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Программное обеспечение службы поддержки - Самые популярные приложения - Мексика
Программное обеспечение службы поддержки — это инструмент, предназначенный для организации, управления и ответа на запросы, связанные с обслуживанием, как из внутренних, так и из внешних источников. Запросы клиентов можно отправлять по различным каналам, таким как электронная почта, телефон или социальные сети. Команды обслуживания клиентов используют эти инструменты для оптимизации процессов поддержки и получения информации о взаимодействии с клиентами на всех коммуникационных платформах.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с ...
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk может помочь компаниям управлять общением с клиентами по телефону, электронной почте, чату, текстовым SMS-сообщениям, социальным сетям и т. д. Это также помогает вам распределять вызовы вашим агентам в зависимости от их отдела или команды, автоматически перенаправлять вызовы агентам, с кот...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это сервисное решение на базе искусственного интеллекта, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Решение Zendesk работает «из коробки» и его легко модифицировать в случае изменений, что позволяет бизнесу двигаться быстрее. Zendesk также помогает компаниям использовать перед...
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — это решение для поддержки клиентов с открытым исходным кодом, которое помогает компаниям привлекать своих клиентов на своем веб-сайте, странице Facebook, в Twitter, Whatsapp, SMS, электронной почте и т. д. Это альтернатива с открытым исходным кодом Intercom, Drift, Freshchat и т. д. Подкл...
JustCall
justcall.io
JustCall: универсальная платформа для делового общения. Общайтесь с потенциальными клиентами и клиентами с помощью голосовой связи, SMS, электронной почты и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью более чем 100 интеграций и магии искусственного интеллекта и наблюдайте, как ваш бизнес ра...
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, опера...
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (продукт Freshworks Inc.) помогает компаниям легко радовать своих клиентов современным и интуитивно понятным программным обеспечением для поддержки клиентов. Freshdesk преобразует запросы, поступающие по электронной почте, через Интернет, телефон, чат, сообщения и социальные сети, в заявки...
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты,...
Gorgias
gorgias.com
Gorgias — это единственная в своем роде платформа обслуживания клиентов, специально разработанная для предприятий электронной коммерции, чтобы обеспечить легкое обслуживание клиентов на каждом этапе роста. Используя передовую автоматизацию и возможности искусственного интеллекта, Gorgias революциони...
Kustomer
kustomer.com
Kustomer — это первая в своем роде CRM-платформа для обслуживания клиентов, созданная для управления большим объемом поддержки путем оптимизации опыта на протяжении всего процесса обслуживания клиентов. Kustomer помогает брендам быстро разрешать разговоры по всем цифровым каналам, автоматизируя 40% ...
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC предлагает полную платформу CRM по очень конкурентоспособным ценам, включает бизнес-приложения, охватывающие автоматизацию маркетинга, автоматизацию продаж, управление услугами, расширяемую платформу и отраслевые CRM-решения и многое другое. CloudCC предоставляет SaaS и PaaS, чтобы вы могли ...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, кото...
Crisp
crisp.chat
Crisp — это идеальная универсальная многоканальная платформа поддержки клиентов, которая помогает компаниям мгновенно связываться со своими клиентами или потенциальными клиентами, ожидающими поддержки. Благодаря быстро развивающемуся набору инструментов Crisp ведет компании через революцию, ориентир...
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. Благодаря Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса тепер...
CommBox
commbox.io
CommBox — это омниканальная платформа взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта корпоративного уровня, которая позволяет брендам привлекать клиентов по всем каналам из единого интерфейса, используя омниканальную коммуникацию, цифровое взаимодействие, автоматизацию бизнеса, диалого...
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — это глобальная удаленная компания, поставщик программного обеспечения для службы поддержки, штаб-квартира которой находится в Бостоне, штат Массачусетс. Компания предоставляет платформу поддержки клиентов на основе электронной почты, инструмент базы знаний и встраиваемый виджет поиска/к...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — единственная платформа с лучшими в своем классе возможностями работы с клиентами в сочетании с простым в использовании управлением проектами, которое нравится командам. Выполняйте работу вовремя и в рамках бюджета, устраняйте хаос среди клиентов и понимайте прибыльность — и все это на...
