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Программное обеспечение для HR-аналитики
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Программное обеспечение для HR-аналитики - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для HR-аналитики позволяет специалистам по кадрам собирать и анализировать данные, помогая им определять ключевые показатели рабочей силы. Эти инструменты объединяют данные о бизнесе и сотрудниках для оценки влияния отдела кадров на общую эффективность бизнеса. Компании используют программное обеспечение для HR-аналитики, чтобы выявить неэффективность, спрогнозировать производительность и улучшить организацию рабочей силы. Предлагая ценную информацию, необходимую для управления человеческим капиталом, эти инструменты помогают повысить рентабельность инвестиций компании. Прогнозирующие функции программного обеспечения для HR-аналитики позволяют руководству понять, как политические и структурные изменения могут повлиять на моральное состояние и производительность сотрудников. Кроме того, эти инструменты могут информировать специалистов по персоналу о потенциальном влиянии культурных изменений на рабочем месте на производительность. Некоторые инструменты HR-аналитики также предлагают функции, позволяющие оптимизировать процесс найма и выявлять кандидатов, которые хорошо соответствуют культуре компании. Хотя некоторые пакеты управления персоналом и основные решения для управления персоналом включают в себя аналитические возможности, они не ориентированы исключительно на аналитику управления персоналом.

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ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

Personio

Personio

personio.de

Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox - облачная платформа для управления персоналом, предлагающая инструменты для найма, учета рабочего времени, управления зарплатой и вовлечения сотрудников.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob - платформа управления людскими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы, улучшая вовлеченность сотрудников и производительность в гибридных и удаленных командах.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.

Worksy

Worksy

worksy.io

Worksy — это комплексное ПО для HR, включающее управление зарплатой, учёт рабочего времени, отпуска, рекрутинг и аналитику HR.

PeopleForce

PeopleForce

peopleforce.io

PeopleForce — платформа HR для управления опытом сотрудников, автоматизации процессов и интеграции функций управления персоналом.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology - это платформа для автоматизации найма и адаптации сотрудников, объединяющая инструменты для привлечения, проверки и управления кандидатами.

ChartHop

ChartHop

charthop.com

ChartHop — платформа для управления данными о сотрудниках, объединяющая и визуализирующая информацию для улучшения операций и принятия решений в организациях.

Worknice

Worknice

worknice.com

Worknice — платформа для управления HR-процессами, автоматизирующая жизненный цикл сотрудников и централизующая организационные задачи.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni HR - это платформа для управления персоналом, которая автоматизирует управление трудозатратами, расчет заработной платы и развитие сотрудников в организациях.

Natural HR

Natural HR

naturalhr.com

Natural HR предлагает облачное решение для управления персоналом и зарплатой, включая функционал для учета рабочего времени, рекрутинга и оценки работы сотрудников.

Sympa

Sympa

sympa.com

Sympa - программное обеспечение для управления персоналом, автоматизирующее HR-процессы и централизующее данные сотрудников.

flair HR

flair HR

flair.hr

Flair HR - это комплексное решение для управления кадрами и рекрутингом, позволяющее оптимизировать HR-процессы и поддерживать адаптируемость в работе.

WorkStep

WorkStep

workstep.com

WorkStep - это ПО для вовлечения сотрудников, помогающее HR и операционным службам снизить текучесть кадров и повысить производительность.

Winningtemp

Winningtemp

winningtemp.com

Winningtemp — платформа для улучшения взаимодействия с сотрудниками, анализирующая обратную связь для повышения вовлеченности и удовлетворенности на рабочем месте.

Visier

Visier

visier.com

Visier - платформа для анализа данных о рабочей силе, предоставляет прогнозы, инструменты для отслеживания показателей и помогает оптимизировать стратегии HR.

Polinode

Polinode

polinode.com

Полинод - это инструмент для импорта, визуализации и анализа сетевых данных, позволяющий пользователям исследовать организационные структуры и взаимодействия.

Flowtrace

Flowtrace

flowtrace.io

Flowtrace помогает оптимизировать рабочие процессы в компании, предоставляя информацию о потоках задач и производительности для повышения эффективности работы.

Culture15

Culture15

culture15.com

Culture15 — это платформа HR-аналитики, которая помогает организациям оценивать и улучшать свою организационную культуру на основе поведения сотрудников.

Progression

Progression

progression.co

Приложение Progression помогает определять и измерять карьерный рост сотрудников с помощью построения карьерных рамок и анализа прогресса в реальном времени.

Peoplelogic

Peoplelogic

peoplelogic.ai

Peoplelogic предлагает инструменты управления людьми и производительностью, анализируя вовлеченность сотрудников и выявляя риски ухода, чтобы поддерживать высокую эффективность команд.

DreamTeam

DreamTeam

dreamteam.io

DreamTeam — это универсальная HR-платформа для малых и средних предприятий, упрощающая управление персоналом и автоматизирующая процессы.

Prodoscore

Prodoscore

prodoscore.com

Prodoscore — это приложение для мониторинга производительности сотрудников, предоставляющее аналитическую информацию о цифровом взаимодействии и использовании ресурсов.

Sysarb

Sysarb

sysarb.se

Sysarb помогает компаниям добиваться равенства зарплат, используя данные и технологии для повышения удержания талантов и уменьшения юридических рисков.

Rhabit Analytics

Rhabit Analytics

rhabitanalytics.com

Rhabit Analytics — это платформа для управления талантами, которая предоставляет аналитику эффективности сотрудников и вовлечения в реальном времени.

Knoetic

Knoetic

knoetic.com

Knoetic - платформа для анализа данных и стратегического планирования, помогающая организациям оптимизировать процессы и принимать обоснованные решения.

Diversio

Diversio

diversio.com

Diversio — платформа для оценки и улучшения опыта сотрудников в области разнообразия, справедливости и инклюзии с помощью AI и анализа данных.

HRCast

HRCast

hrcast.io

HRCast – программа для планирования людей и аналитики, объединяющая данные HR, зарплат, бухгалтерии для анализа и создания отчетов.

Stratigens

Stratigens

stratigens.com

Stratigens — приложение для интеллектуального анализа данных, объединяющее глобальные данные о рабочей силе и месте работы для поддержки стратегических решений.

Orgnostic

Orgnostic

orgnostic.com

Orgnostic - платформа для аналитики в HR, связывающая данные, проводящая опросы и предоставляющая информацию для принятия стратегических решений.

LiveRem

LiveRem

liverem.com

LiveRem — платформа для анализа HR-данных в реальном времени. Соединяется с системами оплаты и HR для сравнения с рынком и улучшения управления талантами.

eqtble

eqtble

eqtble.com

EQTBLE - аналитическая платформа для HR, позволяющая организациям анализировать данные о рабочей силе для улучшения справедливости и инклюзии.

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