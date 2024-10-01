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Поставщики HR-услуг - Самые популярные приложения - о-в Норфолк
«Поставщики HR-услуг» относятся к компаниям или организациям, которые предлагают предприятиям ряд решений и услуг в области человеческих ресурсов (HR). Эти услуги предназначены для того, чтобы помочь организациям эффективно управлять своим человеческим капиталом, удовлетворять различные кадровые потребности и обеспечивать соблюдение трудового законодательства и нормативных актов.
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ADP
adp.com
ADP предлагает ведущие в отрасли онлайн-решения для расчета заработной платы и управления персоналом, а также налогов, соблюдения требований, управления льготами и многого другого. Получите лучшее с ADP.
Kwork
kwork.com
Kwork — это глобальная площадка для фрилансеров с фиксированной ценой на услуги от 10 долларов США. От веб-разработки и дизайна до создания музыки, SMM, SEO, редактирования видео и многого другого — для каждой потребности найдется услуга!
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy — один из лучших и самых дешевых поставщиков услуг резидентных прокси с более чем 200 миллионами резидентных и статических прокси, которые дадут вам преимущество при использовании парсинговых прокси!
Empower
empower.com
Наше видение — изменить финансовую жизнь с помощью советов, людей и технологий. Наша миссия — предоставить финансовую свободу всем.
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
Interaction Design Foundation — крупнейшая онлайн-школа дизайна в мире. С момента нашего основания в 2002 году наши курсы, вебинары и литература с открытым исходным кодом помогли более 159 232 нынешним и начинающим дизайнерам пройти путь UI/UX-дизайна. Наша миссия — продолжать повышать качество диза...
Central Test
centraltest.com
Решения для прогнозной оценки талантов: психометрический тест для принятия лучших решений при найме и развитии талантов, видеоинтервью, обратная связь 360°.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Фр...
Alight
alight.com
От приема на работу до выхода на пенсию и далее — ваши сотрудники зависят от ваших ресурсов, которые улучшат их здоровье, богатство и благополучие. Передайте им власть с помощью данных и технологий, которые обеспечивают ясность благодаря своевременной и более широкой взаимосвязанной информации. Обес...
Hone
honehq.com
Hone обеспечивает онлайн-обучение сотрудников, которое является масштабируемым, измеримым и повышает квалификацию сотрудников в наиболее важные моменты. Мы проводим лучшие в своем классе курсы лидерства и DEIB для менеджеров, внешних консультантов и старших руководителей под руководством тренеров ми...
HeartMath
heartmath.com
HeartMath была основана Доком Чайлдром в 1991 году, чтобы помочь отдельным людям, организациям и мировому сообществу включить интеллект сердца в свою повседневную жизнь.
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire — это простой и мощный облачный инструмент для подбора персонала, который упрощает размещение объявлений на досках объявлений и управление вашими кандидатами. Легко создавайте новые вакансии и размещайте их на досках объявлений, которые имеют значение. Продвигайте себя через социальные с...
Project Management Institute
pmi.org
Мы продвигаем карьеру, улучшаем организационный успех и совершенствуем профессию управления проектами с помощью наших всемирно признанных стандартов, сертификатов, ресурсов, инструментов, академических исследований, публикаций, курсов повышения квалификации и сетевых возможностей.
SHRM
shrm.org
SHRM, Общество управления человеческими ресурсами, создает лучшие рабочие места, где работодатели и сотрудники процветают вместе. Будучи голосом всего, что связано с работой, работниками и рабочим местом, SHRM является ведущим экспертом, организатором и идейным лидером по вопросам, влияющим на сегод...
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке и планированию налогов, чтобы помочь частным лицам и предприятиям в любой сложной налоговой ситуации.
Relocate.me
relocate.me
Ищете подходящую возможность переезда? Изучите список вакансий в сфере ИТ за границей на Relocate.me, которые предлагают спонсорство визы и помощь в переезде.
