Поставщики HR-услуг - Самые популярные приложения

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«Поставщики HR-услуг» относятся к компаниям или организациям, которые предлагают предприятиям ряд решений и услуг в области человеческих ресурсов (HR). Эти услуги предназначены для того, чтобы помочь организациям эффективно управлять своим человеческим капиталом, удовлетворять различные кадровые потребности и обеспечивать соблюдение трудового законодательства и нормативных актов.
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ADP
adp.com
Приложение ADP предоставляет решения для управления HR, заработной платой, временем, льготами и производительностью сотрудников на единой платформе.
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy - сервис прокси с более чем 200 миллионами жилых IP для эффективного сканирования и обхода гео-блокировок.
Kwork
kwork.com
Kwork - это платформа для фрилансеров, предлагающих услуги по фиксированной цене от $10 в различных категориях, включая разработку веб-сайтов, дизайн и SMM.
Empower
empower.com
Empower — приложение для управления личными финансами, позволяющее отслеживать доходы и расходы, устанавливать цели и получать рекомендации по финансовому здоровью.
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
Приложение Фонда дизайна взаимодействия предлагает онлайн-курсы и ресурсы для обучения дизайну UX, доступные для начинающих и специалистов.
Central Test
centraltest.com
Приложение Central Test предлагает психометрические тесты для рекрутинга и развития талантов, видеособеседования и 360-градусную обратную связь.
Hone
honehq.com
Hone предлагает онлайн-обучение сотрудников по важным навыкам, включая лидерство и управление производительностью, с использованием платформы для отчетности.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — облачная платформа для управления human resources, предлагающая инструменты для администрирования льгот, payroll и учета рабочего времени.
Alight
alight.com
Приложение Alight предоставляет сотрудникам доступ к льготам, включая здоровье и пенсию, а также позволяет управлять ими в удобном формате.
Project Management Institute
pmi.org
Приложение Института управления проектами поддерживает профессионалов в управлении проектами, предлагая ресурсы, инструменты и возможность для профессионального развития.
HeartMath
heartmath.com
Приложение HeartMath помогает пользователям достигать эмоционального баланса и ясности через мониторинг сердечного ритма и медитации.
SHRM
shrm.org
Приложение SHRM предлагает информацию и инструменты для специалистов по управлению персоналом, включая новости и практические советы по запуску эффективных HR-политик.
ReachLink
reachlink.com
ReachLink – платформа для психического здоровья, предлагающая индивидуальную помощь и доступ к поддержке через цифровые решения для организаций и сотрудников.
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire — это облачное приложение для найма, позволяющее публиковать вакансии и управлять кандидатами эффективно.
Block Advisors
blockadvisors.com
Приложение Block Advisors помогает пользователям подготовить налоги, управлять налоговыми обязательствами и обеспечивать соответствие налоговым законам.
Allevity
allevity.com
Allevity предлагает решения для управления персоналом, выплатой зарплат и подбором сотрудников, позволяя клиентам сосредоточиться на своих делах.
Insperity
insperity.com
Приложение Insperity предоставляет пользователям доступ к информации о сотрудниках и HR, включая данные о зарплате и преимуществах, с мобильных устройств.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
Inspira Financial предоставляет финансовые решения для управления здоровьем, богатством и пенсионными инвестициями, включая счета HSA и IRA.
Launch 360
launch-360.com
Launch 360 — инструмент для оценки лидерских навыков с помощью обратной связи от сотрудников, обеспечивающий конфиденциальность и простоту использования.
Lingo Live
lingolive.com
Приложение Lingo Live предлагает индивидуальное обучение коммуникации, помогая командам уверенно достигать амбициозные цели компании.
Aadmi
aadmi.com
Приложение Aadmi предоставляет полную поддержку в области управления человеческими ресурсами для вашего бизнеса.
SuccessCOACHING
successcoaching.co
SuccessCOACHING помогает специалистам по обслуживанию клиентов применять лучшие практики для решения повседневных задач и предлагает обучающие программы и сертификацию.
Relocate.me
relocate.me
Relocate.me помогает специалистам в области IT находить вакансии за границей с поддержкой визы и помощи при переезде.
The Forem
theforem.co
Приложение Forem предлагает платформу для обучения сотрудников, позволяя тренировать от 10 до 10 000+ человек одновременно.
Talaera
talaera.com
Приложение Talaera предлагает обучение деловому английскому для глобальных команд с персонализированными решениями для улучшения навыков коммуникации.
HappyLocate
happylocate.com
HappyLocate — это приложение для упрощения процесса переезда, предлагающее услуги упаковки, транспортировки и надежные подключения к сервисам переезда.
PayEntry
payentry.com
Payentry - приложение для автоматизации расчета заработной платы, управления выплатами и поддержания налогового соблюдения с функционалом для сотрудников и интеграциями.
Tava Health
tavahealth.com
Tava Health - это платформа для получения психиатрической помощи, предлагающая доступные сеансы терапии и инструменты для отслеживания психического здоровья.
Sawayo
sawayo.de
Приложение Sawayo помогает компаниям управлять документами, работать с рабочим временем и планировать отпуск, обеспечивая юридическую поддержку и архивирование.
