Поставщики HR-услуг - Самые популярные приложения - Сомали

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
«Поставщики HR-услуг» относятся к компаниям или организациям, которые предлагают предприятиям ряд решений и услуг в области человеческих ресурсов (HR). Эти услуги предназначены для того, чтобы помочь организациям эффективно управлять своим человеческим капиталом, удовлетворять различные кадровые потребности и обеспечивать соблюдение трудового законодательства и нормативных актов.
Отправить новое приложение
Careerminds
careerminds.com
Careerminds — это глобальный партнер в области трудоустройства и управления карьерой, который заботится о вас, ваших сотрудниках и бренде вашей компании. Мы сочетаем передовые технологии с персонализированным индивидуальным карьерным коучингом, что позволяет нам предоставлять индивидуальные услуги кому угодно и где угодно по более низким ценам, чем традиционные фирмы. Мы обещаем поддерживать участников на протяжении всего процесса, работая с ними до тех пор, пока они не займут новую, значимую роль. Вернуть ваших сотрудников на работу — наша миссия и наша гарантия.
Relocate.me
relocate.me
Ищете подходящую возможность переезда? Изучите список вакансий в сфере ИТ за границей на Relocate.me, которые предлагают спонсорство визы и помощь в переезде.
Fairtme
fairtime.com.au
Соблюдение требований по заработной плате стало проще. Мы помогаем австралийским предприятиям выполнять свои обязательства по выплате заработной платы. Программное обеспечение Fairtime гарантирует, что вашим сотрудникам будет выплачиваться правильная ставка в каждом платежном цикле.
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR — это ведущая глобальная платформа трудоустройства, которая позволяет компаниям легко нанимать команды на международном уровне. ChaadHR позаботится о международной заработной плате, льготах, налогах, опционах на акции и соблюдении требований в десятках стран. Наша надежная защита интеллектуальной собственности и лучшая в отрасли гарантия безопасности обеспечат вам спокойствие по всему миру. Мы взимаем только фиксированную низкую фиксированную ставку, а не проценты, чтобы помочь вам контролировать свой бюджет.
Allevity
allevity.com
Allevity дает своим клиентам свободу вернуться к тому, что они любят. На протяжении более 45 лет они обеспечивают спокойствие благодаря комплексному набору решений для работодателей. Клиенты доверяют Allevity профессионально управлять своими человеческими ресурсами, расчетом заработной платы, подбором персонала и подбором персонала. Миссия Allevity — быть вашим лучшим бизнес-решением. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ Allevity помогает вам вести свой бизнес путем: -Разъяснения нечетких трудовых законов и правил -Соблюдения трудовых норм в вашей компании -Оформления льгот и компенсаций работникам -Освобождения вас от утомительных задач сотрудников . Мы обеспечиваем: - Тяжелая работа по расчету заработной платы - Опыт настоящего партнерства - Настраиваемая программная платформа для вашей учетной записи. Вы сохраняете: - Столько (или мало) участия, сколько вы хотите - Время, которое вы бы потратили на расчет заработной платы. ПОДБОР И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ Наш эксперт Рекрутеры помогут вам не тратить время и деньги на неподходящую кандидатуру. -Находит и сужает список наиболее подходящих и квалифицированных кандидатов -Помогает снизить текучесть кадров -Обеспечивает наилучшее соответствие культуре вашей компании -Удерживает хороших кандидатов во время процесса собеседований -Расширяет предложения и уведомляет отклоненных кандидатов ДЛЯ Соискателей работы Allevity рекрутеры работают только с профессиональными работодателями, которые: -Хотят, чтобы навыки были в вашей рулевой рубке -Ценят вашу уникальную индивидуальность -Платят вам справедливо и адекватно
PayEntry
payentry.com
Payentry предлагает технологию, которая упрощает услуги по расчету заработной платы: мощный механизм обработки, а также наиболее интуитивно понятный рабочий процесс и пользовательский интерфейс. Наша последняя версия NextGen делает программную платформу онлайн-расчета заработной платы Payentry еще быстрее, более интегрированной и простой в использовании. Посмотрите, чем отличается платформа расчета заработной платы, созданная совместно с нашими клиентами и для наших клиентов.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке и планированию налогов, чтобы помочь частным лицам и предприятиям в любой сложной налоговой ситуации.
