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Программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям HR - Самые популярные приложения - Новая Зеландия
Программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям HR помогает компаниям, менеджерам и специалистам по управлению персоналом быть в курсе всех правил HR-бизнеса и законов о соответствии. Эти инструменты позволяют предприятиям ориентироваться в сложном и постоянно меняющемся законодательстве и правилах штата и федерального уровня. Они также помогают в информировании сотрудников и обеспечении соблюдения политики компании и законодательной политики. Кроме того, эти решения часто автоматизируют управление секретными документами и рабочие процессы отчетности. Традиционно решения по обеспечению соответствия в первую очередь фокусируются на соблюдении финансовых требований, например, начислении заработной платы. Однако в последние годы они стали предлагать более комплексные решения. Современное программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям HR обычно затрагивает такие области, как расчет заработной платы, льготы, риски и безопасность, подбор персонала и отношения с сотрудниками. Хотя большинство поставщиков специализируются на конкретных законах о соблюдении требований, таких как ACA, льготы или малый бизнес, вместо того, чтобы охватывать все области, программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям HR часто поставляется в комплекте с другим программным обеспечением для управления персоналом, таким как программное обеспечение для адаптации, учета времени и посещаемости или управления льготами. Оно также может быть предложено как самостоятельное решение. Некоторые решения по обеспечению соответствия требованиям HR включают интеграцию с основным программным обеспечением для управления персоналом или расчета заработной платы для автоматизации отчетов о заработной плате и оптимизации обеспечения соответствия требованиям.
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безг...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизиро...
Deel
letsdeel.com
Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное пре...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Фр...
OneTrust
onetrust.com
Наша платформа Trust Intelligence помогает организациям связывать данные, команды и процессы. Узнайте, как OneTrust создает и реализует доверие в бизнесе.
Netchex
netchex.com
С помощью решения Netchex для управления персоналом и расчетом заработной платы вы можете сделать свои процессы проще, чем когда-либо, и гарантировать, что работа всегда выполняется правильно.
Worksome
worksome.com
Мощное управление внешним персоналом: новое определение опыта подрядчиков. Создавайте, управляйте и удерживайте внешний персонал с помощью единственного инструмента, созданного для управления независимыми подрядчиками с соблюдением строгих требований и быстрыми выплатами.
WorkBright
workbright.com
WorkBright устраняет узкие места, которые замедляют найм, поэтому вы можете заставить новых сотрудников работать до 8 раз быстрее без ущерба для безопасности и точности. Эффективный онбординг укрепляет команды, способствует прочным связям и способствует счастью сотрудников. Начните работу с лучшим п...
Mineral
trustmineral.com
Компания Mineral, которой доверяют более 1 миллиона компаний, является лидером в области управления персоналом и соблюдения требований для растущего бизнеса. Наши проактивные решения избавляют сотрудников отдела кадров от догадок и соблюдения требований, обеспечивая клиентам спокойствие. Мы объединя...
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno — единственная платформа, необходимая бизнесу для поиска, найма, управления и оплаты подрядчиков. Объединив систему управления фрилансерами с элитным рынком, насчитывающим более 100 000 проверенных в отрасли подрядчиков, YunoJuno объединяет команды HR, менеджеров по найму, финансов и юристо...
Skuad
skuad.io
Skuad — это быстрорастущая глобальная платформа по трудоустройству и заработной плате, которая позволяет таким компаниям, как ваша, нанимать и оплачивать исключительные таланты в любой точке мира в соответствии с требованиями законодательства. Skuad создан для нового мира труда, где крупные предприя...
Maus
maus.com
Стратегическое планирование и реализация, которые умножают ценность бизнеса. Maus — это универсальная платформа для стратегического, финансового планирования и планирования выхода, которая превращает большие идеи в действия. С помощью одной простой в использовании платформы вы можете планировать, вн...
Oyster
oysterhr.com
С помощью EOR от Oyster нанимайте сотрудников в соответствии с требованиями закона, не создавая юридического лица, и управляйте всеми функциями трудоустройства с единой автоматизированной платформы. Oyster лучше, чем традиционный работодатель, использует глубокие знания в области трудоустройства и к...
