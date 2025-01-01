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Программное обеспечение для управления делами HR позволяет организациям и специалистам по персоналу эффективно и конфиденциально обрабатывать все дела и запросы, отправленные сотрудниками. Эти решения предлагают функции, которые позволяют организациям создавать собственные рабочие процессы управления персоналом, оцифровывать бумажные формы, создавать отчеты и предоставлять информационные панели, а также другие возможности. Хотя некоторые функции программного обеспечения для управления делами HR совпадают с программным обеспечением для предоставления HR-услуг, оно также включает в себя специальные функции для управления особо деликатными случаями, связанными с отношениями между сотрудниками, такими как насилие на рабочем месте, дискриминация, преследование, месть и жалобы. Многие из этих систем также предлагают возможности анонимного информирования о нарушениях для защиты сотрудников от репрессий. Кроме того, они часто включают в себя инструменты интеграции приложений (API) для подключения к различным бизнес-решениям, таким как CRM и базовое программное обеспечение для управления персоналом.
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ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.
Ethena
goethena.com
Ethena — платформа для обучения соблюдению норм, предлагающая каталог курсов, автоматизацию доставки и инструменты для управления отношениями с сотрудниками.
Case IQ
caseiq.com
Case IQ — система управления делами для оптимизации исследований, мониторинга прогресса и анализа данных с поддержкой безопасности и настройки рабочих процессов.
Vault Platform
vaultplatform.com
Vault Platform — операционная система для корпоративной целостности, помогающая в решении и предотвращении правонарушений и нарушений ESG.
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama — это платформа для обучения сотрудников с интерактивными, персонализированными курсами, направленными на соблюдение стандартов безопасности и предотвращение дискриминации.
AllVoices
allvoices.co
AllVoices — платформа для управления отношениями с сотрудниками, упрощающая решение проблем через AI, повышающая эффективность HR-отделов и улучшение опыта сотрудников.
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