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire — это простой и мощный облачный инструмент для подбора персонала, который упрощает размещение объявлений на досках объявлений и управление вашими кандидатами. Легко создавайте новые вакансии и размещайте их на досках объявлений, которые имеют значение. Продвигайте себя через социальные сети, просматривайте резюме, загружайте отправленные файлы, а также прикрепляйте отзывы, оценки и ключевые слова. Онлайн-приложения и мобильные приложения TriNet Hires позволяют вашему бизнесу быстро и эффективно нанимать лучших специалистов.
Kwork
kwork.com
Kwork — это глобальная площадка для фрилансеров с фиксированной ценой на услуги от 10 долларов США. От веб-разработки и дизайна до создания музыки, SMM, SEO, редактирования видео и многого другого — для каждой потребности найдется услуга!
HappyLocate
happylocate.com
HappyLocate — первое в Азии решение по переезду сотрудников цифрового предприятия. Наше технологическое решение позволяет специалистам по персоналу и администраторам оптимизировать процесс переезда, устраняя трудности, связанные с ручными рабочими процессами, завышенными ценами и предложениями по увольнению. Имея HappyLocate на вашей стороне, вы можете оставить эти заботы позади. Доказанное совершенство с 2016 года. С 2016 года мы работаем на рынке, предоставляя решения по переезду сотрудников многим крупным предприятиям, таким как Coca-Cola, SPAR, Diageo, Quess Corp, ITC infotech и многим другим. Наш послужной список говорит сам за себя: мы помогли этим корпорациям сэкономить 80 % времени, сократить расходы на 18–24 % и повысить показатель лояльности сотрудников (eNPS) на впечатляющие 30 %.
Thrive
thrivemycareer.com
Платформа Thrive Career Wellness предлагает современные решения по трудоустройству, которые помогут организациям справиться с увольнениями и предоставить уходящим сотрудникам поддержку в переходе к карьере. Отмеченная наградами цифровая платформа переосмысливает аутплейсмент для работы будущего, сочетая передовые технологии с персонализированной оперативной поддержкой. Наш подход разработан с учетом уникальных потребностей каждого человека, поскольку мы помогаем ему продвинуться по карьерной лестнице. Каждый заслуживает работы, которую он любит, где он может расти и реализовывать свой потенциал. Именно так мы определяем достижение карьерного благополучия. Узнайте больше на сайте thrivemycareer.com.
Tava Health
tavahealth.com
Tava Health — это комплексная служба психического здоровья, которая предоставляет работодателям и их сотрудникам удобные, высококачественные и доступные ресурсы по психическому здоровью.
Sawayo
sawayo.de
Программное обеспечение Sawayo помогает компаниям выполнять обязательства работодателя и предпринимателя. Этот инструмент позволяет управлять документами с контролем возврата в реальном времени и архивированием, защищенным от аудита, юридически совместимым регистрированием рабочего времени сотрудников через приложение Sawayo, а также управлением персоналом с планированием отпусков. Программа позволяет членам команды подписывать документы цифровой подписью через приложение, а также предоставляет архив документов для просмотра. Интегрированный учет рабочего времени, управление документацией и контрактами позволяет компаниям без особых усилий выполнять различные нормативные требования, экономя время и соблюдая требования законодательства.
ReachLink
reachlink.com
ReachLink — это платформа поведенческого здоровья, предлагающая инновационную и комплексную помощь в области психического здоровья, предназначенную для удовлетворения индивидуальных потребностей, обеспечения доступа к нужной поддержке и точного отслеживания. Это стало возможным благодаря цифровой платформе ReachLink и качественному уходу, столь же эффективному, как очная терапия. ReachLink For Enterprises предлагает индивидуальные решения для организаций, стремящихся предложить услуги по охране психического здоровья своим сотрудникам и другим обслуживаемым группам населения.
CU Health
cuhealth.com.au
CU Health предлагает корпоративное здравоохранение, основанное на фактических данных, обеспечивая интеграцию здоровья и благополучия австралийскому бизнесу.
