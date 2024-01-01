Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Поставщики HR-консалтинга - Самые популярные приложения - о-в Буве
HR-консалтинговые фирмы предлагают предприятиям специализированные знания и рекомендации, направленные на улучшение их HR-служб и отделов. В то время как некоторые фирмы предоставляют комплексные консультации, охватывающие все аспекты HR, другие сосредотачиваются на конкретных областях, таких как управление талантами. Используя свои глубокие знания в области управления персоналом, консультанты предлагают ценную информацию и решения, которые могут ускользнуть от внимания внутреннего персонала. Обычно компании привлекают консультантов по персоналу для повышения эффективности управления персоналом или сокращения затрат. Эти консультанты часто сотрудничают напрямую с руководителем отдела кадров или соответствующим органом власти. Они помогают предприятиям оттачивать навыки и разрабатывать стратегии для решения таких задач, как управление льготами и обеспечение безопасности на рабочем месте.
Отправить новое приложение
ADP
adp.com
ADP предлагает ведущие в отрасли онлайн-решения для расчета заработной платы и управления персоналом, а также налогов, соблюдения требований, управления льготами и многого другого. Получите лучшее с ADP.
Central Test
centraltest.com
Решения для прогнозной оценки талантов: психометрический тест для принятия лучших решений при найме и развитии талантов, видеоинтервью, обратная связь 360°.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Фр...
Alight
alight.com
От приема на работу до выхода на пенсию и далее — ваши сотрудники зависят от ваших ресурсов, которые улучшат их здоровье, богатство и благополучие. Передайте им власть с помощью данных и технологий, которые обеспечивают ясность благодаря своевременной и более широкой взаимосвязанной информации. Обес...
Insperity
insperity.com
Insperity предоставляет HR- и бизнес-решения, которые помогают лучшим компаниям Америки процветать с 1986 года.
Aadmi
aadmi.com
Aadmi Consulting обеспечивает полный жизненный цикл кадровой поддержки для всех потребностей вашего бизнеса в человеческом капитале.
Simpli5
simpli5.com
5 Динамика – это не просто однозначная оценка; это общий язык, который позволяет людям лучше понимать себя и тех, с кем они работают и взаимодействуют. Признавая различные точки зрения, которые каждый человек высказывает, точки разногласий сводятся к минимуму и повышается производительность. Наша ме...
RehvUp
rehvup.io
RehvUp — это платформа для взаимодействия с сотрудниками, которая работает на ваш бизнес эффективнее, чем что-либо другое на рынке. Это мобильное приложение, созданное профессиональными тренерами по опыту сотрудников (EX), которое вдохновляет и мотивирует ваших сотрудников быть лучшими и счастливыми...
OnGrid
ongrid.in
OnGrid — ведущая платформа цифрового доверия в Индии, выполнившая более 100 миллионов проверок и проверок анкетных данных более 3 000 довольных клиентов. OnGrid предлагает более 100 проверок, включая удостоверение личности, адрес, образование, трудоустройство, судебные протоколы, проверки полиции, а...
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo помогает соискателям найти работу в колл-центре, производстве, судоходстве и других отраслях легкой промышленности.
Enablo
enablo.com
Enablo работает с масштабными предприятиями, чтобы обеспечить оптимальные рабочие условия и обеспечить связь, общение, сотрудничество и производительность для всех и где угодно. Они имеют эксклюзивные партнерские отношения с Workplace от Meta, Asana и Google Workspace, работая бок о бок с клиентами ...
G&A Partners
gnapartners.com
Предоставляя проверенные решения и технологии в области управления персоналом, льготами для сотрудников, администрирования заработной платы и безопасности на рабочем месте, G&A Partners облегчает бремя утомительных административных задач и позволяет владельцам бизнеса сосредоточить свое время, талан...
Aflac
aflac.com
С Aflac, независимо от того, являетесь ли вы крупным или малым бизнесом, вы можете предоставить своим сотрудникам те преимущества, которые они ожидают от более крупной компании, помогая вашему бизнесу выделиться из толпы.
Lumity Benefits
lumity.com
Современное решение Lumity по льготам сочетает в себе специализированное обслуживание и опыт с мощной аналитикой данных и технологиями, которые облегчают администрирование и выбор планов медицинского страхования и льгот как для работодателей, так и для сотрудников.