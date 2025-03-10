Desku

desku.io

Desku находится в авангарде поддержки клиентов на базе искусственного интеллекта, специализируясь на решениях, предназначенных для электронной коммерции и SaaS-индустрии. Компания стремится преобразовать сектор обслуживания клиентов, сосредоточив внимание на повышении эффективности, улучшении пользовательского опыта и надежности корпоративного уровня. Предложения от Desku * Автоматизация на основе искусственного интеллекта. Чат-боты и утилиты автоматизации Desku, управляемые искусственным интеллектом, значительно сокращают рабочую нагрузку на поддержку. * Общий почтовый ящик: Desku предлагает молниеносный, удобный для пользователя почтовый ящик с искусственным интеллектом, оптимизированный для современных групп поддержки. * База знаний: Desku предоставляет простую в создании базу знаний, предоставляющую клиентам возможности самообслуживания. * Живой чат: функция живого чата Desku позволяет беспрепятственно общаться с клиентами в режиме реального времени. Почему компании доверяют Desku * Платформе доверяют более 1000 агентов поддержки и 350 компаний. * Desku помогает сократить количество запросов в службу поддержки до 50%. * Компания способствует снижению затрат на поддержку на 40%. Возможности интеграции. Desku обеспечивает плавную интеграцию существующих инструментов для повышения производительности команды. Платформа поддерживает более 30+ интегрированных приложений и предлагает настраиваемые действия, основанные на данных о клиентах в режиме реального времени.