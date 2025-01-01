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Программное обеспечение службы поддержки
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Программное обеспечение службы поддержки - Самые популярные приложения

Программное обеспечение службы поддержки — это инструмент, предназначенный для организации, управления и ответа на запросы, связанные с обслуживанием, как из внутренних, так и из внешних источников. Запросы клиентов можно отправлять по различным каналам, таким как электронная почта, телефон или социальные сети. Команды обслуживания клиентов используют эти инструменты для оптимизации процессов поддержки и получения информации о взаимодействии с клиентами на всех коммуникационных платформах.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom - это платформа для обслуживания клиентов, которая объединяет автоматизацию и человеческую поддержку для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk — это платформа для обслуживания клиентов, объединяющая различные каналы связи и обеспечивающая автоматизацию процессов с использованием ИИ.

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Zoho Desk — приложение для управления общением с клиентами через разные каналы, включая телефон, email и чат, с функциями маршрутизации и автоматизации.

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Freshdesk - это платформа для поддержки клиентов, которая управляет запросами через различные каналы и автоматизирует процессы, улучшая командное взаимодействие.

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage - платформа для управления бизнесом, обеспечивающая автоматизацию процессов, поддержку клиентов и управление проектами для технологических компаний.

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

Gorgias - платформа поддержки клиентов для интернет-магазинов, объединяющая несколько каналов связи и автоматизирующая процессы обслуживания.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Chatwoot — это решение с открытым исходным кодом для поддержки клиентов, объединяющее взаимодействие через разные каналы, включая чат, email и социальные сети.

Help Scout

Help Scout

helpscout.com

Help Scout — это приложение для поддержки клиентов, позволяющее управлять электронной почтой и чатом, а также автоматизировать рабочие процессы и интегрироваться с другими инструментами.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — это платформа для бизнес-коммуникаций, объединяющая звонки, SMS, email и WhatsApp с возможностями автоматизации и интеграции CRM.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio — это платформа обслуживания клиентов, предлагающая чат, чат-ботов и инструменты поддержки для улучшения взаимодействия с клиентами.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.

Atera

Atera

atera.com

Atera - платформа для управления ИТ-услугами, включая мониторинг, автоматизацию, тикетинг и удаленный доступ в одном интерфейсе.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.

Zammad

Zammad

zammad.com

Zammad - это система управления заявками, оптимизирующая обслуживание клиентов и поддержку, позволяющая интеграцию и автоматизацию процессов.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie — это платформа без кода для создания мобильных приложений, веб-сайтов и автоматизации процессов с помощью простого интерфейса и функций перетаскивания.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay – это доступная CRM-система для маркетинга, продаж и поддержки, позволяющая управлять клиентами и автоматизировать процессы.

Crisp

Crisp

crisp.chat

Crisp - это платформа для многоканальной поддержки клиентов, позволяющая компаниям общаться с клиентами в реальном времени и управлять запросами через общий инбокс.

LiveChat

LiveChat

livechat.com

LiveChat - это платформа для обслуживания клиентов с возможностями онлайн-чата и аналитики, позволяющая компаниям взаимодействовать с клиентами через веб-сайты и приложения.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise – платформа для управления обслуживанием клиентов через различные каналы связи. Она упрощает сотрудничество и автоматизацию процессов.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home - приложение для оптимизации ИТ-операций, управления безопасностью, мониторинга и автоматизации для поставщиков ИТ-услуг.

LeadDesk

LeadDesk

leaddesk.com

LeadDesk - облачное ПО для колл-центров, обеспечивающее эффективное управление продажами и обслуживанием клиентов с аналитикой и интеграцией с CRM.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Emplifi - платформа для управления клиентским опытом, интегрирующая маркетинг, поддержку и торговлю в социальных сетях и других каналах.

Vtiger

Vtiger

vtiger.com

Vtiger - это облачное CRM-решение для управления продажами, маркетингом и поддержкой клиентов, предлагающее инструменты автоматизации и интеграции для малого и среднего бизнеса.

TeamSupport

TeamSupport

teamsupport.com

TeamSupport — это программное обеспечение для управления поддержкой клиентов, включающее систему управления билетами, чат и анализ данных для повышения удовлетворенности клиентов.

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly — это CRM-платформа для управления продажами, маркетингом и обслуживанием клиентов, позволяющая интегрировать данные и автоматизировать процессы.

Front

Front

front.com

Front — это платформа для обслуживания клиентов, которая централизует общение и улучшает командную работу, используя автоматизацию и аналитику.

Octadesk

Octadesk

octadesk.com

Octadesk — это платформа для управления клиентскими взаимодействиями, автоматизации задач и анализа данных для повышения эффективности обслуживания.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, включает в себя автоматизацию маркетинга, управление контактами и поддержку клиентов.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch - платформа для общения с клиентами, предоставляющая инструменты для поддержки, маркетинга и продаж через живой чат, чат-ботов и электронную почту.

