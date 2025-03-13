Справочные инструменты разработки (HAT) - Самые популярные приложения

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Инструменты разработки справки (HAT) — это программные приложения, предназначенные для помощи техническим писателям в создании, публикации и поддержке справочной документации для программного обеспечения. Полученная документация используется в руководствах пользователя, руководствах и файлах справки. Эти инструменты призваны сократить время и усилия, необходимые для создания вспомогательных материалов для сотрудников и конечных пользователей. Технические писатели используют HAT для управления всем процессом документирования, включая написание, редактирование и экспорт документов для просмотра редакторами, администраторами и коллегами. В конечном итоге HAT позволяют публиковать документацию в цифровом формате. Многие из этих инструментов поддерживают импорт текста из файлов различных форматов и программного обеспечения для создания документов. Некоторым HAT без встроенных инструментов сборки может потребоваться интеграция с инструментами автоматизации сборки для отображения или использования документации.
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Document360
document360.io
Document360 — платформа для создания и управления внутренней и публичной документацией, включая базы знаний и пользовательские руководства.
ReadMe
readme.com
ReadMe преобразует статическую документацию API в интерактивные хабы для разработчиков, облегчая использование, поддержку и анализ API.
Archbee
archbee.com
Archbee — платформа для создания и управления документацией для команд и клиентов, объединяющая информацию о продукте, инженерии, поддержке и маркетинге.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs — платформа для создания обучающих программ и оценки, предлагающая инструменты для обучения, опросов и управления проектами.
Docsie
docsie.io
Docsie — это веб-платформа для создания, управления и публикации многоязычной документации для бизнеса.
PaceAI
paceai.co
PaceAI - инструмент для создания технической документации и карт процессов с помощью ИИ, упрощая рабочие процессы и повышая эффективность для непрофессионалов.
snazzyDocs
snazzydocs.com
snazzyDocs — веб-приложение для создания и размещения документации без необходимости настройки серверов или веб-сайтов.
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