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Программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям HR - Самые популярные приложения - Палестинские территории
Программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям HR помогает компаниям, менеджерам и специалистам по управлению персоналом быть в курсе всех правил HR-бизнеса и законов о соответствии. Эти инструменты позволяют предприятиям ориентироваться в сложном и постоянно меняющемся законодательстве и правилах штата и федерального уровня. Они также помогают в информировании сотрудников и обеспечении соблюдения политики компании и законодательной политики. Кроме того, эти решения часто автоматизируют управление секретными документами и рабочие процессы отчетности. Традиционно решения по обеспечению соответствия в первую очередь фокусируются на соблюдении финансовых требований, например, начислении заработной платы. Однако в последние годы они стали предлагать более комплексные решения. Современное программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям HR обычно затрагивает такие области, как расчет заработной платы, льготы, риски и безопасность, подбор персонала и отношения с сотрудниками. Хотя большинство поставщиков специализируются на конкретных законах о соблюдении требований, таких как ACA, льготы или малый бизнес, вместо того, чтобы охватывать все области, программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям HR часто поставляется в комплекте с другим программным обеспечением для управления персоналом, таким как программное обеспечение для адаптации, учета времени и посещаемости или управления льготами. Оно также может быть предложено как самостоятельное решение. Некоторые решения по обеспечению соответствия требованиям HR включают интеграцию с основным программным обеспечением для управления персоналом или расчета заработной платы для автоматизации отчетов о заработной плате и оптимизации обеспечения соответствия требованиям.
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Skuad
skuad.io
Skuad — это быстрорастущая глобальная платформа по трудоустройству и заработной плате, которая позволяет таким компаниям, как ваша, нанимать и оплачивать исключительные таланты в любой точке мира в соответствии с требованиями законодательства. Skuad создан для нового мира труда, где крупные предприятия и новые стартапы могут получить доступ к лучшим талантам со всего мира, чтобы развивать свой бизнес и создавать разнообразные распределенные команды. Никаких авансовых платежей, скрытых затрат или долгосрочных ограничений не требуется. Прокат в более чем 160 странах || Платите в более чем 100 валютах || Получите экспертную поддержку 24x5
Case IQ
caseiq.com
В мире, омраченном мошенничеством, преследованиями и нарушениями этики, Case IQ выступает силой добра. Наша миссия? Помогайте таким людям, как вы, создавать более безопасные, счастливые и продуктивные рабочие места. Более чем 20-летний опыт показал нам, что вместе мы действительно можем изменить ситуацию. Компания Case IQ завоевала международную репутацию благодаря лучшему в своем классе программному обеспечению, которое является безопасным, интуитивно понятным и надежным и используется компаниями по всему миру для управления своими расследованиями. Интегрированные программные решения Case IQ, размещенные на хостинге, обеспечивают согласованность, полноту и продуктивность расследований. Мощный инструмент отчетности помогает компаниям снизить риски, выявляя тенденции и возможности для улучшения. Большие и малые компании ценят интегрированное и полностью настраиваемое решение Case IQ для управления делами, простое в использовании и оптимизированное для мобильных устройств. Гибкие решения Case IQ для управления расследованиями позволяют следователям на местах и руководителям быть в курсе событий.
WorkFlex
getworkflex.com
WorkFlex помогает компаниям гарантировать, что сотрудники могут временно работать из-за границы и в командировках в полном соответствии с правилами и без рисков, связанных с соблюдением требований. Программное обеспечение помогает оценивать риски, связанные с соблюдением требований, и принимать необходимые меры, такие как подача заявок на получение сертификатов А1, выполнение обязательств ЕС по отчетности (PWD), а также управление страховыми и визовыми услугами. WorkFlex защищает компании от всех налоговых рисков и берет на себя ответственность в случае возникновения каких-либо рисков. Это снижает нагрузку на HR-отделы и позволяет избежать возможных штрафов и высоких судебных издержек. Кроме того, WorkFlex позволяет компаниям выделиться на рынке труда и привлечь лучших специалистов, обеспечивая 100% гибкость в соответствии с требованиями. Присоединяйтесь сегодня к более чем 100 компаниям, которые используют WorkFlex для надлежащего управления международными командировками своих сотрудников.
