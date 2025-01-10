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Программное обеспечение службы поддержки - Самые популярные приложения - Филиппины
Программное обеспечение службы поддержки — это инструмент, предназначенный для организации, управления и ответа на запросы, связанные с обслуживанием, как из внутренних, так и из внешних источников. Запросы клиентов можно отправлять по различным каналам, таким как электронная почта, телефон или социальные сети. Команды обслуживания клиентов используют эти инструменты для оптимизации процессов поддержки и получения информации о взаимодействии с клиентами на всех коммуникационных платформах.
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Gorgias
gorgias.com
Gorgias — это единственная в своем роде платформа обслуживания клиентов, специально разработанная для предприятий электронной коммерции, чтобы обеспечить легкое обслуживание клиентов на каждом этапе роста. Используя передовую автоматизацию и возможности искусственного интеллекта, Gorgias революционизирует то, как интернет-магазины оптимизируют путь клиента с помощью омниканальной поддержки, чата, макросов, правил, производительности поддержки и статистики доходов. В настоящее время Gorgias обслуживает более 13 000 продавцов в сфере электронной коммерции, включая Steve Madden, Glossier, BrüMate и TUSHY. Gorgias гордится тем, что имеет сертификат B Corporation и является лидером в области устойчивых и справедливых практик на рабочем месте.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости человеческой поддержки, что освобождает команду для работы над более ценными разговорами с клиентами. Более 25 000 организаций по всему миру, включая Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom, чтобы обеспечить беспрецедентный пользовательский опыт в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и позволяет взаимодействовать с более чем 600 миллионами активных конечных пользователей в месяц. Компания Intercom, основанная в 2011 году при поддержке ведущих венчурных капиталистов, включая Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners и Social Capital, ставит перед собой задачу сделать интернет-бизнес персонализированным.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это сервисное решение на базе искусственного интеллекта, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Решение Zendesk работает «из коробки» и его легко модифицировать в случае изменений, что позволяет бизнесу двигаться быстрее. Zendesk также помогает компаниям использовать передовой искусственный интеллект для сервисных служб, чтобы быстрее и точнее решать проблемы клиентов. Zendesk AI, основанный на миллиардах взаимодействий с клиентом, можно использовать на всех этапах оказания услуг: от самообслуживания до агентов и администраторов, чтобы помочь вам расти и эффективно работать в масштабе. Zendesk предоставляет агентам инструменты, аналитическую информацию и контекст, необходимые им для предоставления персонализированного обслуживания по любому каналу, будь то социальные сообщения, телефон или электронная почта. Zendesk объединяет все, что нужно сервисной команде — от персонализированных разговоров и многоканального управления делами до рабочих процессов на базе искусственного интеллекта и агентских инструментов, автоматизации и рынка, состоящего из более чем 1200 приложений — и все это под одной крышей. Наше решение легко внедрить и настроить на лету, что освобождает команды от необходимости вносить постоянные изменения в работу ИТ-специалистов, разработчиков и дорогостоящих партнеров. В Zendesk мы стремимся упростить сложный бизнес и облегчить компаниям создание значимых связей с клиентами. Мы считаем, что интеллектуальное, инновационное обслуживание клиентов должно быть доступно каждой компании, независимо от ее размера, отрасли или амбиций, от стартапов до крупных предприятий. Zendesk обслуживает более 130 тысяч мировых брендов из множества отраслей на более чем 30 языках. Штаб-квартира Zendesk находится в Сан-Франциско, а офисы расположены по всему миру.
JustCall
justcall.io
JustCall: универсальная платформа для делового общения. Общайтесь с потенциальными клиентами и клиентами с помощью голосовой связи, SMS, электронной почты и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью более чем 100 интеграций и магии искусственного интеллекта и наблюдайте, как ваш бизнес растет на автопилоте. JustCall, которому доверяют более 6000 компаний по всему миру, помогает командам, работающим с клиентами, обеспечивать безупречное взаимодействие с клиентами, основанное на аналитических данных искусственного интеллекта в режиме реального времени и после звонка. Основные функции JustCall, на которые следует обратить внимание: * Входящие и исходящие звонки * Отправлять и получать SMS и MMS * Продажи дозвона (автоматические, прогнозирующие и мощные дозвонщики) * Рабочие процессы СМС * СМС-боты * Многоуровневый IVR * Помощь агента в режиме реального времени * Второй пилот SMS на базе искусственного интеллекта * Коучинг по искусственному интеллекту * Анализ настроений * Оценка вызовов AI * Мониторинг звонков в реальном времени * Общий почтовый ящик WhatsApp * Автоматическое распределение вызовов (ACD) * Более 100 интеграций CRM * Деловые номера телефонов в более чем 70 странах.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиентов. Он предлагает более 300 готовых интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления вовлеченностью персонала и аналитики на базе искусственного интеллекта. Контакт-центр RingCentral тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного уровня и интегрированных унифицированных коммуникаций, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk может помочь компаниям управлять общением с клиентами по телефону, электронной почте, чату, текстовым SMS-сообщениям, социальным сетям и т. д. Это также помогает вам распределять вызовы вашим агентам в зависимости от их отдела или команды, автоматически перенаправлять вызовы агентам, с которыми клиент знаком, и позволяет вам поддерживать согласованность обслуживания для построения значимых отношений с клиентами. Подключите свой номер службы поддержки клиентов к Zoho Desk и совершайте/принимайте звонки прямо в приложении.
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (продукт Freshworks Inc.) помогает компаниям легко радовать своих клиентов современным и интуитивно понятным программным обеспечением для поддержки клиентов. Freshdesk преобразует запросы, поступающие по электронной почте, через Интернет, телефон, чат, сообщения и социальные сети, в заявки и унифицирует обработку заявок по всем каналам. Кроме того, мощные возможности автоматизации и искусственного интеллекта, такие как автоматизация назначения заявок, приоритезация заявок, помощь агентов и даже отправка готовых ответов, помогают оптимизировать процесс поддержки. Freshdesk также улучшает совместную работу команды, интегрируется с рядом сторонних инструментов, предлагает возможности прогнозной поддержки и управление выездным обслуживанием. Функции отчетности и аналитики предоставляют информацию, необходимую для развития бизнеса.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — это глобальная удаленная компания, поставщик программного обеспечения для службы поддержки, штаб-квартира которой находится в Бостоне, штат Массачусетс. Компания предоставляет платформу поддержки клиентов на основе электронной почты, инструмент базы знаний и встраиваемый виджет поиска/контактов для специалистов по обслуживанию клиентов. Основной продукт Help Scout (также называемый Help Scout) — это веб-служба поддержки SaaS (программное обеспечение как услуга), соответствующая требованиям HIPAA. Основанная в 2011 году, компания обслуживает более 10 000 клиентов в более чем 140 странах, включая Buffer, Basecamp, Trello, Reddit и AngelList. Помимо офиса в Бостоне, у компании есть удаленная рабочая сила, насчитывающая более 100 сотрудников, живущих в более чем 80 городах по всему миру.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — это решение для поддержки клиентов с открытым исходным кодом, которое помогает компаниям привлекать своих клиентов на своем веб-сайте, странице Facebook, в Twitter, Whatsapp, SMS, электронной почте и т. д. Это альтернатива с открытым исходным кодом Intercom, Drift, Freshchat и т. д. Подключите своего клиента каналы разговора и общайтесь со своими клиентами из одного места. Легко добавляйте новых агентов в свою систему и с легкостью разрешайте разговоры. Chatwoot также предоставляет вам отчеты в режиме реального времени для оценки эффективности вашей команды, готовые ответы, позволяющие легко отвечать на часто задаваемые вопросы, и личные заметки для агентов для совместной работы.
