile.com

Приложение StarAgile предоставляет доступ к курсам по управлению проектами и гибким методологиям, включая сертификации, видео-лекции и практические экзамены.

Cognician

Cognician

cognician.com

Cognician позволяет сотрудникам изменять поведение через персонализированные цифровые опыты, направленные на развитие и сотрудничество за 30 дней.

ChaadHR

ChaadHR

chaadhr.com

ChaadHR — платформа для международного найма, автоматизации зарплат, пособий и соблюдения трудовых законов в разных странах.

Corplife

Corplife

corplife.at

Corplife - приложение для HR, предоставляющее льготы сотрудникам, включая обеды без налога, и собирающее анонимные данные для улучшения удержания персонала.

Qtrainers

Qtrainers

qtrainers.com

Qtrainers — платформа для соединения компаний с корпоративными тренерами. Найдите ближайшие предстоящие тренинги в вашем городе.

JourneyLab

JourneyLab

journeylab.io

JourneyLab — платформа для бизнеса, помогающая организациям сосредоточиться на целях, обеспечивая прозрачность и поддержку для достижения результатов.

Coachello

Coachello

coachello.io

Coachello — это персонализированная поддержка с использованием данных, предлагающая коучинг по запросу через MS Teams и Slack в любое время.

RehvUp

RehvUp

rehvup.io

RehvUp — это платформа для вовлечения сотрудников, которая помогает улучшить рабочую атмосферу и связь между работниками, повышая производительность и мораль.

OnGrid

OnGrid

ongrid.in

OnGrid — это цифровая платформа доверия в Индии, предлагающая более 100 проверок, включая удостоверение личности, образование, трудоустройство и фоновые проверки.

Nexeo HR

Nexeo HR

nexeohr.com

Nexeo помогает соискателям находить вакансии в колл-центрах, производстве, грузоперевозках и других легких промышленных отраслях.

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