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«Поставщики HR-услуг» относятся к компаниям или организациям, которые предлагают предприятиям ряд решений и услуг в области человеческих ресурсов (HR). Эти услуги предназначены для того, чтобы помочь организациям эффективно управлять своим человеческим капиталом, удовлетворять различные кадровые потребности и обеспечивать соблюдение трудового законодательства и нормативных актов.
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ADP
adp.com
Приложение ADP предоставляет решения для управления HR, заработной платой, временем, льготами и производительностью сотрудников на единой платформе.
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy - сервис прокси с более чем 200 миллионами жилых IP для эффективного сканирования и обхода гео-блокировок.
Kwork
kwork.com
Kwork - это платформа для фрилансеров, предлагающих услуги по фиксированной цене от $10 в различных категориях, включая разработку веб-сайтов, дизайн и SMM.
Empower
empower.com
Empower — приложение для управления личными финансами, позволяющее отслеживать доходы и расходы, устанавливать цели и получать рекомендации по финансовому здоровью.
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
Приложение Фонда дизайна взаимодействия предлагает онлайн-курсы и ресурсы для обучения дизайну UX, доступные для начинающих и специалистов.
Central Test
centraltest.com
Приложение Central Test предлагает психометрические тесты для рекрутинга и развития талантов, видеособеседования и 360-градусную обратную связь.
Hone
honehq.com
Hone предлагает онлайн-обучение сотрудников по важным навыкам, включая лидерство и управление производительностью, с использованием платформы для отчетности.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — облачная платформа для управления human resources, предлагающая инструменты для администрирования льгот, payroll и учета рабочего времени.
Alight
alight.com
Приложение Alight предоставляет сотрудникам доступ к льготам, включая здоровье и пенсию, а также позволяет управлять ими в удобном формате.
HeartMath
heartmath.com
Приложение HeartMath помогает пользователям достигать эмоционального баланса и ясности через мониторинг сердечного ритма и медитации.
Project Management Institute
pmi.org
Приложение Института управления проектами поддерживает профессионалов в управлении проектами, предлагая ресурсы, инструменты и возможность для профессионального развития.
SHRM
shrm.org
Приложение SHRM предлагает информацию и инструменты для специалистов по управлению персоналом, включая новости и практические советы по запуску эффективных HR-политик.
ReachLink
reachlink.com
ReachLink – платформа для психического здоровья, предлагающая индивидуальную помощь и доступ к поддержке через цифровые решения для организаций и сотрудников.
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire — это облачное приложение для найма, позволяющее публиковать вакансии и управлять кандидатами эффективно.
Block Advisors
blockadvisors.com
Приложение Block Advisors помогает пользователям подготовить налоги, управлять налоговыми обязательствами и обеспечивать соответствие налоговым законам.
Allevity
allevity.com
Allevity предлагает решения для управления персоналом, выплатой зарплат и подбором сотрудников, позволяя клиентам сосредоточиться на своих делах.
Insperity
insperity.com
Приложение Insperity предоставляет пользователям доступ к информации о сотрудниках и HR, включая данные о зарплате и преимуществах, с мобильных устройств.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
Inspira Financial предоставляет финансовые решения для управления здоровьем, богатством и пенсионными инвестициями, включая счета HSA и IRA.
Launch 360
launch-360.com
Launch 360 — инструмент для оценки лидерских навыков с помощью обратной связи от сотрудников, обеспечивающий конфиденциальность и простоту использования.
Lingo Live
lingolive.com
Приложение Lingo Live предлагает индивидуальное обучение коммуникации, помогая командам уверенно достигать амбициозные цели компании.
Aadmi
aadmi.com
Приложение Aadmi предоставляет полную поддержку в области управления человеческими ресурсами для вашего бизнеса.
SuccessCOACHING
successcoaching.co
SuccessCOACHING помогает специалистам по обслуживанию клиентов применять лучшие практики для решения повседневных задач и предлагает обучающие программы и сертификацию.
Relocate.me
relocate.me
Relocate.me помогает специалистам в области IT находить вакансии за границей с поддержкой визы и помощи при переезде.
The Forem
theforem.co
Приложение Forem предлагает платформу для обучения сотрудников, позволяя тренировать от 10 до 10 000+ человек одновременно.
Talaera
talaera.com
Приложение Talaera предлагает обучение деловому английскому для глобальных команд с персонализированными решениями для улучшения навыков коммуникации.
HappyLocate
happylocate.com
HappyLocate — это приложение для упрощения процесса переезда, предлагающее услуги упаковки, транспортировки и надежные подключения к сервисам переезда.
PayEntry
payentry.com
Payentry - приложение для автоматизации расчета заработной платы, управления выплатами и поддержания налогового соблюдения с функционалом для сотрудников и интеграциями.
Tava Health
tavahealth.com
Tava Health - это платформа для получения психиатрической помощи, предлагающая доступные сеансы терапии и инструменты для отслеживания психического здоровья.
Sawayo
sawayo.de
Приложение Sawayo помогает компаниям управлять документами, работать с рабочим временем и планировать отпуск, обеспечивая юридическую поддержку и архивирование.
