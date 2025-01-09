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Программное обеспечение для HR-аналитики - Самые популярные приложения - Папуа — Новая Гвинея
Программное обеспечение для HR-аналитики позволяет специалистам по кадрам собирать и анализировать данные, помогая им определять ключевые показатели рабочей силы. Эти инструменты объединяют данные о бизнесе и сотрудниках для оценки влияния отдела кадров на общую эффективность бизнеса. Компании используют программное обеспечение для HR-аналитики, чтобы выявить неэффективность, спрогнозировать производительность и улучшить организацию рабочей силы. Предлагая ценную информацию, необходимую для управления человеческим капиталом, эти инструменты помогают повысить рентабельность инвестиций компании. Прогнозирующие функции программного обеспечения для HR-аналитики позволяют руководству понять, как политические и структурные изменения могут повлиять на моральное состояние и производительность сотрудников. Кроме того, эти инструменты могут информировать специалистов по персоналу о потенциальном влиянии культурных изменений на рабочем месте на производительность. Некоторые инструменты HR-аналитики также предлагают функции, позволяющие оптимизировать процесс найма и выявлять кандидатов, которые хорошо соответствуют культуре компании. Хотя некоторые пакеты управления персоналом и основные решения для управления персоналом включают в себя аналитические возможности, они не ориентированы исключительно на аналитику управления персоналом.
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Worksy
worksy.io
Worksy — это комплексное программное обеспечение для управления персоналом для средних и крупных организаций. Наши доступные решения включают в себя основные инструменты управления, такие как расчет заработной платы, время и посещаемость сотрудников, отпуска, претензии, производительность, подбор персонала, HR-аналитика и многое другое.
Worknice
worknice.com
Восхитительное программное обеспечение для управления персоналом — на 100% разработано, изготовлено и поддерживается в Австралии. Используйте гибкую и интуитивно понятную HR-платформу, чтобы оптимизировать свои HR-системы и структурировать данные для достижения больших целей. Worknice может похвастаться лучшим на рынке пользовательским опытом в основных сферах управления персоналом; упрощенная адаптация, интеллектуальные документы и соблюдение требований, управление изменениями сотрудников, интеграция расчета заработной платы, отпуск, обзоры и опросы. Создано для процветающих HR-команд, которым необходимо решать проблемы сейчас и по мере возникновения новых.
Omni HR
omnihr.co
Omni — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое меняет подход предприятий к управлению персоналом. Их миссия ясна: дать возможность современным компаниям развивать заинтересованные и высокопроизводительные команды. Созданная для комплексной поддержки всего жизненного цикла ваших сотрудников, Omni помогает HR-командам нанимать, адаптировать, управлять и платить вашим сотрудникам во всех сферах. Азия и за ее пределами всего за несколько кликов. Благодаря Omni вы и ваша команда больше не теряете драгоценное время на ввод данных или административные задачи, а вместо этого направляете его на стратегические инициативы и значимое взаимодействие, которые способствуют росту бизнеса.
DreamTeam
dreamteam.io
Универсальный кадровый центр для малого и среднего бизнеса, который упрощает сложные кадровые процессы с помощью самой быстрой, гибкой и безграничной HR-платформы. DreamTeam позволяет вам восстановить полный контроль и прозрачность процессов управления персоналом с использованием разрозненных данных. Мы освобождаем вашу команду от изнурительной ручной работы, одновременно способствуя успеху, удовлетворенности и процветающей корпоративной культуре HR с помощью комплексного и простого в настройке решения, позволяющего преодолеть сложности HR.
flair HR
flair.hr
Flair — это универсальное решение для управления персоналом и подбором персонала, которое привносит структурированность и простоту в сложные процессы, связанные с персоналом — локальные, глобальные, удаленные или офисные. В нем есть все функции, необходимые HR-командам для улучшения качества работы в организации. чутье охватывает весь путь сотрудника и полностью настраивается. Начните со стандартных функций или адаптируйте каждый процесс к уникальным потребностям вашей организации — выбор за вами. Привлекайте таланты и сокращайте время найма сотрудников с помощью функций рекрутинга, таких как наш конструктор страниц карьеры с возможностью перетаскивания и настраиваемые воронки кандидатов. Превратите восторженных новичков в лояльных защитников бренда с помощью персонализированных ознакомительных поездок. И упростите основные задачи отдела кадров, такие как управление отсутствием, расчет заработной платы, анализ производительности, учет рабочего времени и многое другое. Наше решение основано на Salesforce, что позволяет вам воспользоваться мощью и безопасностью ведущей в мире платформы CRM. Но даже если вы не используете Salesforce, мы предоставим вам доступ. Добавьте немного изящества в свою организацию – и добейтесь гармонии с персоналом.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic предоставляет инструменты управления персоналом и производительностью для растущего бизнеса. Наша запатентованная технология объединяет сигналы вовлеченности и выгорания в одну оценку StayFactor™. В сочетании с нашим графиком анализа организационной сети (ONA) у вас есть все необходимое для развития высокопроизводительных команд, выявления моделей внутреннего сотрудничества, выявления разрозненных и узких мест, а также выделения наиболее связанных и разобщенных сотрудников. С Peoplelogic у вас будут все данные и идеи, необходимые для принятия эффективных бизнес-решений.
