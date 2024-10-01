Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для HR-аналитики - Самые популярные приложения - Северные Марианские о-ва Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для HR-аналитики позволяет специалистам по кадрам собирать и анализировать данные, помогая им определять ключевые показатели рабочей силы. Эти инструменты объединяют данные о бизнесе и сотрудниках для оценки влияния отдела кадров на общую эффективность бизнеса. Компании используют программное обеспечение для HR-аналитики, чтобы выявить неэффективность, спрогнозировать производительность и улучшить организацию рабочей силы. Предлагая ценную информацию, необходимую для управления человеческим капиталом, эти инструменты помогают повысить рентабельность инвестиций компании. Прогнозирующие функции программного обеспечения для HR-аналитики позволяют руководству понять, как политические и структурные изменения могут повлиять на моральное состояние и производительность сотрудников. Кроме того, эти инструменты могут информировать специалистов по персоналу о потенциальном влиянии культурных изменений на рабочем месте на производительность. Некоторые инструменты HR-аналитики также предлагают функции, позволяющие оптимизировать процесс найма и выявлять кандидатов, которые хорошо соответствуют культуре компании. Хотя некоторые пакеты управления персоналом и основные решения для управления персоналом включают в себя аналитические возможности, они не ориентированы исключительно на аналитику управления персоналом.