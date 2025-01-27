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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для управления кадровыми делами - Самые популярные приложения - Армения

Программное обеспечение для управления делами HR позволяет организациям и специалистам по персоналу эффективно и конфиденциально обрабатывать все дела и запросы, отправленные сотрудниками. Эти решения предлагают функции, которые позволяют организациям создавать собственные рабочие процессы управления персоналом, оцифровывать бумажные формы, создавать отчеты и предоставлять информационные панели, а также другие возможности. Хотя некоторые функции программного обеспечения для управления делами HR совпадают с программным обеспечением для предоставления HR-услуг, оно также включает в себя специальные функции для управления особо деликатными случаями, связанными с отношениями между сотрудниками, такими как насилие на рабочем месте, дискриминация, преследование, месть и жалобы. Многие из этих систем также предлагают возможности анонимного информирования о нарушениях для защиты сотрудников от репрессий. Кроме того, они часто включают в себя инструменты интеграции приложений (API) для подключения к различным бизнес-решениям, таким как CRM и базовое программное обеспечение для управления персоналом.