LEADx
leadx.org
LEADx - приложение для развития лидерских навыков, предлагающее обучающий контент, инструменты для личного роста и поддержку в управлении командами.
G&A Partners
gnapartners.com
G&A Partners — приложение для аутсорсинга HR, предлагающее индивидуальные решения по управлению персоналом, соблюдению норм и безопасности на рабочем месте.
UMR
member.umr.com
Приложение UMR упрощает управление медицинскими льготами, позволяя пользователям получать доступ к планам, находить врачей и отслеживать расходы.
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub предоставляет сотрудникам доступ к скидкам и вознаграждениям, улучшая финансовое благополучие и снижая стресс от неожиданных расходов.
TalentPulse
talentpulse.net
TalentPulse — приложение для диагностики, прогнозирования и предотвращения текучести кадров с помощью аналитики талантов.
Fairtme
fairtime.com.au
Fairtme помогает австралийским компаниям управлять обязательствами по заработной плате, гарантируя правильную оплату сотрудников в каждом расчетном цикле.
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ - это приложение для обучения и развития навыков работы с людьми, предлагающее оценки, обучающие материалы и инструменты для повышения эффективности команд.
Pryor Learning
pryor.com
Pryor Learning - платформа для профессионального развития, предлагающая доступ к курсам и ресурсам для обучения в области бизнеса, технологий и личного роста.
Careerminds
careerminds.com
Careerminds - это платформа, которая поддерживает людей и компании в карьерных переходах с помощью коучинга и технологий, доступных в более чем 100 странах.
Thrive
thrivemycareer.com
Приложение Thrive предлагает решения по аутплейсменту, помогая организациям поддерживать уволенных сотрудников в переходный период карьеры.
CU Health
cuhealth.com.au
CU Health — приложение для корпоративного здравоохранения в Австралии. Оно обеспечивает интеграцию здоровья и благосостояния для бизнеса.
Runa HR
runahr.com
Runa HR - облачное приложение для автоматизации расчета заработной платы и управления персоналом малых и средних компаний в Мексике.
Wildsparq
wildsparq.com
WildeSparq — это платформа для развития лидерских качеств в командах, предоставляющая доступную и адаптированную систему для личного и профессионального роста.
Simpli5
simpli5.com
Simpli5 помогает людям лучше понимать друг друга, минимизируя конфликты и повышая продуктивность через общую методологию оценки и взаимодействия.
TraceGenie
tracegenie.co.za
Приложение TraceGenie помогает пенсионным фондам находить неотслеживаемых участников, обеспечивая контроль, надежность и минимизацию мошенничества.
Bennie
bennie.com
Приложение Bennie помогает сотрудникам находить информацию о льготах, общаться с консультантами и управлять страховкой через интуитивный интерфейс.
Lumity Benefits
lumity.com
Приложение Lumity Benefits упрощает доступ к преимуществам, помогает в управлении ими и предоставляет информацию для обоснованного выбора планов здоровья.
Learnexus
learnexus.com
Мы предоставляем онлайн-решения для непрерывного корпоративного обучения, программ обучения по принципу «шесть сигм» и гибкого коучинга.
DeGarmo
degarmo.com
DeGarmo Group разрабатывает и распространяет инновационные решения для оценки и развития талантов, чтобы помочь клиентам максимизировать рост доходов, производительность и стабильность рабочей силы.
StarAgile
staragile.com
Основанная в 2016 году, компания StarAgile превратилась в ведущего гиганта в сфере обучения и консалтинга, помогая студентам и специалистам по всему миру, предоставляя первоклассное онлайн-обучение мирового уровня. У нас работает команда увлеченных профессионалов, которые стремятся отвечать потребностям отрасли в постоянно меняющихся технологических достижениях и удовлетворять все ваши потребности. Мы предоставляем наши услуги по всему миру в более чем 25 странах, включая США, Великобританию, ОАЭ, Сингапур, Австралию, Индию и т. д., мы создали прочное глобальное присутствие, преодолевая границы и охватывая студентов со всего мира. Наша страстная и преданная своему делу команда экспертов успешно обучила более 3 000 000 студентов и специалистов в различных областях, включая Agile и Scrum, управление проектами, управление качеством и DevOps, и стремится повысить ваш уровень мастерства и ускорить ваш прогресс. карьеры!
Cognician
cognician.com
Cognician активирует изменение поведения сотрудников с помощью масштабируемых, персонализированных, основанных на данных цифровых технологий, которые позволяют достичь измеримых изменений за 30 дней или меньше. Этот подход, основанный на нейробиологии, основан на действии, доведении до конца, размышлении и социальном взаимодействии. Удобный интерфейс Cognician основан на интерактивном чате и помогает сотрудникам принять новый образ мышления и принять меры для личного развития, сотрудничества в команде, инноваций и производительности.
