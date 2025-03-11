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Справочные инструменты разработки (HAT)
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Справочные инструменты разработки (HAT) - Самые популярные приложения

Инструменты разработки справки (HAT) — это программные приложения, предназначенные для помощи техническим писателям в создании, публикации и поддержке справочной документации для программного обеспечения. Полученная документация используется в руководствах пользователя, руководствах и файлах справки. Эти инструменты призваны сократить время и усилия, необходимые для создания вспомогательных материалов для сотрудников и конечных пользователей. Технические писатели используют HAT для управления всем процессом документирования, включая написание, редактирование и экспорт документов для просмотра редакторами, администраторами и коллегами. В конечном итоге HAT позволяют публиковать документацию в цифровом формате. Многие из этих инструментов поддерживают импорт текста из файлов различных форматов и программного обеспечения для создания документов. Некоторым HAT без встроенных инструментов сборки может потребоваться интеграция с инструментами автоматизации сборки для отображения или использования документации.

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Document360

Document360

document360.io

Document360 — платформа для создания и управления внутренней и публичной документацией, включая базы знаний и пользовательские руководства.

ReadMe

ReadMe

readme.com

ReadMe преобразует статическую документацию API в интерактивные хабы для разработчиков, облегчая использование, поддержку и анализ API.

Archbee

Archbee

archbee.com

Archbee — платформа для создания и управления документацией для команд и клиентов, объединяющая информацию о продукте, инженерии, поддержке и маркетинге.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs — платформа для создания обучающих программ и оценки, предлагающая инструменты для обучения, опросов и управления проектами.

Docsie

Docsie

docsie.io

Docsie — это веб-платформа для создания, управления и публикации многоязычной документации для бизнеса.

PaceAI

PaceAI

paceai.co

PaceAI - инструмент для создания технической документации и карт процессов с помощью ИИ, упрощая рабочие процессы и повышая эффективность для непрофессионалов.

snazzyDocs

snazzyDocs

snazzydocs.com

snazzyDocs — это веб-приложение для написания и размещения документации или справочных документов. Вам не нужно настраивать серверы, репозитории или веб-сайты (если вы этого не хотите).

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