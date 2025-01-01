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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для управления агентством по уходу на дому - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления агентствами по уходу на дому упрощает административные и финансовые задачи, управление уходом за пациентами и координацию терапии для поставщиков услуг по уходу на дому. Эти агентства оказывают квалифицированную и неквалифицированную, а также краткосрочную и долгосрочную помощь прямо на дому у пациентов. Дипломированные медсестры, терапевты, помощники, социальные работники и кураторы могут использовать это программное обеспечение для улучшения бизнес-операций, централизации рабочих процессов, оптимизации планирования и упрощения процессов выставления счетов. Некоторые варианты программного обеспечения могут включать мобильные приложения для лиц, осуществляющих уход, для доступа к расписаниям и записям пациентов во время движения, и хотя функции CRM для потенциальных клиентов и продаж могут быть доступны, они не являются обязательными.