Allevity
allevity.com
Allevity дает своим клиентам свободу вернуться к тому, что они любят. На протяжении более 45 лет они обеспечивают спокойствие благодаря комплексному набору решений для работодателей. Клиенты доверяют Allevity профессионально управлять своими человеческими ресурсами, расчетом заработной платы, подбор...
ReachLink
reachlink.com
ReachLink — это платформа поведенческого здоровья, предлагающая инновационную и комплексную помощь в области психического здоровья, предназначенную для удовлетворения индивидуальных потребностей, обеспечения доступа к нужной поддержке и точного отслеживания. Это стало возможным благодаря цифровой пл...
Insperity
insperity.com
Insperity предоставляет HR- и бизнес-решения, которые помогают лучшим компаниям Америки процветать с 1986 года.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
О Inspira Financial Inspira Financial предлагает решения в области здравоохранения, благосостояния, выхода на пенсию и льгот, которые укрепляют и упрощают путь к здоровью и богатству. Имея более 7 миллионов клиентов, владеющих активами на сумму более 62 миллиардов долларов, Inspira сотрудничает с ты...
Lingo Live
lingolive.com
Благодаря индивидуальной программе обучения коммуникациям Lingo Live вы можете дать возможность всей вашей команде уверенно вносить свой вклад и достигать самых амбициозных целей вашей компании.
Aadmi
aadmi.com
Aadmi Consulting обеспечивает полный жизненный цикл кадровой поддержки для всех потребностей вашего бизнеса в человеческом капитале.
SuccessCOACHING
successcoaching.co
Мы помогаем CSM и командам по работе с клиентами, как и ваша, не только знать лучшие практики, способствующие успеху клиентов, но и то, как применять их для решения реальных повседневных задач, с которыми специалисты по работе с клиентами сталкиваются при работе со своими клиентами. Благодаря програ...
The Forem
theforem.co
МАСШТАБИРУЕМАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ КОГОРТ В РЕАЛЬНОМ режиме Простая в использовании платформа Forem позволяет руководителям L&D обучать более 10–10 000 сотрудников одновременно.
Talaera
talaera.com
Обучение деловому английскому для международных команд. Благодаря персонализированным решениям обучения по запросу для вашего международного рабочего места Talaera предлагает обучение для профессионалов, которые общаются в быстро меняющейся среде, используя разные каналы, часовые пояса и культуры. П...
Tava Health
tavahealth.com
Tava Health — это комплексная служба психического здоровья, которая предоставляет работодателям и их сотрудникам удобные, высококачественные и доступные ресурсы по психическому здоровью.
Sawayo
sawayo.de
Программное обеспечение Sawayo помогает компаниям выполнять обязательства работодателя и предпринимателя. Этот инструмент позволяет управлять документами с контролем возврата в реальном времени и архивированием, защищенным от аудита, юридически совместимым регистрированием рабочего времени сотрудник...
Launch 360
launch-360.com
Launch 360 — это инструмент оценки лидерства с обратной связью на 360 градусов, который помогает оценить лидерские навыки и компетенции отдельных лиц в организации. Инструмент предназначен для измерения в 6 ключевых областях: Присутствие руководителя. Лидерство. Управление персоналом. Управление вза...
LEADx
leadx.org
Превратите менеджеров-миллениалов в традиционных лидеров с помощью LEADx! LEADx — это тренинг по лидерству, который действительно используют ваши менеджеры. Платформа сочетает в себе поведенческую науку, искусственный интеллект и экспертный контент для заметного улучшения поведения руководства, вовл...
UMR
member.umr.com
UMR — это сторонний администратор (TPA), нанятый вашим работодателем для обеспечения правильной оплаты ваших претензий, чтобы ваши расходы на медицинское обслуживание были сведены к минимуму и вы могли сосредоточиться на своем благополучии.
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub — это онлайн-портал преимуществ и скидок для сотрудников номер один в США.
TalentPulse
talentpulse.net
Диагностика, прогнозирование и предотвращение текучести кадров с помощью полного набора решений Retensa для анализа талантов.