LitLingo
litlingo.com
LitLingo помогает предприятиям лучше общаться. Наш искусственный интеллект заранее выявляет проблемные выражения в общении сотрудников в режиме реального времени, отмечая рискованные или несоответствующие требованиям выражения перед отправкой сообщения. Пока вы заняты написанием, наши алгоритмы усердно работают за кулисами, чтобы исправить любые ошибки в ваших сообщениях и помочь вам вообще избежать рискованных разговоров. LitLingo интегрируется со всеми корпоративными каналами связи, которые уже использует ваша компания (например, Gmail, Outlook, Slack, Microsoft Teams и Zendesk), предоставляя конечным пользователям обратную связь в режиме реального времени, обеспечивая соответствие сообщений и сохранность ваших активов. защищен.
Trusaic
trusaic.com
Закон о доступном медицинском обслуживании является сложным. ACA Complete — это комплексное решение с полным спектром услуг, сочетающее в себе самые современные решения для обработки данных, опыт регулирования и защиту от аудита, чтобы помочь работодателям снизить риски, избежать дорогостоящих штрафов и уверенно преодолевать сложности ACA. ACA Complete включает в себя: Обработку и подготовку данных, включая консолидацию данных на разных платформах. Знание нормативных требований и индивидуальную поддержку со стороны нашей команды специалистов ACA. Беспроблемную подачу документов ACA на федеральном уровне и уровне штата, обеспечивающую полную точность и своевременную подачу. Защита от аудита, включая защиту. в случае проверки IRS или получения письма 226J. Интеграция с ADP Workforce Now®, предоставление полного спектра услуг по соблюдению требований ACA для клиентов ADP® с большим штатом сотрудников, высокой текучестью кадров или сотрудниками с переменным графиком работы. Индивидуальные решения и рекомендации, основанные на подробном анализе данные компании Полное руководство и поддержка, которым вы можете доверять, на каждом этапе пути Trusaic также предлагает ACA Basic, который включает в себя: подготовку и подачу форм с экспертной поддержкой 1094-C/1095-C подачу в IRS и регистрацию штата1 1095-C PDF-файлы 1095-C распечатать и отправить по почте1 Оценка штрафных рисков Подготовка 1094-C/1095-C Рассмотрение и утверждение 1095-C Экспертная поддержка при ежегодной подаче деклараций
SixFifty
sixfifty.com
SixFifty, компания, которая помогает предприятиям автоматизировать соблюдение трудового законодательства и документацию, сегодня выпустила первую фазу своего проекта по информатике трудового права (ELIP), целью которого является каталогизация, обобщение и кодирование логики каждого трудового законодательства в Соединенных Штатах, чтобы расширить как академические юридические исследования, так и практическое использование в бизнесе. SixFifty автоматизирует исследования по конкретному штату, составление документов и постоянные обновления законодательства, устраняя проблемы и догадки, связанные с соблюдением требований HR. SixFifty помогает HR-командам самостоятельно выполнять сложную работу по соблюдению требований, специфичных для штата. С SixFifty вы можете составить индивидуальные документы о приеме на работу (например, политики, соглашения и дополнения к штату) за считанные минуты — без необходимости платить за руку и ногу, чтобы юрист составил их для вас.
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo — комплексное решение для удаленного найма сотрудников. Находите кандидатов, нанимайте сотрудников через нашу службу работодателей, управляйте всем с нашей платформы.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — это самая мощная и простая в использовании глобальная платформа для адаптации и расчета заработной платы для глобальных команд. Наше видение — создать мир, в котором каждый сможет работать где угодно, имея доступ к льготам и финансовым услугам. Устранив сложность этого процесса, мы заново изобретаем систему расчета заработной платы и льгот для перспективных компаний и удаленных команд. Для компаний наше универсальное решение помогает контролировать весь жизненный цикл удаленной работы, позволяя без труда подключать, оплачивать и управлять удаленными командами в 150 странах. Для команд и подрядчиков RemotePass гарантирует своевременную оплату в выбранном вами способе оплаты и валюте, а наше суперприложение обеспечивает беспрепятственный доступ к ведущим финансовым услугам и преимуществам — независимо от того, где вы находитесь в мире. Наша команда уделяет пристальное внимание пользовательскому опыту, и мы работаем над сложным продуктом с пользовательским интерфейсом потребительского уровня. Мы очень заботимся о том, чтобы HR и финансовые отделы могли избежать ручной работы и соблюдать требования, чтобы вы могли сосредоточиться на привлечении и удержании лучших специалистов со всего мира. Закажите демо-версию сегодня, чтобы узнать, как RemotePass может сделать вашу адаптацию и расчет заработной платы по-настоящему простыми. RemotePass: присоединяйтесь и платите кому угодно и где угодно.
