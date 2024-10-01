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Программное обеспечение для управления кадровыми делами - Самые популярные приложения - Маврикий
Программное обеспечение для управления делами HR позволяет организациям и специалистам по персоналу эффективно и конфиденциально обрабатывать все дела и запросы, отправленные сотрудниками. Эти решения предлагают функции, которые позволяют организациям создавать собственные рабочие процессы управления персоналом, оцифровывать бумажные формы, создавать отчеты и предоставлять информационные панели, а также другие возможности. Хотя некоторые функции программного обеспечения для управления делами HR совпадают с программным обеспечением для предоставления HR-услуг, оно также включает в себя специальные функции для управления особо деликатными случаями, связанными с отношениями между сотрудниками, такими как насилие на рабочем месте, дискриминация, преследование, месть и жалобы. Многие из этих систем также предлагают возможности анонимного информирования о нарушениях для защиты сотрудников от репрессий. Кроме того, они часто включают в себя инструменты интеграции приложений (API) для подключения к различным бизнес-решениям, таким как CRM и базовое программное обеспечение для управления персоналом.
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ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...
Ethena
goethena.com
Универсальная платформа обучения Ethena «все в одном» поможет вам проверить все ваши флажки и создать лучшее рабочее место. Наш продукт предоставляет вам каталог курсов, которые действительно понравятся сотрудникам, систему управления обучением, которая автоматизирует их проведение, а также инструме...
Case IQ
caseiq.com
В мире, омраченном мошенничеством, преследованиями и нарушениями этики, Case IQ выступает силой добра. Наша миссия? Помогайте таким людям, как вы, создавать более безопасные, счастливые и продуктивные рабочие места. Более чем 20-летний опыт показал нам, что вместе мы действительно можем изменить сит...
Vault Platform
vaultplatform.com
Vault Platform — это операционная система корпоративной целостности, помогающая предприятиям устранять и предотвращать неправомерные действия и нарушения ESG. Потому что сегодня предприятия должны активно стремиться к безупречной честности. Активируйте всех участников вашей бизнес-экосистемы, включа...
EasyLlama
easyllama.com
С помощью учебных курсов, вдохновленных тем, как современные учащиеся потребляют контент, EasyLlama меняет статус-кво. Наши отраслевые, лучшие в своем классе, интерактивные и увлекательные курсы персонализированы с учетом особенностей вашей компании, делают их интересными для ваших сотрудников и пом...
AllVoices
allvoices.co
AllVoices — это платформа для взаимоотношений с сотрудниками, которая позволяет легко управлять проблемами взаимоотношений с сотрудниками. Благодаря универсальному решению, использующему искусственный интеллект, HR-команды могут стать более эффективными и сосредоточиться на улучшении качества обслуж...