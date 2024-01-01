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Программное обеспечение службы поддержки - Самые популярные приложения
Программное обеспечение службы поддержки — это инструмент, предназначенный для организации, управления и ответа на запросы, связанные с обслуживанием, как из внутренних, так и из внешних источников. Запросы клиентов можно отправлять по различным каналам, таким как электронная почта, телефон или социальные сети. Команды обслуживания клиентов используют эти инструменты для оптимизации процессов поддержки и получения информации о взаимодействии с клиентами на всех коммуникационных платформах.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc. — американская компания по разработке программного обеспечения для обслуживания клиентов со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом ZEN и входят в индекс Russell 2000. Компания Zendesk, основанная в 2007 году в Копенг...
Intercom
intercom.com
Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....
Freshdesk
freshdesk.com
Облачное онлайн-программное обеспечение для обслуживания клиентов, обеспечивающее поддержку службы поддержки со всеми интеллектуальными средствами автоматизации для более быстрого выполнения задач. Зарегистрируйтесь на бесплатную пробную версию сегодня!
Zoho Desk
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Tidio
tidio.com
Мгновенно общайтесь с посетителями вашего сайта и превращайте их в платящих клиентов. Используйте коммуникационные и маркетинговые решения Tidio для развития своего бизнеса.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...
JustCall
justcall.io
JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage: программное обеспечение для автоматизации профессиональных услуг (PSA) для ведения вашего бизнеса MSP. Оптимизируйте свою деятельность с помощью проверенного решения PSA.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — это решение для поддержки клиентов с открытым исходным кодом, которое помогает компаниям привлекать своих клиентов на своем веб-сайте, странице в Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, электронной почте и т. д. Это альтернатива с открытым исходным кодом Intercom, Drift, Freshchat и т. д. Подкл...
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — это глобальная удаленная компания, поставщик программного обеспечения для службы поддержки, штаб-квартира которой находится в Бостоне, штат Массачусетс. Компания предоставляет платформу поддержки клиентов по электронной почте, инструмент базы знаний и встраиваемый виджет поиска/контакто...
Gorgias
gorgias.com
Служба поддержки, предназначенная для интернет-магазинов. Обеспечьте многоканальное обслуживание клиентов из одного приложения. Повысьте производительность благодаря автоматическим ответам на распространенные запросы.
Atera
atera.com
Программное обеспечение RMM (управление удаленным мониторингом) Atera, созданное для людей. Это универсальное решение RMM с PSA и удаленным доступом. Начните бесплатную пробную версию сегодня
LiveChat
livechat.com
LiveChat – онлайн-чат и программное обеспечение службы поддержки для веб-сайтов. Используйте LiveChat для быстрого обслуживания клиентов. Зарегистрируйтесь и попробуйте LiveChat бесплатно в течение 14 дней!
Teamwork
teamwork.com
Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.
Zammad
zammad.com
Начните за считанные минуты и будьте победителем на протяжении многих лет Откройте для себя систему продажи билетов Zammad Это один из тех дней? Повсюду заклеены заметки, а телефон не перестает звонить? Zammad — это программное обеспечение для службы поддержки будущего, которое помогает вам найти ...
Front
front.com
Front — это платформа для общения с клиентами, которая легко объединяет электронную почту, приложения и коллег в одном представлении. Перестаньте быть занятым. Начните оказывать влияние.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise позволяет поставщикам технологических услуг быстрее достигать своих целей с помощью отмеченной наградами технологии MSP и пакета программного обеспечения для управления ИТ.
Crisp
crisp.chat
Откройте для себя нашу платформу обмена сообщениями с клиентами для стартапов и малого и среднего бизнеса. Единая платформа для продаж, маркетинга и поддержки в одном программном обеспечении: Crisp. 14 дней бесплатной пробной версии. Кредитная карта не требуется. Попробуй ! Мы предоставляем базу зна...
Appy Pie
appypie.com
Нет платформы для разработки кода.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow позволяет сотрудникам работать так, как они хотят, а не так, как требует программное обеспечение. И клиенты могут получить то, что им нужно, тогда, когда им это нужно.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise — это простое в использовании программное обеспечение для совместной работы с общим почтовым ящиком и электронной почтой, позволяющее командам управлять учетными записями электронной почты группы, такими как help@, sales@ и т. д. Получите общий почтовый ящик для своей команды прямо сейчас!