Maus
maus.com
Стратегическое планирование и реализация, которые умножают ценность бизнеса. Maus — это универсальная платформа для стратегического, финансового планирования и планирования выхода, которая превращает большие идеи в действия. С помощью одной простой в использовании платформы вы можете планировать, внедрять, измерять и развивать свой бизнес. Недостаточно просто составить план. С Maus вы можете превратить свою стратегию в дорожную карту успеха, согласуясь с вашими финансовыми и бизнес-целями.
Plane
plane.com
Plane (ранее Pilot) управляет расчетом заработной платы, льготами и соблюдением требований для американских компаний, нанимающих американских и международных сотрудников и подрядчиков. Легко нанимайте, настраивайте и платите сотрудникам и подрядчикам в США и по всему миру с помощью одной безопасной облачной платформы. Используя Plane, вы можете отправлять платежи контрагентам в более чем 240 стран по оптимальным курсам обмена. Плейн считает, что международные подрядчики должны иметь тот же опыт расчета заработной платы, что и американские сотрудники. Мы отправляем платежи непосредственно на банковские счета подрядчиков, чтобы они могли снимать деньги со своих счетов без хлопот и комиссий за снятие средств, как в электронном кошельке. Хотите нанять сотрудников вместо подрядчиков? С Plane вы можете легко нанимать сотрудников на полный рабочий день в более чем 100 странах без необходимости создавать местные организации. Plane занимается оформлением документов о приеме на работу, удержанием налогов и многим другим, так что вам не придется этого делать. В отличие от многих EOR, Plane верит в простоту ценообразования без каких-либо скрытых комиссий. Вы платите фиксированную ежемесячную плату. Не знаете, нанять ли члена команды в качестве сотрудника или подрядчика? Plane поддерживает оба варианта с первого дня, и наша команда экспертов будет рада помочь вам выбрать лучший вариант, соответствующий вашим потребностям, без каких-либо планов.
Localyze
localyze.com
Глобальные мобильные услуги — все на одной платформе. Какими бы ни были масштабы, каким бы ни был ваш талант, мы откроем ваш следующий шаг. От границ и бюрократии к открытости и простоте. С помощью Localyze мы переосмысливаем то, как люди передвигаются по работе, объединяя безупречные технологии, прозрачность и непревзойденный сервис. Мы верим в освобождение талантов от границ, поэтому строим централизованную платформу для децентрализованного мира. Мир, в котором компании могут нанимать сотрудников отовсюду, а люди могут работать и жить там, где хотят.
Warp
joinwarp.com
Warp — это современная платформа расчета заработной платы, соблюдения требований и льгот, созданная для основателей. Мы поставили всю государственную налоговую регистрацию и соблюдение требований на автопилот, поэтому вам больше никогда не придется заходить на другой веб-сайт .gov.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent — это глобальное решение EOR, которое позволяет вам сосредоточиться на развитии бизнеса и команды мирового уровня. Как ваш партнер, мы даем вам возможность нанимать лучших специалистов со всего мира без необходимости создания дорогостоящей местной компании. Как ваш официальный работодатель, мы упрощаем для вас удаленный найм в любой точке мира. Мы берем на себя все обязанности по управлению трудоустройством и соблюдению требований в 160 странах, одновременно снабжая ваших сотрудников инструментами и поддержкой, которые им необходимы, чтобы чувствовать себя частью вашей команды. Мы понимаем, что ваше время ценно, и вам нужен партнер, которому вы можете доверять, чтобы сделать все максимально простым, чтобы вы могли продолжать вести свой бизнес. Работать где угодно. Будьте вездесущим.
Netchex
netchex.com
С помощью решения Netchex для управления персоналом и расчетом заработной платы вы можете сделать свои процессы проще, чем когда-либо, и гарантировать, что работа всегда выполняется правильно.
AbstractOps
abstractops.com
Руководители развивающихся удаленных компаний используют AbstractOps, чтобы устранить стресс, неопределенность и финансовые риски, связанные с соблюдением требований государства. *Автоматическая регистрация* Расчет заработной платы и регистрация юридических лиц, регистрация государственного секретаря и требования к зарегистрированному агенту — все в одном. Больше не нужно сидеть в ожидании или заполнять веб-страницы с 1998 года. *Централизуйте государственную почту* Забудьте о том, чтобы перебирать стопки бумаг в поисках срочного уведомления. Получайте практические задачи по электронной почте или в обычной цифровой почте прямо в свой виртуальный почтовый ящик AbstractOps. *Возьми контроль*
Envoy Global
envoyglobal.com
Простой подход Envoy Global к спонсорству и управлению рабочими визами в США и за рубежом упрощает процесс подачи заявления для вас и сотрудников.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno — единственная платформа, необходимая бизнесу для поиска, найма, управления и оплаты подрядчиков. Объединив систему управления фрилансерами с элитным рынком, насчитывающим более 100 000 проверенных в отрасли подрядчиков, YunoJuno объединяет команды HR, менеджеров по найму, финансов и юристов в одном месте. Наша платформа помогает ведущим мировым компаниям сократить расходы, сократить время найма и защититься от неправильной классификации в более чем 150 странах: от поиска талантов до проверок соответствия требованиям, документов, платежей и аналитики. Изучите платформу бесплатно или закажите демо-версию сегодня — узнайте, как PepsiCo, Depop и более 12 000 ведущих компаний мира используют YunoJuno для легкой работы с подрядчиками.
