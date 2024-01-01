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HR Consulting Providers - Самые популярные приложения

HR consulting firms offer businesses specialized expertise and guidance aimed at enhancing their HR services and departments. While some firms provide comprehensive consultations covering all aspects of HR, others focus on particular areas like talent management. Leveraging their profound knowledge of the HR domain, consultants offer valuable insights and solutions that might elude internal personnel. Typically, businesses engage HR consultants to enhance HR efficiency or trim costs. These consultants often collaborate directly with the chief human resources officer or a related authority. They assist businesses in honing skills and devising strategies for tasks such as benefit administration and ensuring workplace safety.

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ADP

ADP

adp.com

ADP предлагает ведущие в отрасли онлайн-решения для расчета заработной платы и управления персоналом, а также налогов, соблюдения требований, управления льготами и многого другого. Получите лучшее с ADP.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Фр...

Central Test

Central Test

centraltest.com

Решения для прогнозной оценки талантов: психометрический тест для принятия лучших решений при найме и развитии талантов, видеоинтервью, обратная связь 360°.

Alight

Alight

alight.com

От приема на работу до выхода на пенсию и далее — ваши сотрудники зависят от ваших ресурсов, которые улучшат их здоровье, богатство и благополучие. Передайте им власть с помощью данных и технологий, которые обеспечивают ясность благодаря своевременной и более широкой взаимосвязанной информации. Обес...

Enablo

Enablo

enablo.com

Enablo работает с масштабными предприятиями, чтобы обеспечить оптимальные рабочие условия и обеспечить связь, общение, сотрудничество и производительность для всех и где угодно. Они имеют эксклюзивные партнерские отношения с Workplace от Meta, Asana и Google Workspace, работая бок о бок с клиентами ...

Aadmi

Aadmi

aadmi.com

Aadmi Consulting обеспечивает полный жизненный цикл кадровой поддержки для всех потребностей вашего бизнеса в человеческом капитале.

G&A Partners

G&A Partners

gnapartners.com

Предоставляя проверенные решения и технологии в области управления персоналом, льготами для сотрудников, администрирования заработной платы и безопасности на рабочем месте, G&A Partners облегчает бремя утомительных административных задач и позволяет владельцам бизнеса сосредоточить свое время, талан...

Aflac

Aflac

aflac.com

С Aflac, независимо от того, являетесь ли вы крупным или малым бизнесом, вы можете предоставить своим сотрудникам те преимущества, которые они ожидают от более крупной компании, помогая вашему бизнесу выделиться из толпы.

Insperity

Insperity

insperity.com

Insperity предоставляет HR- и бизнес-решения, которые помогают лучшим компаниям Америки процветать с 1986 года.

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

Современное решение Lumity по льготам сочетает в себе специализированное обслуживание и опыт с мощной аналитикой данных и технологиями, облегчающими администрирование и выбор планов медицинского страхования и льгот как для работодателей, так и для сотрудников.

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