Программное обеспечение службы поддержки - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение службы поддержки — это инструмент, предназначенный для организации, управления и ответа на запросы, связанные с обслуживанием, как из внутренних, так и из внешних источников. Запросы клиентов можно отправлять по различным каналам, таким как электронная почта, телефон или социальные сети. Команды обслуживания клиентов используют эти инструменты для оптимизации процессов поддержки и получения информации о взаимодействии с клиентами на всех коммуникационных платформах.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Intercom
intercom.com
Intercom - это платформа для обслуживания клиентов, которая объединяет автоматизацию и человеческую поддержку для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это платформа для обслуживания клиентов, объединяющая различные каналы связи и обеспечивающая автоматизацию процессов с использованием ИИ.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk — приложение для управления общением с клиентами через разные каналы, включая телефон, email и чат, с функциями маршрутизации и автоматизации.
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk - это платформа для поддержки клиентов, которая управляет запросами через различные каналы и автоматизирует процессы, улучшая командное взаимодействие.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage - платформа для управления бизнесом, обеспечивающая автоматизацию процессов, поддержку клиентов и управление проектами для технологических компаний.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias - платформа поддержки клиентов для интернет-магазинов, объединяющая несколько каналов связи и автоматизирующая процессы обслуживания.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — это решение с открытым исходным кодом для поддержки клиентов, объединяющее взаимодействие через разные каналы, включая чат, email и социальные сети.
Help Scout
helpscout.com
Help Scout — это приложение для поддержки клиентов, позволяющее управлять электронной почтой и чатом, а также автоматизировать рабочие процессы и интегрироваться с другими инструментами.
JustCall
justcall.io
JustCall — это платформа для бизнес-коммуникаций, объединяющая звонки, SMS, email и WhatsApp с возможностями автоматизации и интеграции CRM.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.
Tidio
tidio.com
Tidio — это платформа обслуживания клиентов, предлагающая чат, чат-ботов и инструменты поддержки для улучшения взаимодействия с клиентами.
Atera
atera.com
Atera - платформа для управления ИТ-услугами, включая мониторинг, автоматизацию, тикетинг и удаленный доступ в одном интерфейсе.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.
Zammad
zammad.com
Zammad - это система управления заявками, оптимизирующая обслуживание клиентов и поддержку, позволяющая интеграцию и автоматизацию процессов.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie — это платформа без кода для создания мобильных приложений, веб-сайтов и автоматизации процессов с помощью простого интерфейса и функций перетаскивания.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay – это доступная CRM-система для маркетинга, продаж и поддержки, позволяющая управлять клиентами и автоматизировать процессы.
Crisp
crisp.chat
Crisp - это платформа для многоканальной поддержки клиентов, позволяющая компаниям общаться с клиентами в реальном времени и управлять запросами через общий инбокс.
LiveChat
livechat.com
LiveChat - это платформа для обслуживания клиентов с возможностями онлайн-чата и аналитики, позволяющая компаниям взаимодействовать с клиентами через веб-сайты и приложения.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise – платформа для управления обслуживанием клиентов через различные каналы связи. Она упрощает сотрудничество и автоматизацию процессов.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home - приложение для оптимизации ИТ-операций, управления безопасностью, мониторинга и автоматизации для поставщиков ИТ-услуг.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk - облачное ПО для колл-центров, обеспечивающее эффективное управление продажами и обслуживанием клиентов с аналитикой и интеграцией с CRM.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi - платформа для управления клиентским опытом, интегрирующая маркетинг, поддержку и торговлю в социальных сетях и других каналах.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger - это облачное CRM-решение для управления продажами, маркетингом и поддержкой клиентов, предлагающее инструменты автоматизации и интеграции для малого и среднего бизнеса.
Insightly
insightly.com
Insightly — это CRM-платформа для управления продажами, маркетингом и обслуживанием клиентов, позволяющая интегрировать данные и автоматизировать процессы.
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport — это программное обеспечение для управления поддержкой клиентов, включающее систему управления билетами, чат и анализ данных для повышения удовлетворенности клиентов.
Front
front.com
Front — это платформа для обслуживания клиентов, которая централизует общение и улучшает командную работу, используя автоматизацию и аналитику.
Octadesk
octadesk.com
Octadesk — это платформа для управления клиентскими взаимодействиями, автоматизации задач и анализа данных для повышения эффективности обслуживания.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch - платформа для общения с клиентами, предоставляющая инструменты для поддержки, маркетинга и продаж через живой чат, чат-ботов и электронную почту.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, включает в себя автоматизацию маркетинга, управление контактами и поддержку клиентов.