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное универсальное программное обеспечение для маркетинга, продаж, поддержки и бесплатного CRM, предназначенное для растущих компаний, позволяющее привлекать веб-посетителей и превращаться в довольных клиентов.
Groove
groovehq.com
Узнайте, почему более 8000 клиентов используют Groove для повышения удовлетворенности клиентов и построения значимых отношений с ними.
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. — частная компания, занимающаяся компьютерными технологиями, со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния.
Agile CRM
agilecrm.com
Программное обеспечение Agile CRM — это лучшее, простое, мощное и доступное решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с автоматизацией продаж и маркетинга для малого бизнеса.
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport — это отмеченная наградами компания-разработчик программного обеспечения для послепродажной поддержки клиентов, созданная специально для уникальных потребностей B2B-компаний, работающих в сфере компьютерного оборудования, программного обеспечения, услуг в области информационных технологи...
Vtiger
vtiger.com
Vtiger CRM — это онлайн-программное обеспечение, которое помогает более чем 300 000 компаниям увеличивать продажи, повышать рентабельность инвестиций в маркетинг и обеспечивать отличное обслуживание клиентов. Попробуйте бесплатно в течение 15 дней!
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks — это профессиональная сеть для индустрии информационных технологий (ИТ) со штаб-квартирой в Остине, штат Техас. Компания была основана в январе 2006 года Скоттом Абелем, Джеем Холлбергом, Грегом Каттаваром и Фрэнсисом Салливаном для создания программного обеспечения для управления ИТ. Sp...
Trengo
trengo.com
Порадуйте своих клиентов их любимыми каналами. Откройте для себя Trengo, омниканальную коммуникационную платформу, которая объединяет все каналы обмена сообщениями в одном представлении. Сделайте общение с клиентами простым.
Kustomer
kustomer.com
Развивайтесь с помощью самой популярной системы CRM для обслуживания клиентов. Обеспечьте унифицированное обслуживание клиентов, которое будет быстрее, богаче и доступно там, где это нужно вашим клиентам, с помощью электронной почты, телефона, чата, социальных сетей и приложений для обмена сообщения...
HelpCrunch
helpcrunch.com
Масштабируйте свою поддержку, маркетинг и продажи с помощью универсального набора инструментов HelpCrunch — все, что вам нужно, теперь в одном месте.
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze — это простое и интуитивно понятное программное обеспечение для поддержки клиентов. Поддерживайте, привлекайте и конвертируйте клиентов с помощью чата, социальных сетей, SMS, часто задаваемых вопросов и электронной почты на единой платформе. Все, что вам нужно, чтобы произвести впечатление ...
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk — это система заявок для команд любого размера. Управляйте своей электронной почтой в HelpDesk. Начните бесплатно, кредитная карта не требуется.
Creatio
creatio.com
Creatio (ранее bpm'online) — это программное обеспечение как услуга (SaaS) с низким кодом для управления процессами и CRM (управление взаимоотношениями с клиентами). По состоянию на 2020 год стек решений Creatio состоял из Studio Creatio (платформа с низким уровнем кода), Sales Creatio (программное ...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — это облачное программное обеспечение контакт-центра для больших объемов продаж и обслуживания клиентов. Клиенты варьируются от малого и среднего бизнеса до крупных корпоративных клиентов. Другие основные отрасли-клиенты включают; СМИ, службы безопасности, энергетика, телекоммуникации, фин...
Emplifi
emplifi.io
Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Gmelius
gmelius.io
Платформа для совместной работы для команд, использующих Gmail. Gmelius дает вашим командам возможность совместно работать над электронной почтой, управлять проектами и конвейерами, обслуживать клиентов и автоматизировать рабочие процессы, не покидая Gmail и другие приложения, ежедневно используемы...
eDesk
edesk.com
Программное обеспечение eDesk для обслуживания клиентов в сфере электронной коммерции объединяет все ваши взаимодействия с клиентами и данные о заказах в удобные в управлении заявки для групп поддержки клиентов. Начните сегодня.
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC предлагает полную платформу CRM по очень конкурентоспособным ценам, включает бизнес-приложения, охватывающие автоматизацию маркетинга, автоматизацию продаж, управление услугами, расширяемую платформу и отраслевые CRM-решения и многое другое. CloudCC предоставляет SaaS и PaaS, чтобы вы могли ...
