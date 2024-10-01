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Программное обеспечение для HR-аналитики - Самые популярные приложения - Фолклендские о-ва
Программное обеспечение для HR-аналитики позволяет специалистам по кадрам собирать и анализировать данные, помогая им определять ключевые показатели рабочей силы. Эти инструменты объединяют данные о бизнесе и сотрудниках для оценки влияния отдела кадров на общую эффективность бизнеса. Компании используют программное обеспечение для HR-аналитики, чтобы выявить неэффективность, спрогнозировать производительность и улучшить организацию рабочей силы. Предлагая ценную информацию, необходимую для управления человеческим капиталом, эти инструменты помогают повысить рентабельность инвестиций компании. Прогнозирующие функции программного обеспечения для HR-аналитики позволяют руководству понять, как политические и структурные изменения могут повлиять на моральное состояние и производительность сотрудников. Кроме того, эти инструменты могут информировать специалистов по персоналу о потенциальном влиянии культурных изменений на рабочем месте на производительность. Некоторые инструменты HR-аналитики также предлагают функции, позволяющие оптимизировать процесс найма и выявлять кандидатов, которые хорошо соответствуют культуре компании. Хотя некоторые пакеты управления персоналом и основные решения для управления персоналом включают в себя аналитические возможности, они не ориентированы исключительно на аналитику управления персоналом.
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, уп...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизиро...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. При поддержке Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, Darwinbox обеспечивает HR-технологический опыт более чем 900 тысяч сотрудник...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труд...
ChartHop
charthop.com
Миссия ChartHop — обеспечить здоровую прозрачность внутри организаций, чтобы сотрудники и организации процветали. ChartHop — это динамичная платформа управления персоналом, которая объединяет и визуализирует данные о людях, расширяя возможности организаций посредством анализа, согласования и действи...
ClearCompany
clearcompany.com
Помогаем почти 3000 организациям нанимать, расширять, признавать и удерживать сотрудников. С 2004 года комплексная платформа управления талантами ClearCompany позволила тысячам компаний максимизировать талант, расширяя возможности людей на каждом этапе пути сотрудника. ClearCompany объединяет лучшие...
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce — это универсальная HR-платформа для лучшего опыта сотрудников. Это централизованное решение для оптимизации HR-процессов на каждом этапе жизненного цикла сотрудников. Наша миссия – помочь бизнесу: - упростить HR-процессы; - формировать высокопроизводительную культуру; - упростить набор,...
Worksy
worksy.io
Worksy — это комплексное программное обеспечение для управления персоналом для средних и крупных организаций. Наши доступные решения включают в себя основные инструменты управления, такие как расчет заработной платы, время и посещаемость сотрудников, отпуска, претензии, производительность, подбор пе...
flair HR
flair.hr
Flair — это универсальное решение для управления персоналом и подбором персонала, которое привносит структурированность и простоту в сложные процессы, связанные с персоналом — локальные, глобальные, удаленные или офисные. В нем есть все функции, необходимые HR-командам для улучшения качества работы ...
WorkStep
workstep.com
Для работодателей: программное обеспечение WorkStep помогает компаниям нанимать и удерживать своих сотрудников на всех этапах цепочки поставок. Для соискателей: Сеть вакансий для людей, которые производят, доставляют, загружают, ремонтируют и доводят дело до конца. Получите работу. Изучите новые нав...
Hireology
hireology.com
ATS Hireology объединяет все, что вам нужно для привлечения, найма и адаптации вашей лучшей команды, на одной платформе и разработано с учетом вашей отрасли. Повышайте узнаваемость бренда, автоматизируйте процесс найма, отправляйте кандидатам текстовые и электронные письма и снижайте риски с помощью...
Winningtemp
winningtemp.com
Наша платформа командного успеха помогает вам создавать успешные команды и здоровые организации, прислушиваясь к каждому сотруднику и предоставляя лидерам соответствующие идеи и действия, которые дают четкие и измеримые результаты. Мы освобождаем время, чтобы ваши руководители могли сосредоточиться ...
Flowtrace
flowtrace.io
Мы помогаем вам понять и оптимизировать работу в вашей компании. Вы получите более продуктивную рабочую силу, вовлеченных сотрудников, а клиенты получат сервис, которого они заслуживают. Мы предоставляем комплексное представление об информационных потоках и взаимоотношениях в вашей организации, чтоб...
Culture15
culture15.com
Culture15 — это платформа HR-аналитики, которая использует поведение сотрудников для диагностики текущей культуры организации. Мы помогаем командам лидеров «определить» свою культуру: хотят ли они быть гибкими, инновационными или подчеркивать разнообразие и инклюзивность. Наша платформа позволяет ор...
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic предоставляет инструменты управления персоналом и производительностью для растущего бизнеса. Наша запатентованная технология объединяет сигналы вовлеченности и выгорания в одну оценку StayFactor™. В сочетании с нашим графиком анализа организационной сети (ONA) у вас есть все необходимое ...
DreamTeam
dreamteam.io
Универсальный кадровый центр для малого и среднего бизнеса, который упрощает сложные кадровые процессы с помощью самой быстрой, гибкой и безграничной HR-платформы. DreamTeam позволяет вам восстановить полный контроль и прозрачность процессов управления персоналом с использованием разрозненных данных...