Rhabit Analytics
rhabitanalytics.com
Рабит облегчает вовлечение сотрудников, развитие лидерских качеств и управление производительностью, сочетая простые в использовании мобильные технологии и организационную психологию, чтобы обеспечить обратную связь, которая всем нравится. Организации получают выгоду от красивых, полностью настраиваемых информационных панелей HR Analytics от Rabit, а также от управления учетными записями и поддержки в белых перчатках. Ищете ли вы опрос о вовлеченности или мощные оценки лидерства, Рабит предоставит новую информацию, которая поможет вашей компании построить высокопроизводительную и непреодолимую культуру.
Progression
progression.co
Определите и измерьте карьерный рост в вашей организации с помощью Progression — платформы номер один для развития карьеры. С помощью Progression вы можете: - Создавать и визуализировать структуру карьеры за часы, а не месяцы, с помощью шаблонов и искусственного интеллекта. - Создавать простые привычки, свидетельствующие о росте по мере его возникновения. - Предоставлять своей команде возможность прогрессировать с помощью обширной информации в режиме реального времени. - Вовлекать, мотивировать и предоставлять возможности. Ваши сотрудники смогут сами построить карьеру. Обеспечьте исключительный рост сотрудников в рекордно короткие сроки. Создавайте, внедряйте и поддерживайте лучшие в своем классе навыки и карьерные пути с помощью Progression. Присоединяйтесь к тысячам команд, которые способствуют реальному росту сотрудников и сокращению их оттока уже сегодня.
LiveRem
liverem.com
LiveRem — это платформа для сравнительного анализа HR-информации в режиме реального времени. Компания LiveRem, основанная в 2024 году, напрямую подключается к системам расчета заработной платы и управления персоналом, чтобы обеспечить постоянное представление данных о кадровых вопросах и сравнить их с остальными участниками рынка. LiveRem помогает клиентам принимать решения на основе данных, экономить время и повышать эффективность затрат. В конечном итоге LiveRem помогает организациям привлекать и удерживать таланты. LiveRem в настоящее время доступен в Новой Зеландии и Австралии, а вскоре будет доступен в Сингапуре и Дубае.
eqtble
eqtble.com
Преобразуйте данные о людях. Включите бизнес-решения. eqtable дает аналитикам по работе с людьми возможность решать проблемы, а не бесконечными числами. Объедините данные из традиционных источников кадров, финансов, продаж и других источников для комплексной аналитики.
Culture15
culture15.com
Culture15 — это платформа HR-аналитики, которая использует поведение сотрудников для диагностики текущей культуры организации. Мы помогаем командам лидеров «определить» свою культуру: хотят ли они быть гибкими, инновационными или подчеркивать разнообразие и инклюзивность. Наша платформа позволяет организациям увидеть, обладают ли они этой способностью, и если да, то насколько она сильна. Пользователи могут создавать собственные возможности и отслеживать поведение по функциям, регионам или любой другой пользовательской сегментации, которую они хотят установить. Мы используем опрос, основанный на нашей собственной 15-осевой системе поведенческих исследований, которая позволяет вам узнать больше о вашей организации. Мы также считаем, что вовлеченность играет важную роль в организационной культуре, поэтому наша платформа также позволяет организациям продолжать измерять ее, но позволяя культуре выйти на передний план, действительно способствует переменам.