Plane
plane.com
Plane (ранее Pilot) управляет расчетом заработной платы, льготами и соблюдением требований для американских компаний, нанимающих американских и международных сотрудников и подрядчиков. Легко нанимайте, настраивайте и платите сотрудникам и подрядчикам в США и по всему миру с помощью одной безопасной ...
Localyze
localyze.com
Глобальные мобильные услуги — все на одной платформе. Какими бы ни были масштабы, каким бы ни был ваш талант, мы откроем ваш следующий шаг. От границ и бюрократии к открытости и простоте. С помощью Localyze мы переосмысливаем то, как люди передвигаются по работе, объединяя безупречные технологии, п...
Warp
joinwarp.com
Warp — это современная платформа расчета заработной платы, соблюдения требований и льгот, созданная для основателей. Мы поставили всю государственную налоговую регистрацию и соблюдение требований на автопилот, поэтому вам больше никогда не придется заходить на другой веб-сайт .gov.
AbstractOps
abstractops.com
Руководители развивающихся удаленных компаний используют AbstractOps, чтобы устранить стресс, неопределенность и финансовые риски, связанные с соблюдением требований государства. *Автоматическая регистрация* Расчет заработной платы и регистрация юридических лиц, регистрация государственного секретар...
Case IQ
caseiq.com
В мире, омраченном мошенничеством, преследованиями и нарушениями этики, Case IQ выступает силой добра. Наша миссия? Помогайте таким людям, как вы, создавать более безопасные, счастливые и продуктивные рабочие места. Более чем 20-летний опыт показал нам, что вместе мы действительно можем изменить сит...
WorkFlex
getworkflex.com
WorkFlex помогает компаниям гарантировать, что сотрудники могут временно работать из-за границы и в командировках в полном соответствии с правилами и без рисков, связанных с соблюдением требований. Программное обеспечение помогает оценивать риски, связанные с соблюдением требований, и принимать необ...
Trusaic
trusaic.com
Закон о доступном медицинском обслуживании является сложным. ACA Complete — это комплексное решение с полным спектром услуг, сочетающее в себе самые современные решения для обработки данных, опыт регулирования и защиту от аудита, чтобы помочь работодателям снизить риски, избежать дорогостоящих штраф...
SixFifty
sixfifty.com
Мы работали с ведущими фирмами по трудовому праву в стране, чтобы автоматизировать контракты, политики и документы, необходимые для найма сотрудников и управления ими во всех 50 штатах. Наша простая в использовании платформа помогает вам создавать и обновлять необходимые документы для каждого этапа ...
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo — комплексное решение для удаленного найма сотрудников. Находите кандидатов, нанимайте сотрудников через нашу службу работодателей, управляйте всем с нашей платформы.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — это самая мощная и простая в использовании глобальная платформа для адаптации и расчета заработной платы для глобальных команд. Наше видение — создать мир, в котором каждый сможет работать где угодно, имея доступ к льготам и финансовым услугам. Устранив сложность этого процесса, мы зано...
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent — это глобальное решение EOR, которое позволяет вам сосредоточиться на развитии бизнеса и команды мирового уровня. Как ваш партнер, мы даем вам возможность нанимать лучших специалистов со всего мира без необходимости создания дорогостоящей местной компании. Как ваш официальный работодате...
Envoy Global
envoyglobal.com
Простой подход Envoy Global к спонсорству и управлению рабочими визами в США и за рубежом упрощает процесс подачи заявления для вас и сотрудников.
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion трансформирует рабочие места, упрощая наем сотрудников на международном уровне, независимо от национальных границ. Известные своей немецкой эффективностью, мы являемся одним из ведущих европейских игроков, сокращающих разрыв между работодателями и талантами со всего мира. Благодаря нашим ...
OnBlick
onblick.com
OnBlick HR — это SaaS-платформа, расширяющая возможности работодателей в США с учетом нюансов, связанных с соблюдением HR-соответствия и иммиграции. Управляемые процессы OnBlick помогают минимизировать стандартные RFE и максимизировать количество утверждений. Он автоматизирует соблюдение требований ...
LitLingo
litlingo.com
LitLingo помогает предприятиям лучше общаться. Наш искусственный интеллект заранее выявляет проблемные выражения в общении сотрудников в режиме реального времени, отмечая рискованные или несоответствующие требованиям выражения перед отправкой сообщения. Пока вы заняты написанием, наши алгоритмы усер...