Fairtme
fairtime.com.au
Соблюдение требований по заработной плате стало проще. Мы помогаем австралийским предприятиям выполнять свои обязательства по выплате заработной платы. Программное обеспечение Fairtime гарантирует, что вашим сотрудникам будет выплачиваться правильная ставка в каждом платежном цикле.
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ — издатель обучающих ресурсов для развития отличных навыков работы с людьми. Компания предлагает широкий спектр продуктов, основанных на исследованиях, включая бумажные и онлайн-оценки, экспериментальные игры, симуляции и воспроизводимые программы обучения.
Pryor Learning
pryor.com
Будучи лидером в сфере обучения уже более 40 лет, Прайор помог более чем 11 миллионам человек достичь своих карьерных целей, предлагая комплексное, доступное и удобное обучение бизнесу, соблюдению нормативных требований и технике безопасности.
HappyLocate
happylocate.com
HappyLocate — первое в Азии решение по переезду сотрудников цифрового предприятия. Наше технологическое решение позволяет специалистам по персоналу и администраторам оптимизировать процесс переезда, устраняя трудности, связанные с ручными рабочими процессами, завышенными ценами и предложениями по ув...
Careerminds
careerminds.com
Careerminds — это глобальный партнер в области трудоустройства и управления карьерой, который заботится о вас, ваших сотрудниках и бренде вашей компании. Мы сочетаем передовые технологии с персонализированным индивидуальным карьерным коучингом, что позволяет нам предоставлять индивидуальные услуги к...
CU Health
cuhealth.com.au
CU Health предлагает корпоративное здравоохранение, основанное на фактических данных, обеспечивая интеграцию здоровья и благополучия австралийскому бизнесу.
Runa HR
runahr.com
Runa HR — это основная автоматизированная платформа расчета заработной платы, обслуживающая малый и средний бизнес в Мексике и размещенная в облаке. С помощью Runa любой человек, с опытом расчета заработной платы или без него, может выплатить зарплату своим сотрудникам всего за 15 минут.
Simpli5
simpli5.com
5 Динамика – это не просто однозначная оценка; это общий язык, который позволяет людям лучше понимать себя и тех, с кем они работают и взаимодействуют. Признавая различные точки зрения, которые каждый человек высказывает, точки разногласий сводятся к минимуму и повышается производительность. Наша ме...
Bennie
bennie.com
Глобальная платформа льгот Bennie помогает работодателям, сотрудникам и их иждивенцам добиться успеха с помощью ряда современных решений, включая консалтинг, страхование и коучинг. Bennie, которому доверяют самые инновационные компании мира, представляет собой универсальное решение, выходящее за рам...
Lumity Benefits
lumity.com
Современное решение Lumity по льготам сочетает в себе специализированное обслуживание и опыт с мощной аналитикой данных и технологиями, которые облегчают администрирование и выбор планов медицинского страхования и льгот как для работодателей, так и для сотрудников.
Learnexus
learnexus.com
Мы предоставляем онлайн-решения для непрерывного корпоративного обучения, программ обучения по принципу «шесть сигм» и гибкого коучинга.
DeGarmo
degarmo.com
DeGarmo Group разрабатывает и распространяет инновационные решения для оценки и развития талантов, чтобы помочь клиентам максимизировать рост доходов, производительность и стабильность рабочей силы.
StarAgile
staragile.com
Основанная в 2016 году, компания StarAgile превратилась в ведущего гиганта в сфере обучения и консалтинга, помогая студентам и специалистам по всему миру, предоставляя первоклассное онлайн-обучение мирового уровня. У нас работает команда увлеченных профессионалов, которые стремятся отвечать потребно...
Cognician
cognician.com
Cognician активирует изменение поведения сотрудников с помощью масштабируемых, персонализированных, основанных на данных цифровых технологий, которые позволяют достичь измеримых изменений за 30 дней или меньше. Этот подход, основанный на нейробиологии, основан на действии, доведении до конца, размыш...