Front
front.com
Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Они переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее искусственным интеллектом и автоматизацией, чтобы решать проблемы и помогать командам работать быстрее. Клиенты получают исключительный сервис независимо от того, ищут ли они простой, мгновенный ответ или персонализированную помощь по самым сложным вопросам, а также аналитику и идеи, необходимые их бизнесу для оптимизации обслуживания клиентов. Более 8500 компаний всех форм и размеров, от ClickUp до Branch Insurance, от Echo Global Logistics до Reed & Mackay, полагаются на Front, чтобы предоставить революционные услуги, которые завоевывают и удерживают клиентов на всю жизнь.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, операционной эффективности и прибыльности. Используя облако, ConnectWise PSA упрощает автоматизацию бизнес-процессов, управление службой поддержки и обслуживанием клиентов, продажи, маркетинг, управление проектами и бизнес-аналитику, что значительно оптимизирует деятельность компании. ConnectWise PSA — это централизованный центр, который предоставляет TSP комплексное представление и полный контроль над своим бизнесом. ConnectWise PSA также предоставляет своим пользователям доступ к мощной сети идей, экспертов и решений. Ветеран индустрии технологических услуг ConnectWise PSA уже более 15 лет является ведущей платформой управления бизнесом для технологических компаний.
Trengo
trengo.com
Trengo — это комплексная платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для оптимизации взаимодействия по нескольким каналам, улучшения качества обслуживания клиентов и сотрудничества в команде. Делая упор на эффективность и автоматизацию, Trengo позволяет предприятиям беспрепятственно управлять взаимодействием с клиентами из единого интерфейса.
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze — это платформа службы поддержки и обмена сообщениями с клиентами, предназначенная для веб-сайтов, магазинов и приложений. Используйте Re:amaze, чтобы обеспечить исключительную поддержку клиентов через чат, электронную почту, социальные сети, мобильные SMS/MMS, VOIP и базы знаний часто задаваемых вопросов. Компании всех форм и размеров также полагаются на Re:amaze для автоматизации продаж и маркетинга, используя такие функции, как Re:amaze Cues (способ автоматического обмена сообщениями с онлайн-клиентами), чат-боты Re:amaze, Re:amaze Live Dashboard (для мониторинга онлайн-клиентов). активность в режиме реального времени) и отправлять опросы об удовлетворенности клиентов (чтобы оценить качество обслуживания и собрать отзывы). Re:amaze предлагает встроенную интеграцию со многими популярными сторонними приложениями, такими как Slack, Shopify, BigCommerce, Stripe, MailChimp, Google (Analytics, Tag Manager, Suite), ShipStation, Klaviyo и многими другими. Компании также могут использовать одну учетную запись Re:amaze для управления обслуживанием клиентов нескольких компаний или магазинов с помощью функции мультибрендированности.
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты, системы обработки заявок и виртуальных агентов поддержки на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам решить проблемы клиентов и повысить показатели конверсии. Программное обеспечение Tidio работает во всех основных системах управления контентом, платформах электронной коммерции и социальных сетях. Компания Tidio, основанная в 2013 году, выросла до 180+ сотрудников и имеет офисы в Сан-Франциско, Щецине и Варшаве. Tidio обслуживает клиентов всех размеров из более чем 205 стран, включая Mercedes, Shell и Praktiker. Виджет живого чата Tidio каждый месяц просматривают 510 миллионов уникальных пользователей.
Crisp
crisp.chat
Crisp — это идеальная универсальная многоканальная платформа поддержки клиентов, которая помогает компаниям мгновенно связываться со своими клиентами или потенциальными клиентами, ожидающими поддержки. Благодаря быстро развивающемуся набору инструментов Crisp ведет компании через революцию, ориентированную на клиентов, используя диалоги для ускорения роста. Клиенты используют Crisp, чтобы предоставить потенциальным клиентам современный опыт жизненного цикла, привлечь более квалифицированных клиентов, улучшить помощь клиентам и повысить их удовлетворенность, что приводит к глобальному увеличению доходов. Начните бесплатно сегодня и присоединяйтесь к 400 000 компаний, использующих Crisp на Crisp.chat. Благодаря простому пользовательскому интерфейсу компании могут создать общий почтовый ящик для всех сотрудников компании. Crisp — это универсальное решение для управления вашей многоканальной стратегией поддержки клиентов. Используя Crisp, вы получите доступ к следующему: - Виджет чата на сайте - Программное обеспечение AI Chatbot и конструктор скриптовых чат-ботов. - База знаний программного обеспечения. - Программное обеспечение для капельных кампаний - CRM-программа - Live Translate (говорите как носитель языка ваших клиентов) - MagicType (просматривайте, что печатают ваши клиенты, в режиме реального времени) - Совместное использование экрана (без необходимости дополнительного плагина) - Множественные интеграции (Slack, WordPress, Shopify, WooCommerce, Adobe Commerce, Zapier, Hubspot, Salesforce, Jira, Trello, ...) - многие другие функции
LiveChat
livechat.com
LiveChat — это полноценная платформа обслуживания клиентов с возможностями онлайн-чата и веб-аналитики. Он разработан специально для обеспечения превосходного обслуживания клиентов и продаж топлива. Эту универсальную платформу обслуживания клиентов используют более 38 000 клиентов в 150 странах. Он выделяется своим простым и интуитивно понятным дизайном, что позволяет сразу же использовать его как агентам службы поддержки, так и клиентам. LiveChat позволяет настроить общение с клиентами так, чтобы оправдать и превзойти их ожидания. Основное внимание уделяется обеспечению бесперебойного обслуживания с помощью мощных функций, которые поддерживают команды обслуживания клиентов. Его можно использовать на мобильных устройствах, поэтому вы можете быть уверены, что никогда не потеряете ни одного потенциального клиента, даже когда вы в пути. Мобильный чат также может работать в фоновом режиме, поэтому, что бы вы ни делали на своем телефоне, приложение будет продолжать приглашать потенциальных посетителей и уведомлять вас о входящих чатах. Виджет чата LiveChat полностью настраивается, благодаря чему он выглядит как естественная часть вашего веб-сайта. Одной из самых мощных функций с точки зрения привлечения потенциальных клиентов являются автоматические приветствия, которые позволяют предлагать посетителям помощь еще до того, как они обратятся в службу поддержки. Автоматические приглашения в чат также можно настроить в зависимости от поведения клиента, что улучшает общее впечатление клиентов о бренде. С помощью LiveChat команды поддержки клиентов могут одновременно проводить несколько сеансов чата. Агенты могут использовать предварительный просмотр, чтобы увидеть, что набирают клиенты, прежде чем они нажмут кнопку «отправить», и использовать готовые ответы, что помогает им сократить среднее время обработки и порадовать клиентов. Чтобы сделать обслуживание более удобным и персонализированным, агенты могут использовать сведения о клиенте, отображаемые на боковой панели во время разговора. Это дает столь необходимую информацию о наиболее важных данных о клиенте. Агенты могут отмечать каждый сеанс чата, что позволяет им впоследствии выявлять популярные запросы и улучшать свой продукт или услугу. Благодаря расширенным возможностям создания отчетов LiveChat команды поддержки и продаж могут отслеживать свою работу, выявлять улучшения, повышать производительность и, как следствие, получать довольных клиентов и увеличивать продажи. LiveChat помогает управлять сообщениями клиентов, автоматизировать рабочий процесс и сотрудничать внутри команд. Он поддерживает чат-ботов, позволяя брендам создавать и запускать диалоговые чат-боты без программирования и выделяться качеством обслуживания клиентов. Он также предлагает базу знаний для быстрого и удобного самообслуживания. LiveChat предоставляет более 200 мощных интеграций, которые позволяют компаниям повысить ценность существующих инструментов. Он легко интегрируется с популярными CRM-решениями, такими как Hubspot и Pipedrive, сервисами электронной коммерции, такими как Shopify и BigCommerce, а также приложениями для обмена сообщениями, такими как WhatsApp и Facebook, что позволяет легко синхронизировать данные клиентов и поддерживать общение в одном месте. Он поддерживает платежные сервисы, такие как PayPal или Stripe, позволяя клиентам совершать заказы и платежи прямо из чата. Он работает с почтовыми службами, такими как Mailchimp, помогая собирать и развивать потенциальных клиентов после чата. Доступно множество других интеграций, которые помогают предприятиям обеспечить превосходное обслуживание клиентов и увеличить продажи. Команда LiveChat всегда готова помочь во всем 24/7/365. Службы поддержки LiveChat обеспечивают лучшее обслуживание клиентов, быстро отвечая на вопросы, решая проблемы и предлагая решения.