Natural HR
naturalhr.com
Natural HR — это облачное решение для управления персоналом и расчета заработной платы для растущих компаний со штатом более 100 сотрудников. Наш комплексный пакет включает в себя основную базу данных по кадрам, самообслуживание, подбор персонала, управление производительностью, время и посещаемость, расходы, расчет заработной платы, отчетность и аналитику. Natural HR также включает в себя настраиваемые рабочие процессы, которые помогут вам автоматизировать и оптимизировать процессы, такие как адаптация и увольнение. В отличие от большинства поставщиков облачных услуг, которые предоставляют вам возможность изучить их программное обеспечение, мы считаем, что вы заслуживаете большего. Для нас это больше, чем просто предоставление вам технологий. Мы заинтересованы в том, чтобы вы получили максимальную отдачу от нашего решения. Наша дружелюбная и отзывчивая команда по работе с клиентами стремится помочь вам быстро настроить систему посредством постоянного обучения и технической поддержки.
Sysarb
sysarb.se
На протяжении почти 20 лет Sysarb способствует созданию равных рабочих мест по всему миру. Признанная ведущим голосом в этой области, Sysarb использует данные, технологии и опыт для обеспечения равенства в оплате труда, тем самым способствуя удержанию талантов, повышению занятости и снижению юридических рисков. Имея более 500 клиентов в более чем 50 странах, Sysarb оказывает значительное влияние в сфере равной оплаты труда. Это включает в себя предоставление компаниям возможности соответствовать новейшим
Orgnostic
orgnostic.com
Orgnostic — это платформа HR-аналитики для стратегических HR-лидеров. Мы помогаем вам связать разрозненные данные о кадрах и финансах, проводить опросы и получать ответы на важные вопросы о ваших людях и организации.
Stratigens
stratigens.com
Stratigens — это отмеченное наградами программное обеспечение, обеспечивающее аналитику стратегических решений. Наша миссия — помочь компаниям объединить точки зрения между рабочей силой и рабочим местом, чтобы они могли принимать решения на основе данных, быстро и экономически эффективно. Stratigens — единственный программный пакет, который объединяет глобальные данные о рабочей силе и рабочих местах в одном месте. Stratigens собирает миллионы данных о навыках, городах и странах из тысяч источников данных и делает эту информацию легко усваиваемой, превращая внешние данные в аналитику и идеи. Stratigens сокращает недели исследований до секунд, стоимость которых составляет лишь часть стоимости консультаций. Stratigens дает вам возможность инвестировать в стратегии, ориентированные на людей, используя данные для эффективного управления человеческим капиталом.
HRCast
hrcast.io
HRCast — это программное обеспечение для планирования и анализа персонала. Программное обеспечение объединяет HR, расчет заработной платы, бухгалтерский учет и другие соответствующие источники данных в единую базу данных для анализа. HRCast позволяет пользователям создавать, сравнивать и объединять различные сценарии планирования бюджетов и прогнозов, а также генерировать отчеты. Программное обеспечение призвано обеспечить взаимодействие между менеджментом, отделом кадров и финансами с помощью анализа и визуализации данных о персонале.
Diversio
diversio.com
Платформа Diversio помогает активизировать усилия DEI, измеряя, отслеживая и улучшая опыт каждого сотрудника в рамках нашей Inclusion Framework™. Такие компании, как Unilever, Guusto, Deloitte, Hudson's Bay Company и Danone, доверяют Diversio в развитии своей корпоративной культуры. Diversio позволяет командам HR и DEI и инвесторам сохранять таланты и повышать производительность за счет создания более инклюзивной корпоративной культуры.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore — это неинвазивное и ориентированное на сотрудников решение для визуализации данных и мониторинга производительности сотрудников, которое обеспечивает прозрачность ежедневного цифрового взаимодействия. Предоставляя полезную информацию, основанную на данных и усваиваемую за считанные секунды, Prodoscore позволяет руководителям лучше информироваться и лучше готовиться, обеспечивая при этом гибкость для сотрудников и подотчетность для работодателей. Полезные идеи помогают добиться успеха организации и отдельных людей. Используя машинное обучение, искусственный интеллект и обработку естественного языка, мы измеряем тысячи ежедневных показателей активности в ваших основных бизнес-приложениях, таких как CRM, офисный пакет и телефонная система, чтобы предоставить аналитику производительности. Наша запатентованная система оценки генерирует ключевые показатели, которые можно усваивать за считанные секунды, поэтому руководители могут принимать обоснованные решения, основанные на данных. Наши сложные алгоритмы машинного обучения выводят единый балл, что позволяет вам быстро оценить возможности. Давно прошли те времена, когда приходилось анализировать множество отчетов и вести трудные разговоры для выявления проблемных областей. Внедрение занимает менее 15 минут и не оказывает никакого влияния на конечного пользователя. Есть много причин для измерения производительности сотрудников, но существует очень мало инструментов, которые действительно работают и просты в внедрении и использовании.
