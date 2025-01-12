Программное обеспечение службы поддержки - Самые популярные приложения - Польша

LiveChat

livechat.com

LiveChat — это полноценная платформа обслуживания клиентов с возможностями онлайн-чата и веб-аналитики. Он разработан специально для обеспечения превосходного обслуживания клиентов и продаж топлива. Эту универсальную платформу обслуживания клиентов используют более 38 000 клиентов в 150 странах. Он выделяется своим простым и интуитивно понятным дизайном, что позволяет сразу же использовать его как агентам службы поддержки, так и клиентам. LiveChat позволяет настроить общение с клиентами так, чтобы оправдать и превзойти их ожидания. Основное внимание уделяется обеспечению бесперебойного обслуживания с помощью мощных функций, которые поддерживают команды обслуживания клиентов. Его можно использовать на мобильных устройствах, поэтому вы можете быть уверены, что никогда не потеряете ни одного потенциального клиента, даже когда вы в пути. Мобильный чат также может работать в фоновом режиме, поэтому, что бы вы ни делали на своем телефоне, приложение будет продолжать приглашать потенциальных посетителей и уведомлять вас о входящих чатах. Виджет чата LiveChat полностью настраивается, благодаря чему он выглядит как естественная часть вашего веб-сайта. Одной из самых мощных функций с точки зрения привлечения потенциальных клиентов являются автоматические приветствия, которые позволяют предлагать посетителям помощь еще до того, как они обратятся в службу поддержки. Автоматические приглашения в чат также можно настроить в зависимости от поведения клиента, что улучшает общее впечатление клиентов о бренде. С помощью LiveChat команды поддержки клиентов могут одновременно проводить несколько сеансов чата. Агенты могут использовать предварительный просмотр, чтобы увидеть, что набирают клиенты, прежде чем они нажмут кнопку «отправить», и использовать готовые ответы, что помогает им сократить среднее время обработки и порадовать клиентов. Чтобы сделать обслуживание более удобным и персонализированным, агенты могут использовать сведения о клиенте, отображаемые на боковой панели во время разговора. Это дает столь необходимую информацию о наиболее важных данных о клиенте. Агенты могут отмечать каждый сеанс чата, что позволяет им впоследствии выявлять популярные запросы и улучшать свой продукт или услугу. Благодаря расширенным возможностям создания отчетов LiveChat команды поддержки и продаж могут отслеживать свою работу, выявлять улучшения, повышать производительность и, как следствие, получать довольных клиентов и увеличивать продажи. LiveChat помогает управлять сообщениями клиентов, автоматизировать рабочий процесс и сотрудничать внутри команд. Он поддерживает чат-ботов, позволяя брендам создавать и запускать диалоговые чат-боты без программирования и выделяться качеством обслуживания клиентов. Он также предлагает базу знаний для быстрого и удобного самообслуживания. LiveChat предоставляет более 200 мощных интеграций, которые позволяют компаниям повысить ценность существующих инструментов. Он легко интегрируется с популярными CRM-решениями, такими как Hubspot и Pipedrive, сервисами электронной коммерции, такими как Shopify и BigCommerce, а также приложениями для обмена сообщениями, такими как WhatsApp и Facebook, что позволяет легко синхронизировать данные клиентов и поддерживать общение в одном месте. Он поддерживает платежные сервисы, такие как PayPal или Stripe, позволяя клиентам совершать заказы и платежи прямо из чата. Он работает с почтовыми службами, такими как Mailchimp, помогая собирать и развивать потенциальных клиентов после чата. Доступно множество других интеграций, которые помогают предприятиям обеспечить превосходное обслуживание клиентов и увеличить продажи. Команда LiveChat всегда готова помочь во всем 24/7/365. Службы поддержки LiveChat обеспечивают лучшее обслуживание клиентов, быстро отвечая на вопросы, решая проблемы и предлагая решения.