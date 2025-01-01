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Программное обеспечение для управления агентством по уходу на дому
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Программное обеспечение для управления агентством по уходу на дому - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления агентствами по уходу на дому упрощает административные и финансовые задачи, управление уходом за пациентами и координацию терапии для поставщиков услуг по уходу на дому. Эти агентства оказывают квалифицированную и неквалифицированную, а также краткосрочную и долгосрочную помощь прямо на дому у пациентов. Дипломированные медсестры, терапевты, помощники, социальные работники и кураторы могут использовать это программное обеспечение для улучшения бизнес-операций, централизации рабочих процессов, оптимизации планирования и упрощения процессов выставления счетов. Некоторые варианты программного обеспечения могут включать мобильные приложения для лиц, осуществляющих уход, для доступа к расписаниям и записям пациентов во время движения, и хотя функции CRM для потенциальных клиентов и продаж могут быть доступны, они не являются обязательными.

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ShiftCare

ShiftCare

shiftcare.com

ShiftCare - это программа для управления медицинской помощью, упрощающая планирование, учет и обмен данными между провайдерами и клиентами.

GEOH

GEOH

geoh.app

GEOH помогает агентствам по уходу на дому управлять практикой, увеличивать доход и соблюдать государственные нормы, предлагая программное обеспечение и услуги по выставлению счетов.

Billiyo

Billiyo

billiyo.com

Приложение Billiyo — это комплексное программное решение для поставщиков медицинских услуг на дому, включающее управление биллингом и клинической документацией.

FirstVisit

FirstVisit

firstvisitsoftware.com

FirstVisit – это платформа для управления домашним уходом, которая помогает агентствам эффективно организовывать свое дело, включая учет времени, расписание и хранение документов.

CareTime

CareTime

caretime.us

CareTime — облачное решение для управления уходом на дому, позволяющее организовать планирование, учет посещений и взаимодействие с получателями ухода.

FieldWorker

FieldWorker

fieldworker.ai

FieldWorker — это программное обеспечение для управления социальными делами, упрощающее работу агентств и координацию с клиентами, соответствующее требованиям здравоохранения.

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Программное обеспечение для управления агентством по уходу на дому - Самые популярные приложения - WebCatalog