Atera
atera.com
Платформа управления ИТ Atera на базе искусственного интеллекта позволяет корпоративным ИТ-командам и поставщикам управляемых услуг (MSP) достигать операционного совершенства во всей организации в любом масштабе. Управляйте всеми своими ИТ-операциями — от удаленного мониторинга и управления (RMM), с...
Zammad
zammad.com
Начните за считанные минуты и будьте победителем на протяжении многих лет Откройте для себя систему продажи билетов Zammad Это один из тех дней? Повсюду заклеены заметки, а телефон не перестает звонить? Zammad — это программное обеспечение для службы поддержки будущего, которое помогает вам найти ...
LiveChat
livechat.com
LiveChat — это полноценная платформа обслуживания клиентов с возможностями онлайн-чата и веб-аналитики. Он разработан специально для обеспечения превосходного обслуживания клиентов и продаж топлива. Эту универсальную платформу обслуживания клиентов используют более 38 000 клиентов в 150 странах. Он ...
Appy Pie
appypie.com
Одна комплексная платформа со всеми решениями на базе искусственного интеллекта и без программирования для запуска, ведения и развития вашего бизнеса. Appy Pie предлагает набор продуктов и услуг, которые помогут любому бизнесу преуспеть, используя новейшие бескодовые технологии для мобильных приложе...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA (ранее ConnectWise Manage), созданная для компаний, которые продают, обслуживают и поддерживают технологии, является ведущей платформой управления бизнесом во всем мире. Поставщики технологических решений (TSP) полагаются на ConnectWise PSA для достижения большей подотчетности, опера...
Front
front.com
Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Они переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее ис...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать, развивать посетителей сайта, превращать их в счастливых клиентов и развиват...
Helpwise
helpwise.io
Удержание клиентов так же важно, как и приобретение новых. Лояльные клиенты приносят больше дохода и приносят вам рекомендации без каких-либо затрат. Обеспечение хорошего обслуживания клиентов является неотъемлемой частью удержания клиентов. С помощью Helpwise управлять обслуживанием клиентов стано...
Groove
groovehq.com
Groove – где они стремятся изменить обслуживание клиентов к лучшему. Они верят в преобразующую силу хорошего программного обеспечения, созданного для решения проблем неэффективной поддержки. Groove создан, чтобы стать противоядием от плохого обслуживания клиентов, предоставляя малым предприятиям инт...
Insightly
insightly.com
Insightly — это современная и доступная CRM-система, которая нравится командам. Он прост в использовании, легко настраивается и масштабируется по мере роста компаний, решая общие проблемы, с которыми не могут справиться устаревшие CRM. Insightly помогает командам создавать и конвертировать воронку п...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport — это комплексное программное решение, которое управляет всем послепродажным обслуживанием клиентов, что приводит к росту доходов, снижению оттока клиентов и повышению их удовлетворенности. Пакет программного обеспечения для упреждающего обслуживания клиентов TeamSupport позволяет вам ра...
Vtiger
vtiger.com
Миссия Vtiger — создавать программное обеспечение, которое дает командам, работающим с клиентами на предприятиях малого и среднего бизнеса, возможность создавать плодотворные и долгосрочные отношения с клиентами. Vtiger CRM предоставляет вам 360-градусный обзор всей информации о ваших клиентах в одн...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — это облачное программное обеспечение контакт-центра для больших объемов продаж и обслуживания клиентов. Клиенты варьируются от малого и среднего бизнеса до крупных корпоративных клиентов. Другие основные отрасли-клиенты включают; СМИ, службы безопасности, энергетика, телекоммуникации, фин...
