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Программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям HR
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Программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям HR - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям HR помогает компаниям, менеджерам и специалистам по управлению персоналом быть в курсе всех правил HR-бизнеса и законов о соответствии. Эти инструменты позволяют предприятиям ориентироваться в сложном и постоянно меняющемся законодательстве и правилах штата и федерального уровня. Они также помогают в информировании сотрудников и обеспечении соблюдения политики компании и законодательной политики. Кроме того, эти решения часто автоматизируют управление секретными документами и рабочие процессы отчетности. Традиционно решения по обеспечению соответствия в первую очередь фокусируются на соблюдении финансовых требований, например, начислении заработной платы. Однако в последние годы они стали предлагать более комплексные решения. Современное программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям HR обычно затрагивает такие области, как расчет заработной платы, льготы, риски и безопасность, подбор персонала и отношения с сотрудниками. Хотя большинство поставщиков специализируются на конкретных законах о соблюдении требований, таких как ACA, льготы или малый бизнес, вместо того, чтобы охватывать все области, программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям HR часто поставляется в комплекте с другим программным обеспечением для управления персоналом, таким как программное обеспечение для адаптации, учета времени и посещаемости или управления льготами. Оно также может быть предложено как самостоятельное решение. Некоторые решения по обеспечению соответствия требованиям HR включают интеграцию с основным программным обеспечением для управления персоналом или расчета заработной платы для автоматизации отчетов о заработной плате и оптимизации обеспечения соответствия требованиям.

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Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

Deel

Deel

deel.com

Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits — облачная платформа для управления human resources, предлагающая инструменты для администрирования льгот, payroll и учета рабочего времени.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome - инструмент для управления независимыми подрядчиками, оптимизирующий процессы найма, контрактов и платежей с соблюдением законов.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust - платформа для управления данными, конфиденциальностью и рисками, обеспечивающая соответствие законодательству и автоматизацию процессов.

Netchex

Netchex

netchex.com

Netchex - это решение для управления HR и заработной платой, которое упрощает процессы для малых и средних предприятий.

Mineral

Mineral

trustmineral.com

Mineral — приложение для HR и соблюдения норм, предлагающее онлайн-обучение, консультации экспертов и ресурсы для бизнеса.

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp — это платформа для расчёта зарплаты, соблюдения норм и предоставления льгот, автоматизирующая налоговые регистрации и compliance.

Maus

Maus

maus.com

Maus — это универсальная платформа для стратегического, финансового и выходного планирования, позволяющая планировать и развивать бизнес.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

YunoJuno – платформа для поиска, найма, управления и оплаты фрилансеров с инструментами для соблюдения норм и упрощения взаимодействия.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad - платформа для глобального найма и расчёта заработной платы, позволяющая компаниям нанимать и платить сотрудникам в более чем 160 странах.

Plane

Plane

plane.com

Plane управляет выплатами, льготами и соблюдением норм для компаний в США, нанимающих сотрудников и подрядчиков в стране и за рубежом.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster позволяет компаниям нанимать сотрудников без создания бизнеса, управляя всеми функциями трудоустройства через автоматизированную платформу.

Localyze

Localyze

localyze.com

Localyze — платформа для глобальной мобильности, упрощающая процесс переезда и работы за границей, объединяющая технологии и сервис.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass - платформа для управления удаленными командами, обеспечивающая процесс набора, оплаты и соблюдения норм в 150 странах.

Omnipresent

Omnipresent

omnipresent.com

Omnipresent - это глобальная платформа для упрощения международного найма и управления трудовыми отношениями без создания местных организаций.

AbstractOps

AbstractOps

abstractops.com

AbstractOps помогает удалённым компаниям управлять регистрациями, зарплатами и почтовыми уведомлениями, автоматизируя процессы соответствия требованиям.

WorkBright

WorkBright

workbright.com

WorkBright - приложение для автоматизации процессов адаптации сотрудников и найма, облегчающее заполнение форм и управление данными.

Case IQ

Case IQ

caseiq.com

Case IQ — система управления делами для оптимизации исследований, мониторинга прогресса и анализа данных с поддержкой безопасности и настройки рабочих процессов.

WorkFlex

WorkFlex

getworkflex.com

WorkFlex помогает компаниям управлять временной работой сотрудников за границей, обеспечивая соблюдение нормативных требований и минимизируя риски.

Trusaic

Trusaic

trusaic.com

Приложение Trusaic помогает работодателям справляться с требованиями Закона о доступном медицинском обслуживании, предоставляя услуги по подготовке данных, регуляторной поддержке и защите от аудитов.

SixFifty

SixFifty

sixfifty.com

SixFifty помогает бизнесу автоматизировать соблюдение трудового законодательства, создавая настраиваемые документы и обеспечивая соответствие местным требованиям.

RecruitGo

RecruitGo

recruitgo.com

RecruitGo – приложение для удалённого найма, позволяющее находить кандидатов, управлять объявлениями и отслеживать процессы подбора через единую платформу.

Envoy Global

Envoy Global

envoyglobal.com

Приложение Envoy Global упрощает процесс спонсорства и управления рабочими визами в США и за границей для работодателей и сотрудников.

WorkMotion

WorkMotion

workmotion.com

WorkMotion — платформа для найма и управления международными командами, упрощающая адаптацию и соблюдение правил занятости в 160+ странах.

OnBlick

OnBlick

onblick.com

OnBlick - платформа для работодателей в США, помогающая в вопросах соблюдения норм HR и иммиграции, автоматизируя процессы и обеспечивая готовность к аудитам.

LitLingo

LitLingo

litlingo.com

LitLingo помогает компаниям улучшать коммуникацию, выявляя проблемный язык в реальном времени и обеспечивая соблюдение норм через интеграцию с популярными мессенджерами.

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