Corplife
corplife.at
Мы предоставляем программное обеспечение для HR Tech, ориентированное на тему дополнительных льгот. Миссия Corplife – способствовать удержанию сотрудников и укреплению отношений между работодателем и работником. Работодатель может предоставлять сотрудникам льготы для повседневной жизни, а также необлагаемые налогом льготы для сотрудников. Одним из УТП является сочетание функций Corplife Benefits (льготы для сотрудников) и Corplife Lunch (безналоговые льготы на обед), поэтому сотрудники получают двойную выгоду. Отдел кадров получает анонимную ценную информацию о сотрудниках, чтобы принять превентивные меры и связать ваших сотрудников на долгосрочную перспективу. Сейчас мы работаем в DACH, и более 400 компаний используют наше программное обеспечение.
Runa HR
runahr.com
Runa HR — это основная автоматизированная платформа расчета заработной платы, обслуживающая малый и средний бизнес в Мексике и размещенная в облаке. С помощью Runa любой человек, с опытом расчета заработной платы или без него, может выплатить зарплату своим сотрудникам всего за 15 минут.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers — это платформа, помогающая компаниям связаться с корпоративными тренерами и наоборот. Ищите и узнавайте о предстоящих учебных мероприятиях, которые пройдут в вашем городе.
EchoSpan
echospan.com
EchoSpan дает вам возможность контролировать программы управления производительностью ваших сотрудников и развития лидерских качеств с помощью набора веб-инструментов для проверки по требованию.
TalentPulse
talentpulse.net
Диагностика, прогнозирование и предотвращение текучести кадров с помощью полного набора решений Retensa для анализа талантов.
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
Interaction Design Foundation — крупнейшая онлайн-школа дизайна в мире. С момента нашего основания в 2002 году наши курсы, вебинары и литература с открытым исходным кодом помогли более 159 232 нынешним и начинающим дизайнерам пройти путь UI/UX-дизайна. Наша миссия — продолжать повышать качество дизайнерского образования, сохраняя при этом его доступность и доступность. С нашей помощью учащиеся по всему миру могут использовать наши признанные в отрасли сертификаты курсов, чтобы изменить жизнь к UX-дизайну или продолжить карьеру. Наша полная история: https://www.interaction-design.org/about
SuccessCOACHING
successcoaching.co
Мы помогаем CSM и командам по работе с клиентами, как и ваша, не только знать лучшие практики, способствующие успеху клиентов, но и то, как применять их для решения реальных повседневных задач, с которыми специалисты по работе с клиентами сталкиваются при работе со своими клиентами. Благодаря программам обучения SuccessCOACHING вы получаете доступ к кураторским программам обучения, разработанным опытными экспертами по успеху клиентов, упражнениям из реальной жизни, которые помогут вам понять, как применять полученные знания, постоянно совершенствующейся учебной программе, которая соответствует новейшим разработкам. лучшие практики и аккредитованную, признанную в отрасли сертификацию, которая демонстрирует вашу приверженность профессиональному развитию. Мы обобщили информацию, полученную в ходе работы с более чем 750 компаниями, и создали комплексную и простую в использовании программу обучения по вопросам успеха клиентов, которой доверяют CSM из ведущих компаний по всему миру.
Cognician
cognician.com
Cognician активирует изменение поведения сотрудников с помощью масштабируемых, персонализированных, основанных на данных цифровых технологий, которые позволяют достичь измеримых изменений за 30 дней или меньше. Этот подход, основанный на нейробиологии, основан на действии, доведении до конца, размышлении и социальном взаимодействии. Удобный интерфейс Cognician основан на интерактивном чате и помогает сотрудникам принять новый образ мышления и принять меры для личного развития, сотрудничества в команде, инноваций и производительности.
SHRM
shrm.org
SHRM, Общество управления человеческими ресурсами, создает лучшие рабочие места, где работодатели и сотрудники процветают вместе. Будучи голосом всего, что связано с работой, работниками и рабочим местом, SHRM является ведущим экспертом, организатором и идейным лидером по вопросам, влияющим на сегодняшние развивающиеся рабочие места. Имея более 300 000 руководителей отдела кадров и бизнеса в 165 странах, SHRM влияет на жизнь более 115 миллионов работников и семей по всему миру.