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR — это ведущая глобальная платформа трудоустройства, которая позволяет компаниям легко нанимать команды на международном уровне. ChaadHR позаботится о международной заработной плате, льготах, налогах, опционах на акции и соблюдении требований в десятках стран. Наша надежная защита интеллектуа...
PayEntry
payentry.com
Payentry предлагает технологию, которая упрощает услуги по расчету заработной платы: мощный механизм обработки, а также наиболее интуитивно понятный рабочий процесс и пользовательский интерфейс. Наша последняя версия NextGen делает программную платформу онлайн-расчета заработной платы Payentry еще б...
Thrive
thrivemycareer.com
Платформа Thrive Career Wellness предлагает современные решения по трудоустройству, которые помогут организациям справиться с увольнениями и предоставить уходящим сотрудникам поддержку в переходе к карьере. Отмеченная наградами цифровая платформа переосмысливает аутплейсмент для работы будущего, соч...
Corplife
corplife.at
Мы предоставляем программное обеспечение для HR Tech, ориентированное на тему дополнительных льгот. Миссия Corplife – способствовать удержанию сотрудников и укреплению отношений между работодателем и работником. Работодатель может предоставлять сотрудникам льготы для повседневной жизни, а также необ...
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers — это платформа, помогающая компаниям связаться с корпоративными тренерами и наоборот. Ищите и узнавайте о предстоящих учебных мероприятиях, которые пройдут в вашем городе.
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab — это новая платформа для достижения бизнес-результатов, которая помогает организациям сосредоточить внимание на том, что важно. Платформа обеспечивает прозрачность и ясность в отношении результатов, которых вы хотите достичь, а также имеет встроенные инструменты для повышения дисциплины,...
Coachello
coachello.io
Coachello — это персонализированная поддержка людей, основанная на данных. Coachello предоставляет коучинг мирового класса, повышающий производительность, по запросу через MS Teams и Slack круглосуточно, 7 дней в неделю. Профессиональный коучинг является преобразующим, полностью персонализированным,...
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq — это командная платформа для развития лидерских качеств, предназначенная для личного и профессионального развития ваших сотрудников. Мы предоставляем привлекательную и последовательную систему, доступную по цене, но при этом адаптированную к потребностям вашей организации.
RehvUp
rehvup.io
RehvUp — это платформа для взаимодействия с сотрудниками, которая работает на ваш бизнес эффективнее, чем что-либо другое на рынке. Это мобильное приложение, созданное профессиональными тренерами по опыту сотрудников (EX), которое вдохновляет и мотивирует ваших сотрудников быть лучшими и счастливыми...
OnGrid
ongrid.in
OnGrid — ведущая платформа цифрового доверия в Индии, выполнившая более 100 миллионов проверок и проверок анкетных данных более 3 000 довольных клиентов. OnGrid предлагает более 100 проверок, включая удостоверение личности, адрес, образование, трудоустройство, судебные протоколы, проверки полиции, а...
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo помогает соискателям найти работу в колл-центре, производстве, судоходстве и других отраслях легкой промышленности.
Enablo
enablo.com
Enablo работает с масштабными предприятиями, чтобы обеспечить оптимальные рабочие условия и обеспечить связь, общение, сотрудничество и производительность для всех и где угодно. Они имеют эксклюзивные партнерские отношения с Workplace от Meta, Asana и Google Workspace, работая бок о бок с клиентами ...
G&A Partners
gnapartners.com
Предоставляя проверенные решения и технологии в области управления персоналом, льготами для сотрудников, администрирования заработной платы и безопасности на рабочем месте, G&A Partners облегчает бремя утомительных административных задач и позволяет владельцам бизнеса сосредоточить свое время, талан...
Aflac
aflac.com
С Aflac, независимо от того, являетесь ли вы крупным или малым бизнесом, вы можете предоставить своим сотрудникам те преимущества, которые они ожидают от более крупной компании, помогая вашему бизнесу выделиться из толпы.