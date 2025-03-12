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Программное обеспечение для HR-аналитики позволяет специалистам по кадрам собирать и анализировать данные, помогая им определять ключевые показатели рабочей силы. Эти инструменты объединяют данные о бизнесе и сотрудниках для оценки влияния отдела кадров на общую эффективность бизнеса. Компании используют программное обеспечение для HR-аналитики, чтобы выявить неэффективность, спрогнозировать производительность и улучшить организацию рабочей силы. Предлагая ценную информацию, необходимую для управления человеческим капиталом, эти инструменты помогают повысить рентабельность инвестиций компании. Прогнозирующие функции программного обеспечения для HR-аналитики позволяют руководству понять, как политические и структурные изменения могут повлиять на моральное состояние и производительность сотрудников. Кроме того, эти инструменты могут информировать специалистов по персоналу о потенциальном влиянии культурных изменений на рабочем месте на производительность. Некоторые инструменты HR-аналитики также предлагают функции, позволяющие оптимизировать процесс найма и выявлять кандидатов, которые хорошо соответствуют культуре компании. Хотя некоторые пакеты управления персоналом и основные решения для управления персоналом включают в себя аналитические возможности, они не ориентированы исключительно на аналитику управления персоналом.
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox - облачная платформа для управления персоналом, предлагающая инструменты для найма, учета рабочего времени, управления зарплатой и вовлечения сотрудников.
Personio
personio.de
Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.
Bob HR
hibob.com
Bob - платформа управления людскими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы, улучшая вовлеченность сотрудников и производительность в гибридных и удаленных командах.
Worksy
worksy.io
Worksy — это комплексное ПО для HR, включающее управление зарплатой, учёт рабочего времени, отпуска, рекрутинг и аналитику HR.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce — платформа HR для управления опытом сотрудников, автоматизации процессов и интеграции функций управления персоналом.
ChartHop
charthop.com
ChartHop — платформа для управления данными о сотрудниках, объединяющая и визуализирующая информацию для улучшения операций и принятия решений в организациях.
flair HR
flair.hr
Flair HR - это комплексное решение для управления кадрами и рекрутингом, позволяющее оптимизировать HR-процессы и поддерживать адаптируемость в работе.
Hireology
hireology.com
Hireology - это платформа для автоматизации найма и адаптации сотрудников, объединяющая инструменты для привлечения, проверки и управления кандидатами.
Polinode
polinode.com
Полинод - это инструмент для импорта, визуализации и анализа сетевых данных, позволяющий пользователям исследовать организационные структуры и взаимодействия.
WorkStep
workstep.com
WorkStep - это ПО для вовлечения сотрудников, помогающее HR и операционным службам снизить текучесть кадров и повысить производительность.
Culture15
culture15.com
Culture15 — это платформа HR-аналитики, которая помогает организациям оценивать и улучшать свою организационную культуру на основе поведения сотрудников.
Progression
progression.co
Приложение Progression помогает определять и измерять карьерный рост сотрудников с помощью построения карьерных рамок и анализа прогресса в реальном времени.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic предлагает инструменты управления людьми и производительностью, анализируя вовлеченность сотрудников и выявляя риски ухода, чтобы поддерживать высокую эффективность команд.
DreamTeam
dreamteam.io
DreamTeam — это универсальная HR-платформа для малых и средних предприятий, упрощающая управление персоналом и автоматизирующая процессы.
Omni HR
omnihr.co
Omni HR - это платформа для управления персоналом, которая автоматизирует управление трудозатратами, расчет заработной платы и развитие сотрудников в организациях.
Worknice
worknice.com
Worknice — платформа для управления HR-процессами, автоматизирующая жизненный цикл сотрудников и централизующая организационные задачи.
Sympa
sympa.com
Sympa - программное обеспечение для управления персоналом, автоматизирующее HR-процессы и централизующее данные сотрудников.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore — это приложение для мониторинга производительности сотрудников, предоставляющее аналитическую информацию о цифровом взаимодействии и использовании ресурсов.
Winningtemp
winningtemp.com
Winningtemp — платформа для улучшения взаимодействия с сотрудниками, анализирующая обратную связь для повышения вовлеченности и удовлетворенности на рабочем месте.
Sysarb
sysarb.se
Sysarb помогает компаниям добиваться равенства зарплат, используя данные и технологии для повышения удержания талантов и уменьшения юридических рисков.
Natural HR
naturalhr.com
Natural HR предлагает облачное решение для управления персоналом и зарплатой, включая функционал для учета рабочего времени, рекрутинга и оценки работы сотрудников.
Rhabit Analytics
rhabitanalytics.com
Rhabit Analytics — это платформа для управления талантами, которая предоставляет аналитику эффективности сотрудников и вовлечения в реальном времени.
Visier
visier.com
Visier - платформа для анализа данных о рабочей силе, предоставляет прогнозы, инструменты для отслеживания показателей и помогает оптимизировать стратегии HR.
Knoetic
knoetic.com
Knoetic - платформа для анализа данных и стратегического планирования, помогающая организациям оптимизировать процессы и принимать обоснованные решения.
Flowtrace
flowtrace.io
Flowtrace помогает оптимизировать рабочие процессы в компании, предоставляя информацию о потоках задач и производительности для повышения эффективности работы.
Diversio
diversio.com
Diversio — платформа для оценки и улучшения опыта сотрудников в области разнообразия, справедливости и инклюзии с помощью AI и анализа данных.
HRCast
hrcast.io
HRCast – программа для планирования людей и аналитики, объединяющая данные HR, зарплат, бухгалтерии для анализа и создания отчетов.
Stratigens
stratigens.com
Stratigens — приложение для интеллектуального анализа данных, объединяющее глобальные данные о рабочей силе и месте работы для поддержки стратегических решений.
Orgnostic
orgnostic.com
Orgnostic - платформа для аналитики в HR, связывающая данные, проводящая опросы и предоставляющая информацию для принятия стратегических решений.
LiveRem
liverem.com
LiveRem — платформа для анализа HR-данных в реальном времени. Соединяется с системами оплаты и HR для сравнения с рынком и улучшения управления талантами.
eqtble
eqtble.com
EQTBLE - аналитическая платформа для HR, позволяющая организациям анализировать данные о рабочей силе для улучшения справедливости и инклюзии.
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