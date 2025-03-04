Allevity

allevity.com

Allevity дает своим клиентам свободу вернуться к тому, что они любят. На протяжении более 45 лет они обеспечивают спокойствие благодаря комплексному набору решений для работодателей. Клиенты доверяют Allevity профессионально управлять своими человеческими ресурсами, расчетом заработной платы, подбором персонала и подбором персонала. Миссия Allevity — быть вашим лучшим бизнес-решением. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ Allevity помогает вам вести свой бизнес путем: -Разъяснения нечетких трудовых законов и правил -Соблюдения трудовых норм в вашей компании -Оформления льгот и компенсаций работникам -Освобождения вас от утомительных задач сотрудников . Мы обеспечиваем: - Тяжелая работа по расчету заработной платы - Опыт настоящего партнерства - Настраиваемая программная платформа для вашей учетной записи. Вы сохраняете: - Столько (или мало) участия, сколько вы хотите - Время, которое вы бы потратили на расчет заработной платы. ПОДБОР И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ Наш эксперт Рекрутеры помогут вам не тратить время и деньги на неподходящую кандидатуру. -Находит и сужает список наиболее подходящих и квалифицированных кандидатов -Помогает снизить текучесть кадров -Обеспечивает наилучшее соответствие культуре вашей компании -Удерживает хороших кандидатов во время процесса собеседований -Расширяет предложения и уведомляет отклоненных кандидатов ДЛЯ Соискателей работы Allevity рекрутеры работают только с профессиональными работодателями, которые: -Хотят, чтобы навыки были в вашей рулевой рубке -Ценят вашу уникальную индивидуальность -Платят вам справедливо и адекватно