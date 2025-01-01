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Программное обеспечение для предоставления HR-услуг оптимизирует сложные HR-операции для организаций и HR-персонала. Эти решения объединяют технологии сервисного центра и службы поддержки, стандартизируя способы предоставления услуг HR-отделами и взаимодействия с сотрудниками. Они облегчают подачу, проверку и реагирование на запросы как со стороны HR-персонала, так и со стороны сотрудников. Ключевые функции включают оптимизированные запросы на обслуживание, портал самообслуживания сотрудников, а также инструменты для настройки и автоматизации процессов и аналитики кадрового обслуживания. Некоторые из этих решений также используют ИИ для автоматизации рабочих процессов путем изучения часто задаваемых вопросов и интеграции ответов от отдела кадров.
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ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.
Personio
personio.de
Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.
Superworks
superworks.com
Superworks - это HRMS-платформа для автоматизации управления персоналом и зарплатой, упрощающая процессы и повышающая эффективность работы.
Sympa
sympa.com
Sympa - программное обеспечение для управления персоналом, автоматизирующее HR-процессы и централизующее данные сотрудников.
Siit
siit.io
Siit – приложение для HR и IT, упрощающее взаимодействие с сотрудниками через внутренний справочный центр и автоматизацию запросов.
MyLenio
mylenio.com
MyLenio - это платформа для малых бизнесов, которая помогает организовать процессы, улучшить управление данными и сотрудничать с крупными компаниями.
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork — платформа для управления услугами, интегрирующая ИИ для автоматизации поддержки сотрудников и оптимизации бизнес-процессов в ИТ, HR и других отделах.
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