Project Management Institute
pmi.org
Мы продвигаем карьеру, улучшаем организационный успех и совершенствуем профессию управления проектами с помощью наших всемирно признанных стандартов, сертификатов, ресурсов, инструментов, академических исследований, публикаций, курсов повышения квалификации и сетевых возможностей.
HeartMath
heartmath.com
HeartMath была основана Доком Чайлдром в 1991 году, чтобы помочь отдельным людям, организациям и мировому сообществу включить интеллект сердца в свою повседневную жизнь.
Pryor Learning
pryor.com
Будучи лидером в сфере обучения уже более 40 лет, Прайор помог более чем 11 миллионам человек достичь своих карьерных целей, предлагая комплексное, доступное и удобное обучение бизнесу, соблюдению нормативных требований и технике безопасности.
StarAgile
staragile.com
Основанная в 2016 году, компания StarAgile превратилась в ведущего гиганта в сфере обучения и консалтинга, помогая студентам и специалистам по всему миру, предоставляя первоклассное онлайн-обучение мирового уровня. У нас работает команда увлеченных профессионалов, которые стремятся отвечать потребностям отрасли в постоянно меняющихся технологических достижениях и удовлетворять все ваши потребности. Мы предоставляем наши услуги по всему миру в более чем 25 странах, включая США, Великобританию, ОАЭ, Сингапур, Австралию, Индию и т. д., мы создали прочное глобальное присутствие, преодолевая границы и охватывая студентов со всего мира. Наша страстная и преданная своему делу команда экспертов успешно обучила более 3 000 000 студентов и специалистов в различных областях, включая Agile и Scrum, управление проектами, управление качеством и DevOps, и стремится повысить ваш уровень мастерства и ускорить ваш прогресс. карьеры!
DeGarmo
degarmo.com
DeGarmo Group разрабатывает и распространяет инновационные решения для оценки и развития талантов, чтобы помочь клиентам максимизировать рост доходов, производительность и стабильность рабочей силы.
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ — издатель обучающих ресурсов для развития отличных навыков работы с людьми. Компания предлагает широкий спектр продуктов, основанных на исследованиях, включая бумажные и онлайн-оценки, экспериментальные игры, симуляции и воспроизводимые программы обучения.
Learnexus
learnexus.com
Мы предоставляем онлайн-решения для непрерывного корпоративного обучения, программ обучения по принципу «шесть сигм» и гибкого коучинга.
Talaera
talaera.com
Обучение деловому английскому для международных команд. Благодаря персонализированным решениям обучения по запросу для вашего международного рабочего места Talaera предлагает обучение для профессионалов, которые общаются в быстро меняющейся среде, используя разные каналы, часовые пояса и культуры. Помогите своим командам улучшить свои навыки делового общения - презентации, виртуальные встречи, переговоры, профессиональные электронные письма, произношение, межкультурное общение... Персонализированные программы с сессиями 1:1, групповые курсы, семинары, вебинары или Mix'n'match.
The Forem
theforem.co
МАСШТАБИРУЕМАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ КОГОРТ В РЕАЛЬНОМ режиме Простая в использовании платформа Forem позволяет руководителям L&D обучать более 10–10 000 сотрудников одновременно.
Insperity
insperity.com
Insperity предоставляет HR- и бизнес-решения, которые помогают лучшим компаниям Америки процветать с 1986 года.
Empower
empower.com
Наше видение — изменить финансовую жизнь с помощью советов, людей и технологий. Наша миссия — предоставить финансовую свободу всем.
Lumity Benefits
lumity.com
Современное решение Lumity по льготам сочетает в себе специализированное обслуживание и опыт с мощной аналитикой данных и технологиями, которые облегчают администрирование и выбор планов медицинского страхования и льгот как для работодателей, так и для сотрудников.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
О Inspira Financial Inspira Financial предлагает решения в области здравоохранения, благосостояния, выхода на пенсию и льгот, которые укрепляют и упрощают путь к здоровью и богатству. Имея более 7 миллионов клиентов, владеющих активами на сумму более 62 миллиардов долларов, Inspira сотрудничает с тысячами работодателей, спонсоров планов, регистраторов, TPA и других институциональных партнеров, помогая людям, о которых они заботятся, планировать, экономить и инвестировать в светлое будущее. . Inspira неустанно стремится к достижению лучших результатов для всех с помощью наших услуг автоматического продления, медицинских сберегательных счетов, фондов экстренных сбережений, депозитарных услуг и многого другого. Узнайте больше на inspirafinancial.com.