LEADx
leadx.org
LEADx - приложение для развития лидерских навыков, предлагающее обучающий контент, инструменты для личного роста и поддержку в управлении командами.
G&A Partners
gnapartners.com
G&A Partners — приложение для аутсорсинга HR, предлагающее индивидуальные решения по управлению персоналом, соблюдению норм и безопасности на рабочем месте.
UMR
member.umr.com
Приложение UMR упрощает управление медицинскими льготами, позволяя пользователям получать доступ к планам, находить врачей и отслеживать расходы.
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub предоставляет сотрудникам доступ к скидкам и вознаграждениям, улучшая финансовое благополучие и снижая стресс от неожиданных расходов.
TalentPulse
talentpulse.net
TalentPulse — приложение для диагностики, прогнозирования и предотвращения текучести кадров с помощью аналитики талантов.
Fairtme
fairtime.com.au
Fairtme помогает австралийским компаниям управлять обязательствами по заработной плате, гарантируя правильную оплату сотрудников в каждом расчетном цикле.
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ - это приложение для обучения и развития навыков работы с людьми, предлагающее оценки, обучающие материалы и инструменты для повышения эффективности команд.
Pryor Learning
pryor.com
Pryor Learning - платформа для профессионального развития, предлагающая доступ к курсам и ресурсам для обучения в области бизнеса, технологий и личного роста.
Careerminds
careerminds.com
Careerminds - это платформа, которая поддерживает людей и компании в карьерных переходах с помощью коучинга и технологий, доступных в более чем 100 странах.
Thrive
thrivemycareer.com
Приложение Thrive предлагает решения по аутплейсменту, помогая организациям поддерживать уволенных сотрудников в переходный период карьеры.
CU Health
cuhealth.com.au
CU Health — приложение для корпоративного здравоохранения в Австралии. Оно обеспечивает интеграцию здоровья и благосостояния для бизнеса.
Runa HR
runahr.com
Runa HR - облачное приложение для автоматизации расчета заработной платы и управления персоналом малых и средних компаний в Мексике.
Wildsparq
wildsparq.com
WildeSparq — это платформа для развития лидерских качеств в командах, предоставляющая доступную и адаптированную систему для личного и профессионального роста.
Simpli5
simpli5.com
Simpli5 помогает людям лучше понимать друг друга, минимизируя конфликты и повышая продуктивность через общую методологию оценки и взаимодействия.
TraceGenie
tracegenie.co.za
Приложение TraceGenie помогает пенсионным фондам находить неотслеживаемых участников, обеспечивая контроль, надежность и минимизацию мошенничества.
Bennie
bennie.com
Приложение Bennie помогает сотрудникам находить информацию о льготах, общаться с консультантами и управлять страховкой через интуитивный интерфейс.
Lumity Benefits
lumity.com
Приложение Lumity Benefits упрощает доступ к преимуществам, помогает в управлении ими и предоставляет информацию для обоснованного выбора планов здоровья.
Enablo
enablo.com
Enablo — платформа для оптимизации рабочих процессов, поддерживающая сотрудничество и управление в организациях с различными структурами.
Learnexus
learnexus.com
Learnexus — это приложение для онлайн-обучения, предлагающее программы тренингов по постоянному улучшению, Lean Six Sigma и Agile коучингу.
DeGarmo
degarmo.com
Приложение DeGarmo предлагает решения для оценки и развития талантов, помогая клиентам увеличить доход, продуктивность и стабильность рабочей силы.
StarAgile
staragile.com
Приложение StarAgile предоставляет доступ к курсам по управлению проектами и гибким методологиям, включая сертификации, видео-лекции и практические экзамены.
Cognician
cognician.com
Cognician позволяет сотрудникам изменять поведение через персонализированные цифровые опыты, направленные на развитие и сотрудничество за 30 дней.
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR — платформа для международного найма, автоматизации зарплат, пособий и соблюдения трудовых законов в разных странах.
Corplife
corplife.at
Corplife - приложение для HR, предоставляющее льготы сотрудникам, включая обеды без налога, и собирающее анонимные данные для улучшения удержания персонала.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers — платформа для соединения компаний с корпоративными тренерами. Найдите ближайшие предстоящие тренинги в вашем городе.
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab — платформа для бизнеса, помогающая организациям сосредоточиться на целях, обеспечивая прозрачность и поддержку для достижения результатов.
Coachello
coachello.io
Coachello — это персонализированная поддержка с использованием данных, предлагающая коучинг по запросу через MS Teams и Slack в любое время.
RehvUp
rehvup.io
RehvUp — это платформа для вовлечения сотрудников, которая помогает улучшить рабочую атмосферу и связь между работниками, повышая производительность и мораль.
OnGrid
ongrid.in
OnGrid — это цифровая платформа доверия в Индии, предлагающая более 100 проверок, включая удостоверение личности, образование, трудоустройство и фоновые проверки.
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo помогает соискателям находить вакансии в колл-центрах, производстве, грузоперевозках и других легких промышленных отраслях.
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