Helpwise
helpwise.io
Удержание клиентов так же важно, как и приобретение новых. Лояльные клиенты приносят больше дохода и приносят вам рекомендации без каких-либо затрат. Обеспечение хорошего обслуживания клиентов является неотъемлемой частью удержания клиентов. С помощью Helpwise управлять обслуживанием клиентов становится проще. 1. Создайте свой центр обслуживания клиентов буквально за считанные минуты. 2. Общайтесь с клиентами по всем каналам и сотрудничайте со своей командой. 3. Установите подотчетность без необходимости использования общих паролей. 4. Настроить самообслуживание и автоматизацию. 5. Получите полезную информацию о повышении производительности команды и удовлетворенности клиентов. Helpwise интегрируется с электронной почтой (например, поддержка@, продажи@, карьера@ и т. д.), онлайн-чатом, WhatsApp, SMS, социальными сетями и многим другим. Начните работу с Helpwise — решением для обслуживания клиентов, которое увеличивает доход вашего бизнеса.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать, развивать посетителей сайта, превращать их в счастливых клиентов и развивать свой бизнес в 5 и более раз. EngageBay предлагает множество функций, включая: - Простую и мощную CRM-систему «все в одном» - Простое в использовании программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Маркетинг по электронной почте - Бесплатное программное обеспечение для живого чата - Мощное программное обеспечение службы поддержки - Последовательности электронной почты - Целевые страницы - Веб-формы для привлечения потенциальных клиентов в Интернете - Обзор клиентов на 360 градусов в отделах маркетинга, продаж и поддержки - Программное обеспечение для планирования встреч - Программное обеспечение для управления контактами - Бесплатное программное обеспечение CRM и многое другое.
Groove
groovehq.com
Groove – где они стремятся изменить обслуживание клиентов к лучшему. Они верят в преобразующую силу хорошего программного обеспечения, созданного для решения проблем неэффективной поддержки. Groove создан, чтобы стать противоядием от плохого обслуживания клиентов, предоставляя малым предприятиям интуитивно понятные рабочие процессы, оптимизированное общение и набор функций, направленных на предоставление исключительного опыта. Попрощайтесь с неуклюжими интерфейсами и неэффективными процессами — с Groove пользователи откроют для себя платформу, в которой приоритет отдается простоте и эффективности. Их миссия ясна: предоставить предприятиям инструменты, необходимые для процветания в клиентоориентированном мире.
Gladly
gladly.com
Gladly — единственное программное обеспечение для обслуживания клиентов, созданное для людей, а не для билетов. Искусственный интеллект меняет то, как мы работаем и общаемся. Ожидания потребителей относительно того, как бренды их знают и относятся к ним, никогда не были такими высокими. В то же время бренды вынуждены делать больше с меньшими затратами и должны балансировать между экономией денег с помощью искусственного интеллекта и автоматизацией, одновременно обеспечивая потребителям опыт мирового уровня. Правильный опыт создает связи, лояльность и пожизненную ценность клиента. Программное обеспечение для обслуживания клиентов, построенное на основе билетов, не справляется с этим противоречием. И бренды, которые полагаются на программное обеспечение для продажи билетов, терпят неудачу в этой новой экономике. Раздутые стеки технологий. Дублирование билетов. Потребительское повторение и разочарование. Неуклюжие и растерянные агенты. Два неудачных опыта обслуживания приведут к потере клиента на всю жизнь. С удовольствием применяет ИИ по-другому, чтобы помочь коммерческим брендам обеспечить радикально персонализированное обслуживание клиентов на уровне консьержа в больших масштабах. С Gladly потребители помогают себе сами, когда хотят, а агенты по обслуживанию клиентов превращаются в супергероев, повышая эффективность и производительность. Каждый разговор в Gladly начинается с понимания клиента в режиме реального времени — кто он, его предпочтения, история разговоров и покупок с брендом, каждое взаимодействие в одном месте. А поскольку каждый встроенный канал — голосовая связь, электронная почта, SMS, чат, социальные сообщения, самообслуживание — у брендов есть единый поток общения со своими клиентами на протяжении всей жизни. Клиентами Gladly являются самые любимые бренды в мире: Allbirds, Bombas, Crate & Barrel, Deckers, Eddie Bauer, FTD, Nordstrom, REI, Ulta Beauty и Warby Parker. Эти и сотни других брендов используют Gladly для создания лояльных клиентов на всю жизнь благодаря глубоким связям.
Atera
atera.com
Платформа управления ИТ Atera на базе искусственного интеллекта позволяет корпоративным ИТ-командам и поставщикам управляемых услуг (MSP) достигать операционного совершенства во всей организации в любом масштабе. Управляйте всеми своими ИТ-операциями — от удаленного мониторинга и управления (RMM), службы поддержки и оформления заявок до установки исправлений и автоматизации — с помощью единой интуитивно понятной информационной панели. Оптимизируйте свои операции, получите контроль над своими ИТ-инфраструктурами в режиме реального времени и повысьте повседневную производительность всей вашей организации. Комплексно настройте свою ИТ-среду с помощью десятков лучших в своем классе решений для обеспечения безопасности, резервного копирования и восстановления, мониторинга сети и многого другого. Узнайте, как искусственный интеллект может помочь вам добиться беспрецедентной эффективности ИТ. Попробуйте Atera бесплатно в течение 30 дней или закажите демо-версию на сайте: www.atera.com.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, операционной эффективности и прибыльности. Используя облако, ConnectWise PSA упрощает автоматизацию бизнес-процессов, управление службой поддержки и обслуживанием клиентов, продажи, маркетинг, управление проектами и бизнес-аналитику, что значительно оптимизирует деятельность компании. ConnectWise PSA — это централизованный центр, который предоставляет TSP комплексное представление и полный контроль над своим бизнесом. ConnectWise PSA также предоставляет своим пользователям доступ к мощной сети идей, экспертов и решений. Ветеран индустрии технологических услуг ConnectWise PSA уже более 15 лет является ведущей платформой управления бизнесом для технологических компаний.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — это универсальная платформа для общения с клиентами для поддержки, маркетинга и продаж. Он сочетает в себе набор инструментов, которые помогут вам развивать свой бизнес: 👉 Многоканальный чат 👉 Чат-боты 👉 Общий почтовый ящик 👉 База знаний 👉 Электронный маркетинг 👉 Всплывающие окна 👉 CRM
Kustomer
kustomer.com
Kustomer — это первая в своем роде CRM-платформа для обслуживания клиентов, созданная для управления большим объемом поддержки путем оптимизации опыта на протяжении всего процесса обслуживания клиентов. Kustomer помогает брендам быстро разрешать разговоры по всем цифровым каналам, автоматизируя 40% взаимодействий посредством самообслуживания, разрешения первого контакта с помощью интеллектуальной маршрутизации и обеспечивая омниканальное взаимодействие между клиентами и агентами. Наша открытая платформа CRM минимизирует затраты, выступая в качестве единой достоверной информации, управляя и контекстуализируя данные для управления более интеллектуальными процессами, которые масштабируют бизнес. Kustomer IQ внедряет искусственный интеллект во всю платформу, чтобы исключить повторяющиеся задачи, отклонить простые вопросы и обеспечить поддержку, удовлетворяющую клиентов. Сегодня Kustomer является базовой платформой для некоторых ведущих брендов обслуживания клиентов, таких как Ring, Glovo, Glossier и Sweetgreen. Компания Kustomer со штаб-квартирой в Нью-Йорке была основана в 2015 году серийными предпринимателями Брэдом Бирнбаумом и Джереми Суриэлем, привлекла более 174 миллионов долларов венчурного финансирования и поддерживается ведущими венчурными инвесторами, включая: Coatue, Tiger Global Management, Battery Ventures, Redpoint Ventures, Cisco Investments, Canaan Partners, Boldstart Ventures и Social Leverage.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs — ведущий поставщик программного обеспечения SaaS, предназначенного для повышения умности сотрудников и удовлетворенности клиентов. Благодаря комплексному набору инструментов, включая Training Maker, базу знаний, Quiz Maker, Survey Maker, CRM и другие, ProProfs дает организациям возможность улучшить обучение, оптимизировать поддержку и повысить удовлетворенность клиентов. Компания ProProfs, приверженная 100-летней миссии по удовлетворению потребностей клиентов, обслуживает более 15 миллионов пользователей в более чем 150 странах. Продукция ProProfs включает в себя: - Создатель тренировок - Создатель викторин - Создатель опросов - Информация о Куалару - Живой чат - Служба поддержки - База знаний - Управление проектом - Пикриловые всплывающие окна - BIGContacts CRM - ВебинарНиндзя - КурсНиндзя Интеллектуальные инструменты ProProfs используются многими компаниями из списка Fortune 500, такими как Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco и Dell, а также пользователями из ведущих образовательных институтов, таких как Феникс, Гарвард и Йель. На сайте размещено более миллиона единиц контента на более чем 70 языках. Это ведущая онлайн-платформа для обучения и оценки с крупнейшей в мире библиотекой профессиональных тестов и викторин.