ChartHop
charthop.com
Миссия ChartHop — обеспечить здоровую прозрачность внутри организаций, чтобы сотрудники и организации процветали. ChartHop — это динамичная платформа управления персоналом, которая объединяет и визуализирует данные о людях, расширяя возможности организаций посредством анализа, согласования и действий. Платформа управления персоналом ChartHop, предлагающая новый подход к управлению персоналом, является унифицированным источником данных о людях и основной точкой действия для повседневных программ, процессов и инициатив. ChartHop предназначен для всех в организации — от руководителей отдела кадров и финансов до менеджеров и сотрудников. ChartHop хорошо работает с десятками платформ благодаря надежной интеграции со стеком HR-технологий и обслуживает такие компании, как 1Password, YipitData, BetterCloud и Starburst. Компания ChartHop, основанная в 2019 году Яном Уайтом, поддерживается Andreessen Horowitz и Cox Enterprises. Посетите ChartHop.com, чтобы узнать больше, а также подписывайтесь на ChartHop в Twitter и LinkedIn.
ClearCompany
clearcompany.com
Помогаем почти 3000 организациям нанимать, расширять, признавать и удерживать сотрудников. С 2004 года комплексная платформа управления талантами ClearCompany позволила тысячам компаний максимизировать талант, расширяя возможности людей на каждом этапе пути сотрудника. ClearCompany объединяет лучшие практики на основе данных, экспертный контент и специализированные программные инструменты для найма, повышения квалификации, признания и удержания сотрудников, объединяя людей и процессы для достижения успеха в бизнесе. Максимизация талантов достигается, когда у HR есть инструменты, необходимые для точного планирования, безупречного выполнения человеческих инициатив и сознательного построения культуры — эти важные столпы максимизации талантов являются ядром нашей платформы управления талантами.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. При поддержке Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, Darwinbox обеспечивает HR-технологический опыт более чем 900 тысяч сотрудников в более чем 350 глобальных компаниях.
Flowtrace
flowtrace.io
Мы помогаем вам понять и оптимизировать работу в вашей компании. Вы получите более продуктивную рабочую силу, вовлеченных сотрудников, а клиенты получат сервис, которого они заслуживают. Мы предоставляем комплексное представление об информационных потоках и взаимоотношениях в вашей организации, чтобы вы могли построить более продуктивную команду. Нашими основными компетенциями являются: 1. Межкомандное и межфункциональное сотрудничество. 2. Время совместной работы и тенденции производительности. 3. Информационный поток и аналитика лидеров мнений.
HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
Hireology
hireology.com
ATS Hireology объединяет все, что вам нужно для привлечения, найма и адаптации вашей лучшей команды, на одной платформе и разработано с учетом вашей отрасли. Повышайте узнаваемость бренда, автоматизируйте процесс найма, отправляйте кандидатам текстовые и электронные письма и снижайте риски с помощью тестов и проверок навыков. Сегодня более 7500 предприятий доверяют Hireology поиск и найм нужных им людей.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce — это универсальная HR-платформа для лучшего опыта сотрудников. Это централизованное решение для оптимизации HR-процессов на каждом этапе жизненного цикла сотрудников. Наша миссия – помочь бизнесу: - упростить HR-процессы; - формировать высокопроизводительную культуру; - упростить набор, адаптацию, вовлечение сотрудников, отслеживание рабочего времени, управление отпусками и анализ производительности. PeopleForce помогает продвигать бизнес вперед, уделяя особое внимание людям, а не процессам. Создайте вдохновляющее и приятное место работы.