Worksome
worksome.com
Мощное управление внешним персоналом: новое определение опыта подрядчиков. Создавайте, управляйте и удерживайте внешний персонал с помощью единственного инструмента, созданного для управления независимыми подрядчиками с соблюдением строгих требований и быстрыми выплатами.
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion трансформирует рабочие места, упрощая наем сотрудников на международном уровне, независимо от национальных границ. Известные своей немецкой эффективностью, мы являемся одним из ведущих европейских игроков, сокращающих разрыв между работодателями и талантами со всего мира. Благодаря нашим решениям мы даем компаниям возможность расширять свои команды по всему миру без необходимости создания местной организации. Наша платформа автоматизирует трудоемкие процессы адаптации, глобальный расчет заработной платы и позволяет компаниям быстро, легко и с соблюдением требований нанимать таланты из более чем 160 стран. Если вы хотите узнать больше, закажите демо-версию здесь: https://workmotion.com/book-a-demo/
Oyster
oysterhr.com
С помощью EOR от Oyster нанимайте сотрудников в соответствии с требованиями закона, не создавая юридического лица, и управляйте всеми функциями трудоустройства с единой автоматизированной платформы. Oyster лучше, чем традиционный работодатель, использует глубокие знания в области трудоустройства и команду экспертов по правовым и кадровым вопросам, чтобы обеспечить соблюдение требований в более чем 180 странах.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско. .
WorkBright
workbright.com
WorkBright устраняет узкие места, которые замедляют найм, поэтому вы можете заставить новых сотрудников работать до 8 раз быстрее без ущерба для безопасности и точности. Эффективный онбординг укрепляет команды, способствует прочным связям и способствует счастью сотрудников. Начните работу с лучшим программным обеспечением для адаптации сотрудников для HR. Программное обеспечение для ускорения найма: 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗜-𝟵 Заполните форму I-9 менее чем за 5 минут с помощью упрощенного процесса WorkBright. Их удобный рабочий процесс и передовая технология геолокации создают на 100% совместимый безошибочный способ физического завершения удаленной проверки I-9. 𝗛𝗥 𝗢𝗻𝗯𝗼𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 Заставьте сотрудников работать быстрее с помощью адаптации, которая никогда не замедляется. Сложная и громоздкая документация еще никогда не была такой простой с нашим передовым программным обеспечением для адаптации сотрудников. WorkBright автоматически заполняет повторяющиеся поля, выявляет ошибки до того, как они будут допущены, и отправляет автоматические напоминания, чтобы формы быстрее доходили до финиша. Привлекайте больше качественных кандидатов с помощью автоматизированных объявлений о вакансиях, проверки резюме, управления собеседованиями и инструментов для совместной работы в команде. Найти следующую суперзвезду еще никогда не было так просто.
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизировать каждую часть жизненного цикла сотрудников в единой системе. Возьмем, к примеру, онбординг. С помощью Rippling вы можете нанять нового сотрудника в любой точке мира и настроить его заработную плату, корпоративную карту, компьютер, льготы и даже сторонние приложения, такие как Slack и Microsoft 365, — и все это за 90 секунд.
OneTrust
onetrust.com
Платформа Trust Intelligence помогает организациям подключать данные, команды и процессы. Миссия OneTrust состоит в том, чтобы включить ответственное использование данных и ИИ. Его платформа упрощает сбор данных с согласия и предпочтений, автоматизирует управление данными с интегрированным управлением рисками в течение конфиденциальности, безопасности, ИТ/технологий, третьих сторон и риска ИИ и активирует ответственное использование данных путем применения и обеспечения соблюдения данных Политики по всему имуществу и жизненному циклу. OneTrust поддерживает беспрепятственное сотрудничество между командами данных и командами риска для управления быстрыми и доверенными инновациями. Признанный в качестве пионера и лидера рынка, OneTrust может похвастаться более 300 патентами и обслуживает более 14 000 клиентов во всем мире, от гигантов отрасли до малого бизнеса. * Согласие и предпочтения: упростить согласие и управление предпочтениями для прозрачности потребителей. * Автоматизация конфиденциальности: включите ответственное использование на протяжении всего жизненного цикла данных путем введения вашей программы конфиденциальности. * Технический риск и соответствие: масштабируйте ваши ресурсы и оптимизируйте свой жизненный цикл риска и соответствия. * Управление третьей стороной: автоматизировать управление третьим лицом от потребления до оценки риска, смягчения, постоянного мониторинга и отчетности.