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub — это онлайн-портал преимуществ и скидок для сотрудников номер один в США.
UMR
member.umr.com
UMR — это сторонний администратор (TPA), нанятый вашим работодателем для обеспечения правильной оплаты ваших претензий, чтобы ваши расходы на медицинское обслуживание были сведены к минимуму и вы могли сосредоточиться на своем благополучии.
Bennie
bennie.com
Глобальная платформа льгот Bennie помогает работодателям, сотрудникам и их иждивенцам добиться успеха с помощью ряда современных решений, включая консалтинг, страхование и коучинг. Bennie, которому доверяют самые инновационные компании мира, представляет собой универсальное решение, выходящее за рамки традиционных льгот и включающее обучение сотрудников, страхование P&C и многое другое. Приложение Bennie — это удобный ресурс, позволяющий сотрудникам легко находить и понимать информацию о льготах. От просмотра удостоверений личности до поиска внутрисетевых поставщиков и просмотра торговой площадки Bennie’s Marketplace — участники получают всю необходимую информацию о преимуществах и инструменты под рукой. Медицинский консьерж Бенни, Ask Bennie, — это идеальный инструмент для преданной поддержки участников. Участники могут общаться с адвокатом Ask Bennie Advocate прямо в приложении, чтобы получить помощь по вопросам открытой регистрации, покрытия, переговоров по счетам/ошибок, поиска поставщиков услуг и многого другого.
TraceGenie
tracegenie.co.za
Поиск поставщика услуг в сфере пенсионных фондов. Неотслеживаемые участники: кошмар директора фонда. У нас есть общая цель: позвольте TraceGenie помочь вашему фонду. Наши комиссии зависят от рынка, и с использованием платформы TraceGenie вы можете быть уверены в комплексном контроле и подотчетности, быстром сроке выполнения работ, минимальном риске мошенничества и душевном спокойствии, зная, что ваши инструкции находятся в самых надежных руках.
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum предлагает аутсорсинг HR, расчет заработной платы и администрирование заработной платы, льготы и администрирование льгот для сотрудников, 401 (k), компенсацию работникам и HR-решения.
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits — платформа корпоративных преимуществ и новых возможностей. Мы помогаем повысить эффективность вашего бизнеса и привлечь ваших сотрудников.
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy — один из лучших и самых дешевых поставщиков услуг резидентных прокси с более чем 200 миллионами резидентных и статических прокси, которые дадут вам преимущество при использовании парсинговых прокси!
MMChr
mmchr.com
HR-аутсорсинговая и консалтинговая компания, специализирующаяся на соблюдении кадрового и трудового законодательства.
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ — это система котирования льгот для сотрудников, помогающая брокерам котировать льготы для работодателей.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско. .
Alight
alight.com
От приема на работу до выхода на пенсию и далее — ваши сотрудники зависят от ваших ресурсов, которые улучшат их здоровье, богатство и благополучие. Передайте им власть с помощью данных и технологий, которые обеспечивают ясность благодаря своевременной и более широкой взаимосвязанной информации. Обеспечьте лучшие результаты для своих сотрудников и для своего бизнеса.
Central Test
centraltest.com
Решения для прогнозной оценки талантов: психометрический тест для принятия лучших решений при найме и развитии талантов, видеоинтервью, обратная связь 360°.
ADP
adp.com
ADP предлагает ведущие в отрасли онлайн-решения для расчета заработной платы и управления персоналом, а также налогов, соблюдения требований, управления льготами и многого другого. Получите лучшее с ADP.
Aflac
aflac.com
С Aflac, независимо от того, являетесь ли вы крупным или малым бизнесом, вы можете предоставить своим сотрудникам те преимущества, которые они ожидают от более крупной компании, помогая вашему бизнесу выделиться из толпы.