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — это универсальная платформа для общения с клиентами для поддержки, маркетинга и продаж. Он сочетает в себе набор инструментов, которые помогут вам развивать свой бизнес: 👉 Многоканальный чат 👉 Чат-боты 👉 Общий почтовый ящик 👉 База знаний 👉 Электронный маркетинг 👉 Всплывающие окн...
Trengo
trengo.com
Trengo — это комплексная платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для оптимизации взаимодействия по нескольким каналам, улучшения качества обслуживания клиентов и сотрудничества в команде. Делая упор на эффективность и автоматизацию, Trengo позволяет предприятиям беспрепятственно управл...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — это ведущая унифицированная платформа CX, созданная для объединения маркетинга, ухода и коммерции, чтобы помочь компаниям устранить разрыв в уровне качества обслуживания клиентов. Emplifi — глобальная компания с более чем 20-летним опытом работы в отрасли, помогающая более чем 20 000 бренд...
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks — это профессиональная сеть для индустрии информационных технологий (ИТ) со штаб-квартирой в Остине, штат Техас. Компания была основана в январе 2006 года Скоттом Абелем, Джеем Холлбергом, Грегом Каттаваром и Фрэнсисом Салливаном для создания программного обеспечения для управления ИТ. Sp...
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk — это система онлайн-тикетов, подходящая как для малого бизнеса, так и для корпоративных клиентов. Он предоставляет простые в использовании функции и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, которые призваны упростить работу вашей команды. HelpDesk позволяет вам управлять всеми сообщ...
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze — это платформа службы поддержки и обмена сообщениями с клиентами, предназначенная для веб-сайтов, магазинов и приложений. Используйте Re:amaze, чтобы обеспечить исключительную поддержку клиентов через чат, электронную почту, социальные сети, мобильные SMS/MMS, VOIP и базы знаний часто зада...
Creatio
creatio.com
Creatio — глобальный поставщик платформы без программирования для автоматизации рабочих процессов и CRM с максимальной степенью свободы. Миллионы рабочих процессов ежедневно запускаются на их платформе в 100 странах тысячами клиентов. Искренняя забота о своих клиентах и партнерах является определя...
eDesk
edesk.com
eDesk помогает интернет-магазинам и брендам обеспечивать высочайшее качество обслуживания клиентов везде, где они продают. eDesk предлагает целый набор отмеченных наградами инструментов электронной коммерции для оптимизации процессов поддержки клиентов и создания отчетов, что позволяет сократить вре...
Gladly
gladly.com
Gladly — единственное программное обеспечение для обслуживания клиентов, созданное для людей, а не для билетов. Искусственный интеллект меняет то, как мы работаем и общаемся. Ожидания потребителей относительно того, как бренды их знают и относятся к ним, никогда не были такими высокими. В то же вре...
Gmelius
gmelius.io
Gmelius обеспечивает отличную командную работу прямо из вашего почтового ящика Gmail. Gmelius предлагает уникальную платформу для совместной работы, которая интегрируется с остальными вашими повседневными приложениями, начиная с мощных общих почтовых ящиков, общих ярлыков Gmail, визуальных досок кан...
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это универсальная платформа продаж B2B для WhatsApp. Включая: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Конструктор чат-ботов WhatsApp без кода - Трансляции WhatsApp и массовые сообщения - Открытые API и вебхуки. - Автоматизация - Интеграция (HubSpot CRM, Pipedriv...
Octadesk
octadesk.com
Превратите каждую услугу в доход От продаж до послепродажного обслуживания. От самого простого до самого сложного сервиса. Самая полная и интегрированная платформа на рынке, позволяющая превратить каждую услугу в возможность получения дохода и возможность порадовать своих клиентов.
