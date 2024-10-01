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Программное обеспечение для HR-аналитики - Самые популярные приложения - Мексика
Программное обеспечение для HR-аналитики позволяет специалистам по кадрам собирать и анализировать данные, помогая им определять ключевые показатели рабочей силы. Эти инструменты объединяют данные о бизнесе и сотрудниках для оценки влияния отдела кадров на общую эффективность бизнеса. Компании используют программное обеспечение для HR-аналитики, чтобы выявить неэффективность, спрогнозировать производительность и улучшить организацию рабочей силы. Предлагая ценную информацию, необходимую для управления человеческим капиталом, эти инструменты помогают повысить рентабельность инвестиций компании. Прогнозирующие функции программного обеспечения для HR-аналитики позволяют руководству понять, как политические и структурные изменения могут повлиять на моральное состояние и производительность сотрудников. Кроме того, эти инструменты могут информировать специалистов по персоналу о потенциальном влиянии культурных изменений на рабочем месте на производительность. Некоторые инструменты HR-аналитики также предлагают функции, позволяющие оптимизировать процесс найма и выявлять кандидатов, которые хорошо соответствуют культуре компании. Хотя некоторые пакеты управления персоналом и основные решения для управления персоналом включают в себя аналитические возможности, они не ориентированы исключительно на аналитику управления персоналом.
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Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизиро...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, уп...
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труд...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. При поддержке Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, Darwinbox обеспечивает HR-технологический опыт более чем 900 тысяч сотрудник...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
ChartHop
charthop.com
Миссия ChartHop — обеспечить здоровую прозрачность внутри организаций, чтобы сотрудники и организации процветали. ChartHop — это динамичная платформа управления персоналом, которая объединяет и визуализирует данные о людях, расширяя возможности организаций посредством анализа, согласования и действи...
ClearCompany
clearcompany.com
Помогаем почти 3000 организациям нанимать, расширять, признавать и удерживать сотрудников. С 2004 года комплексная платформа управления талантами ClearCompany позволила тысячам компаний максимизировать талант, расширяя возможности людей на каждом этапе пути сотрудника. ClearCompany объединяет лучшие...
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce — это универсальная HR-платформа для лучшего опыта сотрудников. Это централизованное решение для оптимизации HR-процессов на каждом этапе жизненного цикла сотрудников. Наша миссия – помочь бизнесу: - упростить HR-процессы; - формировать высокопроизводительную культуру; - упростить набор,...
Worksy
worksy.io
Worksy — это комплексное программное обеспечение для управления персоналом для средних и крупных организаций. Наши доступные решения включают в себя основные инструменты управления, такие как расчет заработной платы, время и посещаемость сотрудников, отпуска, претензии, производительность, подбор пе...
WorkStep
workstep.com
Для работодателей: программное обеспечение WorkStep помогает компаниям нанимать и удерживать своих сотрудников на всех этапах цепочки поставок. Для соискателей: Сеть вакансий для людей, которые производят, доставляют, загружают, ремонтируют и доводят дело до конца. Получите работу. Изучите новые нав...
Hireology
hireology.com
ATS Hireology объединяет все, что вам нужно для привлечения, найма и адаптации вашей лучшей команды, на одной платформе и разработано с учетом вашей отрасли. Повышайте узнаваемость бренда, автоматизируйте процесс найма, отправляйте кандидатам текстовые и электронные письма и снижайте риски с помощью...
Winningtemp
winningtemp.com
Наша платформа командного успеха помогает вам создавать успешные команды и здоровые организации, прислушиваясь к каждому сотруднику и предоставляя лидерам соответствующие идеи и действия, которые дают четкие и измеримые результаты. Мы освобождаем время, чтобы ваши руководители могли сосредоточиться ...
flair HR
flair.hr
Flair — это универсальное решение для управления персоналом и подбором персонала, которое привносит структурированность и простоту в сложные процессы, связанные с персоналом — локальные, глобальные, удаленные или офисные. В нем есть все функции, необходимые HR-командам для улучшения качества работы ...
Flowtrace
flowtrace.io
Мы помогаем вам понять и оптимизировать работу в вашей компании. Вы получите более продуктивную рабочую силу, вовлеченных сотрудников, а клиенты получат сервис, которого они заслуживают. Мы предоставляем комплексное представление об информационных потоках и взаимоотношениях в вашей организации, чтоб...
Culture15
culture15.com
Culture15 — это платформа HR-аналитики, которая использует поведение сотрудников для диагностики текущей культуры организации. Мы помогаем командам лидеров «определить» свою культуру: хотят ли они быть гибкими, инновационными или подчеркивать разнообразие и инклюзивность. Наша платформа позволяет ор...
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic предоставляет инструменты управления персоналом и производительностью для растущего бизнеса. Наша запатентованная технология объединяет сигналы вовлеченности и выгорания в одну оценку StayFactor™. В сочетании с нашим графиком анализа организационной сети (ONA) у вас есть все необходимое ...
Polinode
polinode.com
Polinode позволяет импортировать, собирать и анализировать сетевые данные. С помощью Polinode Networks вы можете загружать любые сетевые данные в облако Polinode, где вы сможете взаимодействовать с ними, визуализировать и анализировать.