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks — это профессиональная сеть для индустрии информационных технологий (ИТ) со штаб-квартирой в Остине, штат Техас. Компания была основана в январе 2006 года Скоттом Абелем, Джеем Холлбергом, Грегом Каттаваром и Фрэнсисом Салливаном для создания программного обеспечения для управления ИТ. Spiceworks — это онлайн-сообщество, где пользователи могут сотрудничать и обращаться за советом друг к другу, а также участвовать в торговой площадке для покупок. Услуги и продукты, связанные с ИТ. По оценкам, сетью будут пользоваться более шести миллионов ИТ-специалистов и 3000 поставщиков технологий. Бесплатное проприетарное программное обеспечение компании написано на Ruby on Rails и работает исключительно в Microsoft Windows. Программное обеспечение обнаруживает устройства с IP-адресацией и включает в себя функции службы поддержки и интегрированную базу знаний.
Teamwork
teamwork.com
TeamWork.com-единственная платформа с лучшей в своем классе клиентских операций в сочетании с простым в использовании управления проектами, которую любят команды. Доставлять работу во времени и бюджета, устранить хаос клиента и понимать прибыльность, все на одной платформе. Штаб -квартира в Корке, Ирландия, и основанная командой, которая раньше управляла агентством, в команде.
eDesk
edesk.com
eDesk помогает интернет-магазинам и брендам обеспечивать высочайшее качество обслуживания клиентов везде, где они продают. eDesk предлагает целый набор отмеченных наградами инструментов электронной коммерции для оптимизации процессов поддержки клиентов и создания отчетов, что позволяет сократить время реагирования и значительно повысить производительность и прибыльность. Программное обеспечение поддержки клиентов было разработано специально для того, чтобы предоставить компаниям электронной коммерции единое представление обо всех запросах клиентов, централизуя все каналы поддержки, сообщения в социальных сетях, интернет-магазинах и торговых площадках с помощью Smart Inbox. Он автоматически определяет приоритетность сообщений в зависимости от потребностей вашего бизнеса и назначает их с использованием ролевых правил, поэтому ваша команда может отвечать клиентам в 5 раз быстрее, повышать лояльность и стимулировать повторные покупки. При работе с запросами клиентов автоматизация искусственного интеллекта предлагает лучшие ответы и переводы, чтобы ваши агенты могли легко отвечать на любом местном языке. Компании, серьезно относящиеся к онлайн-продажам, могут масштабировать обслуживание клиентов, уверенно выходя на новые рынки. eDesk изначально интегрируется и консолидирует данные из более чем 200 торговых площадок, интернет-магазинов, социальных сетей, каналов связи и логистики — больше, чем любой другой поставщик программного обеспечения для поддержки клиентов, — поэтому вы можете получить доступ к сквозной информации о заказах одним нажатием кнопки. eDesk также является единственным решением для поддержки клиентов в советах разработчиков Amazon и Walmart, помогающим интернет-магазинам и брендам развивать свой бизнес через новые каналы продаж, хорошо связанные с их инструментами и процессами поддержки клиентов.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent — это полнофункциональное программное обеспечение для службы поддержки и чата, которое помогает персонализировать взаимодействие с клиентами с помощью универсального решения для службы поддержки. LiveAgent может похвастаться самым быстрым виджетом чата на рынке, а также самым популярным и рейтинговым программным обеспечением для онлайн-чата для малого и среднего бизнеса в 2024 году. Присоединяйтесь к таким компаниям, как BMW, Yamaha, Huawei и Оксфордский университет, чтобы обеспечить обслуживание клиентов мирового класса. LiveAgent использует возможности универсального многоканального почтового ящика, живого чата в реальном времени, встроенного колл-центра и надежного портала обслуживания клиентов. Персонализируйте свое общение, воспользовавшись преимуществами нашей сегментации клиентов, автоматизации, встроенной CRM, мощного аналитического пакета, а также нашей базы знаний о клиентах. Откройте для себя более 175+ функций службы поддержки и более 200 интеграций. Начните бесплатную пробную версию на 1 месяц. Кредитная карта не требуется. Более 200 включенных функций: -POP3-аккаунты -Электронная почта -Пересылка -Отделы -Приоритеты -Статусы -Теги -Правила -Маршрутизация билетов -Стандартные/предопределенные сообщения -Шаблоны электронной почты -Голосовая интеграция - Мониторинг и статистика веб-сайта в режиме реального времени -Чаты -Интеграция Facebook/Twitter/Instagram/Slack -База знаний -Живые предложения по мере ввода -Формы обратной связи и контактов -Рейтинг агентов, Геймификация -Многоязычный -Фильтры билетов -Обмен файлами и вложениями -Шаблоны кнопок чата и многое другое. LiveAgent для стартапов: Программа стартапов бесплатна в течение первых 6 месяцев для подавших заявку стартапов. Это эксклюзивная возможность для стартапов получить доступ к лучшему на рынке программному обеспечению поддержки клиентов без первоначальных затрат. По истечении первых 6 месяцев стартапы смогут продолжать использовать LiveAgent со скидкой.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это универсальная платформа продаж B2B для WhatsApp. Включая: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Конструктор чат-ботов WhatsApp без кода - Трансляции WhatsApp и массовые сообщения - Открытые API и вебхуки. - Автоматизация - Интеграция (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (скоро), более 5000 приложений с Zapier и многое другое) - Мобильные приложения для iOS и Android. Rasayel быстр, надежен и интуитивно понятен. Используя общий почтовый ящик команды Rasayel, вы можете управлять беседами с клиентами через WhatsApp, обеспечивать высокое качество переговоров о продажах и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов. Ваша команда может отвечать клиентам на ходу, используя мобильное приложение Rasayel. Вы никогда больше не упустите возможность и не потеряете клиента. Rasayel интегрируется с остальным вашим набором инструментов, чтобы ваша команда всегда имела полный контекст, уменьшая человеческие ошибки и экономя ваше время: - HubSpot: автоматическое сопоставление контактов Rasayel с существующими контактами в HubSpot. Регистрируйте все свои действия и создавайте собственные отчеты HubSpot на основе данных WhatsApp. - Pipedrive: регистрируйте все действия, автоматически сопоставляйте контакты и создавайте отчеты. - Salesforce: Скоро. Поговорите с нами, чтобы присоединиться к бета-тестированию. - Zapier: подключите Rasayel к более чем 5000 приложениям и системам. Для расширенных вариантов использования API Rasayel раскрывает возможности платформы Rasayel, позволяя встраивать ее в существующие системы, процессы и многое другое.
