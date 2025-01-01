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Поставщики HR-консалтинга
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Поставщики HR-консалтинга - Самые популярные приложения

HR-консалтинговые фирмы предлагают предприятиям специализированные знания и рекомендации, направленные на улучшение их HR-служб и отделов. В то время как некоторые фирмы предоставляют комплексные консультации, охватывающие все аспекты HR, другие сосредотачиваются на конкретных областях, таких как управление талантами. Используя свои глубокие знания в области управления персоналом, консультанты предлагают ценную информацию и решения, которые могут ускользнуть от внимания внутреннего персонала. Обычно компании привлекают консультантов по персоналу для повышения эффективности управления персоналом или сокращения затрат. Эти консультанты часто сотрудничают напрямую с руководителем отдела кадров или соответствующим органом власти. Они помогают предприятиям оттачивать навыки и разрабатывать стратегии для решения таких задач, как управление льготами и обеспечение безопасности на рабочем месте.

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ADP

ADP

adp.com

Приложение ADP предоставляет решения для управления HR, заработной платой, временем, льготами и производительностью сотрудников на единой платформе.

Central Test

Central Test

centraltest.com

Приложение Central Test предлагает психометрические тесты для рекрутинга и развития талантов, видеособеседования и 360-градусную обратную связь.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits — облачная платформа для управления human resources, предлагающая инструменты для администрирования льгот, payroll и учета рабочего времени.

Alight

Alight

alight.com

Приложение Alight предоставляет сотрудникам доступ к льготам, включая здоровье и пенсию, а также позволяет управлять ими в удобном формате.

Insperity

Insperity

insperity.com

Приложение Insperity предоставляет пользователям доступ к информации о сотрудниках и HR, включая данные о зарплате и преимуществах, с мобильных устройств.

Aadmi

Aadmi

aadmi.com

Приложение Aadmi предоставляет полную поддержку в области управления человеческими ресурсами для вашего бизнеса.

G&A Partners

G&A Partners

gnapartners.com

G&A Partners — приложение для аутсорсинга HR, предлагающее индивидуальные решения по управлению персоналом, соблюдению норм и безопасности на рабочем месте.

Simpli5

Simpli5

simpli5.com

Simpli5 помогает людям лучше понимать друг друга, минимизируя конфликты и повышая продуктивность через общую методологию оценки и взаимодействия.

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

Приложение Lumity Benefits упрощает доступ к преимуществам, помогает в управлении ими и предоставляет информацию для обоснованного выбора планов здоровья.

Enablo

Enablo

enablo.com

Enablo — платформа для оптимизации рабочих процессов, поддерживающая сотрудничество и управление в организациях с различными структурами.

RehvUp

RehvUp

rehvup.io

RehvUp — это платформа для вовлечения сотрудников, которая помогает улучшить рабочую атмосферу и связь между работниками, повышая производительность и мораль.

OnGrid

OnGrid

ongrid.in

OnGrid — это цифровая платформа доверия в Индии, предлагающая более 100 проверок, включая удостоверение личности, образование, трудоустройство и фоновые проверки.

Nexeo HR

Nexeo HR

nexeohr.com

Nexeo помогает соискателям находить вакансии в колл-центрах, производстве, грузоперевозках и других легких промышленных отраслях.

Aflac

Aflac

aflac.com

Приложение Aflac помогает пользователям управлять страховыми потребностями, позволяет подавать претензии, отслеживать льготы и предоставляет инструменты для агентов.

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