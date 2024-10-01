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Программное обеспечение для предоставления HR-услуг - Самые популярные приложения - Испания
Программное обеспечение для предоставления HR-услуг оптимизирует сложные HR-операции для организаций и HR-персонала. Эти решения объединяют технологии сервисного центра и службы поддержки, стандартизируя способы предоставления услуг HR-отделами и взаимодействия с сотрудниками. Они облегчают подачу, проверку и реагирование на запросы как со стороны HR-персонала, так и со стороны сотрудников. Ключевые функции включают оптимизированные запросы на обслуживание, портал самообслуживания сотрудников, а также инструменты для настройки и автоматизации процессов и аналитики кадрового обслуживания. Некоторые из этих решений также используют ИИ для автоматизации рабочих процессов путем изучения часто задаваемых вопросов и интеграции ответов от отдела кадров.
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ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труд...
Superworks
superworks.com
Мы в SUPERWORKS специализируемся на революционных преобразованиях предприятий, помогая им создавать динамичные рабочие места, способствующие повышению производительности. Наш подход сосредоточен на определении приоритетов людей, гарантируя, что каждый человек чувствует себя мотивированным, ценным и ...
Siit
siit.io
Siit предоставляет HR и ИТ-командам возможность строить значимые и долгосрочные отношения со своими сотрудниками. Создав первую специализированную внутреннюю службу поддержки, теперь можно обеспечить отличное обслуживание сотрудников. Оптимизируйте запросы сотрудников и управляйте общением сотрудник...
MyLenio
mylenio.com
MyLenio — это универсальная платформа, которая позволяет правильно организовать ваш малый бизнес и работать с ведущими компаниями, такими как Google, PayPal и SAP, в соответствии с лучшими отраслевыми стандартами. Наша платформа интегрирует все ваши процессы, чтобы они были организованы и ими было л...
Sympa
sympa.com
Sympa — это комплексное, полностью настраиваемое программное обеспечение для управления персоналом, которое позволяет вам сосредоточиться на своих сотрудниках и принимать разумные решения. Изучите наше решение и закажите бесплатную демо-версию.
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork — ведущий поставщик современного программного обеспечения для управления услугами, позволяющего ИТ-командам автоматизировать поддержку сотрудников и предоставление услуг с помощью искусственного интеллекта. Atomicwork объединяет ваших сотрудников, ИТ-системы, кадровые операции и автомати...