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Программное обеспечение службы поддержки
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Программное обеспечение службы поддержки - Самые популярные приложения - Ватикан

Программное обеспечение службы поддержки — это инструмент, предназначенный для организации, управления и ответа на запросы, связанные с обслуживанием, как из внутренних, так и из внешних источников. Запросы клиентов можно отправлять по различным каналам, таким как электронная почта, телефон или социальные сети. Команды обслуживания клиентов используют эти инструменты для оптимизации процессов поддержки и получения информации о взаимодействии с клиентами на всех коммуникационных платформах.

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Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk — это платформа для обслуживания клиентов, объединяющая различные каналы связи и обеспечивающая автоматизацию процессов с использованием ИИ.

Acquire

Acquire

acquire.io

Acquire снабжает корпоративные команды цифровыми инструментами, необходимыми для обеспечения наилучшего качества обслуживания клиентов. Благодаря таким функциям, как безопасный совместный просмотр, чат-боты с искусственным интеллектом, чат и видеозвонки, Acquire дает командам возможность активно решать сложные проблемы продаж, обслуживания и поддержки в режиме реального времени по всем каналам. С помощью Acquire компании могут постоянно привлекать клиентов, сводя к минимуму время разрешения проблем и избыточность. Гибкий и масштабируемый пакет программного обеспечения Acquire отвечает потребностям любого бизнеса в обслуживании клиентов, продажах и поддержке — на любом устройстве. Штаб-квартира Acquire находится в Сан-Франциско. Клиенты компании охватывают весь мир и включают несколько брендов из списка Fortune 500. Acquire поддерживается такими группами, как Base10, S28 Capital и Fathom Capital.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, включает в себя автоматизацию маркетинга, управление контактами и поддержку клиентов.

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

Apptivo — это облачная платформа для управления бизнесом, предлагающая инструменты для продаж, маркетинга, финансов и управления проектами.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie — это платформа без кода для создания мобильных приложений, веб-сайтов и автоматизации процессов с помощью простого интерфейса и функций перетаскивания.

Atera

Atera

atera.com

Atera - платформа для управления ИТ-услугами, включая мониторинг, автоматизацию, тикетинг и удаленный доступ в одном интерфейсе.

Capacity

Capacity

capacity.com

Capacity - платформа автоматизации поддержки, использующая ИИ для управления запросами в чатах, сообщениях, звонках и электронных письмах.

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Chatwoot — это решение с открытым исходным кодом для поддержки клиентов, объединяющее взаимодействие через разные каналы, включая чат, email и социальные сети.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home - приложение для оптимизации ИТ-операций, управления безопасностью, мониторинга и автоматизации для поставщиков ИТ-услуг.

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage - платформа для управления бизнесом, обеспечивающая автоматизацию процессов, поддержку клиентов и управление проектами для технологических компаний.

ConvergeHub

ConvergeHub

convergehub.com

ConvergeHub - это CRM платформа для управления продажами, маркетингом и обслуживанием клиентов с возможностями автоматизации и отчетности.

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio предлагает платформу без кода для автоматизации рабочих процессов и CRM, обеспечивая кастомизацию и интеграцию для бизнеса в разных отраслях.

Crisp

Crisp

crisp.chat

Crisp - это платформа для многоканальной поддержки клиентов, позволяющая компаниям общаться с клиентами в реальном времени и управлять запросами через общий инбокс.

Dixa

Dixa

dixa.com

Dixa - платформа для обслуживания клиентов, позволяющая управлять коммуникацией через разные каналы и улучшать клиентский опыт.

DoneDone

DoneDone

donedone.com

Donedone — это приложение для управления задачами и совместной работы, позволяющее командам эффективно отслеживать и выполнять задачи.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay – это доступная CRM-система для маркетинга, продаж и поддержки, позволяющая управлять клиентами и автоматизировать процессы.

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Freshdesk - это платформа для поддержки клиентов, которая управляет запросами через различные каналы и автоматизирует процессы, улучшая командное взаимодействие.

Front

Front

front.com

Front — это платформа для обслуживания клиентов, которая централизует общение и улучшает командную работу, используя автоматизацию и аналитику.

Gmelius

Gmelius

gmelius.com

Gmelius — платформа для совместной работы, интегрированная в Gmail, которая упрощает управление электронной почтой и автоматизирует рабочие процессы внутри команд.