HappyFox
happyfox.com
Будьте известны благодаря отличной поддержке клиентов с HappyFox, программным обеспечением онлайн-службы поддержки и веб-системой заявок на поддержку — запланируйте индивидуальную демонстрацию
Gladly
gladly.com
Преобразуйте свою службу поддержки клиентов с помощью Gladly. Наше программное обеспечение для обслуживания клиентов на базе искусственного интеллекта, занимающее первое место в рейтинге, экономит затраты, увеличивает доходы и позволяет агентам повышать лояльность клиентов за счет исключительного о...
DoneDone
donedone.com
Простой трекер проблем. Простое программное обеспечение для службы поддержки. Завершите работу. Отслеживание ошибок, управление задачами и поддержка клиентов — все в одном простом приложении, которое понравится вашей команде и клиентам.
Octadesk
octadesk.com
Превратите каждую услугу в доход От продаж до послепродажного обслуживания. От самого простого до самого сложного сервиса. Самая полная и интегрированная платформа на рынке, позволяющая превратить каждую услугу в возможность получения дохода и возможность порадовать своих клиентов.
Plumsail
plumsail.com
Автоматизируйте свою рабочую рутину. Мы предлагаем комплексные инструменты для создания документов и веб-форм, обработки запросов и улучшения платформ Microsoft 365 и SharePoint.
Apptivo
apptivo.com
Миссия Apptivo заключалась в том, чтобы стать доступным и простым в использовании решением для малого бизнеса, позволяющим сотрудничать с клиентами, предоставляя настраиваемые приложения.
Helpmonks
helpmonks.com
Откройте для себя универсальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для вашей команды обслуживания клиентов, с инструментами для улучшения качества обслуживания клиентов. Узнать больше!
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - программное обеспечение для управления знаниями для викторин, тестов, обучения, карточек и базы знаний. Начните работу с нашим программным обеспечением для управления знаниями.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это платформа для общения с клиентами, которая помогает компаниям продавать и поддерживать своих клиентов через WhatsApp и другие каналы социальных сообщений. Основные функции: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Чат-бот WhatsApp - Трансляции и массовые сообщ...
LiveAgent
liveagent.com
Отличное обслуживание клиентов начинается с лучшего программного обеспечения службы поддержки. Ознакомьтесь с преимуществами LiveAgent и начните работу с ним за 5 минут.
HelpSpace
helpspace.com
Упростите поддержку клиентов. Всесторонний инструмент обслуживания клиентов, который понравится вам и вашим клиентам! Воспользуйтесь преимуществами командного почтового ящика, интуитивно понятного интерфейса, сайтов самообслуживания и множества входящих каналов, чтобы получить конкурентное преимуще...
Khoros
khoros.com
Наше программное обеспечение помогает вам обеспечить лучшее качество обслуживания клиентов за счет создания и масштабирования сообществ в области цифровой помощи, социального маркетинга и брендов. Нажмите, чтобы начать!
Watermelon
watermelon.ai
Создайте своего чат-бота GPT-4 за считанные минуты, очистите свой веб-сайт, загрузите документы и уменьшите нагрузку на свою команду обслуживания клиентов. Вашим клиентам и сотрудникам это понравится.
Capacity
capacity.com
Емкость — это платформа автоматизации поддержки на базе искусственного интеллекта, которая объединяет весь ваш технологический стек, чтобы отвечать на вопросы, автоматизировать повторяющиеся задачи поддержки и создавать решения для любых бизнес-задач.
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub объединяет продажи, маркетинг и обслуживание в мощной CRM, которая помогает малому и среднему бизнесу увеличивать продажи и привлекать клиентов.
SolarWinds
solarwinds.com
Получите простые, мощные и безопасные решения для наблюдения и управления ИТ, созданные для оптимизации современных гибридных ИТ-сред.
Pylon
usepylon.com
Программное обеспечение для проектирования солнечной энергии для быстрорастущих предприятий, занимающихся солнечной энергетикой. Создавайте предложения по продаже солнечной энергии в высоком разрешении менее чем за 2 минуты.
JustReply
justreply.ai
JustReply — это инструмент поддержки клиентов на базе искусственного интеллекта, который позволяет компаниям на ранней стадии вести содержательные беседы о поддержке с пользователями в большом масштабе.