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR — это ведущая глобальная платформа трудоустройства, которая позволяет компаниям легко нанимать команды на международном уровне. ChaadHR позаботится о международной заработной плате, льготах, налогах, опционах на акции и соблюдении требований в десятках стран. Наша надежная защита интеллектуальной собственности и лучшая в отрасли гарантия безопасности обеспечат вам спокойствие по всему миру. Мы взимаем только фиксированную низкую фиксированную ставку, а не проценты, чтобы помочь вам контролировать свой бюджет.
Corplife
corplife.at
Мы предоставляем программное обеспечение для HR Tech, ориентированное на тему дополнительных льгот. Миссия Corplife – способствовать удержанию сотрудников и укреплению отношений между работодателем и работником. Работодатель может предоставлять сотрудникам льготы для повседневной жизни, а также необлагаемые налогом льготы для сотрудников. Одним из УТП является сочетание функций Corplife Benefits (льготы для сотрудников) и Corplife Lunch (безналоговые льготы на обед), поэтому сотрудники получают двойную выгоду. Отдел кадров получает анонимную ценную информацию о сотрудниках, чтобы принять превентивные меры и связать ваших сотрудников на долгосрочную перспективу. Сейчас мы работаем в DACH, и более 400 компаний используют наше программное обеспечение.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers — это платформа, помогающая компаниям связаться с корпоративными тренерами и наоборот. Ищите и узнавайте о предстоящих учебных мероприятиях, которые пройдут в вашем городе.
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab — это новая платформа для достижения бизнес-результатов, которая помогает организациям сосредоточить внимание на том, что важно. Платформа обеспечивает прозрачность и ясность в отношении результатов, которых вы хотите достичь, а также имеет встроенные инструменты для повышения дисциплины, необходимой в вашей организации для достижения этих результатов. Она предназначена для: - Компаний, которые переживают трансформацию, рост и транзакции - Руководителей, которые ставят людей в центр изменений для достижения лучших результатов - Команд, которые хотят, чтобы их услышали, им доверяли и поддерживали для достижения результатов. Платформа: 1. Позволяет руководителям и позволяет менеджерам принимать более эффективные и целостные решения за счет беспрепятственного упрощения потоков информации во всей организации. 2. Предоставляет командам возможность быстро приносить пользу, предоставляя им модульные инструменты, рабочие процессы и шаблоны, которые они могут использовать по требованию. Платформа создана так, чтобы быть гибкой и адаптируемой. - в среде, где операционная среда организации постоянно меняется, платформу JourneyLab можно внедрить быстро, и она будет работать с вашими людьми и вашими процессами, расширяя ваши возможности планирования и реализации. Наша цель — помочь организациям работать более эффективно и соответствовать требованиям будущего. Мы хотим сделать адаптивное планирование доступным для большего числа компаний, одновременно помогая большему количеству людей раскрыть свой потенциал посредством значимой работы, и мы верим, что они могут идти рука об руку. Мы представляем себе мир, в котором люди собираются вместе, чтобы решать большие проблемы без трений. Где и отдельные инициативные группы, и менеджеры, и руководители чувствуют, что они способны добиться успеха. Когда сумма частей больше целого.
Coachello
coachello.io
Coachello — это персонализированная поддержка людей, основанная на данных. Coachello предоставляет коучинг мирового класса, повышающий производительность, по запросу через MS Teams и Slack круглосуточно, 7 дней в неделю. Профессиональный коучинг является преобразующим, полностью персонализированным, но дорогим, не масштабируемым и не имеющим показателей. Coachello решает эту проблему наиболее эффективным и измеримым способом.
RehvUp
rehvup.io
RehvUp — это платформа для взаимодействия с сотрудниками, которая работает на ваш бизнес эффективнее, чем что-либо другое на рынке. Это мобильное приложение, созданное профессиональными тренерами по опыту сотрудников (EX), которое вдохновляет и мотивирует ваших сотрудников быть лучшими и счастливыми на работе. RehvUp — это частная сеть, созданная для социального взаимодействия и укрепления связей между всеми уровнями вашей рабочей силы, как никогда раньше, одновременно повышая моральный дух, производительность и прибыль на рабочем месте.
OnGrid
ongrid.in
OnGrid — ведущая платформа цифрового доверия в Индии, выполнившая более 100 миллионов проверок и проверок анкетных данных более 3 000 довольных клиентов. OnGrid предлагает более 100 проверок, включая удостоверение личности, адрес, образование, трудоустройство, судебные протоколы, проверки полиции, а также профессиональные рекомендации, кредитные истории, глобальную базу данных и отрицательные проверки СМИ.
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo помогает соискателям найти работу в колл-центре, производстве, судоходстве и других отраслях легкой промышленности.
Enablo
enablo.com
Enablo работает с масштабными предприятиями, чтобы обеспечить оптимальные рабочие условия и обеспечить связь, общение, сотрудничество и производительность для всех и где угодно. Они имеют эксклюзивные партнерские отношения с Workplace от Meta, Asana и Google Workspace, работая бок о бок с клиентами над запуском и внедрением инструментов, а затем измеряя и обеспечивая постоянный успех. Enablo помогла сотням организаций трансформировать свою культуру, чтобы дать людям возможность вместе выполнять свою работу наилучшим образом.
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