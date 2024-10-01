Программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям HR - Самые популярные приложения - Нигерия

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Программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям HR помогает компаниям, менеджерам и специалистам по управлению персоналом быть в курсе всех правил HR-бизнеса и законов о соответствии. Эти инструменты позволяют предприятиям ориентироваться в сложном и постоянно меняющемся законодательстве и правилах штата и федерального уровня. Они также помогают в информировании сотрудников и обеспечении соблюдения политики компании и законодательной политики. Кроме того, эти решения часто автоматизируют управление секретными документами и рабочие процессы отчетности. Традиционно решения по обеспечению соответствия в первую очередь фокусируются на соблюдении финансовых требований, например, начислении заработной платы. Однако в последние годы они стали предлагать более комплексные решения. Современное программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям HR обычно затрагивает такие области, как расчет заработной платы, льготы, риски и безопасность, подбор персонала и отношения с сотрудниками. Хотя большинство поставщиков специализируются на конкретных законах о соблюдении требований, таких как ACA, льготы или малый бизнес, вместо того, чтобы охватывать все области, программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям HR часто поставляется в комплекте с другим программным обеспечением для управления персоналом, таким как программное обеспечение для адаптации, учета времени и посещаемости или управления льготами. Оно также может быть предложено как самостоятельное решение. Некоторые решения по обеспечению соответствия требованиям HR включают интеграцию с основным программным обеспечением для управления персоналом или расчета заработной платы для автоматизации отчетов о заработной плате и оптимизации обеспечения соответствия требованиям.