Polinode
polinode.com
Polinode позволяет импортировать, собирать и анализировать сетевые данные. С помощью Polinode Networks вы можете загружать любые сетевые данные в облако Polinode, где вы сможете взаимодействовать с ними, визуализировать и анализировать.
Sysarb
sysarb.se
На протяжении почти 20 лет Sysarb способствует созданию равных рабочих мест по всему миру. Признанная ведущим голосом в этой области, Sysarb использует данные, технологии и опыт для обеспечения равенства в оплате труда, тем самым способствуя удержанию талантов, повышению занятости и снижению юридиче...
Natural HR
naturalhr.com
Natural HR — это облачное решение для управления персоналом и расчета заработной платы для растущих компаний со штатом более 100 сотрудников. Наш комплексный пакет включает в себя основную базу данных по кадрам, самообслуживание, подбор персонала, управление производительностью, время и посещаемость...
Progression
progression.co
Определите и измерьте карьерный рост в вашей организации с помощью Progression — платформы номер один для развития карьеры. С помощью Progression вы можете: - Создавать и визуализировать структуру карьеры за часы, а не месяцы, с помощью шаблонов и искусственного интеллекта. - Создавать простые привы...
Omni HR
omnihr.co
Omni — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое меняет подход предприятий к управлению персоналом. Их миссия ясна: дать возможность современным компаниям развивать заинтересованные и высокопроизводительные команды. Созданная для комплексной поддержки всего жизненн...
Worknice
worknice.com
Восхитительное программное обеспечение для управления персоналом — на 100% разработано, изготовлено и поддерживается в Австралии. Используйте гибкую и интуитивно понятную HR-платформу, чтобы оптимизировать свои HR-системы и структурировать данные для достижения больших целей. Worknice может похваста...
Knoetic
knoetic.com
Получите целостное представление о том, что важно для ваших сотрудников, узнавая информацию о DEI, истощении, найме, вознаграждении и многом другом.
Sympa
sympa.com
Sympa — это комплексное, полностью настраиваемое программное обеспечение для управления персоналом, которое позволяет вам сосредоточиться на своих сотрудниках и принимать разумные решения. Изучите наше решение и закажите бесплатную демо-версию.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore — это неинвазивное и ориентированное на сотрудников решение для визуализации данных и мониторинга производительности сотрудников, которое обеспечивает прозрачность ежедневного цифрового взаимодействия. Предоставляя полезную информацию, основанную на данных и усваиваемую за считанные секун...
Diversio
diversio.com
Платформа Diversio помогает активизировать усилия DEI, измеряя, отслеживая и улучшая опыт каждого сотрудника в рамках нашей Inclusion Framework™. Такие компании, как Unilever, Guusto, Deloitte, Hudson's Bay Company и Danone, доверяют Diversio в развитии своей корпоративной культуры. Diversio позволя...
HRCast
hrcast.io
HRCast — это программное обеспечение для планирования и анализа персонала. Программное обеспечение объединяет HR, расчет заработной платы, бухгалтерский учет и другие соответствующие источники данных в единую базу данных для анализа. HRCast позволяет пользователям создавать, сравнивать и объединять ...
Stratigens
stratigens.com
Stratigens — это отмеченное наградами программное обеспечение, обеспечивающее аналитику стратегических решений. Наша миссия — помочь компаниям объединить точки зрения между рабочей силой и рабочим местом, чтобы они могли принимать решения на основе данных, быстро и экономически эффективно. Stratigen...
Orgnostic
orgnostic.com
Orgnostic — это платформа HR-аналитики для стратегических HR-лидеров. Мы помогаем вам связать разрозненные данные о кадрах и финансах, проводить опросы и получать ответы на важные вопросы о ваших людях и организации.
LiveRem
liverem.com
LiveRem — это платформа для сравнительного анализа HR-информации в режиме реального времени. Компания LiveRem, основанная в 2024 году, напрямую подключается к системам расчета заработной платы и управления персоналом, чтобы обеспечить постоянное представление данных о кадровых вопросах и сравнить их...
Rhabit Analytics
rhabitanalytics.com
Рабит облегчает вовлечение сотрудников, развитие лидерских качеств и управление производительностью, сочетая простые в использовании мобильные технологии и организационную психологию, чтобы обеспечить обратную связь, которая всем нравится. Организации получают выгоду от красивых, полностью настраива...
eqtble
eqtble.com
Преобразуйте данные о людях. Включите бизнес-решения. eqtable дает аналитикам по работе с людьми возможность решать проблемы, а не бесконечными числами. Объедините данные из традиционных источников кадров, финансов, продаж и других источников для комплексной аналитики.
Visier
visier.com
Цель Visier — раскрыть человеческую правду о вашей рабочей силе и внести вклад в лучшее будущее. Компания Visier была основана для того, чтобы сосредоточиться на том, что важно для деловых людей: отвечать на правильные вопросы, даже те, которые человек, возможно, не знает, задавать. Вопросы, которые...