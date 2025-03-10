Программное обеспечение для HR-аналитики - Самые популярные приложения - Ватикан

Prodoscore

prodoscore.com

Prodoscore — это неинвазивное и ориентированное на сотрудников решение для визуализации данных и мониторинга производительности сотрудников, которое обеспечивает прозрачность ежедневного цифрового взаимодействия. Предоставляя полезную информацию, основанную на данных и усваиваемую за считанные секунды, Prodoscore позволяет руководителям лучше информироваться и лучше готовиться, обеспечивая при этом гибкость для сотрудников и подотчетность для работодателей. Полезные идеи помогают добиться успеха организации и отдельных людей. Используя машинное обучение, искусственный интеллект и обработку естественного языка, мы измеряем тысячи ежедневных показателей активности в ваших основных бизнес-приложениях, таких как CRM, офисный пакет и телефонная система, чтобы предоставить аналитику производительности. Наша запатентованная система оценки генерирует ключевые показатели, которые можно усваивать за считанные секунды, поэтому руководители могут принимать обоснованные решения, основанные на данных. Наши сложные алгоритмы машинного обучения выводят единый балл, что позволяет вам быстро оценить возможности. Давно прошли те времена, когда приходилось анализировать множество отчетов и вести трудные разговоры для выявления проблемных областей. Внедрение занимает менее 15 минут и не оказывает никакого влияния на конечного пользователя. Есть много причин для измерения производительности сотрудников, но существует очень мало инструментов, которые действительно работают и просты в внедрении и использовании.