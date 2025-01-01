Программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям HR - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям HR помогает компаниям, менеджерам и специалистам по управлению персоналом быть в курсе всех правил HR-бизнеса и законов о соответствии. Эти инструменты позволяют предприятиям ориентироваться в сложном и постоянно меняющемся законодательстве и правилах штата и федерального уровня. Они также помогают в информировании сотрудников и обеспечении соблюдения политики компании и законодательной политики. Кроме того, эти решения часто автоматизируют управление секретными документами и рабочие процессы отчетности. Традиционно решения по обеспечению соответствия в первую очередь фокусируются на соблюдении финансовых требований, например, начислении заработной платы. Однако в последние годы они стали предлагать более комплексные решения. Современное программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям HR обычно затрагивает такие области, как расчет заработной платы, льготы, риски и безопасность, подбор персонала и отношения с сотрудниками. Хотя большинство поставщиков специализируются на конкретных законах о соблюдении требований, таких как ACA, льготы или малый бизнес, вместо того, чтобы охватывать все области, программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям HR часто поставляется в комплекте с другим программным обеспечением для управления персоналом, таким как программное обеспечение для адаптации, учета времени и посещаемости или управления льготами. Оно также может быть предложено как самостоятельное решение. Некоторые решения по обеспечению соответствия требованиям HR включают интеграцию с основным программным обеспечением для управления персоналом или расчета заработной платы для автоматизации отчетов о заработной плате и оптимизации обеспечения соответствия требованиям.
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
Deel
deel.com
Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — облачная платформа для управления human resources, предлагающая инструменты для администрирования льгот, payroll и учета рабочего времени.
Worksome
worksome.com
Worksome - инструмент для управления независимыми подрядчиками, оптимизирующий процессы найма, контрактов и платежей с соблюдением законов.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust - платформа для управления данными, конфиденциальностью и рисками, обеспечивающая соответствие законодательству и автоматизацию процессов.
Netchex
netchex.com
Netchex - это решение для управления HR и заработной платой, которое упрощает процессы для малых и средних предприятий.
Mineral
trustmineral.com
Mineral — приложение для HR и соблюдения норм, предлагающее онлайн-обучение, консультации экспертов и ресурсы для бизнеса.
Warp
joinwarp.com
Warp — это платформа для расчёта зарплаты, соблюдения норм и предоставления льгот, автоматизирующая налоговые регистрации и compliance.
Maus
maus.com
Maus — это универсальная платформа для стратегического, финансового и выходного планирования, позволяющая планировать и развивать бизнес.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno – платформа для поиска, найма, управления и оплаты фрилансеров с инструментами для соблюдения норм и упрощения взаимодействия.
Skuad
skuad.io
Skuad - платформа для глобального найма и расчёта заработной платы, позволяющая компаниям нанимать и платить сотрудникам в более чем 160 странах.
Plane
plane.com
Plane управляет выплатами, льготами и соблюдением норм для компаний в США, нанимающих сотрудников и подрядчиков в стране и за рубежом.
Oyster
oysterhr.com
Oyster позволяет компаниям нанимать сотрудников без создания бизнеса, управляя всеми функциями трудоустройства через автоматизированную платформу.
Localyze
localyze.com
Localyze — платформа для глобальной мобильности, упрощающая процесс переезда и работы за границей, объединяющая технологии и сервис.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass - платформа для управления удаленными командами, обеспечивающая процесс набора, оплаты и соблюдения норм в 150 странах.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent - это глобальная платформа для упрощения международного найма и управления трудовыми отношениями без создания местных организаций.
AbstractOps
abstractops.com
AbstractOps помогает удалённым компаниям управлять регистрациями, зарплатами и почтовыми уведомлениями, автоматизируя процессы соответствия требованиям.
WorkBright
workbright.com
WorkBright - приложение для автоматизации процессов адаптации сотрудников и найма, облегчающее заполнение форм и управление данными.
Case IQ
caseiq.com
Case IQ — система управления делами для оптимизации исследований, мониторинга прогресса и анализа данных с поддержкой безопасности и настройки рабочих процессов.
WorkFlex
getworkflex.com
WorkFlex помогает компаниям управлять временной работой сотрудников за границей, обеспечивая соблюдение нормативных требований и минимизируя риски.
Trusaic
trusaic.com
Приложение Trusaic помогает работодателям справляться с требованиями Закона о доступном медицинском обслуживании, предоставляя услуги по подготовке данных, регуляторной поддержке и защите от аудитов.
SixFifty
sixfifty.com
SixFifty помогает бизнесу автоматизировать соблюдение трудового законодательства, создавая настраиваемые документы и обеспечивая соответствие местным требованиям.
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo – приложение для удалённого найма, позволяющее находить кандидатов, управлять объявлениями и отслеживать процессы подбора через единую платформу.
Envoy Global
envoyglobal.com
Приложение Envoy Global упрощает процесс спонсорства и управления рабочими визами в США и за границей для работодателей и сотрудников.
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion — платформа для найма и управления международными командами, упрощающая адаптацию и соблюдение правил занятости в 160+ странах.
OnBlick
onblick.com
OnBlick - платформа для работодателей в США, помогающая в вопросах соблюдения норм HR и иммиграции, автоматизируя процессы и обеспечивая готовность к аудитам.
LitLingo
litlingo.com
LitLingo помогает компаниям улучшать коммуникацию, выявляя проблемный язык в реальном времени и обеспечивая соблюдение норм через интеграцию с популярными мессенджерами.
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