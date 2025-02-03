Поставщики HR-консалтинга - Самые популярные приложения - Сингапур

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HR-консалтинговые фирмы предлагают предприятиям специализированные знания и рекомендации, направленные на улучшение их HR-служб и отделов. В то время как некоторые фирмы предоставляют комплексные консультации, охватывающие все аспекты HR, другие сосредотачиваются на конкретных областях, таких как управление талантами. Используя свои глубокие знания в области управления персоналом, консультанты предлагают ценную информацию и решения, которые могут ускользнуть от внимания внутреннего персонала. Обычно компании привлекают консультантов по персоналу для повышения эффективности управления персоналом или сокращения затрат. Эти консультанты часто сотрудничают напрямую с руководителем отдела кадров или соответствующим органом власти. Они помогают предприятиям оттачивать навыки и разрабатывать стратегии для решения таких задач, как управление льготами и обеспечение безопасности на рабочем месте.
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ADP
adp.com
ADP предлагает ведущие в отрасли онлайн-решения для расчета заработной платы и управления персоналом, а также налогов, соблюдения требований, управления льготами и многого другого. Получите лучшее с ADP.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско. .
Alight
alight.com
От приема на работу до выхода на пенсию и далее — ваши сотрудники зависят от ваших ресурсов, которые улучшат их здоровье, богатство и благополучие. Передайте им власть с помощью данных и технологий, которые обеспечивают ясность благодаря своевременной и более широкой взаимосвязанной информации. Обеспечьте лучшие результаты для своих сотрудников и для своего бизнеса.
Central Test
centraltest.com
Решения для прогнозной оценки талантов: психометрический тест для принятия лучших решений при найме и развитии талантов, видеоинтервью, обратная связь 360°.
Lumity Benefits
lumity.com
Современное решение Lumity по льготам сочетает в себе специализированное обслуживание и опыт с мощной аналитикой данных и технологиями, которые облегчают администрирование и выбор планов медицинского страхования и льгот как для работодателей, так и для сотрудников.
Insperity
insperity.com
Insperity предоставляет HR- и бизнес-решения, которые помогают лучшим компаниям Америки процветать с 1986 года.
Aflac
aflac.com
С Aflac, независимо от того, являетесь ли вы крупным или малым бизнесом, вы можете предоставить своим сотрудникам те преимущества, которые они ожидают от более крупной компании, помогая вашему бизнесу выделиться из толпы.
G&A Partners
gnapartners.com
Предоставляя проверенные решения и технологии в области управления персоналом, льготами для сотрудников, администрирования заработной платы и безопасности на рабочем месте, G&A Partners облегчает бремя утомительных административных задач и позволяет владельцам бизнеса сосредоточить свое время, талант и энергию на развитии своей компании. Будучи поставщиком HR-аутсорсинга, G&A Partners возвращает вам время, необходимое для сосредоточения на своем бизнесе. Наше партнерство начинается не с коммерческого предложения, оно начинается с выявления ваших уникальных бизнес-потребностей и разработки индивидуального и прозрачного решения. Благодаря сертифицированным экспертам по персоналу, передовым технологиям и клиентоориентированному подходу мы облегчаем ваше бремя работы с персоналом и помогаем вам создавать стратегии работы с персоналом, которые возвращают время в ваши руки.
Aadmi
aadmi.com
Aadmi Consulting обеспечивает полный жизненный цикл кадровой поддержки для всех потребностей вашего бизнеса в человеческом капитале.
Enablo
enablo.com
Enablo работает с масштабными предприятиями, чтобы обеспечить оптимальные рабочие условия и обеспечить связь, общение, сотрудничество и производительность для всех и где угодно. Они имеют эксклюзивные партнерские отношения с Workplace от Meta, Asana и Google Workspace, работая бок о бок с клиентами над запуском и внедрением инструментов, а затем измеряя и обеспечивая постоянный успех. Enablo помогла сотням организаций трансформировать свою культуру, чтобы дать людям возможность вместе выполнять свою работу наилучшим образом.
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo помогает соискателям найти работу в колл-центре, производстве, судоходстве и других отраслях легкой промышленности.
OnGrid
ongrid.in
OnGrid — ведущая платформа цифрового доверия в Индии, выполнившая более 100 миллионов проверок и проверок анкетных данных более 3 000 довольных клиентов. OnGrid предлагает более 100 проверок, включая удостоверение личности, адрес, образование, трудоустройство, судебные протоколы, проверки полиции, а также профессиональные рекомендации, кредитные истории, глобальную базу данных и отрицательные проверки СМИ.
RehvUp
rehvup.io
RehvUp — это платформа для взаимодействия с сотрудниками, которая работает на ваш бизнес эффективнее, чем что-либо другое на рынке. Это мобильное приложение, созданное профессиональными тренерами по опыту сотрудников (EX), которое вдохновляет и мотивирует ваших сотрудников быть лучшими и счастливыми на работе. RehvUp — это частная сеть, созданная для социального взаимодействия и укрепления связей между всеми уровнями вашей рабочей силы, как никогда раньше, одновременно повышая моральный дух, производительность и прибыль на рабочем месте.
Simpli5
simpli5.com
5 Динамика – это не просто однозначная оценка; это общий язык, который позволяет людям лучше понимать себя и тех, с кем они работают и взаимодействуют. Признавая различные точки зрения, которые каждый человек высказывает, точки разногласий сводятся к минимуму и повышается производительность. Наша методология открывает двери к лучшему пониманию, а наша платформа Simpli5 обеспечивает постоянное применение в вашей повседневной жизни. Если вы ищете инструмент, который напрямую применим к текущей работе и может быть интегрирован в ядро культуры вашей компании, 5 Dynamics для вас.
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