Acquire
acquire.io
Acquire снабжает корпоративные команды цифровыми инструментами, необходимыми для обеспечения наилучшего качества обслуживания клиентов. Благодаря таким функциям, как безопасный совместный просмотр, чат-боты с искусственным интеллектом, чат и видеозвонки, Acquire дает командам возможность активно решать сложные проблемы продаж, обслуживания и поддержки в режиме реального времени по всем каналам. С помощью Acquire компании могут постоянно привлекать клиентов, сводя к минимуму время разрешения проблем и избыточность. Гибкий и масштабируемый пакет программного обеспечения Acquire отвечает потребностям любого бизнеса в обслуживании клиентов, продажах и поддержке — на любом устройстве. Штаб-квартира Acquire находится в Сан-Франциско. Клиенты компании охватывают весь мир и включают несколько брендов из списка Fortune 500. Acquire поддерживается такими группами, как Base10, S28 Capital и Fathom Capital.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. Благодаря Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса теперь могут: * Автоматизируйте процессы маркетинга, продаж и удержания клиентов с помощью простого и мощного редактора с возможностью перетаскивания. * Превращайте посетителей веб-сайта непосредственно в потенциальных клиентов в CRM. Автоматически воспитывайте, отслеживайте и оценивайте потенциальных клиентов на основе активности в Интернете или электронной почте. * Включите многоканальную связь с возможностью звонить, писать по электронной почте или писать в Твиттере контакту с одной и той же страницы. * Отслеживайте поведение клиентов и получайте оповещения в режиме реального времени об активности клиентов. * Управляйте заявками в службу поддержки со всей историей клиентов в одном месте. * Имейте подробную запись всех деталей клиента и истории общения на одной странице, отсортированной в хронологическом порядке. * Просматривайте данные о клиентах из различных других бизнес-приложений на одной странице с помощью обширных возможностей интеграции.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo — это облачная платформа интегрированных бизнес-приложений, предназначенная для компаний всех форм и размеров. Оно позволяет вам управлять практически любыми бизнес-задачами с помощью приложений Apptivo: от продаж и маркетинга до выставления счетов и поддержки, а также всего, что между ними. В Apptivo нет цены за приложение; вы получаете доступ ко всей платформе всего за 10 долларов в месяц за пользователя. Независимо от того, используете ли вы Apptivo для одного приложения или для управления всем своим бизнесом, оно принесет невероятную пользу организации. Ее приложения охватывают полный жизненный цикл клиента: * Маркетинг: создавайте целевые списки контактов, создавайте и проводите кампании по электронной почте, а также отслеживайте аналитику. * Продажи: Полные возможности CRM с надежным управлением контактами, конвейером продаж, автоматизацией и отчетностью. * Служба поддержки: мощная система обработки заявок с интеграцией электронной почты, веб-порталом и отслеживанием времени. * Управление проектами: управляйте графиками проектов с помощью диаграмм Ганта, отслеживайте время и этапы, а также выставляйте счета за затраченные усилия. * Выездное обслуживание: назначение и отправка заказов на работу, мобильное фото, учет времени и материалов, а также выставление счетов. * Расценки и выставление счетов: создавайте профессиональные расценки и отправляйте их по электронной почте своим клиентам с помощью интегрированных возможностей выставления счетов и регулярных счетов. * Управление заказами: превращайте предложения в заказы, отслеживайте запасы и поставки, а также выставляйте счета клиентам за ваш продукт. * Цепочка закупок и поставок: управляйте поставщиками, отслеживайте заказы на покупку и выставление счетов, а также управляйте запасами. Apptivo используется сотнями тысяч предприятий из 193 стран мира и может принимать независимых консультантов на предприятиях с оборотом до миллиарда долларов. Гибкость Apptivo — одно из трех его основных отличий: доступность, гибкость и возможности. Благодаря тому, что весь набор бизнес-приложений доступен по единой цене, он предлагает богатые и мощные функции для широкого набора приложений, которые обеспечивают беспрецедентные возможности за свою ценность, а также лучшие в своем классе возможности настройки, которые делают систему гибкой для любого типа бизнес.
Appy Pie
appypie.com
Одна комплексная платформа со всеми решениями на базе искусственного интеллекта и без программирования для запуска, ведения и развития вашего бизнеса. Appy Pie предлагает набор продуктов и услуг, которые помогут любому бизнесу преуспеть, используя новейшие бескодовые технологии для мобильных приложений, веб-сайтов, чат-ботов, автоматизации, дизайна, базы знаний, службы поддержки и многого другого.
Capacity
capacity.com
В каждой компании есть клиенты и сотрудники, которым нужна поддержка. По мере роста требований растут и заявки, электронные письма и телефонные звонки, требующие внимания, что приводит к повторяющемуся, дорогостоящему и болезненному процессу поддержки, который заставляет клиентов ждать, а команды перегружены. Емкость — это платформа автоматизации поддержки, которая использует практичный и генеративный искусственный интеллект для отклонения заявок, электронных писем и телефонных звонков, чтобы ваша команда могла работать максимально эффективно. Мы предлагаем решения для самообслуживания, помощи агентам, а также проведения кампаний и рабочих процессов более чем 2000 компаниям по всему миру. Сегодня Performance автоматизирует поддержку через чат, SMS, голосовую связь, Интернет, электронную почту, службу поддержки и многое другое на одной платформе, основанной на технологиях и талантах Cerproc, Denim Social, Envision, Linc, Lucy, LumenVox, SmartAction и Textel. Компания Performance была основана в 2017 году Дэвидом Карандишем и Крисом Симсом и является частью инкубатора Equity.com. Наша штаб-квартира находится в Сент-Луисе.
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub — это CRM корпоративного уровня с функциями продаж, маркетинга, поддержки и выставления счетов, предназначенная для управления всеми действиями, связанными с клиентами, с единой платформы. Это мощная платформа для роста бизнеса, созданная для малого и среднего бизнеса. Вы можете использовать ConvergeHub для выполнения всех действий, связанных с клиентами, на каждом этапе жизненного цикла клиента. Используйте его для привлечения потенциальных клиентов, отправки кампаний, развития потенциальных клиентов, закрытия продаж, ответа на запросы в службу поддержки, создания контрактов, хранения документов, управления продуктами или услугами, отправки предложений, создания счетов и многого другого. Мощные функции настройки и автоматизации ConvergeHub позволяют вам настраивать и автоматизировать собственные бизнес-процессы и резко повысить производительность. 360-градусное представление перспектив и клиентов ConvergeHub дает вам углубленную полезную информацию, позволяет отслеживать все точки соприкосновения с помощью истории активности и позволяет планировать предстоящие разговоры с потенциальными клиентами и клиентами по любому каналу — электронной почте, телефону, текстовым сообщениям, факсу или соц. Комментарии, заметки, теги, задачи, встречи, календари, напоминания и уведомления собраны вместе, чтобы вы всегда были на связи и были в курсе событий. Вы можете сегментировать свои списки, создавать шаблоны и проводить маркетинговые кампании по электронной почте и текстовым сообщениям. Поддерживайте тесный контакт со своими клиентами, отслеживая обращения в службу поддержки и быстро реагируя на них. Получайте оплату быстро, создавая предложения и отправляя счета за ваши продукты и услуги прямо из CRM, и отслеживайте платежи по мере их получения. Построитель отчетов и настраиваемые информационные панели позволяют создавать собственные отчеты и визуально отслеживать прогресс в каждой области бизнеса. ConvergeHub интегрируется с другим программным обеспечением посредством множества встроенных интеграций, таких как QuickBooks, DocuSign, PandaDoc, Ringcentral, Twilio, Office365, Box, Dropbox, Wordpress и т. д., а также через Zapier, Piesync, API и Webhooks.