Sysarb
sysarb.se
На протяжении почти 20 лет Sysarb способствует созданию равных рабочих мест по всему миру. Признанная ведущим голосом в этой области, Sysarb использует данные, технологии и опыт для обеспечения равенства в оплате труда, тем самым способствуя удержанию талантов, повышению занятости и снижению юридиче...
Natural HR
naturalhr.com
Natural HR — это облачное решение для управления персоналом и расчета заработной платы для растущих компаний со штатом более 100 сотрудников. Наш комплексный пакет включает в себя основную базу данных по кадрам, самообслуживание, подбор персонала, управление производительностью, время и посещаемость...
Progression
progression.co
Определите и измерьте карьерный рост в вашей организации с помощью Progression — платформы номер один для развития карьеры. С помощью Progression вы можете: - Создавать и визуализировать структуру карьеры за часы, а не месяцы, с помощью шаблонов и искусственного интеллекта. - Создавать простые привы...
DreamTeam
dreamteam.io
Универсальный кадровый центр для малого и среднего бизнеса, который упрощает сложные кадровые процессы с помощью самой быстрой, гибкой и безграничной HR-платформы. DreamTeam позволяет вам восстановить полный контроль и прозрачность процессов управления персоналом с использованием разрозненных данных...
Omni HR
omnihr.co
Omni — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое меняет подход предприятий к управлению персоналом. Их миссия ясна: дать возможность современным компаниям развивать заинтересованные и высокопроизводительные команды. Созданная для комплексной поддержки всего жизненн...
Worknice
worknice.com
Восхитительное программное обеспечение для управления персоналом — на 100% разработано, изготовлено и поддерживается в Австралии. Используйте гибкую и интуитивно понятную HR-платформу, чтобы оптимизировать свои HR-системы и структурировать данные для достижения больших целей. Worknice может похваста...
Knoetic
knoetic.com
Получите целостное представление о том, что важно для ваших сотрудников, узнавая информацию о DEI, истощении, найме, вознаграждении и многом другом.
Sympa
sympa.com
Sympa — это комплексное, полностью настраиваемое программное обеспечение для управления персоналом, которое позволяет вам сосредоточиться на своих сотрудниках и принимать разумные решения. Изучите наше решение и закажите бесплатную демо-версию.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore — это неинвазивное и ориентированное на сотрудников решение для визуализации данных и мониторинга производительности сотрудников, которое обеспечивает прозрачность ежедневного цифрового взаимодействия. Предоставляя полезную информацию, основанную на данных и усваиваемую за считанные секун...
Diversio
diversio.com
Платформа Diversio помогает активизировать усилия DEI, измеряя, отслеживая и улучшая опыт каждого сотрудника в рамках нашей Inclusion Framework™. Такие компании, как Unilever, Guusto, Deloitte, Hudson's Bay Company и Danone, доверяют Diversio в развитии своей корпоративной культуры. Diversio позволя...
HRCast
hrcast.io
HRCast — это программное обеспечение для планирования и анализа персонала. Программное обеспечение объединяет HR, расчет заработной платы, бухгалтерский учет и другие соответствующие источники данных в единую базу данных для анализа. HRCast позволяет пользователям создавать, сравнивать и объединять ...
Stratigens
stratigens.com
Stratigens — это отмеченное наградами программное обеспечение, обеспечивающее аналитику стратегических решений. Наша миссия — помочь компаниям объединить точки зрения между рабочей силой и рабочим местом, чтобы они могли принимать решения на основе данных, быстро и экономически эффективно. Stratigen...
Orgnostic
orgnostic.com
Orgnostic — это платформа HR-аналитики для стратегических HR-лидеров. Мы помогаем вам связать разрозненные данные о кадрах и финансах, проводить опросы и получать ответы на важные вопросы о ваших людях и организации.
LiveRem
liverem.com
LiveRem — это платформа для сравнительного анализа HR-информации в режиме реального времени. Компания LiveRem, основанная в 2024 году, напрямую подключается к системам расчета заработной платы и управления персоналом, чтобы обеспечить постоянное представление данных о кадровых вопросах и сравнить их...
Rhabit Analytics
rhabitanalytics.com
Рабит облегчает вовлечение сотрудников, развитие лидерских качеств и управление производительностью, сочетая простые в использовании мобильные технологии и организационную психологию, чтобы обеспечить обратную связь, которая всем нравится. Организации получают выгоду от красивых, полностью настраива...
eqtble
eqtble.com
Преобразуйте данные о людях. Включите бизнес-решения. eqtable дает аналитикам по работе с людьми возможность решать проблемы, а не бесконечными числами. Объедините данные из традиционных источников кадров, финансов, продаж и других источников для комплексной аналитики.
Visier
visier.com
Цель Visier — раскрыть человеческую правду о вашей рабочей силе и внести вклад в лучшее будущее. Компания Visier была основана для того, чтобы сосредоточиться на том, что важно для деловых людей: отвечать на правильные вопросы, даже те, которые человек, возможно, не знает, задавать. Вопросы, которые...