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

Gorgias - платформа поддержки клиентов для интернет-магазинов, объединяющая несколько каналов связи и автоматизирующая процессы обслуживания.

Groove

Groove

groovehq.com

Groove – платформа поддержки клиентов, упрощая коммуникацию и управление рабочими процессами через интеграцию каналов и автоматизацию задач.

HappyFox

HappyFox

happyfox.com

HappyFox - это программа для поддержки клиентов, которая управляет запросами из различных каналов и интегрируется с бизнес-приложениями.

Help Scout

Help Scout

helpscout.com

Help Scout — это приложение для поддержки клиентов, позволяющее управлять электронной почтой и чатом, а также автоматизировать рабочие процессы и интегрироваться с другими инструментами.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch - платформа для общения с клиентами, предоставляющая инструменты для поддержки, маркетинга и продаж через живой чат, чат-ботов и электронную почту.

HelpDesk

HelpDesk

helpdesk.com

HelpDesk - это онлайн-система управления запросами, которая централизует общение с клиентами и упрощает работу команд поддержки.

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Helpmonks - это платформа для совместной работы с электронной почтой, которая упрощает управление письмами и поддерживает командное сотрудничество.

HelpSpace

HelpSpace

helpspace.com

HelpSpace — это приложение для управления поддержкой клиентов, оптимизации процессов и повышения удовлетворенности пользователей через централизованную платформу и систему билетов.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise – платформа для управления обслуживанием клиентов через различные каналы связи. Она упрощает сотрудничество и автоматизацию процессов.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly — это CRM-платформа для управления продажами, маркетингом и обслуживанием клиентов, позволяющая интегрировать данные и автоматизировать процессы.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom - это платформа для обслуживания клиентов, которая объединяет автоматизацию и человеческую поддержку для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — это платформа для бизнес-коммуникаций, объединяющая звонки, SMS, email и WhatsApp с возможностями автоматизации и интеграции CRM.

Khoros

Khoros

khoros.com

Khoros — платформа для управления социальным маркетингом, позволяющая компаниям управлять кампаниями, обеспечивать защиту бренда и анализировать эффективность.

Kustomer

Kustomer

kustomer.com

Kustomer - платформа CRM для обслуживания клиентов, оптимизирующая многоканальные взаимодействия и автоматизирующая рутинные задачи с помощью ИИ.

LiveChat

LiveChat

livechat.com

LiveChat - это платформа для обслуживания клиентов с возможностями онлайн-чата и аналитики, позволяющая компаниям взаимодействовать с клиентами через веб-сайты и приложения.

Plumsail

Plumsail

plumsail.com

Plumsail - инструмент для автоматизации работы с документами и формами в Microsoft 365 и SharePoint, предлагает генерацию документов и преобразование форматов.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs — платформа для создания обучающих программ и оценки, предлагающая инструменты для обучения, опросов и управления проектами.

Re:amaze

Re:amaze

reamaze.com

Re:amaze - платформа для обслуживания клиентов, поддерживающая живой чат, электронную почту, социальные сети и автоматизацию продаж.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.

Spiceworks

Spiceworks

spiceworks.com

Spiceworks - облачное приложение для управления ИТ-поддержкой, позволяющее эффективно обрабатывать запросы клиентов и управлять запасами.

Stonly

Stonly

stonly.com

Stonly — интерактивная платформа знаний для обслуживания клиентов. Позволяет создавать пошаговые руководства и обучающие материалы для эффективного решения запросов.

SupportBench

SupportBench

supportbench.net

Supportbench — это программное обеспечение премиум-класса для поддержки клиентов, имеющее ТОП-рейтинг для компаний, которым требуются передовые, доступные и масштабируемые решения. Он может похвастаться такими функциями, как динамические соглашения об уровне обслуживания, база знаний KCS, боты базы знаний ChatGPT на базе искусственного интеллекта и настраиваемые информационные панели. Благодаря синхронизации Salesforce, расширенным клиентским порталам, возможностям чат-ботов и простому в использовании API Supportbench повышает качество обслуживания клиентов, оптимизирует операции поддержки и предоставляет командам полезную информацию.

