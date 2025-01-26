Программное обеспечение для управления кадровыми делами - Самые популярные приложения - Албания

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Программное обеспечение для управления делами HR позволяет организациям и специалистам по персоналу эффективно и конфиденциально обрабатывать все дела и запросы, отправленные сотрудниками. Эти решения предлагают функции, которые позволяют организациям создавать собственные рабочие процессы управления персоналом, оцифровывать бумажные формы, создавать отчеты и предоставлять информационные панели, а также другие возможности. Хотя некоторые функции программного обеспечения для управления делами HR совпадают с программным обеспечением для предоставления HR-услуг, оно также включает в себя специальные функции для управления особо деликатными случаями, связанными с отношениями между сотрудниками, такими как насилие на рабочем месте, дискриминация, преследование, месть и жалобы. Многие из этих систем также предлагают возможности анонимного информирования о нарушениях для защиты сотрудников от репрессий. Кроме того, они часто включают в себя инструменты интеграции приложений (API) для подключения к различным бизнес-решениям, таким как CRM и базовое программное обеспечение для управления персоналом.
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Ethena
goethena.com
Универсальная платформа обучения Ethena «все в одном» поможет вам проверить все ваши флажки и создать лучшее рабочее место. Наш продукт предоставляет вам каталог курсов, которые действительно понравятся сотрудникам, систему управления обучением, которая автоматизирует их проведение, а также инструменты взаимодействия с сотрудниками, которые помогут вашей команде в сложных ситуациях. Этене доверяют команды Zendesk, Pinterest, Notion, BetterUp и других. Нас поддерживают Felicis, GSV, Homebrew, Village Global и другие ведущие инвесторы, а в нашу консультативную команду входят эксперты по управлению персоналом и юридическим вопросам, такие как Фрэнсис Фрей и Леонард Шен.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более инновационными и более гибкими. И мы все можем создать будущее, которое мы себе представляем. Мир работает с ServiceNow.
EasyLlama
easyllama.com
С помощью учебных курсов, вдохновленных тем, как современные учащиеся потребляют контент, EasyLlama меняет статус-кво. Наши отраслевые, лучшие в своем классе, интерактивные и увлекательные курсы персонализированы с учетом особенностей вашей компании, делают их интересными для ваших сотрудников и помогают создать гостеприимную среду, свободную от притеснений и дискриминации.
AllVoices
allvoices.co
AllVoices — это платформа для взаимоотношений с сотрудниками, которая позволяет легко управлять проблемами взаимоотношений с сотрудниками. Благодаря универсальному решению, использующему искусственный интеллект, HR-команды могут стать более эффективными и сосредоточиться на улучшении качества обслуживания сотрудников, что снизит риск судебных исков, увеличит удержание сотрудников и повысит производительность. AllVoices доверяют ведущие компании, в том числе Sweetgreen, Patagonia и Duolingo, поскольку они позволяют легко управлять вопросами взаимоотношений с сотрудниками в одном месте.
Vault Platform
vaultplatform.com
Vault Platform — это операционная система корпоративной целостности, помогающая предприятиям устранять и предотвращать неправомерные действия и нарушения ESG. Потому что сегодня предприятия должны активно стремиться к безупречной честности. Активируйте всех участников вашей бизнес-экосистемы, включая сотрудников, клиентов, акционеров и поставщиков, чтобы выявлять, устранять и предотвращать неправомерные действия с помощью решения Vault Platform Active Integrity. Потому что сегодня каждый хочет оказывать положительное влияние на мир своей работой. Применяя активный многоканальный подход к раскрытию информации, централизуя процесс совместного расследования и распространяя действенную информацию о добросовестности, вы уменьшите количество «слепых зон», вдвое сократите время разрешения проблем, предотвратите дальнейшие правонарушения и сделаете добросовестность своим конкурентным преимуществом. Vault помогает организациям из разных секторов, включая Airbnb, eToro, OVO Energy, M&C Saatchi и Kepler Group, перейти от реактивного подхода к обеспечению честности к проактивной стратегии и масштабировать действия и подотчетность, необходимые для создания организаций, которые делают мир лучше. место. Свяжитесь с нашей командой, чтобы узнать больше о том, как решение Vault Active Integrity может помочь вашему бизнесу преодолеть самые большие риски неправомерных действий. Выберите Хранилище. Это просто хороший бизнес.
Case IQ
caseiq.com
В мире, омраченном мошенничеством, преследованиями и нарушениями этики, Case IQ выступает силой добра. Наша миссия? Помогайте таким людям, как вы, создавать более безопасные, счастливые и продуктивные рабочие места. Более чем 20-летний опыт показал нам, что вместе мы действительно можем изменить ситуацию. Компания Case IQ завоевала международную репутацию благодаря лучшему в своем классе программному обеспечению, которое является безопасным, интуитивно понятным и надежным и используется компаниями по всему миру для управления своими расследованиями. Интегрированные программные решения Case IQ, размещенные на хостинге, обеспечивают согласованность, полноту и продуктивность расследований. Мощный инструмент отчетности помогает компаниям снизить риски, выявляя тенденции и возможности для улучшения. Большие и малые компании ценят интегрированное и полностью настраиваемое решение Case IQ для управления делами, простое в использовании и оптимизированное для мобильных устройств. Гибкие решения Case IQ для управления расследованиями позволяют следователям на местах и руководителям быть в курсе событий.
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