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труда сотрудников. Более 10 000 организаций по всей Европе доверяют Personio повышение эффективности с помощью инновационных функций, таких как управление компенсациями, служба поддержки кадров, производительность и развитие, а также опросы. У нас есть более 300 сотрудников, обеспечивающих поддержку, уровень удовлетворенности клиентов 90% и более 180 доступных интеграций. Обновите свою HR-команду от электронных таблиц до стратегии прямо сейчас — закажите бесплатную демо-версию сегодня: https://www.personio.com/webdemo/
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, управления временем и трудом, обучения и аналитики, а также возможности возврата в офис. Управление вашими людьми никогда не было таким простым. ADP Workforce Now предоставляет вам инструменты не только для отслеживания информации о кадрах, но и для управления персоналом и принятия решений на основе данных. И по мере роста вы сможете добавлять необходимый вам функционал. Расширьте возможности всех уровней вашей организации с помощью инструментов и возможностей, разработанных специально для того, чтобы обеспечить привлекательный опыт для бизнес-лидеров, менеджеров и сотрудников. • «Все в одном»: настраиваемая платформа управления персоналом для эффективного управления всеми функциями управления персоналом — расчетом заработной платы, кадрами, временем, талантами и льготами — в рамках единой базы данных. • Уверенное соблюдение требований. Наша лучшая в отрасли система безопасности обеспечивает безопасность ваших данных, а наш глубокий опыт и решения в области обеспечения соответствия требованиям помогают защитить ваш бизнес. • Простота использования: инновационные, простые в использовании функции у вас под рукой, которые упрощают работу в соответствии с вашими потребностями, а также повышают удобство работы ваших сотрудников. • Анализ рабочего процесса: принимайте решения с уверенностью, на основе информации из самой богатой и надежной базы данных о персонале в отрасли. • Интегрированная и взаимосвязанная экосистема. Расширьте свои возможности управления персоналом с помощью крупнейшей экосистемы управления персоналом, которая легко и безопасно интегрируется с ведущими сторонними решениями. Легко связывайтесь с важными партнерами, такими как бухгалтеры, брокеры и поставщики финансовых услуг. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. Сэкономьте время и уменьшите количество ошибок с помощью универсального пакета, специально созданного для того, чтобы помочь вам управлять своим бизнесом и соответствовать требованиям соответствия.
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизировать каждую часть жизненного цикла сотрудников в единой системе. Возьмем, к примеру, онбординг. С помощью Rippling вы можете нанять нового сотрудника в любой точке мира и настроить его заработную плату, корпоративную карту, компьютер, льготы и даже сторонние приложения, такие как Slack и Microsoft 365, — и все это за 90 секунд.
Sympa
sympa.com
Sympa — это комплексное, полностью настраиваемое программное обеспечение для управления персоналом, которое позволяет вам сосредоточиться на своих сотрудниках и принимать разумные решения. Изучите наше решение и закажите бесплатную демо-версию.
Winningtemp
winningtemp.com
Наша платформа командного успеха помогает вам создавать успешные команды и здоровые организации, прислушиваясь к каждому сотруднику и предоставляя лидерам соответствующие идеи и действия, которые дают четкие и измеримые результаты. Мы освобождаем время, чтобы ваши руководители могли сосредоточиться на том, что действительно важно. Наше решение основано на научных данных, подкреплено данными и основано на искусственном интеллекте, помогая организациям по всему миру упростить процесс повышения вовлеченности, снизить уровень стресса и текучесть кадров. С первого взгляда вы получите общее представление о температуре всей вашей организации. Это позволяет легко выявить области, которые ваши сотрудники любят или хотят развивать, а вы получаете возможность выявлять проблемы до того, как они обострятся, и вместе добиваться выигрышных результатов.
WorkStep
workstep.com
Для работодателей: программное обеспечение WorkStep помогает компаниям нанимать и удерживать своих сотрудников на всех этапах цепочки поставок. Для соискателей: Сеть вакансий для людей, которые производят, доставляют, загружают, ремонтируют и доводят дело до конца. Получите работу. Изучите новые навыки. Постройте карьеру.
Knoetic
knoetic.com
Получите целостное представление о том, что важно для ваших сотрудников, узнавая информацию о DEI, истощении, найме, вознаграждении и многом другом.
Polinode
polinode.com
Polinode позволяет импортировать, собирать и анализировать сетевые данные. С помощью Polinode Networks вы можете загружать любые сетевые данные в облако Polinode, где вы сможете взаимодействовать с ними, визуализировать и анализировать.
Visier
visier.com
Цель Visier — раскрыть человеческую правду о вашей рабочей силе и внести вклад в лучшее будущее. Компания Visier была основана для того, чтобы сосредоточиться на том, что важно для деловых людей: отвечать на правильные вопросы, даже те, которые человек, возможно, не знает, задавать. Вопросы, которые формируют бизнес-стратегию, дают стимул к действию и способствуют улучшению бизнес-результатов. Visier обеспечивает быстрое и четкое представление о людях, используя все доступные данные о людях, независимо от их источника. Благодаря накопленному передовому опыту лица, принимающие решения, могут уверенно действовать. Благодаря нашим замечательным клиентам Visier является лидером рынка аналитики рабочей силы с более чем 25 000 клиентов в 75 странах мира. Для получения дополнительной информации посетите сайт visier.com.