TeamSupport

TeamSupport

teamsupport.com

TeamSupport — это программное обеспечение для управления поддержкой клиентов, включающее систему управления билетами, чат и анализ данных для повышения удовлетворенности клиентов.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio — это платформа обслуживания клиентов, предлагающая чат, чат-ботов и инструменты поддержки для улучшения взаимодействия с клиентами.

Trengo

Trengo

trengo.com

Trengo - это платформа для общения с клиентами, объединяющая несколько каналов и упрощающая управление запросами командой.

Vtiger

Vtiger

vtiger.com

Vtiger - это облачное CRM-решение для управления продажами, маркетингом и поддержкой клиентов, предлагающее инструменты автоматизации и интеграции для малого и среднего бизнеса.

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Zoho Desk — приложение для управления общением с клиентами через разные каналы, включая телефон, email и чат, с функциями маршрутизации и автоматизации.

eDesk

eDesk

edesk.com

eDesk - это платформа для поддержки клиентов в электронной коммерции, объединяющая запросы из различных каналов и предлагающая инструменты для автоматизации обработки.

DevRev

DevRev

devrev.ai

DevRev — платформа для SaaS-компаний, интегрирующая разработку, поддержку и продажи, оптимизируя бизнес-процессы с помощью ИИ и аналитики.

Ticksy

Ticksy

ticksy.com

Служба поддержки для довольных клиентов. Для агентов поддержки Ticksy — это глоток свежего воздуха и легкий в использовании сервис. Но что еще более важно, это абсолютная радость для ваших клиентов.

BoldDesk

BoldDesk

bolddesk.com

BoldDesk — это современное программное обеспечение для службы поддержки, упрощающее обслуживание клиентов. Мощный, настраиваемый и экономичный, он позволяет компаниям оптимизировать операции поддержки и повысить удовлетворенность клиентов. Представлено вам Syncfusion, поставщиком программных компонентов и платформ, который заработал свою репутацию как благодаря качеству своих продуктов, так и качеству поддерживающих их услуг.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Emplifi - платформа для управления клиентским опытом, интегрирующая маркетинг, поддержку и торговлю в социальных сетях и других каналах.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.

Zammad

Zammad

zammad.com

Zammad - это система управления заявками, оптимизирующая обслуживание клиентов и поддержку, позволяющая интеграцию и автоматизацию процессов.

Desku

Desku

desku.io

Desku находится в авангарде поддержки клиентов на базе искусственного интеллекта, специализируясь на решениях, предназначенных для электронной коммерции и SaaS-индустрии. Компания стремится преобразовать сектор обслуживания клиентов, сосредоточив внимание на повышении эффективности, улучшении пользовательского опыта и надежности корпоративного уровня. Предложения от Desku * Автоматизация на основе искусственного интеллекта. Чат-боты и утилиты автоматизации Desku, управляемые искусственным интеллектом, значительно сокращают рабочую нагрузку на поддержку. * Общий почтовый ящик: Desku предлагает молниеносный, удобный для пользователя почтовый ящик с искусственным интеллектом, оптимизированный для современных групп поддержки. * База знаний: Desku предоставляет простую в создании базу знаний, предоставляющую клиентам возможности самообслуживания. * Живой чат: функция живого чата Desku позволяет беспрепятственно общаться с клиентами в режиме реального времени. Почему компании доверяют Desku * Платформе доверяют более 1000 агентов поддержки и 350 компаний. * Desku помогает сократить количество запросов в службу поддержки до 50%. * Компания способствует снижению затрат на поддержку на 40%. Возможности интеграции. Desku обеспечивает плавную интеграцию существующих инструментов для повышения производительности команды. Платформа поддерживает более 30+ интегрированных приложений и предлагает настраиваемые действия, основанные на данных о клиентах в режиме реального времени.

Octadesk

Octadesk

octadesk.com

Octadesk — это платформа для управления клиентскими взаимодействиями, автоматизации задач и анализа данных для повышения эффективности обслуживания.

Pylon

Pylon

usepylon.com

Pylon — платформа для управления операциями с клиентами, позволяющая отслеживать обращения клиентов через Slack, Teams и email.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Пакет Help Desk Essentials включает Solarwinds Web Help Desk и Dameware Remote Support для автоматизации управления заявками и удаленной поддержки ИТ.

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