Creatio
creatio.com
Creatio — глобальный поставщик платформы без программирования для автоматизации рабочих процессов и CRM с максимальной степенью свободы. Миллионы рабочих процессов ежедневно запускаются на их платформе в 100 странах тысячами клиентов. Искренняя забота о своих клиентах и партнерах является определяющей частью ДНК Creatio. Предложения Creatio включают платформу без программирования (Studio Creatio), приложения CRM (маркетинг, продажи и обслуживание), отраслевые рабочие процессы для 20 вертикалей и надстройки для рынка. Они помогают своим клиентам оцифровать рабочие процессы, улучшить качество обслуживания клиентов и сотрудников, а также повысить эффективность коммерческих и операционных команд. Creatio признана лидером и сильным игроком в многочисленных отчетах Gartner и Forrester. Продукты Creatio получают восторженные отзывы конечных пользователей на одноранговых порталах. Их клиенты наслаждаются свободой владения вашей автоматизацией. Свобода обеспечивается за счет неограниченной настройки, возможности создавать приложения без единой строки кода и множества готовых к использованию шаблонов и соединителей. Их платформа позволяет работникам умственного труда создавать приложения без написания кода, одновременно увеличивая организационные возможности. Они верят в искреннюю заботу. Они строят искренние отношения со своими клиентами и партнерами, сначала помогая, а затем думая о бизнесе, общаясь прозрачно и открыто, слушая, корректируя и принося пользу. Creatio — американская компания со штаб-квартирой в Бостоне, Массачусетс. У них более 700 сотрудников в шести офисах и представительства в 25 странах. Creatio имеет долгосрочные отношения с некоторыми из самых успешных организаций мира, включая AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Société Générale Group, BNP Paribas Group и многими другими. Creatio сотрудничает с 700 GSI и местными интеграторами. Их культура – это искренняя забота о своих клиентах и партнерах, энтузиазм, стремление сделать все возможное и сохранение позитивного настроя.
Dixa
dixa.com
Dixa позволяет компаниям предоставлять обслуживание клиентов таким, каким оно должно быть. Dixa помогает руководителям службы поддержки клиентов создавать удобные условия для клиентов и команд, повышающие лояльность. Dixa предоставляет командам единое представление обо всех разговорах, клиентам — удобство обращения по предпочитаемому ими каналу, а лидерам — аналитическую информацию для постоянного улучшения качества обслуживания. Платформа диалогового обслуживания клиентов Dixa сочетает в себе мощный искусственный интеллект и человеческий подход, обеспечивая высоко персонализированное обслуживание, которое масштабируется по мере роста вашего бизнеса. Команды и их клиенты выигрывают от большей удовлетворенности, а автоматизация помогает повысить эффективность и результативность обслуживания, что в конечном итоге обеспечивает реальную ценность для бизнеса. Специальная команда по работе с клиентами Dixa гарантирует, что вы быстро приступите к работе, и станет вашим партнером на пути к достижению того, что Dixa называет дружбой с клиентами. Dixa обеспечивает более 30 миллионов разговоров в год, и ей доверяют такие ведущие бренды, как Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print и Wistia. Узнайте больше, посетив dixa.com. Благодаря функциям распознавания клиентов Dixa позволяет узнать ваших клиентов в ту же секунду, как они к ним обращаются. Dixa делает это, отображая историю разговоров каждого клиента с вашей компанией на временной шкале, а также мгновенно историю их заказов. Это гарантирует, что команды будут располагать информацией, необходимой им для более быстрого решения запросов клиентов, обеспечивая при этом более персонализированную поддержку. Гибкая ценовая политика и глобальная масштабируемость позволяют вам платить только за то, что вам нужно, и увеличивать или уменьшать масштаб без дополнительных затрат и усилий. Все типы разговоров (телефон, электронная почта, чат, Facebook Messenger, Instagram, Twitter и WhatsApp) помещаются в очереди и автоматически перенаправляются соответствующим агентам, а данные разговоров преобразуются в аналитику в реальном времени. Функции Dixa включают VoIP, IVR, обратный вызов, звонок по клику, запись звонков, автоматизацию, быстрые ответы, настраиваемые виджеты чата, отчеты в реальном времени и исторические отчеты, а также расширенную маршрутизацию. Удобный интерфейс и простая настройка Dixa созданы для улучшения работы агентов и позволяют командам сосредоточиться на клиенте, а не на программном обеспечении. Созданная для центров входящих вызовов, многоканальных контакт-центров и малого бизнеса по всему миру, Dixa предоставляет агентам инструменты для обеспечения исключительного обслуживания клиентов, что приводит к укреплению связей между брендами и клиентами.
DoneDone
donedone.com
Если вам нужны самые необходимые функции в трекере задач и общем почтовом ящике, обратите внимание на DoneDone. Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать наш продукт простым и удобным в использовании, чтобы вы могли сосредоточиться на выполнении своей работы. Благодаря DoneDone команды поддержки клиентов и продуктовые команды могут работать вместе более эффективно, чем когда-либо прежде.
Gmelius
gmelius.io
Gmelius обеспечивает отличную командную работу прямо из вашего почтового ящика Gmail. Gmelius предлагает уникальную платформу для совместной работы, которая интегрируется с остальными вашими повседневными приложениями, начиная с мощных общих почтовых ящиков, общих ярлыков Gmail, визуальных досок канбана и интеллектуальной автоматизации рабочих процессов прямо внутри Gmail. Объедините свои любимые инструменты с помощью нашей уникальной двусторонней интеграции (включая Slack и Trello), общедоступного API или через Zapier. • Упростите управление электронной почтой • Повысьте прозрачность и подотчетность • Автоматизируйте и оптимизируйте распределение вашей рабочей нагрузки • Оптимизируйте рабочие процессы и автоматизируйте любую рутинную работу Gmelius предлагает ведущее решение для общего доступа к почтовым ящикам на рынке, и вот почему: 1. Gmelius легко интегрируется с вашим существующим почтовым ящиком. инструменты. Gmelius живет прямо в вашем почтовом ящике Gmail, позволяя вашим товарищам по команде работать в удобной для них экосистеме. Вы экономите время и деньги на миграции, администрировании и обучении. 2. Gmelius масштабируется в соответствии с вашими потребностями. Наша уникальная архитектура ежедневно поддерживает малые и крупные организации. Наши крупнейшие клиенты насчитывают более 8000 активных общих почтовых ящиков и десятки тысяч пользователей. 3. Gmelius применяет строгую модель конфиденциальности. Наша штаб-квартира находится в Швейцарии, Европе, и конфиденциальность всегда активно интегрировалась в нашу платформу. В отличие от других сервисов, Gmelius никогда не сохраняет содержимое ваших писем.
HappyFox
happyfox.com
HappyFox — это практическое программное обеспечение службы поддержки, которое обеспечивает многоканальную поддержку запросов клиентов, поступающих по электронной почте, через Интернет, по телефону и из социальных сетей. HappyFox интегрируется с бизнес-приложениями для бухгалтерского учета, обратной связи с клиентами, CRM, коммерции и т. д. Версии приложения для iOS, Android и Windows позволяют оказывать поддержку через смартфоны и планшеты. Форумы сообщества и база знаний помогают клиентам оказывать мгновенную поддержку и общаться друг с другом.