G&A Partners
gnapartners.com
Предоставляя проверенные решения и технологии в области управления персоналом, льготами для сотрудников, администрирования заработной платы и безопасности на рабочем месте, G&A Partners облегчает бремя утомительных административных задач и позволяет владельцам бизнеса сосредоточить свое время, талант и энергию на развитии своей компании. Будучи поставщиком HR-аутсорсинга, G&A Partners возвращает вам время, необходимое для сосредоточения на своем бизнесе. Наше партнерство начинается не с коммерческого предложения, оно начинается с выявления ваших уникальных бизнес-потребностей и разработки индивидуального и прозрачного решения. Благодаря сертифицированным экспертам по персоналу, передовым технологиям и клиентоориентированному подходу мы облегчаем ваше бремя работы с персоналом и помогаем вам создавать стратегии работы с персоналом, которые возвращают время в ваши руки.
Aadmi
aadmi.com
Aadmi Consulting обеспечивает полный жизненный цикл кадровой поддержки для всех потребностей вашего бизнеса в человеческом капитале.
Enablo
enablo.com
Enablo работает с масштабными предприятиями, чтобы обеспечить оптимальные рабочие условия и обеспечить связь, общение, сотрудничество и производительность для всех и где угодно. Они имеют эксклюзивные партнерские отношения с Workplace от Meta, Asana и Google Workspace, работая бок о бок с клиентами над запуском и внедрением инструментов, а затем измеряя и обеспечивая постоянный успех. Enablo помогла сотням организаций трансформировать свою культуру, чтобы дать людям возможность вместе выполнять свою работу наилучшим образом.
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo помогает соискателям найти работу в колл-центре, производстве, судоходстве и других отраслях легкой промышленности.
OnGrid
ongrid.in
OnGrid — ведущая платформа цифрового доверия в Индии, выполнившая более 100 миллионов проверок и проверок анкетных данных более 3 000 довольных клиентов. OnGrid предлагает более 100 проверок, включая удостоверение личности, адрес, образование, трудоустройство, судебные протоколы, проверки полиции, а также профессиональные рекомендации, кредитные истории, глобальную базу данных и отрицательные проверки СМИ.
RehvUp
rehvup.io
RehvUp — это платформа для взаимодействия с сотрудниками, которая работает на ваш бизнес эффективнее, чем что-либо другое на рынке. Это мобильное приложение, созданное профессиональными тренерами по опыту сотрудников (EX), которое вдохновляет и мотивирует ваших сотрудников быть лучшими и счастливыми на работе. RehvUp — это частная сеть, созданная для социального взаимодействия и укрепления связей между всеми уровнями вашей рабочей силы, как никогда раньше, одновременно повышая моральный дух, производительность и прибыль на рабочем месте.
Simpli5
simpli5.com
5 Динамика – это не просто однозначная оценка; это общий язык, который позволяет людям лучше понимать себя и тех, с кем они работают и взаимодействуют. Признавая различные точки зрения, которые каждый человек высказывает, точки разногласий сводятся к минимуму и повышается производительность. Наша методология открывает двери к лучшему пониманию, а наша платформа Simpli5 обеспечивает постоянное применение в вашей повседневной жизни. Если вы ищете инструмент, который напрямую применим к текущей работе и может быть интегрирован в ядро культуры вашей компании, 5 Dynamics для вас.
Hone
honehq.com
Hone обеспечивает онлайн-обучение сотрудников, которое является масштабируемым, измеримым и повышает квалификацию сотрудников в наиболее важные моменты. Мы проводим лучшие в своем классе курсы лидерства и DEIB для менеджеров, внешних консультантов и старших руководителей под руководством тренеров мирового класса и на платформе следующего поколения. Развивая мощные навыки, такие как лидерство, управление производительностью, управление изменениями, DEIB и другие, Hone обеспечивает изменение поведения, человеческие связи и непрерывное развитие для распределенных команд во всем мире. Команды Lean L&D любят Hone, потому что наша платформа упрощает развертывание программ, а наши оценки и отчеты позволяют администраторам легко сообщать о рентабельности инвестиций в обучение. Многие из самых инновационных компаний мира, в том числе Deloitte, Subway, Steve Madden, Aramark и Indeed, каждый день полагаются на Hone, который помогает своим командам прогрессировать, расти и лидировать.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.