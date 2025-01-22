Поставщики HR-консалтинга - Самые популярные приложения - Россия

G&A Partners

gnapartners.com

Предоставляя проверенные решения и технологии в области управления персоналом, льготами для сотрудников, администрирования заработной платы и безопасности на рабочем месте, G&A Partners облегчает бремя утомительных административных задач и позволяет владельцам бизнеса сосредоточить свое время, талант и энергию на развитии своей компании. Будучи поставщиком HR-аутсорсинга, G&A Partners возвращает вам время, необходимое для сосредоточения на своем бизнесе. Наше партнерство начинается не с коммерческого предложения, оно начинается с выявления ваших уникальных бизнес-потребностей и разработки индивидуального и прозрачного решения. Благодаря сертифицированным экспертам по персоналу, передовым технологиям и клиентоориентированному подходу мы облегчаем ваше бремя работы с персоналом и помогаем вам создавать стратегии работы с персоналом, которые возвращают время в ваши руки.