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk — это система онлайн-тикетов, подходящая как для малого бизнеса, так и для корпоративных клиентов. Он предоставляет простые в использовании функции и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, которые призваны упростить работу вашей команды. HelpDesk позволяет вам управлять всеми сообщениями от ваших клиентов в одном месте. Вы можете использовать теги, назначение заявок и личные сообщения для более точного решения проблем клиентов. Это простое, но мощное решение, которое может повысить производительность вашей команды и сэкономить время ваших агентов. HelpDesk предлагает вам один прозрачный тарифный план со всеми включенными функциями.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks — это комплексная платформа для взаимодействия с клиентами. Такие функции, как To-Do для команд, возможности управления клиентами, создание автоматизированных рабочих процессов, назначение электронных писем, маркировка электронных писем для поддержания организованности и добавление внутренних заметок, помогают уменьшить рабочую нагрузку на электронную почту и облегчить нагрузку на электронную почту вашей команды. Кроме того, Helpmonks имеет опцию Live-Chat, включенную в каждый план, а также мощную платформу электронного маркетинга для кампаний по электронной почте и автоматических триггеров электронной почты. Более того, Helpmonks — единственный инструмент для общего доступа к почтовым ящикам, который предлагает несколько моделей развертывания — SaaS (хостинг), выделенные облачные серверы и локальные (автономное размещение) варианты, и цена указана за почтовый ящик, а НЕ за пользователя. Helpmonks — это программное обеспечение для общего почтового ящика, которое позволяет вашей команде совместно работать над переписками по электронной почте. Helpmonks делает все ваши общие почтовые ящики доступными в центральном месте, поэтому ваша организация получает прозрачность и понимание всех электронных писем вашей команды. Для каждого члена команды. В офисе, дома или для удаленных команд. Кроме того, Helpmonks работает со всеми поставщиками услуг электронной почты, поэтому вы можете продолжать использовать инструменты, которые вы уже знаете и используете.
HelpSpace
helpspace.com
На протяжении многих лет мы работали фрилансерами и поддерживали клиентов в их повседневных проблемах. Мы взяли на себя задачу найти доступное и практичное решение в качестве вспомогательного программного обеспечения для индивидуальных предпринимателей и небольших организаций. С одной стороны, это нас расстроило, но в то же время побудило найти решение. Так родился HelpSpace. Наше программное обеспечение идеально подходит для стартапов и малых предприятий, которым требуется быстрое и профессиональное решение ежедневных запросов своих клиентов на поддержку. Мы также придаем большое значение документации. Пользователи могут быстро найти свою базу данных знаний, а клиенты — узнать больше или просмотреть инструкции и блоги. Мы подчеркиваем следующие 4 пункта: - Установите быстрое и простое программное обеспечение службы поддержки всего за несколько минут - Низкие инвестиции с большими преимуществами - Простота и интуитивность в использовании - Ваш клиент будет в восторге от вашей новой эффективности
Insightly
insightly.com
Insightly — это современная и доступная CRM-система, которая нравится командам. Он прост в использовании, легко настраивается и масштабируется по мере роста компаний, решая общие проблемы, с которыми не могут справиться устаревшие CRM. Insightly помогает командам создавать и конвертировать воронку продаж, повышать производительность и строить долгосрочные отношения с клиентами. Централизуйте и управляйте всеми вашими данными о клиентах, продажах и бизнесе — потенциальными клиентами, контактами, электронной почтой, событиями, предложениями, проектами, задачами, возможностями и бизнес-отчетами — в одной простой в использовании, гибкой и безопасной системе CRM, которая масштабируется вместе с вашим бизнесом. . Повысьте эффективность и прозрачность продаж с помощью продуктов Insightly корпоративного уровня, прейскурантов и котировок (PPQ). Быстро находите, отслеживайте и управляйте миллионами различных продуктов и услуг прямо на платформе Insightly. Связывайте продукты и услуги с индивидуальными возможностями, устраняя человеческие ошибки, узкие места и несоответствия. С помощью PPQ Insightly ваши полевые команды могут создавать индивидуальные расценки, контракты и предложения для своих возможностей всего несколькими щелчками мыши. Наслаждайтесь полным контролем и прозрачностью того, что вы продаете, кому, когда и по какой цене. Используйте настраиваемые объекты и приложения Insightly, чтобы адаптировать рабочие процессы и процессы к уникальным бизнес-потребностям и предпочтениям, гарантируя высокую степень внедрения и удовлетворенности. Используйте AppConnect для интеграции Insightly с более чем 500 популярными приложениями. Встроенные CRM-интеграции Insightly включают в себя: Gmail Google Workspace и Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Рекламные объявления в Facebook И многое другое... Управляйте всем на ходу с помощью отмеченных наградами мобильных приложений для Android и iOS. Сканируйте визитные карточки и загружайте всю информацию одним щелчком мыши, обновляйте проекты и записи в режиме реального времени и дайте возможность вашей выездной команде создавать и обновлять возможности прямо в месте нахождения клиента. Клиенты Insightly CRM, обладающие возможностями в любой отрасли, могут добавлять сопутствующие продукты для автоматизации маркетинга, обслуживания клиентов и интеграции на одной платформе.
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing позволяет клиентам упростить сложную операцию социального маркетинга для создания и защиты своего бренда. Хорос Маркетинг предлагает клиентам: * Социальный маркетинг: организуйте, управляйте, вовлекайте и измеряйте интегрированные социальные кампании на простой в настройке и легко адаптируемой платформе. * Интеллект: будьте впереди своего рынка, конкурентов и своей аудитории с помощью мощной, но доступной информации, основанной на неограниченном поиске в реальном времени по общедоступным социальным каналам. * Хранилище: защитите свой бренд в социальных сетях с помощью управления доступом и учетными данными. * Опыт. Поощряйте участие аудитории в ваших цифровых ресурсах с помощью социального пользовательского контента. * Ключевые преимущества включают в себя: Масштабируйте взаимодействие: объедините все свои команды, каналы и контент на одной платформе для управления интегрированными социальными кампаниями. * Защитите свой бренд. Централизованная видимость и контроль над доступом к учетной записи, утверждением контента и командами означают защиту бренда в масштабе. * Измеряйте то, что важно: преобразуйте свою социальную эффективность в показатели, важные для вашего бизнеса, с помощью настраиваемых информационных панелей и экспорта данных. * Антикризисное управление: будьте в курсе любого кризиса, понимая, когда кризисы возникают, а также как и когда действовать, используя данные в реальном времени и специальные уведомления. * Конкурентная разведка. Разрабатывайте критерии конкурентоспособности и отслеживайте кампании конкурентов, чтобы обеспечить значимую дифференциацию бренда.
Plumsail
plumsail.com
Автоматизируйте свою рабочую рутину. Мы предлагаем комплексные инструменты для создания документов и веб-форм, обработки запросов и улучшения платформ Microsoft 365 и SharePoint.
Stonly
stonly.com
Stonly — это современная платформа знаний для обслуживания клиентов. Мы помогаем компаниям принимать быстрые и точные решения с помощью пошаговых руководств, деревьев решений, ответов ИИ, средств автоматизации, пошаговых руководств, контрольных списков и баз знаний для агентов и клиентов. В отличие от других платформ знаний, знания Stonly являются интерактивными (а не статичными) и предоставляются тогда и там, где они нужны людям. Это означает, что он используется гораздо чаще и может справиться с любым случаем, который встречается на его пути. Используйте ИИ, чтобы использовать свои знания и предлагать идеальное решение для каждого запроса — будь то простой ответ или подробное руководство. Вы можете контролировать ответы и хорошо решать каждый вопрос, даже самый важный и сложный. Легко создавайте отличный контент знаний и поддерживайте его актуальность и точность. Мы предоставим вам инструменты для сбора отзывов, измерения и улучшения влияния знаний на ваш бизнес. Интегрируйтесь со всеми вашими инструментами и процессами, включая Zendesk, Salesforce Service Cloud, Freshworks, HubSpot и другие.
SupportBench
supportbench.net
Supportbench — это программное обеспечение премиум-класса для поддержки клиентов, имеющее ТОП-рейтинг для компаний, которым требуются передовые, доступные и масштабируемые решения. Он может похвастаться такими функциями, как динамические соглашения об уровне обслуживания, база знаний KCS, боты базы знаний ChatGPT на базе искусственного интеллекта и настраиваемые информационные панели. Благодаря синхронизации Salesforce, расширенным клиентским порталам, возможностям чат-ботов и простому в использовании API Supportbench повышает качество обслуживания клиентов, оптимизирует операции поддержки и предоставляет командам полезную информацию.