HelpDesk

HelpDesk

helpdesk.com

HelpDesk - это онлайн-система управления запросами, которая централизует общение с клиентами и упрощает работу команд поддержки.

Groove

Groove

groovehq.com

Groove – платформа поддержки клиентов, упрощая коммуникацию и управление рабочими процессами через интеграцию каналов и автоматизацию задач.

Gladly

Gladly

gladly.com

Gladly - это платформа для обслуживания клиентов, обеспечивающая единое взаимодействие с клиентами через разные каналы и основанная на данных о пользователях.

Pylon

Pylon

usepylon.com

Pylon — платформа для управления операциями с клиентами, позволяющая отслеживать обращения клиентов через Slack, Teams и email.

Trengo

Trengo

trengo.com

Trengo - это платформа для общения с клиентами, объединяющая несколько каналов и упрощающая управление запросами командой.

eDesk

eDesk

edesk.com

eDesk - это платформа для поддержки клиентов в электронной коммерции, объединяющая запросы из различных каналов и предлагающая инструменты для автоматизации обработки.

Spiceworks

Spiceworks

spiceworks.com

Spiceworks - облачное приложение для управления ИТ-поддержкой, позволяющее эффективно обрабатывать запросы клиентов и управлять запасами.

Re:amaze

Re:amaze

reamaze.com

Re:amaze - платформа для обслуживания клиентов, поддерживающая живой чат, электронную почту, социальные сети и автоматизацию продаж.

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio предлагает платформу без кода для автоматизации рабочих процессов и CRM, обеспечивая кастомизацию и интеграцию для бизнеса в разных отраслях.

CloudCC

CloudCC

cloudcc.com

CloudCC — это полная платформа CRM с доступной ценой, обеспечивающая автоматизацию маркетинга, продаж и управление сервисом.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel - это платформа для управления B2B-продажами через WhatsApp с общим входящим ящиком, чат-ботом, автоматизацией и интеграцией с CRM-системами.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs — платформа для создания обучающих программ и оценки, предлагающая инструменты для обучения, опросов и управления проектами.

Kustomer

Kustomer

kustomer.com

Kustomer - платформа CRM для обслуживания клиентов, оптимизирующая многоканальные взаимодействия и автоматизирующая рутинные задачи с помощью ИИ.

LiveAgent

LiveAgent

liveagent.com

LiveAgent — это программное обеспечение для поддержки клиентов, объединяющее живой чат, электронную почту и телефонную поддержку на одной платформе.

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Helpmonks - это платформа для совместной работы с электронной почтой, которая упрощает управление письмами и поддерживает командное сотрудничество.

Capacity

Capacity

capacity.com

Capacity - платформа автоматизации поддержки, использующая ИИ для управления запросами в чатах, сообщениях, звонках и электронных письмах.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Пакет Help Desk Essentials включает Solarwinds Web Help Desk и Dameware Remote Support для автоматизации управления заявками и удаленной поддержки ИТ.

Loop Email

Loop Email

intheloop.io

Loop Email — это общий почтовый ящик для команд, упрощающий работу с входящей корреспонденцией и позволяющий обмениваться сообщениями и файлами.

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

Apptivo — это облачная платформа для управления бизнесом, предлагающая инструменты для продаж, маркетинга, финансов и управления проектами.

Khoros

Khoros

khoros.com

Khoros — платформа для управления социальным маркетингом, позволяющая компаниям управлять кампаниями, обеспечивать защиту бренда и анализировать эффективность.

Watermelon

Watermelon

watermelon.ai

Watermelon - платформа для автоматизации общения с клиентами с использованием чат-ботов и технологий ИИ, без необходимости программирования.

Acquire

Acquire

acquire.io

Acquire - это приложение для команд бизнеса, которое предоставляет инструменты для общения с клиентами через чат, видеозвонки и совместный просмотр экрана.

Dixa

Dixa

dixa.com

Dixa - платформа для обслуживания клиентов, позволяющая управлять коммуникацией через разные каналы и улучшать клиентский опыт.

Hiver

Hiver

hiverhq.com

Hiver — платформа для управления электронной почтой и сотрудничества, которая помогает командам оптимизировать общение и улучшать поддержку клиентов.

LabiDesk

LabiDesk

labidesk.com

LabiDesk - это программа для поддержки, позволяющая управлять запросами клиентов через разные каналы: база знаний, общая почта, чат и HelpWidget.

DevRev

DevRev

devrev.ai

DevRev — платформа для SaaS-компаний, интегрирующая разработку, поддержку и продажи, оптимизируя бизнес-процессы с помощью ИИ и аналитики.

Plumsail

Plumsail

plumsail.com

Plumsail - инструмент для автоматизации работы с документами и формами в Microsoft 365 и SharePoint, предлагает генерацию документов и преобразование форматов.

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