OnBlick
onblick.com
OnBlick HR — это SaaS-платформа, расширяющая возможности работодателей в США с учетом нюансов, связанных с соблюдением HR-соответствия и иммиграции. Управляемые процессы OnBlick помогают минимизировать стандартные RFE и максимизировать количество утверждений. Он автоматизирует соблюдение требований и оцифровывает данные, повышая готовность к любым потенциальным проверкам DOL, связанным с PAF / I9 и заработной платой. Своевременные оповещения гарантируют отсутствие устаревших документов или данных. Функция FDNS уменьшает возможности отзыва. Установите отношения между сотрудником и работодателем с помощью функции дистанционного контроля. Лучше всего подходит для HR, иммиграции, H-1B, RFE, DOL, ICE, аудита FDNS, I-9, формы I-983 и PAF, ИТ-рекрутинга и кадровой индустрии, временного найма, человеческих ресурсов, HR, обеспечивающего корпоративное соответствие на 360 градусов
Mineral
trustmineral.com
Компания Mineral, которой доверяют более 1 миллиона компаний, является лидером в области управления персоналом и соблюдения требований для растущего бизнеса. Наши проактивные решения избавляют сотрудников отдела кадров от догадок и соблюдения требований, обеспечивая клиентам спокойствие. Мы объединяем данные, технологии и человеческий опыт для внедрения инноваций и индивидуального руководства. Решения Mineral включают в себя онлайн-обучение сотрудников, создание справочников и наборов инструментов, живые экспертные консультации от команды экспертов по персоналу, а также обширную библиотеку ресурсов с удобной для пользователя информацией о соблюдении требований и передовыми практиками управления персоналом, созданную для экономии времени и денег организаций, включая бесплатные вебинары и руководства. и контрольные списки. Сеть партнерских отношений Mineral позволила ей создать крупнейшее HR-сообщество в США. Компания Mineral ранее была известна как объединенное предприятие ThinkHR и Mammoth. Для получения дополнительной информации посетите www.trustmineral.com и подпишитесь на нас в Твиттере @Trust_Mineral.
Deel
letsdeel.com
Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное представление всей вашей рабочей силы в одном месте. Благодаря Deel компании делают возможным глобальный расчет заработной платы, используя собственный бэк-офис Deel и местные предприятия. Работники, менеджеры и руководители могут обновлять сведения о снятии средств, визуализировать структуру команды, контролировать общие расходы на заработную плату и выполнять десятки других задач через современный интерфейс самообслуживания Deel. Сегодня Deel обслуживает более 20 000 клиентов, от малого и среднего бизнеса до публичных компаний, помогая более 120 000 работникам получать зарплату из любой точки мира. Создавайте локализованные юридические контракты, отслеживайте свободное время, предоставляйте бонусы, управляйте капиталом и многое другое. Закажите демо-версию персонального руководства по платформе Deel и откройте для себя глобальную рабочую силу уже сегодня.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безграничной рабочей силы. Dayforce помогает предоставлять опыт, который помогает организациям полностью раскрыть свой кадровый потенциал и работать уверенно, независимо от того, в какой точке мира они работают. Штаб-квартира Dayforce находится в Торонто, Онтарио, и Миннеаполисе, Миннесота, а операции осуществляются по всему миру. Обещание бренда компании улучшить трудовую жизнь — это обязательства, которые она берет на себя не только перед клиентами, но и перед своими сотрудниками и сообществами, в которых работает Dayforce. Ключевые области продуктов: · HRIS · Глобальный расчет заработной платы, оплата по требованию · Преимущества · Управление персоналом , включая управление временем, посещаемостью и задачами · Привлечение талантов, включая набор и адаптацию · Управление талантами, включая управление производительностью, планирование преемственности, управление компенсациями, опросы вовлеченности и интегрированную систему управления обучением · Расширенные отчеты, аналитика и информационные панели · Самостоятельный отдел кадров обслуживание через мобильное приложение Dayforce