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk - это онлайн-система управления запросами, которая централизует общение с клиентами и упрощает работу команд поддержки.
Groove
groovehq.com
Groove – платформа поддержки клиентов, упрощая коммуникацию и управление рабочими процессами через интеграцию каналов и автоматизацию задач.
Gladly
gladly.com
Gladly - это платформа для обслуживания клиентов, обеспечивающая единое взаимодействие с клиентами через разные каналы и основанная на данных о пользователях.
Trengo
trengo.com
Trengo - это платформа для общения с клиентами, объединяющая несколько каналов и упрощающая управление запросами командой.
eDesk
edesk.com
eDesk - это платформа для поддержки клиентов в электронной коммерции, объединяющая запросы из различных каналов и предлагающая инструменты для автоматизации обработки.
Pylon
usepylon.com
Pylon — платформа для управления операциями с клиентами, позволяющая отслеживать обращения клиентов через Slack, Teams и email.
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks - облачное приложение для управления ИТ-поддержкой, позволяющее эффективно обрабатывать запросы клиентов и управлять запасами.
Creatio
creatio.com
Creatio предлагает платформу без кода для автоматизации рабочих процессов и CRM, обеспечивая кастомизацию и интеграцию для бизнеса в разных отраслях.
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze - платформа для обслуживания клиентов, поддерживающая живой чат, электронную почту, социальные сети и автоматизацию продаж.
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC — это полная платформа CRM с доступной ценой, обеспечивающая автоматизацию маркетинга, продаж и управление сервисом.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel - это платформа для управления B2B-продажами через WhatsApp с общим входящим ящиком, чат-ботом, автоматизацией и интеграцией с CRM-системами.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs — платформа для создания обучающих программ и оценки, предлагающая инструменты для обучения, опросов и управления проектами.
Kustomer
kustomer.com
Kustomer - платформа CRM для обслуживания клиентов, оптимизирующая многоканальные взаимодействия и автоматизирующая рутинные задачи с помощью ИИ.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent — это программное обеспечение для поддержки клиентов, объединяющее живой чат, электронную почту и телефонную поддержку на одной платформе.
Capacity
capacity.com
Capacity - платформа автоматизации поддержки, использующая ИИ для управления запросами в чатах, сообщениях, звонках и электронных письмах.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks - это платформа для совместной работы с электронной почтой, которая упрощает управление письмами и поддерживает командное сотрудничество.
SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials включает Solarwinds Web Help Desk и Dameware Remote Support для автоматизации управления заявками и удаленной поддержки ИТ.
Loop Email
intheloop.io
Loop Email — это общий почтовый ящик для команд, упрощающий работу с входящей корреспонденцией и позволяющий обмениваться сообщениями и файлами.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo — это облачная платформа для управления бизнесом, предлагающая инструменты для продаж, маркетинга, финансов и управления проектами.
Khoros
khoros.com
Khoros — платформа для управления социальным маркетингом, позволяющая компаниям управлять кампаниями, обеспечивать защиту бренда и анализировать эффективность.
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon - платформа для автоматизации общения с клиентами с использованием чат-ботов и технологий ИИ, без необходимости программирования.
Acquire
acquire.io
Acquire - это приложение для команд бизнеса, которое предоставляет инструменты для общения с клиентами через чат, видеозвонки и совместный просмотр экрана.
Plumsail
plumsail.com
Plumsail - инструмент для автоматизации работы с документами и формами в Microsoft 365 и SharePoint, предлагает генерацию документов и преобразование форматов.
Dixa
dixa.com
Dixa - платформа для обслуживания клиентов, позволяющая управлять коммуникацией через разные каналы и улучшать клиентский опыт.
LabiDesk
labidesk.com
LabiDesk - это программа для поддержки, позволяющая управлять запросами клиентов через разные каналы: база знаний, общая почта, чат и HelpWidget.
Hiver
hiverhq.com
Hiver — платформа для управления электронной почтой и сотрудничества, которая помогает командам оптимизировать общение и улучшать поддержку клиентов.
DevRev
devrev.ai
DevRev — платформа для SaaS-компаний, интегрирующая разработку, поддержку и продажи, оптимизируя бизнес-процессы с помощью ИИ и аналитики.
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