HappyFox
happyfox.com
HappyFox — это практическое программное обеспечение службы поддержки, которое обеспечивает многоканальную поддержку запросов клиентов, поступающих по электронной почте, через Интернет, по телефону и из социальных сетей. HappyFox интегрируется с бизнес-приложениями для бухгалтерского учета, обратной ...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs — ведущий поставщик программного обеспечения SaaS, предназначенного для повышения умности сотрудников и удовлетворенности клиентов. Благодаря комплексному набору инструментов, включая Training Maker, базу знаний, Quiz Maker, Survey Maker, CRM и другие, ProProfs дает организациям возможность...
Plumsail
plumsail.com
Автоматизируйте свою рабочую рутину. Мы предлагаем комплексные инструменты для создания документов и веб-форм, обработки запросов и улучшения платформ Microsoft 365 и SharePoint.
Capacity
capacity.com
В каждой компании есть клиенты и сотрудники, которым нужна поддержка. По мере роста требований растут и заявки, электронные письма и телефонные звонки, требующие внимания, что приводит к повторяющемуся, дорогостоящему и болезненному процессу поддержки, который заставляет клиентов ждать, а команды пе...
Apptivo
apptivo.com
Apptivo — это облачная платформа интегрированных бизнес-приложений, предназначенная для компаний всех форм и размеров. Оно позволяет вам управлять практически любыми бизнес-задачами с помощью приложений Apptivo: от продаж и маркетинга до выставления счетов и поддержки, а также всего, что между ними....
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks — это комплексная платформа для взаимодействия с клиентами. Такие функции, как To-Do для команд, возможности управления клиентами, создание автоматизированных рабочих процессов, назначение электронных писем, маркировка электронных писем для поддержания организованности и добавление внутрен...
DoneDone
donedone.com
Если вам нужны самые необходимые функции в трекере задач и общем почтовом ящике, обратите внимание на DoneDone. Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать наш продукт простым и удобным в использовании, чтобы вы могли сосредоточиться на выполнении своей работы. Благодаря DoneDone команды поддержки клиент...
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent — это полнофункциональное программное обеспечение для службы поддержки и чата, которое помогает персонализировать взаимодействие с клиентами с помощью универсального решения для службы поддержки. LiveAgent может похвастаться самым быстрым виджетом чата на рынке, а также самым популярным и ...
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon — самая удобная диалоговая платформа для автоматизации разговоров, не требующая программирования. Сократите свою рабочую нагрузку, подключив каналы обслуживания, интегрируйте свое программное обеспечение и начните автоматизировать обслуживание клиентов с помощью чат-бота с искусственным и...
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing позволяет клиентам упростить сложную операцию социального маркетинга для создания и защиты своего бренда. Хорос Маркетинг предлагает клиентам: * Социальный маркетинг: организуйте, управляйте, вовлекайте и измеряйте интегрированные социальные кампании на простой в настройке и легко ...
Loop Email
intheloop.io
Loop Email — это простой, но мощный командный почтовый ящик. Он создан на основе почтового клиента, поэтому его легко настроить и использовать для любых групп, привыкших обрабатывать сообщения клиентов по электронной почте. Трудно быть продуктивным, когда половину времени вы тратите на чтение электр...
SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials Pack представляет собой комбинацию веб-службы поддержки Solarwinds® и удаленной поддержки Dameware. Они интегрируются, чтобы сэкономить ваше время за счет автоматизации и упрощения задач службы поддержки и удаленной ИТ-поддержки. Основные возможности: • Централизованное оф...
Pylon
usepylon.com
Pylon — это платформа для работы с клиентами для современного бизнеса, помогающая быстрорастущим компаниям, таким как Deel, Hightouch, Merge, Clay и Monte Carlo Data, масштабировать свои операции с клиентами. Pylon помогает компаниям управлять своими клиентами через общие каналы Slack или Microsoft ...
HelpSpace
helpspace.com
На протяжении многих лет мы работали фрилансерами и поддерживали клиентов в их повседневных проблемах. Мы взяли на себя задачу найти доступное и практичное решение в качестве вспомогательного программного обеспечения для индивидуальных предпринимателей и небольших организаций. С одной стороны, это н...