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport — это комплексное программное решение, которое управляет всем послепродажным обслуживанием клиентов, что приводит к росту доходов, снижению оттока клиентов и повышению их удовлетворенности. Пакет программного обеспечения для упреждающего обслуживания клиентов TeamSupport позволяет вам расставлять приоритеты для своих клиентов, по-настоящему зная, кто они, эффективно поддерживая их и развиваясь вместе с ними. Система TeamSupport помогает сделать клиентов более счастливыми, что приводит к увеличению доходов вашего бизнеса. Программное обеспечение поддержки клиентов TeamSupport включает в себя: - Поддержка: отмеченная наградами система управления билетами. - Обмен сообщениями и чат: цифровые разговоры в реальном времени. - Успех: Улучшите отношения с клиентами для достижения успеха. - Аналитика: данные о клиентах и аналитика.
Vtiger
vtiger.com
Миссия Vtiger — создавать программное обеспечение, которое дает командам, работающим с клиентами на предприятиях малого и среднего бизнеса, возможность создавать плодотворные и долгосрочные отношения с клиентами. Vtiger CRM предоставляет вам 360-градусный обзор всей информации о ваших клиентах в одном месте и помогает оптимизировать ваши продажи, поддержку и маркетинговые точки взаимодействия с помощью действий в реальном времени и интерактивной информации. Vtiger CRM помогает командам создавать восхитительные впечатления на протяжении всего жизненного цикла клиента — CRM на базе искусственного интеллекта и надежные инструменты автоматизации помогают командам продаж сосредоточиться на правильных сделках и обеспечить рост. С помощью Vtiger получите унифицированную CRM, чтобы преодолеть разрозненность и обеспечить маркетинг, продажи и поддержку на одной странице с единым источником достоверной информации. Обеспечьте исключительный клиентский опыт и поддержку, взаимодействуя с клиентами по нескольким каналам. Управляйте своей работой на ходу с помощью наших мобильных приложений для Android и iOS.
DevRev
devrev.ai
DevRev — это платформа, специально созданная для SaaS- и технологических компаний, помогающая развитию бэк-офиса соответствовать быстрым темпам взаимоотношений с клиентами фронт-офиса. Наша миссия — объединить конечных пользователей, инженеров службы поддержки, менеджеров по продуктам и разработчиков, упрощая выполнение самого важного и создавая во всей компании культуру ориентации на продукт и клиента. В отличие от универсальных инструментов, DevRev использовал подход с чистого листа к совместной работе, поиску, генному искусственному интеллекту и аналитике, что позволяет SaaS-компаниям быстрее реализовывать проекты для достижения максимального эффекта для бизнеса — благодаря непрерывному развитию, составлению дорожных карт, расстановке приоритетов, работе с клиентами и многому другому. DevRev используется в подразделениях тысяч компаний и может сосуществовать с вашими инструментами или заменять их, обеспечивая симметрию информации, оптимизируя совместную работу и объединяя команды. DevRev была основана в октябре 2020 года и привлекла более 85 миллионов долларов стартового капитала от таких инвесторов, как Khosla Ventures и Mayfield, что сделало ее крупнейшей в истории Кремниевой долины. Ее возглавляют соучредитель и генеральный директор Дирадж Пандей, который ранее был соучредителем и генеральным директором Nutanix, а также Манодж Агарвал, соучредитель DevRev и бывший старший вице-президент по разработке в Nutanix. Штаб-квартира DevRev находится в Пало-Альто, штат Калифорния, а офисы расположены в семи городах мира.
Ticksy
ticksy.com
Служба поддержки для довольных клиентов. Для агентов поддержки Ticksy — это глоток свежего воздуха и легкий в использовании сервис. Но что еще более важно, это абсолютная радость для ваших клиентов.
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk — это современное программное обеспечение для службы поддержки, упрощающее обслуживание клиентов. Мощный, настраиваемый и экономичный, он позволяет компаниям оптимизировать операции поддержки и повысить удовлетворенность клиентов. Представлено вам Syncfusion, поставщиком программных компонентов и платформ, который заработал свою репутацию как благодаря качеству своих продуктов, так и качеству поддерживающих их услуг.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — это ведущая унифицированная платформа CX, созданная для объединения маркетинга, ухода и коммерции, чтобы помочь компаниям устранить разрыв в уровне качества обслуживания клиентов. Emplifi — глобальная компания с более чем 20-летним опытом работы в отрасли, помогающая более чем 20 000 брендам, таким как Delta Air Lines, Samsung и Ford Motor Company, предоставлять своим клиентам выдающийся опыт в каждой точке взаимодействия с клиентом. Облако социального маркетинга Emplifi позволяет брендам взаимодействовать, общаться, создавать и адаптироваться к динамичному миру социальных сетей. Интуитивно понятная, дружественная платформа «все в одном» Команды быстро адаптируются и начинают работать с отмеченным наградами дружественным пользовательским интерфейсом, а также со всеми инструментами и рабочими процессами, необходимыми для планирования, составления графиков, публикации и измерения результатов по каждому социальному каналу. Мощные инструменты прослушивания измеряют пульс, а инструменты управления сообществом на базе искусственного интеллекта позволяют получить представление о конкуренции, тенденциях, влиятельных лицах, подписчиках и поведении, чтобы маркетологи применяли правильный контент к нужной аудитории. Лучшая в своем классе аналитика и аналитика Социальные команды Rockstar с легкостью доказывают свои результаты благодаря глубокому анализу, основанному на мощной аналитике и непревзойденной настраиваемой отчетности, позволяющей выйти за рамки основ и добиться реальных бизнес-результатов. Интегрированное обслуживание и уход в социальных сетях. Интуитивно понятные, не требующие обучения, интегрированные социальные инструменты поддержки клиентов помогают командам лучше помогать клиентам, когда они стоят в очереди, маршрутизируются и мгновенно принимают решения в социальных сетях. Интегрированная прямая трансляция видеопокупок ShopStream Удивите своих клиентов видеопокупками в реальном времени. Ускорьте свой путь к цифровым покупкам, чтобы ваши клиенты переходили от просмотра к покупке.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более инновационными и более гибкими. И мы все можем создать будущее, которое мы себе представляем. Мир работает с ServiceNow.
Zammad
zammad.com
Начните за считанные минуты и будьте победителем на протяжении многих лет Откройте для себя систему продажи билетов Zammad Это один из тех дней? Повсюду заклеены заметки, а телефон не перестает звонить? Zammad — это программное обеспечение для службы поддержки будущего, которое помогает вам найти структуру в хаосе. Подключите все свои каналы связи, легко предоставляйте права пользователям и получайте полезные отчеты. Держите все под контролем – и ваши клиенты под вашим чарами. Откройте для себя систему продажи билетов Zammad прямо сейчас!
Desku
desku.io
Desku находится в авангарде поддержки клиентов на базе искусственного интеллекта, специализируясь на решениях, предназначенных для электронной коммерции и SaaS-индустрии. Компания стремится преобразовать сектор обслуживания клиентов, сосредоточив внимание на повышении эффективности, улучшении пользовательского опыта и надежности корпоративного уровня. Предложения от Desku * Автоматизация на основе искусственного интеллекта. Чат-боты и утилиты автоматизации Desku, управляемые искусственным интеллектом, значительно сокращают рабочую нагрузку на поддержку. * Общий почтовый ящик: Desku предлагает молниеносный, удобный для пользователя почтовый ящик с искусственным интеллектом, оптимизированный для современных групп поддержки. * База знаний: Desku предоставляет простую в создании базу знаний, предоставляющую клиентам возможности самообслуживания. * Живой чат: функция живого чата Desku позволяет беспрепятственно общаться с клиентами в режиме реального времени. Почему компании доверяют Desku * Платформе доверяют более 1000 агентов поддержки и 350 компаний. * Desku помогает сократить количество запросов в службу поддержки до 50%. * Компания способствует снижению затрат на поддержку на 40%. Возможности интеграции. Desku обеспечивает плавную интеграцию существующих инструментов для повышения производительности команды. Платформа поддерживает более 30+ интегрированных приложений и предлагает настраиваемые действия, основанные на данных о клиентах в режиме реального времени.