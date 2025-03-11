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HR-консалтинговые фирмы предлагают предприятиям специализированные знания и рекомендации, направленные на улучшение их HR-служб и отделов. В то время как некоторые фирмы предоставляют комплексные консультации, охватывающие все аспекты HR, другие сосредотачиваются на конкретных областях, таких как управление талантами. Используя свои глубокие знания в области управления персоналом, консультанты предлагают ценную информацию и решения, которые могут ускользнуть от внимания внутреннего персонала. Обычно компании привлекают консультантов по персоналу для повышения эффективности управления персоналом или сокращения затрат. Эти консультанты часто сотрудничают напрямую с руководителем отдела кадров или соответствующим органом власти. Они помогают предприятиям оттачивать навыки и разрабатывать стратегии для решения таких задач, как управление льготами и обеспечение безопасности на рабочем месте.
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ADP
adp.com
Приложение ADP предоставляет решения для управления HR, заработной платой, временем, льготами и производительностью сотрудников на единой платформе.
Central Test
centraltest.com
Приложение Central Test предлагает психометрические тесты для рекрутинга и развития талантов, видеособеседования и 360-градусную обратную связь.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — облачная платформа для управления human resources, предлагающая инструменты для администрирования льгот, payroll и учета рабочего времени.
Alight
alight.com
Приложение Alight предоставляет сотрудникам доступ к льготам, включая здоровье и пенсию, а также позволяет управлять ими в удобном формате.
Insperity
insperity.com
Приложение Insperity предоставляет пользователям доступ к информации о сотрудниках и HR, включая данные о зарплате и преимуществах, с мобильных устройств.
Aadmi
aadmi.com
Приложение Aadmi предоставляет полную поддержку в области управления человеческими ресурсами для вашего бизнеса.
G&A Partners
gnapartners.com
G&A Partners — приложение для аутсорсинга HR, предлагающее индивидуальные решения по управлению персоналом, соблюдению норм и безопасности на рабочем месте.
Simpli5
simpli5.com
Simpli5 помогает людям лучше понимать друг друга, минимизируя конфликты и повышая продуктивность через общую методологию оценки и взаимодействия.
Lumity Benefits
lumity.com
Приложение Lumity Benefits упрощает доступ к преимуществам, помогает в управлении ими и предоставляет информацию для обоснованного выбора планов здоровья.
RehvUp
rehvup.io
RehvUp — это платформа для взаимодействия с сотрудниками, которая работает на ваш бизнес эффективнее, чем что-либо другое на рынке. Это мобильное приложение, созданное профессиональными тренерами по опыту сотрудников (EX), которое вдохновляет и мотивирует ваших сотрудников быть лучшими и счастливыми на работе. RehvUp — это частная сеть, созданная для социального взаимодействия и укрепления связей между всеми уровнями вашей рабочей силы, как никогда раньше, одновременно повышая моральный дух, производительность и прибыль на рабочем месте.
OnGrid
ongrid.in
OnGrid — ведущая платформа цифрового доверия в Индии, выполнившая более 100 миллионов проверок и проверок анкетных данных более 3 000 довольных клиентов. OnGrid предлагает более 100 проверок, включая удостоверение личности, адрес, образование, трудоустройство, судебные протоколы, проверки полиции, а также профессиональные рекомендации, кредитные истории, глобальную базу данных и отрицательные проверки СМИ.
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo помогает соискателям найти работу в колл-центре, производстве, судоходстве и других отраслях легкой промышленности.
Enablo
enablo.com
Enablo работает с масштабными предприятиями, чтобы обеспечить оптимальные рабочие условия и обеспечить связь, общение, сотрудничество и производительность для всех и где угодно. Они имеют эксклюзивные партнерские отношения с Workplace от Meta, Asana и Google Workspace, работая бок о бок с клиентами над запуском и внедрением инструментов, а затем измеряя и обеспечивая постоянный успех. Enablo помогла сотням организаций трансформировать свою культуру, чтобы дать людям возможность вместе выполнять свою работу наилучшим образом.
Aflac
aflac.com
С Aflac, независимо от того, являетесь ли вы крупным или малым бизнесом, вы можете предоставить своим сотрудникам те преимущества, которые они ожидают от более крупной компании, помогая вашему бизнесу выделиться из толпы.
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